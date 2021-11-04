Пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках стартує 10 листопада, - МОЗ
10 листопада в Україні стартує пілотний проєкт МОЗ з вакцинації проти грипу в аптеках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Можливість прийти в аптеку, придбати вакцину та одразу зробити там щеплення значно спрощує доступ до сезонної вакцинації проти грипу, що в умовах пандемії COVID-19 має надзвичайно важливе значення. Ми сподіваємося, що пілотний проєкт зі щеплення від грипу в аптеках буде успішно реалізований, продовжиться й масштабується наступного року. Це — ще один крок до трансформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів", - заявили у міністерстві.
Загалом цього сезону в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин від різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) від грипу вакциновано 14 946 осіб.
Уперше в Україні громадяни зможуть зробити щеплення від грипу безпосередньо в аптеці. Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе придбати вакцину проти грипу в аптеці, там же пройти огляд лікаря та зробити щеплення. Буде проведено вимірювання температури, підписана інформована згода. Серію й номер вакцини внесуть до спеціальної форми № 063/о, лікар поставить свій підпис, усі ці дані будуть внесені до електронної системи. Крім того, згідно з правилами, вакциновані особи мають залишатися неподалік пункту вакцинації впродовж 15–20 хвилин.
Проєкт проводитиметься з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:
- вул. Ярославів Вал, 20
- вул. Московська, 46/2
- вул. Велика Васильківська, 112А
- вул. Дмитрівська, 2
- вул. Срібнокільська, 2А
МОЗ працює над тим, щоби спростити процедуру отримання щеплень в аптеках (як це відбувається в багатьох країнах світу). Наразі розробляються зміни до нормативно-правових актів, зокрема, до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень. Проєкт наказу передбачає надання можливості фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря. Також серед запланованих кроків — надання можливості фармацевтам робити щеплення в аптеках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
предпочитаю Ваксигрипп от Санофи.
**** - зе-быдло ело и это...
а наивный думает о каком то пилотном проекте...
https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/konferentsiya-chestnyh-vrachej-protiv-koronabesiya.html Читать далее>>>
В Южной Корее зарегистрирован 101 случай смерти после прививки от гриппа
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201110000839&ACE_SEARCH=1
Мутации при культивировании на куриных эмбрионах привели к снижению эффективности противогриппозных вакцин во время тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов в США. К такому выводу исследователи пришли после анализа уровней антител у пациентов.
Более половины американцев прошли вакцинацию, но по итогам эпидсезона с гриппом были госпитализированы почти 1 млн человек, около 80 тыс. скончались.
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20201030/eggbased-mutations-decreased-efficacy-of-flu-vaccine-during-severe-20172018-season