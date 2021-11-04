Кулеба і Єрмак зустрілися з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Донфрід

Стратегічне партнерство США та України є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні, заявила помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба США у Києві.

Під час зустрічей з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії підтвердила непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії.

Зі свого боку Кулеба у своєму мікроблозі Твіттер зазначив, що ця зустріч відбулася "для детального обговорення результатів візиту делегації США до Москви цього тижня".

Також помічниця держсекретаря заявила, що США залишаються відданим партнером України у зусиллях стосовно досягнення євроатлантичної інтеграції, відновлення міжнародно-визнаних кордонів України та розвитку безпечної, демократичної та успішної України.

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