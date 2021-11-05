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За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 152-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 152-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли з міномета КПВВ "Золоте" на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 5 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 152-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС 01

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обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Обстрелы Украины из152 мм орудий Германию и Францию конечно же не беспокоят. Это обычные мирные обстрелы.
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05.11.2021 07:49 Відповісти
Не беспокоят, успокойся.
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05.11.2021 07:57 Відповісти
Они и ГлавЗебила не беспокоят
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05.11.2021 13:29 Відповісти
Уже можно писать: "За сутки войска РФ и Беларуси 9 раз открывали огонь".
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05.11.2021 07:57 Відповісти
А РНБО екстренно вночі збиралися? Чи це не загрожує життю і здоров'ю військових і цивільних? Чи навіщо, там же родичів і друзів Зеленського немає, вони всі в теплих кабінетах і ресторанах, рахують мільярди, які списали з казни лохів українців.
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05.11.2021 08:00 Відповісти
Скоро война закончится вместе с Украиной. Зелебобик отдаст ее ***** на блюдечке с голубой каёмочкой. И это случится в ближайшее 2 года. Думаю, вся Украина ему не нужна, он заберёт только юго-восток Украины. Идея создать ************ еще жива. В 2014 году не получилось, сейчас при помощи наивеличайшего говнокомандующего, у ***** всё получится. Запомните мои слова! Я ни в коем образе не претендую на роль бабы Ванги, просто анализирую события которые сейчас происходят.. .
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05.11.2021 17:05 Відповісти
 
 