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Новини
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Головні новини 4 листопада: Рада призначила нових міністрів, Росія не пускає до нас вугілля з Казахстану

Головні новини 4 листопада: Рада призначила нових міністрів, Росія не пускає до нас вугілля з Казахстану

Парламент призначив чотирьох міністрів, Лерос показав Зеленському середній палець, Росія заблокувала постачання Україні вугілля з Казахстану – головні новини 4 листопада.

Нові міністри

Резніков тепер – міністр оборони, Верещук – міністерка реінтеграції, Рябікін – міністр стратегічних галузей промисловості, Свириденко – міністерка економіки.

Цікавий момент: Арахамія пояснив, що Верещук не поставили керувати Міноборони, бо вона жінка і суспільство до такого не готове.

А ще Арахамія обіцяє, що це не останні перестановки в Кабміні: за пів року портфелів можуть позбутися ще два міністри.

Лерос показав Зеленському середній палець

"Ви - головний зрадник у країні", - сказав нардеп президенту з трибуни парламенту, і йому одразу вимкнули мікрофон. Лерос перейшов на мову жестів і показав Зеленському середній палець. "Слуга народу" просить регламентний комітет оцінити поведінку нардепа, Лероса можуть відсторонити від п'яти засідань.

Росія заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану

"Російська залізниця" не пропускає в Україну вагони з енергетичним вугіллям із Казахстану. Коксове вугілля постачають як завжди.

Ченці Лаври напали на журналіста

У Лаврі сталася пожежа, приїхала знімальна група. Ченці накинулися на журналіста і за розпорядженням намісника монастиря Павла Лебедя забрали телефон. Обіцяли ще й дати по голові. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Рекордна кількість заражень COVID-19

В Україні за добу зафіксовано 27 377 нових випадків захворювання на коронавірус - такої кількості хворих не було за весь час епідемії. Померли 699 осіб.

У Харкові почали випробовувати пігулки від коронавірусу від Pfizer та Merck.

МОЗ очікує, що ситуація покращиться лише на початку 2022 року.

Саакашвілі, який голодує, забув імена друзів

"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів", - розповів адвокат. Саакашвілі голодує вже 35 днів. Мама політика звернулася до Зеленського з проханням терміново організувати його переправку в Україну.

В Україні вперше вилучили автомобіль за несплату штрафів

Машини позбувся 32-річний громадянин Нігерії, який заборгував 80 тис. грн. штрафу за два епізоди нетверезого водіння.

Автор: 

авто (6256) Кабмін (14184) Лавра (294) росія (66478) Саакашвілі Міхеіл (2155) вугілля (2480) Рябікін Павло (102) штраф (1892) Резніков Олексій (1447) Свириденко (343) Верещук Ірина (685) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
кацапы не пропукают вагоны с казахским углем.... у кого есть сомнения, что кацапы вечный враг Украины??? и всего человечества...
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04.11.2021 23:17 Відповісти
+3
В кожному електромобілі крутитимуть два рускаязичних раба.
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04.11.2021 23:19 Відповісти
+2
на велотягу...и педали крутить будет весь квартал.
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04.11.2021 22:55 Відповісти
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миша забыл погремуху царя леонида из квартала...
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04.11.2021 22:49 Відповісти
Теперь ТЭС перейдут на газ и экология станет чище. Это здорово. А еще нужно чтобы поскорее закончилась нефть и все пересядут на электромобили. И это тоже здорово. Все к лучшему!
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04.11.2021 22:50 Відповісти
А кто будет крутить моторы электромобилей?
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04.11.2021 23:12 Відповісти
В кожному електромобілі крутитимуть два рускаязичних раба.
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04.11.2021 23:19 Відповісти
на велотягу...и педали крутить будет весь квартал.
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04.11.2021 22:55 Відповісти
кацапы не пропукают вагоны с казахским углем.... у кого есть сомнения, что кацапы вечный враг Украины??? и всего человечества...
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04.11.2021 23:17 Відповісти
Главная новость - это ФАК Зезиденту от Лероса!
Присоединяюсь!
ФАК тебе Зеленский!
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04.11.2021 23:42 Відповісти
из Казахстана не пойдет уголь, я сам из Казахстана, весной Украине предлагали уголь по 50 долларов за тонну , а ваши приехали только в середине октября, и говорят мы согласны на 50 $ , а наши им говорят - вот у нас Китай сейчас берет по 160 долларов, ( зольность такая как надо и китаю и украине) обычный не пойдет, хотите берите по 160, дешевле никак, это рынок, кто будет продавать дешевле если есть клиент который берет гораздо дороже, так что врет Герус, а зеленым надо было с весны шевелится, а который к вам идет это коксующийся, он ни на одну тэц не пойдет, так только, для населения кто углем топит
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05.11.2021 02:54 Відповісти
Только мирный атом решит проблему с электроэнергией в Украине!Строить АЭС и новые атомные энергоблоки.Тогда страна будет с дешевой электроэнергией.От угля все равно придётся отказываться и очень скоро!!!
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05.11.2021 03:15 Відповісти
Украина как страус головой в песок, а зад снаружи. Делают вид, что не замечают действий России. Россия тоже транзитит грузы через нашу территорию. Но в ответ перекрыть транзит российских товаров в Европу слабО. Боимсооо
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05.11.2021 11:28 Відповісти
 
 