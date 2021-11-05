Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО

Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей, до нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі під звинуваченнями на адресу України з цього приводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 4 листопада в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у разі застосування на Донбасі ударного безпілотника Bayraktar Україна "виконала всі процедури, передбачені домовленостями у ТКГ (щодо врегулювання ситуації), які в таких випадках застосовуються, перш ніж завдати удару".

"З однієї простої причини: тому що інша сторона не припинила свої агресивні дії та обстріли. І позиція України дуже проста – ми дуже зважені, ми не ескалуємо самі, але якщо по нам завдають удару – ми відповідаємо. Це був саме такий випадок. Не можна дозволяти ворогові почуватися безкарно", - зазначив Кулеба.

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