Мене влаштовує перемога "сепарів" на виборах на Донбасі, якщо це буде в межах українських законів, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що на окупованих територіях Донбасу на виборах за українськими законами переможуть люди сепаратистських поглядів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене ілюзій немає. На цих територіях переможуть не представники Києва чи Центральної України. Переможуть місцеві "сепари", яким вони (місцеві жителі. – Ред.) довіряють. Мене влаштовує це. Це буде в межах законів України, коли вони прийдуть в українське законодавче поле. Далі минуть роки, і ми впораємося з цим. Ситуація почне змінюватися", - вважає Аваков.

Колишній глава МВС розповів, що необхідно змінити цю ситуацію.

"Можна скільки завгодно сил витрачати на оборону, фундаментальні речі; величезні гроші, мільярди витрачати, будувати танки тощо. Але якщо при цьому твій народ живе таким рівнем життя, який не хоче захищати, нічого не вийде. Я маю жити у своїй країні і хотіти захищати свою країну, свій спосіб життя. Українці були згуртовані, у 2014 році Путін отримав несподіваний ефект, бо українці воювали за свободу, ця категорія - не порожнє місце, і якщо до цього додати гідний спосіб життя, який хочеться захищати, ось цього я хочу", - пояснив Аваков.

Також читайте: РНБО вводила санкції через 5 хвилин після того, як його членам роздавали папки з інформацією, - Аваков