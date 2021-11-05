Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО
Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей, до нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі під звинуваченнями на адресу України з цього приводу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 4 листопада в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, у разі застосування на Донбасі ударного безпілотника Bayraktar Україна "виконала всі процедури, передбачені домовленостями у ТКГ (щодо врегулювання ситуації), які в таких випадках застосовуються, перш ніж завдати удару".
"З однієї простої причини: тому що інша сторона не припинила свої агресивні дії та обстріли. І позиція України дуже проста – ми дуже зважені, ми не ескалуємо самі, але якщо по нам завдають удару – ми відповідаємо. Це був саме такий випадок. Не можна дозволяти ворогові почуватися безкарно", - зазначив Кулеба.
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На России решили рассказывать, что "этого не было". Лавров как всегда врёт, что "минобороны опровергло заявление Залужного".
Удар был нанесён учебным маломощным боеприпасом с кумулятивным зарядом (для поражения техники) для демострации возможностей украинского беспилотника. Т. е. - и обстрел остановили, и сэкономили, и запоребрик так подожгли, что сюда "специалисты" долетают.
Рымарук - в "зелёной команде"?
Московиты, рассказывающие про "обычную гранату", могут объяснить - почему биомусор залёг возле орудия за доли секунды до взрыва?
Почему залегли? Услышали свист подлетающей гранаты, либо кто то увидел квадрик и крикнул им ложись.
Это нашим врагам хочется верить Лаврову, говорившему что "МО Украины опровергло слова Главнокомандующего", и "экспертам" у Скабеевой и Соловьёва.
Хочется верить, что что-то в разы дороже другого чего-то.
Хочется верить что стреляющие из 122мм орудий услышали "свист" падающей "обычной гранаты".
Украинцы прекрасно знают кто такой Андрей Рымарук, вата - нет. И тип боеприпаса, кстати, в его публикации указан.
Вата упорно отрицает очевидное, придумывая новые небылицы, а орки тем временем убирают технику подальше от линии фронта и мечтают сбить хоть один "Девлет Герай".
1. Беспилотники купили, надо было показать, что они работают. Потратили уйму бабла.
Показать - показали.
2. То, что бросили по сути полуучебный боеприпас, а не нормальное средство поражения - это потому что зассало МО и Президент Великий нормально отработать.
3. Зеля и МО решило и на ёлку залезть и жопу не поцарапать, извиняюсь.
4. Зеля и МО отработали на помощь путену.
Шакалы гребанные....вы не гусский нарот,вы тупое зачуханое быдло...