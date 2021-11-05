За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 152-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС
Минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
По позиціях ЗСУ в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 5 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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