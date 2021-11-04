Головні новини 4 листопада: Рада призначила нових міністрів, Росія не пускає до нас вугілля з Казахстану

Парламент призначив чотирьох міністрів, Лерос показав Зеленському середній палець, Росія заблокувала постачання Україні вугілля з Казахстану – головні новини 4 листопада.

Нові міністри

Резніков тепер – міністр оборони, Верещук – міністерка реінтеграції, Рябікін – міністр стратегічних галузей промисловості, Свириденко – міністерка економіки.

Цікавий момент: Арахамія пояснив, що Верещук не поставили керувати Міноборони, бо вона жінка і суспільство до такого не готове.

А ще Арахамія обіцяє, що це не останні перестановки в Кабміні: за пів року портфелів можуть позбутися ще два міністри.

Лерос показав Зеленському середній палець

"Ви - головний зрадник у країні", - сказав нардеп президенту з трибуни парламенту, і йому одразу вимкнули мікрофон. Лерос перейшов на мову жестів і показав Зеленському середній палець. "Слуга народу" просить регламентний комітет оцінити поведінку нардепа, Лероса можуть відсторонити від п'яти засідань.

Росія заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану

"Російська залізниця" не пропускає в Україну вагони з енергетичним вугіллям із Казахстану. Коксове вугілля постачають як завжди.

Ченці Лаври напали на журналіста

У Лаврі сталася пожежа, приїхала знімальна група. Ченці накинулися на журналіста і за розпорядженням намісника монастиря Павла Лебедя забрали телефон. Обіцяли ще й дати по голові. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Рекордна кількість заражень COVID-19

В Україні за добу зафіксовано 27 377 нових випадків захворювання на коронавірус - такої кількості хворих не було за весь час епідемії. Померли 699 осіб.

У Харкові почали випробовувати пігулки від коронавірусу від Pfizer та Merck.

МОЗ очікує, що ситуація покращиться лише на початку 2022 року.

Саакашвілі, який голодує, забув імена друзів

"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів", - розповів адвокат. Саакашвілі голодує вже 35 днів. Мама політика звернулася до Зеленського з проханням терміново організувати його переправку в Україну.

В Україні вперше вилучили автомобіль за несплату штрафів

Машини позбувся 32-річний громадянин Нігерії, який заборгував 80 тис. грн. штрафу за два епізоди нетверезого водіння.