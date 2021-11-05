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Україна в ОБСЄ: за тиждень російські безпілотники вісім разів скидали гранати "ВОГ-17" на Донбасі

Україна в ОБСЄ: за тиждень російські безпілотники вісім разів скидали гранати

У період із 25 по 31 жовтня на сході України зафіксовано 8 випадків застосування збройними формуваннями РФ безпілотників для скидання уламкових гранат "ВОГ-17" на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Росія продовжує широко застосовувати безпілотники для скидання гранат на українські позиції, також було помічено БПЛА російського виробництва "Орлан-10", які перетинають лінію зіткнення", - заявив Цимбалюк.

Загалом з 25 по 31 жовтня українські військовослужбовці зафіксували 14 випадків застосування ворожих БПЛА.

"Вісім разів російські збройні формування використовували безпілотники для скидання гранат "ВОГ-17", у тому числі поблизу Павлополя, Станиці Луганської та Лебединського. Шість разів БПЛА, у тому числі "Орлан-10", перетинали лінію зіткнення для проведення розвідки", - повідомив український посол.

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Він нагадав, що "Орлан-10" - це сучасний БПЛА виробництва Російської Федерації, і керувати ним можуть лише добре навчені російські військовослужбовці.

"Ці БПЛА регулярно перетинають лінію зіткнення у порушення усіх домовленостей з метою ведення розвідки, а також коригування артилерійського вогню російських збройних формувань", - додав Цимбалюк.

Автор: 

безпілотник (4443) граната (808) ОБСЄ (3516) обстріл (29575) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+5
Лапті запрошують Байрактари. Потрібно уважити.
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05.11.2021 07:49 Відповісти
+1
обсе уже так устало озабочиваться-шо даже перестало озабочиваться...
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05.11.2021 07:46 Відповісти
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обсе уже так устало озабочиваться-шо даже перестало озабочиваться...
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05.11.2021 07:46 Відповісти
Лапті запрошують Байрактари. Потрібно уважити.
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05.11.2021 07:49 Відповісти
Тупые кацапы только сейчас додумались так использовать беспилотники.
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05.11.2021 07:52 Відповісти
РАБссия заминировала часть Донбасса и держит в ГУЛАГе заложников...типичная Крысиная Чекисткая тактика чЛенина-Дзержинского от 30 августа 1918 года...,именно этот день считается началом Красного террора...,за 103 года ничего не изменилось в ГУЛАГе Сралина-Джугашвили...
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05.11.2021 07:55 Відповісти
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05.11.2021 08:00 Відповісти
Евгений Цымбалюк говорит что нет хорошей защиты от беспилотников.
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05.11.2021 08:33 Відповісти
читаю такое каждый день....и что..? а наши скидываают или терпят...?? далее не хочу развивать тему... (( зачем писать нам такие новости каждый день только растраивать и злить нас....?((
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05.11.2021 08:35 Відповісти
Виключно вина Зеленського. Це він відвів наші війська і зняв розвідку і дав можливість окупанту пристосуватися до війни безпілотниками. Смерті військових на совісті Зеленського і ворога путіна.
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05.11.2021 08:40 Відповісти
Ну слава богу, что гавном пока не наших не забрасывают.
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05.11.2021 08:51 Відповісти
Вог-17 как бомбы с беспилотников?
Скоро патроны от калаша сбрасывать начнут.
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05.11.2021 10:18 Відповісти
Де там Німецький мід - де його "озабоченность" - чи вони разом з парашою і сепарами в унісон?
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05.11.2021 10:42 Відповісти
Ви всьо врьотє. Они защіщают житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев
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05.11.2021 18:12 Відповісти
ахринеть! А наши раз бомбанули с Байракторчика и то без жертв среди орков и уже 10 дней хвалятся этим!
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06.11.2021 00:26 Відповісти
 
 