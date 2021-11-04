УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9803 відвідувача онлайн
Новини
9 530 54

За фактом нападу на журналіста ченців Лаври розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом нападу на журналіста ченців Лаври розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.

До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного з телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події пожежі на вулиці Лаврській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Я сказав, що помруть, якщо не підуть. І в один день три людини померло", - намісник Києво-Печерської Лаври Павло про свої стосунки з музейниками. ВIДЕО

Зазначається, що попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

"За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту", - наголосили в поліції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 4 листопада під час зйомок пожежі в майстерні Києво-Печерської Лаври деякі ченці на чолі з намісником монастиря Павлом Лебедем напали на знімальну групу "Магнолії ТБ".

Автор: 

журналістика (1789) Лавра (294) напад (1145)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
Варто було б повернутись до питання, що ці мавпи досі робліть у Лаврі.
показати весь коментар
04.11.2021 21:19 Відповісти
+37
а почему мы не можем объявит московских попов "иноагентами" ?
показати весь коментар
04.11.2021 21:22 Відповісти
+16
Нет, на основании их подрывной анти-государственной деятельности в пользу страны-агрессора.
показати весь коментар
04.11.2021 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Варто було б повернутись до питання, що ці мавпи досі робліть у Лаврі.
показати весь коментар
04.11.2021 21:19 Відповісти
Бо їх захищають українські старі тупі мавпи з хресними ходами і іконами єврея.
показати весь коментар
04.11.2021 22:23 Відповісти
а почему мы не можем объявит московских попов "иноагентами" ?
показати весь коментар
04.11.2021 21:22 Відповісти
потому шо рeванш
показати весь коментар
04.11.2021 21:23 Відповісти
на підставі рф-ного чи американського законодавства?
показати весь коментар
04.11.2021 21:25 Відповісти
Нет, на основании их подрывной анти-государственной деятельности в пользу страны-агрессора.
показати весь коментар
04.11.2021 21:29 Відповісти
Вранці - гроші, ввечері -стільці.
Спочатку треба прийняти відповідний закон, чи не треба?

Тож, не читайте рф-них новин за столом.
показати весь коментар
04.11.2021 21:32 Відповісти
При чем тут побрехушки из страны-помойки? По факту сатанистская секта мп - организация, ведущая подрывную деятельность. И расследовать их надо именно с этой точки зрения, а не в плане признания "иноагентом".
показати весь коментар
04.11.2021 21:36 Відповісти
От і я про те саме. В Україні не закріплено в законодавстві статус іногаента. Тому варто оперувати існуючими законами і закріпленими в них поняттями.
показати весь коментар
04.11.2021 21:39 Відповісти
OK
показати весь коментар
04.11.2021 21:41 Відповісти
А оно Баканову надо? А оно зеледенту надо? А оно дерьмаку надо? А оно абрахламидии надо? Надо им только одно: здоровье и благополучие бородатой бабушки зеледента и его дядюшки ахметушке. За них бубочка горой всегда будет.
показати весь коментар
04.11.2021 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gNKGpWZZ7g4 Отец Павло и бабло
показати весь коментар
04.11.2021 21:43 Відповісти
повeдiнка як у сeрeдньовiчного баб"я
показати весь коментар
04.11.2021 21:22 Відповісти
Напевне, давно живете (століття з 13-го), звідти й гендерні стереотипи?
показати весь коментар
04.11.2021 21:26 Відповісти
щe такi по сeлам є. можу познайомити. тiльки вуха щоки бeрeжи можe вiдкусити
показати весь коментар
04.11.2021 22:30 Відповісти
якщо тeбe звинуватять у крадiжцi ложок або коронують мусорним вiдром - до мeнe щоб притeнзiй нe прeд"являв. я лишe знайомлю. проблeми що в рeзультатi виникнуть вважай суто свoiми.
показати весь коментар
04.11.2021 22:43 Відповісти
Не, не то..... тут можно деньгами откупиться.
Он у него личное имущество (телефон- подозреваю, что тянет на ценное имущество) отобрал с применением силы- грабёж, в простонародье "гоп-стоп". Всё зафиксировано на камеру. Там штрафом не отделаешься. Где дело?
показати весь коментар
04.11.2021 21:25 Відповісти
Ну что, в самом деле? Как это можно, "святого человека божьего" судить неправедным мирским судом? ))
А на штраф адепты и прихожане скинутся, в виде "жертвоприношений". И причём даже не узнав об этом.
показати весь коментар
04.11.2021 23:17 Відповісти
та вислати нафуй всю ту кацапо-фсбешну наволоч на мокшанію....
показати весь коментар
04.11.2021 21:28 Відповісти
гопники-не священнослужители...
показати весь коментар
04.11.2021 21:29 Відповісти
этио правильно. мордовских сектантов на костер.
показати весь коментар
04.11.2021 21:30 Відповісти
нарить кучу нарушений, засторнуть договор об аренде Лавры и пинком под поповский зад. русть на родине МП смуту разводят.
показати весь коментар
04.11.2021 21:31 Відповісти
Вже пробували рити і не один раз. Ніц з того не виходить бо тему рпц мп кришує особисто ху%ло, крім того у нас руских православних сатаністів дуже багато. Одним словом кожна влада боїться їх "ущемить" бо х%йло за гундяевцев "парвет"
показати весь коментар
04.11.2021 22:39 Відповісти
Паша-"мерседес" должен давно висеть на столбе с табличкой-"Извините,что я был в "кгб- фсб"
показати весь коментар
04.11.2021 21:31 Відповісти
Ніхіра і так не буде за це РПЦешникам, до них зелена влада лояльна.
показати весь коментар
04.11.2021 21:34 Відповісти
сб оун зовсім мишей не ловить...
показати весь коментар
04.11.2021 21:39 Відповісти
то особливi мишi. статуснi
показати весь коментар
04.11.2021 22:31 Відповісти
хунта каже добре.
показати весь коментар
04.11.2021 21:47 Відповісти
Арестовать "православных пидаров московского пендиократа" и лишить места окормления.
показати весь коментар
04.11.2021 21:57 Відповісти
Може пора вже вимести з Лаври це московське гамно , чи так і будемо терпіти цю рашистську наволоч в Україні . Це ж кубло бандитів , диверсантів і терористів .
показати весь коментар
04.11.2021 22:03 Відповісти
Какие же ети бесовские дети монахи? Разве монахи ето не мирные люди которые подставляют вторую щеку, а нападать ето уже вообще маразм. Вы там в Лавре лучше обыск проведите и оружие поищите, которое приготовили для кацапских диверсантов
показати весь коментар
04.11.2021 22:10 Відповісти
точно там нужно попов этих проросийских жосткий обыск провести, там твари и деньжища горы наскирдовали в тайниках с драгоценностями от верян за прощение грехов, и оружия наверняка припасено для бунтов проросийских...все знают чем в целом попы занимаются... бизнес, антиквариатом, и поборы и наследства от верян,они миллионеры там все.(( а тут русские попы...
показати весь коментар
04.11.2021 22:29 Відповісти
Монахи, у кожній релігії, це така порода людей що тікає від життєвих проблем і відповідальності - навіщо сімя і діти про котрих треба дбати, навіщо працювати морочитись фізично чи розумово, і т.д. і т.п. Краще жерти, спати, імітувати побожність
показати весь коментар
04.11.2021 22:32 Відповісти
Фейсы служивые, ни сном ни духом не монахи
показати весь коментар
04.11.2021 22:59 Відповісти
Тут сантименты токсичны. Надо брать в разработку пусть даже по линии МВД и садить "поповичей" хотябы на Сизо. Потаскать по допросам, по судам, по теканалам зеков попов показат Агентура фсб понимает только силу
показати весь коментар
04.11.2021 22:13 Відповісти
По факту нападения промосковских бандитов в рясах на журналиста начато очередное очковтирательство в исполнении зеленой шоблы, чтобы заболтать и забыть это преступление бандитов РПЦ(фсб) ...
показати весь коментар
04.11.2021 22:26 Відповісти
Попы мрази
показати весь коментар
04.11.2021 22:31 Відповісти
русскиe - да
показати весь коментар
04.11.2021 22:32 Відповісти
Пачьом опиум для народа ? (с)
показати весь коментар
04.11.2021 22:33 Відповісти
Ефесбешні бородаті чорти в бабських халатах уявили себе намісниками Бога на Землі.
показати весь коментар
04.11.2021 22:43 Відповісти
Ну, событие произошло не на Лаврской улице, а на территории Лавры.
Таким образом, действия попов законны и не надо тут городить препятствие и прочую ахинею.
Эта территория передана парафии и парафия решает, что можно на ней делать.
Действия типо журналиста - вторжение в личную жизнь, все равно, что рваться в вашу квартиру и требовать снимать спальню или туалет.
Много шума из ничего.
показати весь коментар
04.11.2021 22:58 Відповісти
Геть церкву кремлівського сатанату московської Орди з України!
показати весь коментар
04.11.2021 23:11 Відповісти
"Величезна кількість віруючих, які щодня відвідують окуповану МП Києво-Печерську лавру, з болем сприймають про те, що ця Українська святиня захоплена московськими попами - сепаратистами, які займають ворожу по відношенню до Русі -Україні позицію.
Ну і навіщо Русі - Україні потрібна ця закордонна ворожа московська церква МП. з її величезною бандитської зграєю попів -сепаратистів які несамовито підтримують окупацію кремлівськими фашистами )(уйла суверенних українських територій Криму і Донбасу і закликають до знищення суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Навіщо вона така ворожа церква потрібна коли є своя рідна ПЦУ Русі - України. Києво-Печерську лавру треба обов'язково повернути її українському народу з-під юрисдикції ( окупації) закордонного бандитського московського патріархата.
Всі втрати на нашiй рідній української землі вони тільки через зраду нас самих. Тепер, як буде відбуватися дуже таки запізнілий процес виведення Києво-Печерської лаври з-під юрисдикції (захоплення)її закордонною УПЦ (МП). Ну а так як Києво-Печерська лавра є державним заповідником, і вона тимчасово перебуває у власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, яка нею поки що до пори до часу користується, то тут можна просто змінити умови оренди, або і повністю розірвати цю кабальну злочинну оренду з нашими лютими ворогами філіалом РПЦ з УПЦ -МП.
показати весь коментар
05.11.2021 00:44 Відповісти
Я не відвідую, але мені теж боляче.
Церковними справами не цікавилася і фактично лише кілька років тому (Томос, відбиті Усиков та Ломаченков) дізналася, що Лавра під мп.
Це настільки дико і нечувано, що відмовляєшся вірити і не сприймаєш даний факт.

Гнати їх звідти негайно !
показати весь коментар
05.11.2021 02:31 Відповісти
А що там по факту побиття влітку журналіста Нацжінками? Прямо на очах у сцикливих мусорил? Кого покарали і як? Чи то другоє? Правова держава? Закон один для всіх? Ну-ну...
показати весь коментар
05.11.2021 01:09 Відповісти
не только производство надо начать... надо окружить Лавру (чтобы ни одна падла кацапская не сбежала), собрать всю эту мразоту и отдать на растерзание толпы...
показати весь коментар
05.11.2021 01:51 Відповісти
Дуже цікаво чому в Україні немає навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але чомусь московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить! ... А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.
показати весь коментар
05.11.2021 06:34 Відповісти
Лавра повинна належати Україні та українцям, а не попам. Там просто базар, казакі ряжані якісь лазять туди сюди, аж гидко.
показати весь коментар
05.11.2021 06:51 Відповісти
Чорносотенні старці...
показати весь коментар
05.11.2021 09:17 Відповісти
Бесноватые монахи
показати весь коментар
05.11.2021 09:26 Відповісти
ДАВНО ПОРА ВЖЕ ЗАКОН ПРО ІНОАГЕНТІВ ПРИЙМАТИ! ТА НАХЕР З ПЛЯЖУ!
показати весь коментар
05.11.2021 10:13 Відповісти
Боевые монахи?
показати весь коментар
05.11.2021 11:16 Відповісти
 
 