Головні новини 4 листопада: Рада призначила нових міністрів, Росія не пускає до нас вугілля з Казахстану
Парламент призначив чотирьох міністрів, Лерос показав Зеленському середній палець, Росія заблокувала постачання Україні вугілля з Казахстану – головні новини 4 листопада.
Нові міністри
Резніков тепер – міністр оборони, Верещук – міністерка реінтеграції, Рябікін – міністр стратегічних галузей промисловості, Свириденко – міністерка економіки.
Цікавий момент: Арахамія пояснив, що Верещук не поставили керувати Міноборони, бо вона жінка і суспільство до такого не готове.
А ще Арахамія обіцяє, що це не останні перестановки в Кабміні: за пів року портфелів можуть позбутися ще два міністри.
Лерос показав Зеленському середній палець
"Ви - головний зрадник у країні", - сказав нардеп президенту з трибуни парламенту, і йому одразу вимкнули мікрофон. Лерос перейшов на мову жестів і показав Зеленському середній палець. "Слуга народу" просить регламентний комітет оцінити поведінку нардепа, Лероса можуть відсторонити від п'яти засідань.
Росія заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану
"Російська залізниця" не пропускає в Україну вагони з енергетичним вугіллям із Казахстану. Коксове вугілля постачають як завжди.
Ченці Лаври напали на журналіста
У Лаврі сталася пожежа, приїхала знімальна група. Ченці накинулися на журналіста і за розпорядженням намісника монастиря Павла Лебедя забрали телефон. Обіцяли ще й дати по голові. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Рекордна кількість заражень COVID-19
В Україні за добу зафіксовано 27 377 нових випадків захворювання на коронавірус - такої кількості хворих не було за весь час епідемії. Померли 699 осіб.
У Харкові почали випробовувати пігулки від коронавірусу від Pfizer та Merck.
МОЗ очікує, що ситуація покращиться лише на початку 2022 року.
Саакашвілі, який голодує, забув імена друзів
"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів", - розповів адвокат. Саакашвілі голодує вже 35 днів. Мама політика звернулася до Зеленського з проханням терміново організувати його переправку в Україну.
В Україні вперше вилучили автомобіль за несплату штрафів
Машини позбувся 32-річний громадянин Нігерії, який заборгував 80 тис. грн. штрафу за два епізоди нетверезого водіння.
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