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Аваков про причини відставки: Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається

Аваков про причини відставки: Я вмію говорити

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив причину своєї відставки тим, що він був незалежним міністром і не хотів "брати участь у певних речах".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"При Зеленському мене запросили як професіонала-експерта. Мене не обирали в той момент, я не був представником парламентської групи або парламентської фракції... я пропрацював понад два роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Й це стало причиною відставки", - сказав Аваков

У цьому контексті Аваков додав: "Я не хочу брати участі в деяких речах, з якими не згоден, я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі. Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається".

За словами ексміністра, однією з причин його відставки з посади глави МВС став той факт, що "Аваков занадто сильний і занадто незалежний міністр".

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"Здатних на багато що замінили здатні на все... Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - висловив переконання Аваков.

За його словами, уряд - це професійний механізм, що забезпечує діяльність виконавчої влади.

"А в нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - підсумував Аваков.

Як повідомлялося, Арсен Аваков у липні подав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ України. Замість нього МВС очолив Денис Монастирський.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) відставка (1473)


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Топ коментарі
+13
Всплыло из проруби. Кто бы сомневался. Ещё партию начнет придумывать скоро.
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04.11.2021 21:33 Відповісти
+8
Невже дійсно на носі позачергові вибори? А то раптом все так повилазило: і рюкзаков, і "партія Разумкова", і Ярош.... Хоча Яроша я б лишив, а решту - туди, де були Ріф, Дугарь та Кузьменко майже 2 роки...
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04.11.2021 21:56 Відповісти
+7
Отак і треба було відповідати на питання: "Чи відбулась в Україні реформа поліції", твердо - "Ні"

Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"

Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"

Може й довше на посаді лишився...
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04.11.2021 21:36 Відповісти
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Аваков вернулся. Это совпадение? Зебобики, как думаете и думаете ли?
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04.11.2021 21:31 Відповісти
Всплыло из проруби. Кто бы сомневался. Ещё партию начнет придумывать скоро.
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04.11.2021 21:33 Відповісти
Я буду не удивлен что эту партию с карлсоном будет создавать. Лишь бы дальше наживаться.
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04.11.2021 21:45 Відповісти
обратный осмос... из унитазу.... явно у зеленых придурковатых служивых кадры есть все дурики закончились все кретины закончились пора перекрашивать старые добрые рыла выдавая их за обновки...
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04.11.2021 21:53 Відповісти
При всех его недостатках, он не самый плохой кандидат на пост Президента Украины.
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04.11.2021 21:33 Відповісти
Ну да,трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку
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04.11.2021 21:35 Відповісти
Стесняюсь спросить, он резко стал плохим после весны 2019 года или до этого времени был нормальным и, что мешало его посадить?
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04.11.2021 21:42 Відповісти
Каалійційна угода заважала... А по-хорошому так, треба було хоча б перед виборами-2019 його прибрати, тим більше, що міністри-силовики - це якраз квота президента, тобто можна було і звільнить...
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04.11.2021 21:52 Відповісти
Т.е. похер на правовое государство и на закон, а главное коаліційна угода? Такая позиция ближе к Рашке, чем к Европе.
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04.11.2021 21:55 Відповісти
А в чому, власне, порушення закону?
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04.11.2021 21:56 Відповісти
Что то я Вас не пойму, сами предлагаете его отправить в тюрьму
"трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку"
и тут же спрашиваете в чому порушення закону?
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04.11.2021 21:59 Відповісти
То не я, придивіться, то чел з іншим ніком...
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04.11.2021 22:00 Відповісти
Извиняюсь....
Авакова всегда было за, что прижать. Банально можно было начать и с рюкзаков.
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04.11.2021 22:05 Відповісти
Рюкзаки то ще півбіди. Але коли воно почало назначати вбивць по ділу Шеремета, то вже було поза межами.
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04.11.2021 22:21 Відповісти
Понимаете, остановили бы сразу на рюкзаках, то автоматически не было бы назначения убийц Шеремета. Аппетит приходит во время еды.
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05.11.2021 09:38 Відповісти
Очень точно вами подмечено. Место сидения определяет точку зрения.
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04.11.2021 22:01 Відповісти
Не неси бред.
Министр внутренних дел - квота премьера.
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04.11.2021 22:44 Відповісти
резонне питання. свиночолий із своєю паствою жодного кривого слова в бік чорта не сказали. Ні в 2014-2019 ні після.
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05.11.2021 09:34 Відповісти
Говорил-говорил, напустил тумана и ничего не сказал.
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04.11.2021 21:34 Відповісти
читаю аВаков - розумію мАфія...узаконена ...
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04.11.2021 21:35 Відповісти
та то он о клюбе "голубая устрица"..
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Да,да-но,нет...
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Отак і треба було відповідати на питання: "Чи відбулась в Україні реформа поліції", твердо - "Ні"

Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"

Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"

Може й довше на посаді лишився...
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Умные крысы бегут с Титаника загодя...
Рябошапка,
Аваков,
Разумков....
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04.11.2021 21:40 Відповісти
Видповидаю Dust.....для чого перевертати все з ниг на голову? Разумкова и Авакова вигнали, проти их воли ,звичайно...Так що, нихто никуди не биг, а чиплялись за корабель до останку..
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04.11.2021 21:55 Відповісти
Справедливости ради,они сделали все для того ,чтоб их выгнали -поэтому и называются умными крысами)
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04.11.2021 21:58 Відповісти
отвечаю
они сбежали сами и вовремя
Разумков, к примеру, - никто до 19-го года въехал в большую политику на фейсе ЗЕ-льоного Галобародьки
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04.11.2021 22:13 Відповісти
Ну да, ну да. Риф 2 роки відсидів ні за що - а рюкзакяну дали вибір, або відповідаєш, або тихо линяєш. Ну зовсім добровільно).
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04.11.2021 22:25 Відповісти
бе бе бе
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04.11.2021 21:43 Відповісти
Похоже, у Авакова тяжёлый осадок на душе, Квартальный клоун использовал его как контрацептив. Бубочка обрастает серьёзными врагами, всё может быть.
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04.11.2021 21:46 Відповісти
В США арестован Штирлиц Путлера Игорь Данченко,по пресловутому "Досье Стила",типа о видеокомпромате ФСБ на Дональда Трампа...

Трампыч попал капздец....Оргии Трампа с рюсскими девочками на Мацковии...
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04.11.2021 21:47 Відповісти
с кремлядскими трансгендерами...
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04.11.2021 21:50 Відповісти
Золотий дощ покажуть?
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04.11.2021 21:51 Відповісти
при всем негативе к Авакову, следует отдать ему должное как полицейскому министру, который не допускал и не допустил бы крайностей беспредела власти.

был у него заместитель - генерал-полковник Яровый, такой себе неприметный дедушка, который всегда был скромно одет, без эполет, в футболочке и бейсболке. Но он лично контролировал полицию на массовых мероприятиях. Ушел вместе с Аваковым
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04.11.2021 21:49 Відповісти
последний раз Яровой замечен в компании с Порохом 14 октября сего года
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04.11.2021 22:15 Відповісти
Всему свое время...,Аваков сольет Зелемойских в нужное время и в нужній час....
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04.11.2021 21:50 Відповісти
рюкзакян топил за бубу вместе с беней...
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04.11.2021 21:52 Відповісти
Єто ті Порошенко расскажи...
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04.11.2021 21:53 Відповісти
да вьюхи коломойши глянь на досуге...
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04.11.2021 21:55 Відповісти


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04.11.2021 21:50 Відповісти
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04.11.2021 21:54 Відповісти
😂
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04.11.2021 22:47 Відповісти
Интересно Аваков говорил "нет" или "да", когда готовилось убийство Сашко Музычко ?
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04.11.2021 21:51 Відповісти
оно и готовило..
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04.11.2021 21:53 Відповісти
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
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04.11.2021 21:53 Відповісти
Невже дійсно на носі позачергові вибори? А то раптом все так повилазило: і рюкзаков, і "партія Разумкова", і Ярош.... Хоча Яроша я б лишив, а решту - туди, де були Ріф, Дугарь та Кузьменко майже 2 роки...
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04.11.2021 21:56 Відповісти
Фишка тут в другом...кибервойска Путлера вмешались в выборы в Украине и Белоруси...одному нарисовали 80% ...другому 73%...,а выборы в США тоже выиграл Трамп 73%,но победу присудили Байдену....Кибервойска плешивого это вам не пеньках голосать РАБссиянских....нарусуют любой процент...
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04.11.2021 21:58 Відповісти
А двум разнополюсным президентам всегда говорил "ДА, мой любимый!" А теперь мастурбирует в забвении.
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04.11.2021 22:14 Відповісти
Кому ты уже нужен, разве что Мише "БЕ-БЕ-БЕ"
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04.11.2021 22:16 Відповісти
" Я вмію говорити "ні".Тобто анал-табу.
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04.11.2021 22:30 Відповісти
Дивна сьогодні ситуація в країні. Адже, нинішній владі чомусь стало зовсім не важливо, чи ти нині прадставник виконавчої влади та здатен працювати лише за калькою ОПУ. Більш важливим, чомусь, стає, чи здатен ти, як представник української влади, працювати не тільки на себе, а ще і на потреби країни. Банально, але такого, раніше не було! Для частини населення, котре визначається, як незаможне, це стало неочікуванним. А для іншої частини, котре оцінюється як заможне, це стало вкрай неприйнятним. Отож, в країні і виникло оце протистояння між тими, котрі заможні та через свої ЗМІ намагаються українців вчити як їм жити і кого поважати на своїй землі. Та тих, кому навчальний процес, що здійснюється супер-менеджерами фірм-олігархів, ведучими журналістами олігархічних ЗМІ та політичним групами у різних гілках влади, що підгодовуються із рук олігархів, вже давно набрид. Отак і перебуваємо нині у стані, котрий за нашею традицією потребує декомунізації, а саме: проти кого боримося, на тих і наштовхумося".
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04.11.2021 22:33 Відповісти
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил причину своей отставки тем, что был независимым министром и не хотел "принимать участие в определенных вещах". Источник:
І об Рюкзакевича ноги витерли слуги олігархів
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04.11.2021 22:47 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 4
Аваков в сегодняшнем интервью на одном из телеканалов сообщил, что СНБО принимает решениях о санкциях вообще без какой-либо доказательной базы. А также рассказал об Иловайске:

"Хочу сказать правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация - это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше - это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб".

И не упомянул Порошенко!!! Марьяна Безуглая, председатель ТСК ВР по Иловайску, наверное подавилась вечерним стекломоем - "шеф, всё пропало!"
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04.11.2021 22:54 Відповісти
Избиратели! просто запомните эту его фразу:
"принимать участие в определенных вещах" Источник:
И если он куда-нибудь попробует выбраться, задумайтесь, не надоело ли вам выбирать лживых людей, нужны ли вам лжецы на посадах? Фраза однозначно на это указывает.
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04.11.2021 22:56 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Ещё немного об интервью Авакова...
Многие заметили, что в своем выступлении Аваков позитивно отзывался (и не один раз) в отношении Яценюка и Гройсмана. Даже Смешко и Ляшко охарактеризовал отнюдь не негативно.

Объединяет эти фигуры близость к Ахметову. На чьем канале и проходило интервью. Еще крайне позитивно характеризовал Разумкова. Который на сейчас также близок к этому олигарху.

Контуры нового мегапроекта под финансовым протекторатом Рената Леонидовича? Ну, или зная его привычку раскладывать яйца в разные корзины, нескольких конкурирующих между собой проектов,- но с одним централизованным источником финансирования?

Пускай Ренат Леонидович и Игорь Валерьевич дерутся на одном электоральном поле, пускай...
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04.11.2021 22:58 Відповісти
Если он близок к кому то это Коломойский, Корбан, Хомчак, и все эти товарищи которые гнали добробаты в Иловайск чтоб рядом захватить ТЭЦ в Зугресе и отжать ее у Ахметова
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04.11.2021 23:30 Відповісти
Аваков о причинах отставки: я умею делать "минет", а это не всем нравится
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04.11.2021 22:58 Відповісти
у свiтi подiй сказати Авакову що вiн нe правий - нe можна!
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04.11.2021 23:15 Відповісти
Аваков продвинул российско-белорусского кгб-шника "Боцмана-Малюту" через нацгвардию и нацполицию. Потом выделил ему полк для охраны стратегических обьектов. По некоторым даным Малюта и белорусское кгб причастно к убийству Шеремета.
Но Аваков назначил виноватых, и засадил патриотов и волонтеров...
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04.11.2021 23:27 Відповісти
Так-так дуже справедливий міністр...та почав з розтрілу Саши Білого а далі як ,караванський стрілок,підстави,пашинський-стрілок,волонтери,добровольці,воїни-тюрми переповненні іііііііііі нікчемні справииииииииии....
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05.11.2021 07:27 Відповісти
Всплыло дерьмо и снова к кормушке хочет. Развалил полицию, наворовал и все мало...
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05.11.2021 07:42 Відповісти
 
 