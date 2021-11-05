Україна в ОБСЄ: за тиждень російські безпілотники вісім разів скидали гранати "ВОГ-17" на Донбасі

У період із 25 по 31 жовтня на сході України зафіксовано 8 випадків застосування збройними формуваннями РФ безпілотників для скидання уламкових гранат "ВОГ-17" на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Росія продовжує широко застосовувати безпілотники для скидання гранат на українські позиції, також було помічено БПЛА російського виробництва "Орлан-10", які перетинають лінію зіткнення", - заявив Цимбалюк.

Загалом з 25 по 31 жовтня українські військовослужбовці зафіксували 14 випадків застосування ворожих БПЛА.

"Вісім разів російські збройні формування використовували безпілотники для скидання гранат "ВОГ-17", у тому числі поблизу Павлополя, Станиці Луганської та Лебединського. Шість разів БПЛА, у тому числі "Орлан-10", перетинали лінію зіткнення для проведення розвідки", - повідомив український посол.

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Він нагадав, що "Орлан-10" - це сучасний БПЛА виробництва Російської Федерації, і керувати ним можуть лише добре навчені російські військовослужбовці.

"Ці БПЛА регулярно перетинають лінію зіткнення у порушення усіх домовленостей з метою ведення розвідки, а також коригування артилерійського вогню російських збройних формувань", - додав Цимбалюк.