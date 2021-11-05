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Новини Окуповані території
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Мене влаштовує перемога "сепарів" на виборах на Донбасі, якщо це буде в межах українських законів, - Аваков

Мене влаштовує перемога

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що на окупованих територіях Донбасу на виборах за українськими законами переможуть люди сепаратистських поглядів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене ілюзій немає. На цих територіях переможуть не представники Києва чи Центральної України. Переможуть місцеві "сепари", яким вони (місцеві жителі. – Ред.) довіряють. Мене влаштовує це. Це буде в межах законів України, коли вони прийдуть в українське законодавче поле. Далі минуть роки, і ми впораємося з цим. Ситуація почне змінюватися", - вважає Аваков.

Колишній глава МВС розповів, що необхідно змінити цю ситуацію.

"Можна скільки завгодно сил витрачати на оборону, фундаментальні речі; величезні гроші, мільярди витрачати, будувати танки тощо. Але якщо при цьому твій народ живе таким рівнем життя, який не хоче захищати, нічого не вийде. Я маю жити у своїй країні і хотіти захищати свою країну, свій спосіб життя. Українці були згуртовані, у 2014 році Путін отримав несподіваний ефект, бо українці воювали за свободу, ця категорія - не порожнє місце, і якщо до цього додати гідний спосіб життя, який хочеться захищати, ось цього я хочу", - пояснив Аваков.

Також читайте: РНБО вводила санкції через 5 хвилин після того, як його членам роздавали папки з інформацією, - Аваков

Автор: 

Аваков Арсен (2191) вибори (6726) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+51
"...Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнет меняться", - считает Аваков..."

Довбойоб! Нічого і ніколи в їхніх головах не зміниться! Довбойоби вони і в Африці довбойоби. Територія Україні потрібна, а дятлів нехай кацапи забирають.
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05.11.2021 00:21 Відповісти
+39
Что там, на рюкзаки более нет расчёта?
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05.11.2021 00:15 Відповісти
+36
Воообще охренел? Решил побороться за российское спонсорство?
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05.11.2021 00:17 Відповісти
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Меня устраивает победа "сепаров",- Аваков / Зеленский назвал гибридную армию России в Донбассе повстанцами./ Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ Чем выше лезет обезьяна тем лучше виден её зад. Тем сильнее проявляются противоречия между этническими и не этническими украинцами.
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05.11.2021 08:32 Відповісти
Размазал гавно по стенке. Как понять ?
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05.11.2021 08:35 Відповісти
КАКИЕ "выборы" там могут быть? ТАМ не нужно НИКАКИХ выборов. ВООБЩЕ.
В эту землю бомбаса, после деокупации нужно будет влить миллиарды долларов. Они итак будут смотреть волком. Им же "все далжны". Но разрешить выбирать ватное быдло - перебор. "Нарешают" много.
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05.11.2021 08:53 Відповісти
С Авакяном давно уже всё ясно. Если бы он убил человека в Италии, то уже 6-й год сидел в тюрьме. В Украине всё сходит потому что Сашко Музычко был участником Майдана.
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05.11.2021 08:58 Відповісти
Чучело отдохнуло,а может пора отвечать за патриотов ,которых обвинил в убийстве Шеремета,за зелю,которого вместе с Беней,привел к власти,за Киву,которого любишь,как свою маму?
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05.11.2021 09:00 Відповісти
за лохотроны (под видом государственных лотерей, и не только) которые выросли при нем как грибы после дождя, и которые были на каждом углу. закрывались небольшие магазинчики, парикмахерские и т.д. а открывались лохотроны. отгадайте с трез раз кто их крышевал
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05.11.2021 11:07 Відповісти
СКОТИНА
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05.11.2021 09:06 Відповісти
Поэтому понятно почему он набирал на руководящие посты в полиции боевиков ДНР.
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05.11.2021 09:10 Відповісти
Сепар должен сидеть в тюрьме! Люди не признающие Украину страной должны быть лишены гражданства,те кто разрывал страну на части и убивал украинцев не могут решать будущее Украины!Люди коломойского ведут к сдаче Украины в масковское иго.
Аваков не только дурак ,но и предатель.
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05.11.2021 09:16 Відповісти
Чому він дурень? Навпаки, Рюкзаков - дуже розумна людина. Він починає підтягувати до себе вату, сєперів та інший лохторат. Вважаю, що готується до наступних виборів. І дбає він виключно за себе особисто. Крапка!
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05.11.2021 09:41 Відповісти
На этом поле у него ноль шансов, а вот среди зебобиков его басни могут зайти)
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05.11.2021 20:08 Відповісти
Какие выборы, додик? Это замороженный конфликт на десятилетия. Или мы его возвращаем военным путем (что в ближайшем будущем нереально), или нам его впарят назад на таких условиях, что мы станем колонией Мордора или Украина будет развалена на части.
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05.11.2021 09:17 Відповісти
чому жодна гнида з нашої влади не згадує про денаціфікацію? досвід і практика у американців є і це дуже ефективна процедура
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05.11.2021 09:20 Відповісти
не можна дозволити авакову знов обійняти будь-яку посаду (чи виборну чи за призначенням) в Україні.
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05.11.2021 09:23 Відповісти
Если там победят сепары, то какая конфигурация будет в ВР и кого изберут президентом? Бойко? Твоего Киву? Что ты несешь?
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05.11.2021 09:26 Відповісти
наконец-то арсен открыл свою русское лицо))
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05.11.2021 09:29 Відповісти
Армянское лицо...
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05.11.2021 09:42 Відповісти
це власне одне й теж саме
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05.11.2021 12:42 Відповісти
русский не национальость, русским может быть любой желающий, вспомните из классики - обруселый немец, обруселый татарин, ...армянин...
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05.11.2021 20:35 Відповісти
Сепари на Донбасі це злочинці та повинні сидіти в зоні і ДОВГО. ТІ ХТО ВЗЯВ ЗБРОЮ ПРОТИ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ І ВБИВАВ, КАТУВАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ ЗЛОЧИНЕЦІ. СЕПАРИ ПОВИННІ БУТИ ПОЗБАВЛЕННІ ПРАВО вибирати і БУТИ ВИБРАНИМИ.
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05.11.2021 09:42 Відповісти
Он только забыл добавить, что Украине придется долгие годы финансировать этих сепаров из бюджета, то есть за счет других областей. При этом они сами будут распределять деньги ввиду специального статуса... Я, честно говоря, не понимаю Авакова, зачем он сейчас подчеркивает лояльность к полностью капитулянтским Минским? Не думаю что ему нужно одобрение РФ, скорее нужно одобрение Запада... Но вот для чего? Действительно, все выглядит как подготовка к созданию новой политической силы в Украине, а одобрение Минских это такая политическая вежливость для Запада.
В любом случае, он наверняка понимает, что поддержка Минских не даст ему голосов в Украине. Поэтому и скромно философствует, без конкретных фраз о необходимости их выполнения.
За Авакова я безусловно голосовать не буду, он опасен точно так, как и Порошенко. Крупный бизнес вызывает у человека неконтролируемую жадность, со временем вынуждая становится Овощем 2.0 ...
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05.11.2021 09:42 Відповісти
Ну главное что ЗЕкловун у тебя опасений не вызывает..свой Гусский парень
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05.11.2021 20:58 Відповісти
Люди не за Зе голосовали, а против Пороха. Не путай.
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05.11.2021 23:12 Відповісти
Слова Авакова нужно делить ,как минимум,на 10.Во первых ,это самопиар и лукавство.Правда совсем в другом месте.Человек опять хочет вернуться на политическую сцену.Это два.Его заслуги неоспоримы перед Украиной,но и вред немалый.Он укреплял собственную власть.
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05.11.2021 09:53 Відповісти
Возвращаться во власть в сегодняшней ситуации это подобно самоубийству. Аваков прекрасно понимает.
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05.11.2021 09:58 Відповісти
Не укрепляя власть - и потерять её не трудно , и как его оппонент Саакашвили - недолго сесть и в тюрьму , а то быть убитым . Классика.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Він не договорює, що на окупованій території виборів по українськім законам ніколи не буде, тим паче, що значна чисельність тамтешнього населення одержала російські паспорти.
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05.11.2021 10:02 Відповісти
Тут важно получить контроль над границей,а дальше все пойдет ,как по маслу!!
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05.11.2021 10:12 Відповісти
Реалізацію цієї ідеї започатував сивочолий, прочавивши закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків. Зелений блазень сьогодні продовжує справу парашенка. І саме завдячуючи єс, сн і жопаблоку знекровлена Україна забеспечує окуповані території.

Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
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05.11.2021 10:08 Відповісти
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05.11.2021 10:28 Відповісти
выборы в ОРДЛО, Крыму, Севастополе можно будет проводить только после - 1). полной деоккупации 2) Полное разоружение ( демилитаризация) кроме ВСУ, СБУ, МВД Украины 3) Занятие этих территорий ВСУ, СБУ, МВД и установления полного военно- политического контроля над этими территориями и границей с РФ 4) Перекрытие границы с РФ с этими регионами для любого вида пересечения минимум на 2-3 года 5) введение на этих территориях ВГА ( военно гражданской администрации) назначаемого из Киева на срок равный сроку оккупации ( на данный момент это уже по сути почти 8 лет) 6) судебные разбирательства и следствия по лицам сотрудничавших с оккупантами с вынесением криминального наказания и последующим запретом избирательно права сроком в два раза превышающим срок времени оккупации ( на сейчас 16 лет) И только после этого можно будет проводить местные выборы и делегирование от этих территорий депутатов в Раду. ( на общих выборах) ВСЕ !! А Аваков начинает двигаться в ту сторону куда "слиняла" его правая рука Кива. Но почему то не удивлен совершенно. У нас же 99% "патриотов во власти" это чисто полит технологии ( занятие определенной ниши). Авакову и его сыну с вместе с рюкзаками есть где приложить свои способности, например в Карабахе. ( тем более уроженцу Баку, Азербайджан)
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05.11.2021 10:41 Відповісти
Стратегически он прав . Получив контроль границы бескровно и разоружив сепаров , не сложно будет полностью и постепенно, в рамках украинского уголовного законодательства , привлечь их к суду и дать реальные сроки по тяжким статьям , постепенно увеличивая их по вновь открывшимся обстоятельствам до 15-20 лет и отправить восстанавливать Донбасс. А убить их - это слишком просто . Их сгноить надо и не сразу а постепенно , не ценой крови патриотов. Вот что он предлагает и поэтому прав.
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05.11.2021 10:58 Відповісти
ви здоровий?щойно будуть зняті кордони - ця шваль опиниться у вас вдома і вбиватиме, вбиватиме, вбиватиме, хоч і ховаючись. Може й вас
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05.11.2021 12:44 Відповісти
Перемога Музичка його не влаштовувала, перемога сепарів - влаштовує.

Виродок.
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05.11.2021 11:12 Відповісти
То, что устраивает тебя, недоумок коррумпированный, НЕ УСТРАИВАЕТ всю УКРАИНУ!!... Сейчас и эта ЗАПЛЕСНЕВЕВШАЯ ТВАРЬ начнёт сыпать "мудростями" и полезет в политику. Но самое странное не его амбиции, а то, ЧТО ТАКИ НАЙДУТСЯ ублюдки, которые станут брызгать слюной за него и обелять его прошлое. Сегодняшняя Украина прошедшая (и проходящая сегодня) ОБМАН, ЛИЦЕМЕРИЕ, ПРОДАЖНОСТЬ со стороны провластных подонков... так и не научилась отделять ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ. Если люди не возьмутся за ум в выборе НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ( а не еврея или пророссийского мздоимца) на пост Президента и лидера, период становления и войны затянется НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, а в стране останутся только те, кто попросту не в состоянии покинуть место жительства в поисках лучшей доли.
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05.11.2021 11:13 Відповісти
А что Кравчук ,Кучма ,Ющенко и Порошенко ещё и не достаточно чистокровные украинцы ? Или бывают не продажные политики на свете ?...знатные рудокопы ? (старик Хоттабыч)
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Все кого вы назвали - УПОРОТЫЕ СОВКИ с ментальностью прокоммунистических ублюдков, а я говорю о ПАТРИОТАХ, УКРАИНЦАХ живущих во время войны и воюющих с гэбэшной мразью. То есть тех, кто не станет миндальничать с ублюдочным кремлёвским карликом.
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05.11.2021 12:56 Відповісти
Умница !!!! Молодец !!!!! Браво !!!! - "в выборе НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ( а не еврея или пророссийского мздоимца) на пост Президента и лидера"
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05.11.2021 21:22 Відповісти
Один такий нормальний був, то його вбили- Чорновіл
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05.11.2021 22:25 Відповісти
если и так, то пусть выбирают себе только местную власть, но в общеукраинские дела не лезут еще минимум лет 20
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05.11.2021 11:44 Відповісти
Во-первых, пока есть Россия никакой реинтеграции не будет. Нужно перестать об этом говорить, а готовиться к превентивному удару России и операции по "принуждению к миру". Зачем уводить фокус внимания общества от жизненно важного?

Во-вторых, как импотентное государство повело себя на освобожденной части Донецкой и Луганской областей мы прекрасно видим. Такой путь нерезультативный. Если когда-нибудь случится чудо и Украина вернет контроль над оккупированными территориями, то критически большая часть населения от туда должна быть переселена (желающие в РФ), а территория должна быть заселена лояльным к Украине населением, и, прежде всего, участниками военных действий, которым должна быть оказана всемерная помощь государства.
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05.11.2021 11:51 Відповісти
Я бы еще Фарион назначил туда главой администраций.
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05.11.2021 21:27 Відповісти
Посмотрел комментарии. 99% - идиот на идиоте!
Неужели не понятно, что никакой политик не может откріто заявить "да нах нам єти три миллиона упоротіх ватников, нам и своих хватает!", поскольку его тут же обвинят в предательстве национальніх интересов?
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05.11.2021 11:59 Відповісти
чого це? це такою відповіддю він заявляє себе зрадником продажним, тупарем недалекоглядним і скотиною
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05.11.2021 12:45 Відповісти
У тебя в голове что-то кроме патриотических криков есть? Кто победит на свободных выборах на территории ОРДЛО?
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05.11.2021 13:23 Відповісти
а у тебе крім сраки авакова шось є цінного? у тебе є сумніви, хто там переможе? Хто у них там перемагав до війни? ти їздив, як я, спостерігачем на данбас?
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05.11.2021 15:57 Відповісти
Сраки Авакова у меня нет, не знаю как у тибя. И хтож побеждал на Данбасе до войны? Расскажы!
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05.11.2021 16:40 Відповісти
пшол вон, кацапура
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05.11.2021 16:53 Відповісти
Нда... Судя по злобной повадке - сраки Авакова тибе не досталось!
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05.11.2021 16:58 Відповісти
я на тебе витрачаю час, пишу тобі відповіді букафками, а ти, виявляється, взагалі не в курсі дєла, шо там на данбасі, а просто триндиш. Пшол вон, базікало
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05.11.2021 17:02 Відповісти
Олечка, дорогая, буковками ты пии...шь, а не отвечаешь. Так хтож побеждал на Данбасе до войны?
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05.11.2021 17:32 Відповісти
ти ж баран, нашо воно тобі?
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05.11.2021 18:11 Відповісти
Однако, нет ответа. Так хтож побеждал на Донбассе до войны?
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24.11.2021 16:35 Відповісти
твой сын хотел продавать рюкзаки, а гвардейцы должны были лить кровь за это..логично все..что ж.. поэтому русские и не нападают на Италию, так как ты только за нее пойдешь воевать....
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05.11.2021 21:17 Відповісти
Нас не устраивает. Потому сепарам нарушить закон Украины, как два пальца обосрать. Они сразу отдадут эту территорию эрефии!
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05.11.2021 22:06 Відповісти
Никаких выборов в ОРДЛО не должно быть ни при каких условиях. Провести там выборы, значит отдать территорию эрефии. Есть два варианта развития событий:

1. Освобождать ОРДЛО военным путём
2. Ждать пока ***** подохнет и тогда война сразу закончится, а все эти чепушилины и писичкины разбегуться кто куда ( Если, конечно после *****, не выберут такое же *****)

В любом случае, только Украина будет решать судьбу оккупированных территорий, а не местная вата и сепары населяющие её. Украина будет делать то, что считает нужным, что будет лучше для всей страны, а не для местной сепарской ваты. Сепары и вата с их хоиелками дружно посылаються нахер!
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05.11.2021 22:18 Відповісти
Спостерігаю за Аваковим з часів помаранчевої "революції".Розумна практична цинічна людина мафіозного типу.Все,що його цікавить-влада і гешефт свого клану.Україну він використовує в своїх інтересах,а її народ його цікавить як робоче бидло .ЦЕ безпринципна і дуже небезпечна людина.Один факт того,що він за 30 років ігнорував мову "туземців" каже сам за себе
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05.11.2021 22:50 Відповісти
То треба закони міняти, бо це знову на ті ж самі граблі.
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05.11.2021 23:03 Відповісти
Это верно только в одном случае, - если не будет путина и путинской россии. А поскольку - это из области фантастики на ближайшие пару десятков лет, то сегодня такие разговоры объективно вредны и непатриотичны.
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06.11.2021 00:30 Відповісти
Тоді виникає логічне питання: На біса взагалі проводити там вибори і витрачати на них державні ( платників податків - і мої в т.ч.)? Там же й так зараз керують сєпари - нащо їх ще легітимізовувати за наші ж гроші?
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06.11.2021 01:54 Відповісти
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