Пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках стартує 10 листопада, - МОЗ

10 листопада в Україні стартує пілотний проєкт МОЗ з вакцинації проти грипу в аптеках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Можливість прийти в аптеку, придбати вакцину та одразу зробити там щеплення значно спрощує доступ до сезонної вакцинації проти грипу, що в умовах пандемії COVID-19 має надзвичайно важливе значення. Ми сподіваємося, що пілотний проєкт зі щеплення від грипу в аптеках буде успішно реалізований, продовжиться й масштабується наступного року. Це — ще один крок до трансформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів", - заявили у міністерстві.

Загалом цього сезону в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин від різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) від грипу вакциновано 14 946 осіб.

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Уперше в Україні громадяни зможуть зробити щеплення від грипу безпосередньо в аптеці. Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе придбати вакцину проти грипу в аптеці, там же пройти огляд лікаря та зробити щеплення. Буде проведено вимірювання температури, підписана інформована згода. Серію й номер вакцини внесуть до спеціальної форми № 063/о, лікар поставить свій підпис, усі ці дані будуть внесені до електронної системи. Крім того, згідно з правилами, вакциновані особи мають залишатися неподалік пункту вакцинації впродовж 15–20 хвилин.

Проєкт проводитиметься з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Ярославів Вал, 20

вул. Московська, 46/2

вул. Велика Васильківська, 112А

вул. Дмитрівська, 2

вул. Срібнокільська, 2А

МОЗ працює над тим, щоби спростити процедуру отримання щеплень в аптеках (як це відбувається в багатьох країнах світу). Наразі розробляються зміни до нормативно-правових актів, зокрема, до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень. Проєкт наказу передбачає надання можливості фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря. Також серед запланованих кроків — надання можливості фармацевтам робити щеплення в аптеках.