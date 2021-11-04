Кулеба і Єрмак зустрілися з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Донфрід
Стратегічне партнерство США та України є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні, заявила помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба США у Києві.
Під час зустрічей з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії підтвердила непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії.
Зі свого боку Кулеба у своєму мікроблозі Твіттер зазначив, що ця зустріч відбулася "для детального обговорення результатів візиту делегації США до Москви цього тижня".
Також помічниця держсекретаря заявила, що США залишаються відданим партнером України у зусиллях стосовно досягнення євроатлантичної інтеграції, відновлення міжнародно-визнаних кордонів України та розвитку безпечної, демократичної та успішної України.
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Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
п.с. Кулебе не жмет, что он по сути ручная болонка Ермака, а не министр?
И нужна она только потому что без ее присутствия диалога с американцами не будет.
п.с.п.с. Ермак президент? Вова, слышишь?