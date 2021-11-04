РНБО вводила санкції через 5 хвилин після того, як його членам роздавали папки з інформацією, - Аваков
Члени РНБО не мали можливості заздалегідь ознайомитися з матеріалами, на підставі яких вводили санкції проти тих чи інших фірм.
Про це колишній член РНБО, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі – абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій – це було неприпустимо, я не хотів у цьому брати участь", – заявив Аваков.
За його словами, папки із матеріалами членам РНБО видавали за 5 хвилин до засідання.
"Я приходив і чекав, і мені за 5 хвилин до цього видавали папку. Я відкривав папку й уважно читав, потім піднімав голову і говорив: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?" Вони кажуть: "Як? Ну, подивіться, там є оперативна довідка". Я говорив: "Ну, у мене таких довідок повний стіл завалений – вони половина неправда, а половину їх треба доопрацьовувати. На підставі чого?" – каже Аваков.
Також він стверджує, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у папці взагалі не було. І секретар РНБО Олексій Данілов у таких випадках казав, що мовляв, просто не встигли розмножити.
"У результаті не існує РНБО як виконавчого органу влади. РНБО призначається указами президента – всіх призначив, усіх звільнив. По суті, рішення РНБО – це рішення президента України. Це знову вертикалізація влади без балансу", – підсумував Аваков.
Будь ласка, зачекайте...
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- Ну, таких путівок у нас немає. А бажаєте отримати все це безкоштовно?
- Яким чином?!
- Зверніться до ізраїльської в'язниці!
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать триста тысяч…
Смєтуни! Ви де, сцукі?
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке- качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3706992.html Про плохие и хорошие офшоры...
Вот лишь малая часть пунктов из декларации нового министра обороны Алексея Резникова:
➡️ На счетах в банке:
🔸48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),
🔸72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).
➡️ Два пакета ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:
🔸акции Flings Advisors S.A.,
🔸акции Live Earth Ltd.
Там же у чиновника открыто два юрлица. Акции этих двух компаний появились у него в сентябре 2019-го и в мае 2020-го.
➡️ Наличными хранит 255 000 евро. Третьему лицу одолжил 1,1 миллиона долларов.
Патриот, ага!
Это ж у Порошенко офшор с 3000 долларов был плохим, а у этой власти - они хорошие, с рюшками и розовыми бантиками.
Sharp`s
Якщо про 2015-й, то так і було - у санкції без усяких обгрунтувань потрапили оператори державних лотерей, щоб вичистити поле для чорного грального бізнесу. До речі, для пєтє-аваковського чорного бізнесу.