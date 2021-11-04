За фактом нападу на журналіста ченців Лаври розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція
За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ Відділ комунікації поліції Києва.
"Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.
До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного з телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події пожежі на вулиці Лаврській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.
"За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту", - наголосили в поліції.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 4 листопада під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".
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Спочатку треба прийняти відповідний закон, чи не треба?
Тож, не читайте рф-них новин за столом.
Он у него личное имущество (телефон- подозреваю, что тянет на ценное имущество) отобрал с применением силы- грабёж, в простонародье "гоп-стоп". Всё зафиксировано на камеру. Там штрафом не отделаешься. Где дело?
А на штраф адепты и прихожане скинутся, в виде "жертвоприношений". И причём даже не узнав об этом.
Таким образом, действия попов законны и не надо тут городить препятствие и прочую ахинею.
Эта территория передана парафии и парафия решает, что можно на ней делать.
Действия типо журналиста - вторжение в личную жизнь, все равно, что рваться в вашу квартиру и требовать снимать спальню или туалет.
Много шума из ничего.
Ну і навіщо Русі - Україні потрібна ця закордонна ворожа московська церква МП. з її величезною бандитської зграєю попів -сепаратистів які несамовито підтримують окупацію кремлівськими фашистами )(уйла суверенних українських територій Криму і Донбасу і закликають до знищення суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Навіщо вона така ворожа церква потрібна коли є своя рідна ПЦУ Русі - України. Києво-Печерську лавру треба обов'язково повернути її українському народу з-під юрисдикції ( окупації) закордонного бандитського московського патріархата.
Всі втрати на нашiй рідній української землі вони тільки через зраду нас самих. Тепер, як буде відбуватися дуже таки запізнілий процес виведення Києво-Печерської лаври з-під юрисдикції (захоплення)її закордонною УПЦ (МП). Ну а так як Києво-Печерська лавра є державним заповідником, і вона тимчасово перебуває у власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, яка нею поки що до пори до часу користується, то тут можна просто змінити умови оренди, або і повністю розірвати цю кабальну злочинну оренду з нашими лютими ворогами філіалом РПЦ з УПЦ -МП.
Церковними справами не цікавилася і фактично лише кілька років тому (Томос, відбиті Усиков та Ломаченков) дізналася, що Лавра під мп.
Це настільки дико і нечувано, що відмовляєшся вірити і не сприймаєш даний факт.
Гнати їх звідти негайно !
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.