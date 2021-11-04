Аваков про причини відставки: Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив причину своєї відставки тим, що він був незалежним міністром і не хотів "брати участь у певних речах".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"При Зеленському мене запросили як професіонала-експерта. Мене не обирали в той момент, я не був представником парламентської групи або парламентської фракції... я пропрацював понад два роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Й це стало причиною відставки", - сказав Аваков

У цьому контексті Аваков додав: "Я не хочу брати участі в деяких речах, з якими не згоден, я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі. Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається".

За словами ексміністра, однією з причин його відставки з посади глави МВС став той факт, що "Аваков занадто сильний і занадто незалежний міністр".

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"Здатних на багато що замінили здатні на все... Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - висловив переконання Аваков.

За його словами, уряд - це професійний механізм, що забезпечує діяльність виконавчої влади.

"А в нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - підсумував Аваков.

Як повідомлялося, Арсен Аваков у липні подав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ України. Замість нього МВС очолив Денис Монастирський.