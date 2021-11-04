За фактом нападу на журналіста ченців Лаври розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.

До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного з телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події пожежі на вулиці Лаврській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

"За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту", - наголосили в поліції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 4 листопада під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".