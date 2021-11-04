Аваков про причини відставки: Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається
Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив причину своєї відставки тим, що він був незалежним міністром і не хотів "брати участь у певних речах".
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"При Зеленському мене запросили як професіонала-експерта. Мене не обирали в той момент, я не був представником парламентської групи або парламентської фракції... я пропрацював понад два роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Й це стало причиною відставки", - сказав Аваков
У цьому контексті Аваков додав: "Я не хочу брати участі в деяких речах, з якими не згоден, я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі. Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається".
За словами ексміністра, однією з причин його відставки з посади глави МВС став той факт, що "Аваков занадто сильний і занадто незалежний міністр".
"Здатних на багато що замінили здатні на все... Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - висловив переконання Аваков.
За його словами, уряд - це професійний механізм, що забезпечує діяльність виконавчої влади.
"А в нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - підсумував Аваков.
Як повідомлялося, Арсен Аваков у липні подав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ України. Замість нього МВС очолив Денис Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку"
и тут же спрашиваете в чому порушення закону?
Авакова всегда было за, что прижать. Банально можно было начать и с рюкзаков.
Министр внутренних дел - квота премьера.
Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"
Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"
Може й довше на посаді лишився...
Рябошапка,
Аваков,
Разумков....
они сбежали сами и вовремя
Разумков, к примеру, - никто до 19-го года въехал в большую политику на фейсе ЗЕ-льоного Галобародьки
Трампыч попал капздец....Оргии Трампа с рюсскими девочками на Мацковии...
был у него заместитель - генерал-полковник Яровый, такой себе неприметный дедушка, который всегда был скромно одет, без эполет, в футболочке и бейсболке. Но он лично контролировал полицию на массовых мероприятиях. Ушел вместе с Аваковым
І об Рюкзакевича ноги витерли слуги олігархів
Аваков в сегодняшнем интервью на одном из телеканалов сообщил, что СНБО принимает решениях о санкциях вообще без какой-либо доказательной базы. А также рассказал об Иловайске:
"Хочу сказать правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация - это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше - это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб".
И не упомянул Порошенко!!! Марьяна Безуглая, председатель ТСК ВР по Иловайску, наверное подавилась вечерним стекломоем - "шеф, всё пропало!"
"принимать участие в определенных вещах" Источник:
И если он куда-нибудь попробует выбраться, задумайтесь, не надоело ли вам выбирать лживых людей, нужны ли вам лжецы на посадах? Фраза однозначно на это указывает.
Ещё немного об интервью Авакова...
Многие заметили, что в своем выступлении Аваков позитивно отзывался (и не один раз) в отношении Яценюка и Гройсмана. Даже Смешко и Ляшко охарактеризовал отнюдь не негативно.
Объединяет эти фигуры близость к Ахметову. На чьем канале и проходило интервью. Еще крайне позитивно характеризовал Разумкова. Который на сейчас также близок к этому олигарху.
Контуры нового мегапроекта под финансовым протекторатом Рената Леонидовича? Ну, или зная его привычку раскладывать яйца в разные корзины, нескольких конкурирующих между собой проектов,- но с одним централизованным источником финансирования?
Пускай Ренат Леонидович и Игорь Валерьевич дерутся на одном электоральном поле, пускай...
Но Аваков назначил виноватых, и засадил патриотов и волонтеров...