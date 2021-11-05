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Новини
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Держдеп США оголосив винагороду $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов'язаних з РФ

Держдеп США оголосив винагороду $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов'язаних з РФ

Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-кого з керівників хакерського угрупування DarkSide, що базується, за даними ФБР, у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у пресрелізі, опублікованому в четвер, 4 листопада, на сайті відомства.

Крім того, Держдеп призначив винагороду в розмірі до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні людей, які прагнуть брати участь в операціях цього угрупування.

"Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту жертв здирницьких програм по всьому світу від дій кіберзлочинців", - йдеться у заяві Державного департаменту.

ФБР стверджує, що DarkSide несе відповідальність за здійснену у травні кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline, яка призвела до зупинки його роботи на кілька днів, що викликало стрибок цін на нафту та газ і дефіцит палива на південному сході США.

Також дивіться: СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на держоргани України. ВИДЕО

Щоб відновити доступ до своїх систем, компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у біткоїнах. Пізніше американська влада відшкодувала оператору трубопроводу приблизно 2,3 млн доларів.

У липні Держдепартамент запропонував винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-якої особи, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, брала участь у кібератаках проти критично важливої ​​інфраструктури США.

Також читайте: США ввели санкції проти російської Positive Technologies за продаж ПЗ для кіберзламів

Автор: 

Держдепартамент США (1654) кіберзлочин (812) росія (66478) США (23618) ФБР (177) хакер (1364)


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Топ коментарі
+3
Пошли надежным, проверенным путем. Поиска продажных предателей среди самих русских.
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05.11.2021 07:20 Відповісти
+2
нужно начинать с вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 07:52 Відповісти
+2
за такие деньги они должны начать сами друг-друга сдавать.
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05.11.2021 07:55 Відповісти
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До чего дошел прогресс- американсие трубы из россии блокируют.
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05.11.2021 07:16 Відповісти
Пошли надежным, проверенным путем. Поиска продажных предателей среди самих русских.
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05.11.2021 07:20 Відповісти
США, скажу вам по секрету ( за 10 млн.$) - это всё Путин вредит )
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05.11.2021 07:23 Відповісти
Вы от Игоря Валерьевича деньги получали? Не отказывайтесь. За пленных российских спецназовцев. То то же.
Нам перед развалом совка шабашку предлагали. 3 штуки тогда ещё полновесных советских рублей. Проезд и питание с проживанием за счёт работодателя. Работа на свежем воздухе, в экологически чистом месте. Под Амуром, в усурийской тайге для зоопарков тигров ловить.
Там ещё премию за каждого пойманного сулили. Мы не поехали.
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05.11.2021 08:46 Відповісти
https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8 https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8

CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax

Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com

CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.

Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
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05.11.2021 07:32 Відповісти
Фабрика РАБссиянских троллей и прочих хакерских атак находится в Санкт-чЛенинграде,но по старому адресу типа здание Бизнес-центра Лахта-2 их выгнали,поскольку хозяева здания получали анонимки типа взорвем убъем...,но это оказалось туфтой...операция "Прикрытие" прошла успешно...фабрика занимает 4 этажа здания и работает 25 часов в сутки...
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05.11.2021 07:33 Відповісти
Бункер Путлера находится на горе Ямантау,это кажись Урал...Но есть и запасные Бункера...,Мавзолейные крысы большие мастера Дезы...
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05.11.2021 07:42 Відповісти
Молодец, на орешки с пивом заработал!
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05.11.2021 08:25 Відповісти
А у вас ланцюг срібний чи золотий, кацапчєґ?
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05.11.2021 08:27 Відповісти
нужно начинать с вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 07:52 Відповісти
за такие деньги они должны начать сами друг-друга сдавать.
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05.11.2021 07:55 Відповісти
за 10 миллионов кацапы им ***** в мешке приволокут, мол вот вам, оно знает всех хакеров, а дальше уже сами.
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05.11.2021 08:24 Відповісти
Связанных с РФ. Они из Региональных офисов СНГ в Москве, после закрытия мне акаунта в Фейсбуке ,"замарозили"(??) еще и Тик-Ток.Ну конечно- ведь я там выставил 3 карты Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции 1919г.Везды от моря до моря и с разной мелодией.Нужен новый региональный центр для всей Европы.
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05.11.2021 08:55 Відповісти
А эта "гениальная" идея о 10 миллионах долларов пришла госдепу до того, как они намылились уволить тысячи не вакцинированных сотрудников разведки или после?
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05.11.2021 09:58 Відповісти
я так понял переговоры шефа цру с патрушевым ни к чему не привели
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05.11.2021 10:08 Відповісти
 
 