РНБО вводила санкції через 5 хвилин після того, як його членам роздавали папки з інформацією, - Аваков

Члени РНБО не мали можливості заздалегідь ознайомитися з матеріалами, на підставі яких вводили санкції проти тих чи інших фірм.

Про це колишній член РНБО, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли РНБО у нас перетворилася на хайпі – абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій – це було неприпустимо, я не хотів у цьому брати участь", – заявив Аваков.

За його словами, папки із матеріалами членам РНБО видавали за 5 хвилин до засідання.

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"Я приходив і чекав, і мені за 5 хвилин до цього видавали папку. Я відкривав папку й уважно читав, потім піднімав голову і говорив: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?" Вони кажуть: "Як? Ну, подивіться, там є оперативна довідка". Я говорив: "Ну, у мене таких довідок повний стіл завалений – вони половина неправда, а половину їх треба доопрацьовувати. На підставі чого?" – каже Аваков.

Також він стверджує, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у папці взагалі не було. І секретар РНБО Олексій Данілов у таких випадках казав, що мовляв, просто не встигли розмножити.

"У результаті не існує РНБО як виконавчого органу влади. РНБО призначається указами президента – всіх призначив, усіх звільнив. По суті, рішення РНБО – це рішення президента України. Це знову вертикалізація влади без балансу", – підсумував Аваков.