"Ласкаво просимо", - Кулеба про прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США та НАТО. Ми підтримуємо кроки в цьому напрямку і готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безперечно, сприяють цій меті", - написав Кулеба, коментуючи прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США.

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