Держдеп США оголосив винагороду $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов'язаних з РФ

Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-кого з керівників хакерського угрупування DarkSide, що базується, за даними ФБР, у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у пресрелізі, опублікованому в четвер, 4 листопада, на сайті відомства.

Крім того, Держдеп призначив винагороду в розмірі до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні людей, які прагнуть брати участь в операціях цього угрупування.

"Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту жертв здирницьких програм по всьому світу від дій кіберзлочинців", - йдеться у заяві Державного департаменту.

ФБР стверджує, що DarkSide несе відповідальність за здійснену у травні кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline, яка призвела до зупинки його роботи на кілька днів, що викликало стрибок цін на нафту та газ і дефіцит палива на південному сході США.

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Щоб відновити доступ до своїх систем, компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у біткоїнах. Пізніше американська влада відшкодувала оператору трубопроводу приблизно 2,3 млн доларів.

У липні Держдепартамент запропонував винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє встановити особу чи місцезнаходження будь-якої особи, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, брала участь у кібератаках проти критично важливої ​​інфраструктури США.

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