Нову Хартію стратегічного партнерства України та США буде підписано наступного тижня: Кулеба розповів, про що буде документ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на успішному розвитку стратегічного партнерства України та США, а також пояснив, про що буде підписана двома країнами нова Хартія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня я буду у Вашингтоні, де ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства і виведемо нашу співпрацю на новий етап", - наголосив міністр.

Також в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Кулеба розповів, про що йтиметься у новому документі щодо партнерства двох країн. Зокрема, про нову якість українсько-американських відносин.

"Є довіра та взаєморозуміння між президентами та державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більшу співпрацю безпеки, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, тому що нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції , і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав Кулеба.

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