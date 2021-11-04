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Кулеба і Єрмак зустрілися з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Донфрід

Кулеба і Єрмак зустрілися з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Донфрід

Стратегічне партнерство США та України є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні, заявила помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба США у Києві.

Під час зустрічей з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії підтвердила непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії.

Зі свого боку Кулеба у своєму мікроблозі Твіттер зазначив, що ця зустріч відбулася "для детального обговорення результатів візиту делегації США до Москви цього тижня".

Також помічниця держсекретаря заявила, що США залишаються відданим партнером України у зусиллях стосовно досягнення євроатлантичної інтеграції, відновлення міжнародно-визнаних кордонів України та розвитку безпечної, демократичної та успішної України.

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Автор: 

США (23618) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1391)


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Топ коментарі
+9
Ермак снова притащил с собой Кулебу, чтобы его пустили в приличное общество.
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04.11.2021 23:35 Відповісти
+7
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04.11.2021 23:35 Відповісти
+3
Встретились.
Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
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04.11.2021 23:55 Відповісти
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04.11.2021 23:31 Відповісти
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04.11.2021 23:35 Відповісти
Ермак снова притащил с собой Кулебу, чтобы его пустили в приличное общество.
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04.11.2021 23:35 Відповісти
Биба и Боба...два.......
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04.11.2021 23:38 Відповісти
пока буба айкосы самокрутил...
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04.11.2021 23:39 Відповісти
Вообще подозрительны связи 95 квартала с Байденом,Блинкеном и другими лидерами Стран Европы.Нужно расследовать!!Тут что -т не так!
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04.11.2021 23:39 Відповісти
Нет никаких связей. Всё традиционно для 95 квартала - сплошная имитация.
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04.11.2021 23:44 Відповісти
10 ноября выдвиженец 95 квартала Кулеба будет подписывать с Блинкеном Хартию.Однако.Схемам и Бигусу есть над чем покумекать заблаговременно.
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04.11.2021 23:43 Відповісти
ДебилоВато немного, но для юного подолякинца сойдет.
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04.11.2021 23:59 Відповісти
регент з емзеес ескортом. нада дєвочку на мзс ставіть. високую корабельную.
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04.11.2021 23:45 Відповісти
не подсказывай им) а то Юлю поставят и с нами вообще перестанут общаться)
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05.11.2021 10:55 Відповісти
Молодая хоть та баба? Так охота------посмотреть!
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04.11.2021 23:54 Відповісти
Встретились.
Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
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04.11.2021 23:55 Відповісти
Головний Завгосп України.
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05.11.2021 00:01 Відповісти
А скільки ти єрмаків???? один весь час з піаністом, а другий весь час з кулєбою????? його брат на нього не подібний, то значе є двійник!!!!! от же та 95 зараза всюду влізуть!!!!!!
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05.11.2021 00:17 Відповісти
Зеленое говно уже даже с собой не берут, даже для формальности.
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05.11.2021 00:22 Відповісти
министр и подносчик бумаг... встретились... Галю, моя Галю...
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05.11.2021 01:47 Відповісти
Зла не вистачає. Знову писарчук на дипломатичній зустрічі !
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05.11.2021 02:44 Відповісти
я так понимаю Кулеба попадает на переговоры только исключительно из-за принципиальной позиции дипломатов США. А их позиция проста. Разговаривать с каким то непонятным клерком мы не будем, говорить будем с уполномоченным министром.
п.с. Кулебе не жмет, что он по сути ручная болонка Ермака, а не министр?
И нужна она только потому что без ее присутствия диалога с американцами не будет.
п.с.п.с. Ермак президент? Вова, слышишь?
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05.11.2021 10:54 Відповісти
 
 