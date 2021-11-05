Жовква у Бухаресті заявив, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква під час візиту до Румунії обговорив з держсекретарем МЗС Денуцом Себастьяном Некулеєску євроатлантичні перспективи України та розвиток відносин між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, під час зустрічі сторони приділили значну увагу розвитку безпекової ситуації на сході України. Жовква подякував Румунії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності української держави та привернув увагу до постійних випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, які призводять до збільшення кількості загиблих українських воїнів.

Також було наголошено на обмеженні судноплавства в окремих районах Чорного та Азовського морів.

Жовква подякував румунській стороні за участь у саміті Кримської платформи та закликав до активної подальшої участі в діяльності цього міжнародного механізму.

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Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації європейських прагнень України.

"Розраховую, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України", – сказав Жовква.

Співрозмовники домовилися активізувати роботу над проектом відповідної двосторонньої політичної декларації.

Сторони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки регіону. Ігор Жовква поінформував румунську сторону про ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо започаткування регіональної платформи зміцнення енергетичної безпеки.

Заступник керівника Офісу Глави держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Українська сторона висловила готовність до подальшого поглиблення безпекової співпраці в межах виконання Програми розширених можливостей НАТО.

Сторони наголосили на позитивних тенденціях у двосторонній співпраці, зокрема в торговельно-економічному напрямі.

"Відновленню економік також сприятиме реалізація двосторонніх інфраструктурних проєктів", – зазначив Жовква.

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Водночас сторони позитивно оцінили запуск поромної переправи через Дунай Орлівка – Ісакча та активізацію робіт зі спорудження мосту через Тису в районі населених пунктів Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

У Бухаресті Жовква також зустрівся з в.о. директора Департаменту політики оборони та міжнародних відносин Міністерства національної оборони Румунії Міхаєм Янку. Основна увага під час зустрічі була приділена відносинам України з Європейським Союзом і НАТО, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Окремо обговорювалася координація подальших дій з метою забезпечення безпеки в Чорному морі.