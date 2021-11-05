Держдеп США оголосив винагороду $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов'язаних з РФ
Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-кого з керівників хакерського угрупування DarkSide, що базується, за даними ФБР, у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у пресрелізі, опублікованому в четвер, 4 листопада, на сайті відомства.
Крім того, Держдеп призначив винагороду в розмірі до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні людей, які прагнуть брати участь в операціях цього угрупування.
"Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту жертв здирницьких програм по всьому світу від дій кіберзлочинців", - йдеться у заяві Державного департаменту.
ФБР стверджує, що DarkSide несе відповідальність за здійснену у травні кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline, яка призвела до зупинки його роботи на кілька днів, що викликало стрибок цін на нафту та газ і дефіцит палива на південному сході США.
Щоб відновити доступ до своїх систем, компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у біткоїнах. Пізніше американська влада відшкодувала оператору трубопроводу приблизно 2,3 млн доларів.
У липні Держдепартамент запропонував винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-якої особи, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, брала участь у кібератаках проти критично важливої інфраструктури США.
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Нам перед развалом совка шабашку предлагали. 3 штуки тогда ещё полновесных советских рублей. Проезд и питание с проживанием за счёт работодателя. Работа на свежем воздухе, в экологически чистом месте. Под Амуром, в усурийской тайге для зоопарков тигров ловить.
Там ещё премию за каждого пойманного сулили. Мы не поехали.
CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax
Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com
CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.
Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.