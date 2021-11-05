Мене влаштовує перемога "сепарів" на виборах на Донбасі, якщо це буде в межах українських законів, - Аваков
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що на окупованих територіях Донбасу на виборах за українськими законами переможуть люди сепаратистських поглядів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене ілюзій немає. На цих територіях переможуть не представники Києва чи Центральної України. Переможуть місцеві "сепари", яким вони (місцеві жителі. – Ред.) довіряють. Мене влаштовує це. Це буде в межах законів України, коли вони прийдуть в українське законодавче поле. Далі минуть роки, і ми впораємося з цим. Ситуація почне змінюватися", - вважає Аваков.
Колишній глава МВС розповів, що необхідно змінити цю ситуацію.
"Можна скільки завгодно сил витрачати на оборону, фундаментальні речі; величезні гроші, мільярди витрачати, будувати танки тощо. Але якщо при цьому твій народ живе таким рівнем життя, який не хоче захищати, нічого не вийде. Я маю жити у своїй країні і хотіти захищати свою країну, свій спосіб життя. Українці були згуртовані, у 2014 році Путін отримав несподіваний ефект, бо українці воювали за свободу, ця категорія - не порожнє місце, і якщо до цього додати гідний спосіб життя, який хочеться захищати, ось цього я хочу", - пояснив Аваков.
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В эту землю бомбаса, после деокупации нужно будет влить миллиарды долларов. Они итак будут смотреть волком. Им же "все далжны". Но разрешить выбирать ватное быдло - перебор. "Нарешают" много.
Аваков не только дурак ,но и предатель.
В любом случае, он наверняка понимает, что поддержка Минских не даст ему голосов в Украине. Поэтому и скромно философствует, без конкретных фраз о необходимости их выполнения.
За Авакова я безусловно голосовать не буду, он опасен точно так, как и Порошенко. Крупный бизнес вызывает у человека неконтролируемую жадность, со временем вынуждая становится Овощем 2.0 ...
Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
Виродок.
Во-вторых, как импотентное государство повело себя на освобожденной части Донецкой и Луганской областей мы прекрасно видим. Такой путь нерезультативный. Если когда-нибудь случится чудо и Украина вернет контроль над оккупированными территориями, то критически большая часть населения от туда должна быть переселена (желающие в РФ), а территория должна быть заселена лояльным к Украине населением, и, прежде всего, участниками военных действий, которым должна быть оказана всемерная помощь государства.
Неужели не понятно, что никакой политик не может откріто заявить "да нах нам єти три миллиона упоротіх ватников, нам и своих хватает!", поскольку его тут же обвинят в предательстве национальніх интересов?
1. Освобождать ОРДЛО военным путём
2. Ждать пока ***** подохнет и тогда война сразу закончится, а все эти чепушилины и писичкины разбегуться кто куда ( Если, конечно после *****, не выберут такое же *****)
В любом случае, только Украина будет решать судьбу оккупированных территорий, а не местная вата и сепары населяющие её. Украина будет делать то, что считает нужным, что будет лучше для всей страны, а не для местной сепарской ваты. Сепары и вата с их хоиелками дружно посылаються нахер!