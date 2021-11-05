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Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО

Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей, до нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі під звинуваченнями на адресу України з цього приводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 4 листопада в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у разі застосування на Донбасі ударного безпілотника Bayraktar Україна "виконала всі процедури, передбачені домовленостями у ТКГ (щодо врегулювання ситуації), які в таких випадках застосовуються, перш ніж завдати удару".

"З однієї простої причини: тому що інша сторона не припинила свої агресивні дії та обстріли. І позиція України дуже проста – ми дуже зважені, ми не ескалуємо самі, але якщо по нам завдають удару – ми відповідаємо. Це був саме такий випадок. Не можна дозволяти ворогові почуватися безкарно", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Байрактар (193)


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Топ коментарі
+14
Неужели?у многих теперь вообще впечатление,что тот байрактар случайно вылетел или явно без ведома земкрысы с дерьмаком ...
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05.11.2021 01:29 Відповісти
+9
Говноеды РАБссии,вы воры древние...,это знает весь Мир,крадете Крысы все подряд,от истории Киевской Руси,к который вы не имеете никакого отношения и до недавнего воровства в Крыму и на Донбассе....

Шакалы гребанные....вы не гусский нарот,вы тупое зачуханое быдло...
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05.11.2021 06:19 Відповісти
+7
Может хватит уже нам оправдываться за работу "Байрактаров"? Нас расисяне втянули в эту тупую истеричную дискуссию, немцы с французами подхватили и мы мусолим уже неделю всем очевидные вещи, что для свой защиты будем использовать все доступные нам средства и не жевать сопли и вечно выражать ну очень глубокую озабоченность? И в следующий раз не вестись на подобные тупые информ-заманухи
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05.11.2021 01:50 Відповісти
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Скиздел, аж сам поверил, ох и Кульбаба..
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05.11.2021 01:28 Відповісти
Неужели?у многих теперь вообще впечатление,что тот байрактар случайно вылетел или явно без ведома земкрысы с дерьмаком ...
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05.11.2021 01:29 Відповісти
Как авторитетно.
На России решили рассказывать, что "этого не было". Лавров как всегда врёт, что "минобороны опровергло заявление Залужного".
Удар был нанесён учебным маломощным боеприпасом с кумулятивным зарядом (для поражения техники) для демострации возможностей украинского беспилотника. Т. е. - и обстрел остановили, и сэкономили, и запоребрик так подожгли, что сюда "специалисты" долетают.
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05.11.2021 02:00 Відповісти
Вате, прикрывающейся нелюбовью к "зелёной команде" конечно виднее. Учебный боеприпас - это не только "болванка".
Рымарук - в "зелёной команде"?
Московиты, рассказывающие про "обычную гранату", могут объяснить - почему биомусор залёг возле орудия за доли секунды до взрыва?
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05.11.2021 02:59 Відповісти
Вы так привыкли верить во что хочется верить, что уже не замечаете прямых противоречий. Зачем делать учебный боеприпас кумулятивным? Пробивать учебную мишень? Ведь сделать металлизированную кумулятивную воронку со специальным взрывателем в разы дороже, чем просто фугасный заряд. Боевая дальнобойная управляемая ракета/бомба стоит очень очень дорого, и ставить на неё маломощный кумулятивный заряд ещё глупее.
Почему залегли? Услышали свист подлетающей гранаты, либо кто то увидел квадрик и крикнул им ложись.
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05.11.2021 11:43 Відповісти
"Вы так привыкли верить во что хочется верить, что уже не замечаете прямых противоречий".

Это нашим врагам хочется верить Лаврову, говорившему что "МО Украины опровергло слова Главнокомандующего", и "экспертам" у Скабеевой и Соловьёва.
Хочется верить, что что-то в разы дороже другого чего-то.
Хочется верить что стреляющие из 122мм орудий услышали "свист" падающей "обычной гранаты".
Украинцы прекрасно знают кто такой Андрей Рымарук, вата - нет. И тип боеприпаса, кстати, в его публикации указан.
Вата упорно отрицает очевидное, придумывая новые небылицы, а орки тем временем убирают технику подальше от линии фронта и мечтают сбить хоть один "Девлет Герай".
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05.11.2021 14:15 Відповісти
Даже админам сайта антиукраинские сочинения ваты не понравились.
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05.11.2021 14:17 Відповісти
Раз пукнули, а сказки две недели рассказывают.
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05.11.2021 01:40 Відповісти
Что-то слабеньким удар получился, не убедительным. А повторить слабо
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05.11.2021 01:48 Відповісти
Может хватит уже нам оправдываться за работу "Байрактаров"? Нас расисяне втянули в эту тупую истеричную дискуссию, немцы с французами подхватили и мы мусолим уже неделю всем очевидные вещи, что для свой защиты будем использовать все доступные нам средства и не жевать сопли и вечно выражать ну очень глубокую озабоченность? И в следующий раз не вестись на подобные тупые информ-заманухи
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05.11.2021 01:50 Відповісти
Тема следующая:
1. Беспилотники купили, надо было показать, что они работают. Потратили уйму бабла.
Показать - показали.
2. То, что бросили по сути полуучебный боеприпас, а не нормальное средство поражения - это потому что зассало МО и Президент Великий нормально отработать.
3. Зеля и МО решило и на ёлку залезть и жопу не поцарапать, извиняюсь.
4. Зеля и МО отработали на помощь путену.
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05.11.2021 02:20 Відповісти
Мочите гадов колорадов!
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05.11.2021 03:12 Відповісти
Беда в том, что БПЛА сбиваются направленным электромагнитным импульсом.
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05.11.2021 06:04 Відповісти
Срань Мавзолейная РАБссиянская перебила все Байрактары в Н.Карабахе...Эрдоган в шоке....
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05.11.2021 06:22 Відповісти
импульсами перебили
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05.11.2021 10:51 Відповісти
Говноеды РАБссии,вы воры древние...,это знает весь Мир,крадете Крысы все подряд,от истории Киевской Руси,к который вы не имеете никакого отношения и до недавнего воровства в Крыму и на Донбассе....

Шакалы гребанные....вы не гусский нарот,вы тупое зачуханое быдло...
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05.11.2021 06:19 Відповісти
Сенатор,по вашей манере общаться, кто быдло это совсем не вопрос
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Придет время вернете все,и даже картины знаменитого художника Аванеса Айвазяна (Иван Айвазовский)...,который завещал все свои подлинные картины украинскому городу Феодосия...,а не городу Санкт-чЛенинграду ворюги позорные....
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05.11.2021 06:37 Відповісти
верно.
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05.11.2021 06:42 Відповісти
Если бы не жила в Украине, поверила бы этой срани.... А так... что там с "миром в глазах у Ху#ла"???
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05.11.2021 06:48 Відповісти
А все начиналось с гибридной войны огюрганов власти против народа с использованием гнилой правоохранительной и судебных членств, в текущий момент гнилая система продолжает гибридную войну против граждан украины
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05.11.2021 07:05 Відповісти
Турецкие Байрактары помогут нам победить кацапов.
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05.11.2021 07:49 Відповісти
Конечно помогут, и джавелины помогут ,и британские ракеты помогут и тд.
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05.11.2021 09:15 Відповісти
…Мы отвечаем…Так вы ничего не освободите, будете терпеть удары и дальше, и оправдываться, оправдываться, и оправдываться…
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05.11.2021 07:51 Відповісти
Тогда зачем было два года запрещать ответку, зачем сотни наших солдат погибли под обстрелом, зачем было отдавать ключевые высоты сепарам при "разведении"?
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05.11.2021 08:12 Відповісти
Я так понимаю, что Байрактары приобрели, но использовать их, похоже, уже и не будут. Разок стрельнули, получили германское ай-я-я и до сих пор оправдываются. А росбанда ежедневно сбрасывает снаряды из своих беспилотников на территорию Украины и даже уже озабоченность никто не выражает.
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05.11.2021 08:25 Відповісти
Чтобы их использовать, они должны стаей висеть в воздухе практически постоянно, чтобы вести разведку, либо подниматься только для бомбометания по известным уже координатам. Для этого, если удары будут только ответными, должны 24/7 работать контрбатарейные радары.
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05.11.2021 09:45 Відповісти
Я не спец в военном деле и вы, наверное, все пишите правильно, про 24/7 это отлично было бы, но, фактически, вообще только один раз за все время использовали. Зачем тогда их закупали?
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05.11.2021 11:05 Відповісти
Надо переименовать Байрактары на - STEPAN . Тем более что Турция не против...
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05.11.2021 08:39 Відповісти
Опять "другая сторона". Зеленые трусы и импотенты...
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05.11.2021 09:18 Відповісти
"ответ Кулебы"- В период с 25 по 31 октября на востоке Украины зафиксировано 8 случаев применения вооруженными формированиями РФ беспилотников для сброса осколочных гранат "ВОГ-17" на Донбассе.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
 
 