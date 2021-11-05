Нову Хартію стратегічного партнерства України та США буде підписано наступного тижня: Кулеба розповів, про що буде документ
Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на успішному розвитку стратегічного партнерства України та США, а також пояснив, про що буде підписана двома країнами нова Хартія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня я буду у Вашингтоні, де ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства і виведемо нашу співпрацю на новий етап", - наголосив міністр.
Також в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Кулеба розповів, про що йтиметься у новому документі щодо партнерства двох країн. Зокрема, про нову якість українсько-американських відносин.
"Є довіра та взаєморозуміння між президентами та державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більшу співпрацю безпеки, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, тому що нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції , і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав Кулеба.
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Мое мнение : на обиженньіх воду возят . И правильно делают !
В Украины есть единственный выход - стать страной стратегических интересов США. По примеру Польши США выйдут на газовый рынок Украины и обеспечат энергонезависимость Украины от путинского Газпрома.