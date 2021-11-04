"Ласкаво просимо", - Кулеба про прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США та НАТО. Ми підтримуємо кроки в цьому напрямку і готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безперечно, сприяють цій меті", - написав Кулеба, коментуючи прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США.
Топ коментарі
+13 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар04.11.2021 22:40 Відповісти Посилання
+6 Павел Добрыня
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+6 Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар04.11.2021 22:51 Відповісти Посилання
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6-й флот США - это сила.
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Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька! То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
мы заставим вас саблюдайть перемырие
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как саблюдают ево гыви с матарылой !