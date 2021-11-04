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Новини
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Пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках стартує 10 листопада, - МОЗ

Пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках стартує 10 листопада, - МОЗ

10 листопада в Україні стартує пілотний проєкт МОЗ з вакцинації проти грипу в аптеках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Можливість прийти в аптеку, придбати вакцину та одразу зробити там щеплення значно спрощує доступ до сезонної вакцинації проти грипу, що в умовах пандемії COVID-19 має надзвичайно важливе значення. Ми сподіваємося, що пілотний проєкт зі щеплення від грипу в аптеках буде успішно реалізований, продовжиться й масштабується наступного року. Це — ще один крок до трансформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів", - заявили у міністерстві.

Загалом цього сезону в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин від різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) від грипу вакциновано 14 946 осіб.

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Уперше в Україні громадяни зможуть зробити щеплення від грипу безпосередньо в аптеці. Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе придбати вакцину проти грипу в аптеці, там же пройти огляд лікаря та зробити щеплення. Буде проведено вимірювання температури, підписана інформована згода. Серію й номер вакцини внесуть до спеціальної форми № 063/о, лікар поставить свій підпис, усі ці дані будуть внесені до електронної системи. Крім того, згідно з правилами, вакциновані особи мають залишатися неподалік пункту вакцинації впродовж 15–20 хвилин. 

Проєкт проводитиметься з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:

  • вул. Ярославів Вал, 20
  • вул. Московська, 46/2
  • вул. Велика Васильківська, 112А
  • вул. Дмитрівська, 2
  • вул. Срібнокільська, 2А

МОЗ працює над тим, щоби спростити процедуру отримання щеплень в аптеках (як це відбувається в багатьох країнах світу). Наразі розробляються зміни до нормативно-правових актів, зокрема, до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень. Проєкт наказу передбачає надання можливості фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря. Також серед запланованих кроків — надання можливості фармацевтам робити щеплення в аптеках.

Автор: 

грип (309) МОЗ (5406) щеплення (174) аптека (199)


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Топ коментарі
+6
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04.11.2021 22:30 Відповісти
+4
Следующий виток - вакцинация от ДТП.
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04.11.2021 22:18 Відповісти
+3
Просто треба перестати заражатися.
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04.11.2021 22:35 Відповісти
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Следующий виток - вакцинация от ДТП.
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04.11.2021 22:18 Відповісти
такая вакцина есть - называется хорошая память на ПДД.
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04.11.2021 23:07 Відповісти
лично от бубы вам заедут пид шкирку...
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04.11.2021 22:18 Відповісти
В наливайках подобный "эксперимент" уже продемонстрировал свою эффективность
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04.11.2021 22:21 Відповісти
Так мы ж уже победили грипп и ОРВИ, только ковид осталось победить. Не???
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04.11.2021 22:28 Відповісти
Шкода що не буде вакцинації від зебілізму...
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04.11.2021 22:29 Відповісти
Аптекарь будет толкать бодягу как проводник чай. Ещё и план навесят.
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04.11.2021 22:29 Відповісти
я вам открою тайну - только никому не говорите: вакцины от гриппа продаются в аптеках. давно. Я каждую осень покупаю и колю всей семье.
предпочитаю Ваксигрипп от Санофи.
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04.11.2021 23:05 Відповісти
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04.11.2021 22:30 Відповісти
Остынь, тролляка, тебе недолго осталось. Дай номер твоей карточки, я тебе на венок 10 гривен пришлю...
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04.11.2021 22:37 Відповісти
У нас завжди ******* рахувати гроші. Навіть вартість вакцини. Яку колють мудрому наріду БЕЗПЛАТНО.
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04.11.2021 22:45 Відповісти
Бесплатно? Серьёзно?? ВОт так совковое мышление. А деньги в бюджет случайно не нарит ложит в виде налогов??? или думаешь Бабломойский тебе вакцину на свои покупает? Это ничего что её покупают за бюджетные бабки??
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04.11.2021 23:03 Відповісти
Я так розумію, третій рік дурдому за гроші наріду Вас хвилює меньше, ніж вакцинація?
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04.11.2021 23:20 Відповісти
Просто треба перестати заражатися.
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04.11.2021 22:35 Відповісти
Сколько приблизительно будет стоить эта вакцина?
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04.11.2021 22:37 Відповісти
она и сейчас в продаже есть - гугл в помощь.
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04.11.2021 23:06 Відповісти
Інфлувак, 340 грн, виробник нідерланди
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04.11.2021 23:06 Відповісти
можно и за 271 гривну найти,сам покупал 2 недели назад
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05.11.2021 07:28 Відповісти
"Шо? Опять вакцинація?! Танунах!" (с)

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04.11.2021 22:45 Відповісти
а чего не запилят пилотный проект по повышению иммунитета у народа, там, витамины раздавать, здоровый образ жизни какой-то, фильтры поставить, здоровое питание, отдых и т.п?
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04.11.2021 23:10 Відповісти
так зе-клоуны начинали с запрета посещения спортплощадок и нельзя к в водоёмам приближаться...

**** - зе-быдло ело и это...

а наивный думает о каком то пилотном проекте...
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05.11.2021 08:16 Відповісти
Предлагаю в троллейбусах проводить вакцинацию. Наряд полиции сидит скрытно на заднем сидении. Санитары с заряженными шприцами... Двери захлопываются и...
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04.11.2021 23:19 Відповісти
а кто не купит и не уколется - выгонят с работы, и в маршрутку не пустят
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04.11.2021 23:23 Відповісти
В Санкт-Петербурге 20-21 октября 2021 года состоялась конференция под названием «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов - прежде всего, медиков, биологов, а также юристов, политологов и психологов.Очень много поднималось вопросов которые тщательно замалчиваются.
https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/konferentsiya-chestnyh-vrachej-protiv-koronabesiya.html Читать далее>>>
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05.11.2021 05:28 Відповісти
кацап, иди нах на паРашу ...
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05.11.2021 08:18 Відповісти
10.11.2020
В Южной Корее зарегистрирован 101 случай смерти после прививки от гриппа
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201110000839&ACE_SEARCH=1

Мутации при культивировании на куриных эмбрионах привели к снижению эффективности противогриппозных вакцин во время тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов в США. К такому выводу исследователи пришли после анализа уровней антител у пациентов.
Более половины американцев прошли вакцинацию, но по итогам эпидсезона с гриппом были госпитализированы почти 1 млн человек, около 80 тыс. скончались.
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20201030/eggbased-mutations-decreased-efficacy-of-flu-vaccine-during-severe-20172018-season
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05.11.2021 09:38 Відповісти
 
 