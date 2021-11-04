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"Ласкаво просимо", - Кулеба про прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США та НАТО. Ми підтримуємо кроки в цьому напрямку і готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безперечно, сприяють цій меті", - написав Кулеба, коментуючи прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін

Автор: 

корабель (1618) США (23618) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Это наше море.
Это мы его выкопали
Кого хотим того и приглашаем.
6-й флот США - это сила.
Добро пожаловать.
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04.11.2021 22:40 Відповісти
+6
Всегда рады тем, кому мы не безразличны, кто готов нам помочь в трудную минуту. Добро пожаловать!!!
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04.11.2021 22:50 Відповісти
+6
Американцы, имейте совесть. Вы старого ботоксного ****** до инфаркта доведёте
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04.11.2021 22:51 Відповісти
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Это наше море.
Это мы его выкопали
Кого хотим того и приглашаем.
6-й флот США - это сила.
Добро пожаловать.
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04.11.2021 22:40 Відповісти
скажите тупину шо то баржа с ленд-лизом для киева утрамбованная до потолка...
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04.11.2021 22:45 Відповісти
Углём
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04.11.2021 22:47 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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04.11.2021 22:49 Відповісти
Сам ты русский, а )(уйло мне не фюрер
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04.11.2021 22:50 Відповісти
Ну так придержи свое жалo с шуточками в стиле говноквартала.
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04.11.2021 22:52 Відповісти
Так шо ж вы его заранее не закупили?
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04.11.2021 23:06 Відповісти
Лоханулись.
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04.11.2021 23:08 Відповісти
1971-го года издания.
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04.11.2021 23:09 Відповісти
зато оно признало в тупине *****...
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04.11.2021 22:51 Відповісти
Всегда рады тем, кому мы не безразличны, кто готов нам помочь в трудную минуту. Добро пожаловать!!!
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04.11.2021 22:50 Відповісти
Американцы, имейте совесть. Вы старого ботоксного ****** до инфаркта доведёте
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04.11.2021 22:51 Відповісти
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04.11.2021 23:06 Відповісти
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04.11.2021 23:12 Відповісти
НАТО в хату, ***** инфаркт.
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04.11.2021 23:00 Відповісти
Очевидно что при Президенте Зеленском украинская дипломатия вышла на более высокий качественный уровень . Молодцы ! И Президент США Джо Байдэн постоянно ищет возможность посоветоваатся с Президентом Владимиром Зеленским о глобальной мировой политике
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Угу. Даже мировое правительство всегда обязательно согласует свои действия с Наивеличайшим. А о рептилоидах с Набиру и разговора нет - их межгалактические линкоры движутся только по личному приказу Луноликого.
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04.11.2021 23:08 Відповісти
ТО-ТО ЛЮБО!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька! То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
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04.11.2021 23:16 Відповісти
какцапы!
мы заставим вас саблюдайть перемырие
так строга,
как саблюдают ево гыви с матарылой !
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05.11.2021 00:20 Відповісти
18 червня 1918 кремлівськими окупантами цими бандитами більшовиками були затоплені 12 потужних військових кораблів чорноморського флоту в бухті Новоросійська на вимогу ідола кацапів кривавого ката - виродка леніна. А у Криму ЧФ захопила Україна яка знищала цих кремлівських окупантів. Топити власні кораблі чорноморського флоту личаковим москалям напів-ординцям доводилося і неодноразово. А вперше москалі - кацапи потопили свій флот під час оборони раніше окупованого ними Криму та Севастополя 1854-1855 років. Більше того, оборона Севастополя, що тривала майже рік, почалася і закінчилася потопленням кораблів всього чорноморського флоту. На вимогу князя Меншикова було затоплено 5 лінійних кораблів і два фрегати, їхні щогли довго залишилися стирчати над водою. Личкарі безславно програли Кримську війну і загалом у Севастопольській бухті вони затопили усі свої 75 бойових кораблів та суден і також 16 допоміжних. Може Західним країнам та Україні потрібно знову допомогти їм москалям загарбникам затопити свої кацапські корита, оскільки вони знову злочинно тимчасово тварюки окупували вже Український Крим.
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05.11.2021 00:25 Відповісти
"Сраколиз".
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05.11.2021 01:15 Відповісти
Это все из-за избиения американских моряков в Турции. Хочет подчеркнуть что в Украине им рады, в отличие от других.

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05.11.2021 04:29 Відповісти
На самом деле Кулеба сказал "Добро пожаловать, USS Mount Whitney". Как раз морякам этого корабля турки надели пакет на голову. Цензор решил опустить название судна.

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05.11.2021 07:13 Відповісти
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05.11.2021 06:08 Відповісти
нет, он был занят насаживанием тебя на бутылку
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05.11.2021 20:35 Відповісти
 
 