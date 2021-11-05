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Новини
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Нову Хартію стратегічного партнерства України та США буде підписано наступного тижня: Кулеба розповів, про що буде документ

Нову Хартію стратегічного партнерства України та США буде підписано наступного тижня: Кулеба розповів, про що буде документ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на успішному розвитку стратегічного партнерства України та США, а також пояснив, про що буде підписана двома країнами нова Хартія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня я буду у Вашингтоні, де ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства і виведемо нашу співпрацю на новий етап", - наголосив міністр.

Також в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Кулеба розповів, про що йтиметься у новому документі щодо партнерства двох країн. Зокрема, про нову якість українсько-американських відносин.

"Є довіра та взаєморозуміння між президентами та державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більшу співпрацю безпеки, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, тому що нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції , і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав Кулеба.

Читайте: Україна має системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО, - Резніков

Автор: 

співпраця (1069) США (23618) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Углубляются и углубляются. Инфы ноль, в лучших традициях совка.
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05.11.2021 08:00 Відповісти
+5
Информбюро сообщает и сообщает... В лучших традициях Совка....
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05.11.2021 08:04 Відповісти
+4
Це якщо завгосп Козирь візьме тебе з собою.
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05.11.2021 07:56 Відповісти
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Партнерство Украиньі и США углубляется , хорошие новости.
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05.11.2021 07:56 Відповісти
Углубляются и углубляются. Инфы ноль, в лучших традициях совка.
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05.11.2021 08:00 Відповісти
Це якщо завгосп Козирь візьме тебе з собою.
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05.11.2021 07:56 Відповісти
пока мы можем экспортировать только охрененную корупцию...
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05.11.2021 07:57 Відповісти
Зрада, караул!
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05.11.2021 07:59 Відповісти
Нет, офигительная победа! Надои в курятнике достигли невиданных масштабов
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05.11.2021 08:02 Відповісти
Информбюро сообщает и сообщает... В лучших традициях Совка....
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05.11.2021 08:04 Відповісти
Кулеба крутится как уж на сковородке. Не хочет в отставку. Кто его еще возьмет на работу?
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05.11.2021 08:09 Відповісти
когда страной руководят распутин в виде ермака и страну накрыла сплошная коррупция поошряемая зе командой то поговорим о чем то отвлекающем
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05.11.2021 08:09 Відповісти
Не могу понять , чего хочет Порошенко и "волонтерьі", работающие на сивочелого . Предположим маловероятное , ПАП смог вернуться в президентское кресло . Как он будет управлять страной , в которой "дебильньій нарід" составляет 73% , по его мнению ? Будет мстить "наріду" за свой проигрьіш в 2019г , ломать его через колено , или что ?
Мое мнение : на обиженньіх воду возят . И правильно делают !
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05.11.2021 08:17 Відповісти
Будет введен налог на зебилизьм. И поражение в правах на 10 лет. Просто не смогут голосовать.
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05.11.2021 08:29 Відповісти
А про вьісьілку в отдаленньіе районьі Сибири и Крайнего Севера забьіл добавить ? Єх , молодежь...
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05.11.2021 08:52 Відповісти
Не переживай. Будеш і далі обсцикати землю України.
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05.11.2021 09:05 Відповісти
Це добре, що, навіть, такі, як ти, відморожені телепні , нехай І підсвідомо, приходять до думки, що АЛЬТЕРНАТИВИ ПОРОХУ НЕМАЄ. ЩО вичистити ЦІ зільоні авгієві конюшні більше нікому не під силу.
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05.11.2021 11:41 Відповісти
!!!
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05.11.2021 11:52 Відповісти
Посміхайся ширше і на вітрі.
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05.11.2021 11:54 Відповісти
Ну так Зеля кажуть Байдена за грудки хватал на климатическом Форуме в Шотландском Глазго...кажуть Байден еле ввырвался из объятий вяликаго рехВОРматора...по прилету в Вашингтон кстати,один из помощников Байдена подхватил Корону с вирусом...,а Зеля был не в маске...
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05.11.2021 08:14 Відповісти
Бла Бла Бла в лучших традициях ЗЕленых.... Ни о чем.
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05.11.2021 08:15 Відповісти
Я нашел инфу о поставках более 100 Джавелинов в Украину,причем рейсов транспортников США в Борисполь было три....10 октября, 16 октября и перед самым визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 октября.... Вы что все ********* смотрите или Инет?
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05.11.2021 08:19 Відповісти
Украинская делегация вылетает 10 ноября в Вашингтон...состоится подписание важных военных документов США-Украина...,каких именно узнаете 11 ноября...
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05.11.2021 08:22 Відповісти
Сейчас в Черном море идут учения стран НАТО...а море вошли 3 единицы ВМС США...там же летают стратегические бомбардировщики В-1 Lancer...,всего 2...но на РАБссии жуткая паника...,эти бомберы имеют на борту 48 ракет,которые превратат сраный флот РАБссии в Крыму в обыкновенную ПЫЛь..но не радиаактивную...
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05.11.2021 08:30 Відповісти
Немытые, какое вам дело до Украины, у вас что родственники там живут? Качайте газ в ЕС через ГТС Украины и не бздите, а то придет НАТО и сделает вам очень больно.
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05.11.2021 08:56 Відповісти
Накачивая путинскую Россию газовыми деньгами, Европа еще умоется КРОВАВЫМИ СЛЕЗАМИ.

В Украины есть единственный выход - стать страной стратегических интересов США. По примеру Польши США выйдут на газовый рынок Украины и обеспечат энергонезависимость Украины от путинского Газпрома.
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05.11.2021 08:59 Відповісти
Может самим газ попробовать добывать? Или уран обогащать?
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05.11.2021 09:08 Відповісти
Не забудте підшити бюллєтєнь опьі про досягнення найзєлєнішого!
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05.11.2021 08:59 Відповісти
А можно ли в союз Commonwealth?
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11.03.2022 22:59 Відповісти
 
 