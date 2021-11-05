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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 листопада у світі зареєстрували 509 764 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7419 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 249 343 498 випадків інфікування, з них 509 764 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 045 077 осіб, з них 7419 за минулу добу.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 225,8 млн осіб.

Також читайте: У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками – 3-тю та 2-гу позицію відповідно.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
По факту, сейчас Украина занимает первое место в мире по смертям от ковида на миллион жителей. Не забывайте, что вы сделали это вместе в апреле 2019-го.
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05.11.2021 08:39 Відповісти
+5
реальная статискика хуже, т.к. идет перерасчет на 43,381 млн жителей. По оценкам 2020 года реальная численность наличного населения 37 млн. Так что мы далеко впереди всей европы
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05.11.2021 08:51 Відповісти
+3
Коректно порівнювати смертність по відношенню до хворих. Але і тут високий показник, в даному випадку напряму залежить від низького відсотку вакцинованих.
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05.11.2021 08:24 Відповісти
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Щось для країни з відносно не велекою кількістю населення дуже висока смертність, ще й бюрократи з ЄС відносять Україну до зеленої зони, хоча б мали вже кордони перекрити? Дивно панове, може цифри "малюють".
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05.11.2021 08:20 Відповісти
Коректно порівнювати смертність по відношенню до хворих. Але і тут високий показник, в даному випадку напряму залежить від низького відсотку вакцинованих.
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05.11.2021 08:24 Відповісти
существует три уровня лжи - правда, лож и статистика
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05.11.2021 09:01 Відповісти
Если раньше тесты сдавали единицы, кто выезжал за рубеж, то сейчас приходится сдавать каждому , кто хочет попасть в трамвай или метро. А большинство могли и не знать, что они заражены, ведь у многих , а особенно у кого 1-я группа крови, Ковид проходит легко. А смертельную статистику дают толпы на вакцинацию, где люди массово заражаются, а потом идут делать вакцину.
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05.11.2021 09:24 Відповісти
По факту, сейчас Украина занимает первое место в мире по смертям от ковида на миллион жителей. Не забывайте, что вы сделали это вместе в апреле 2019-го.
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05.11.2021 08:39 Відповісти
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05.11.2021 09:18 Відповісти
реальная статискика хуже, т.к. идет перерасчет на 43,381 млн жителей. По оценкам 2020 года реальная численность наличного населения 37 млн. Так что мы далеко впереди всей европы
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05.11.2021 08:51 Відповісти
Реальное наличное население гораздо меньше 37 млн. Не верьте сталинской либеральной статистике, т.к. под ними одинаковая эзотерика.
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05.11.2021 10:03 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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05.11.2021 09:11 Відповісти
Цыплят по осени считают! Все мои знакомые , которые хотели вакцинироваться и не успели , попали в тяжелую форму заражения. А все знакомые антиваксеры переболели легко. Страх убивает, а не вирус.
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05.11.2021 09:19 Відповісти
Так уже как раз осень и https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
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05.11.2021 09:21 Відповісти
Страх вакцинации объясняется тем, что новая информация и новизна в целом нашей психикой воспринимается как ошибка, так как вынуждает адаптироваться и тратить значительно больше усилий, чтобы продолжать жить, как прежде.

Есть еще ряд ошибок мышления, которые нами воспринимаются как истина и не подвергаются аналитической оценке.

Наш мозг не терпит отсутствия связи и является истинным борцом за справедливость. Это выражается в том, что любая неизвестность должна быть логично объяснена. Если это не удается, мы начинаем подгонять факты таким образом, чтобы они объясняли ситуацию. Типичным примером является утверждение, что количество заболевших с момента изобретения вакцины только выросло. Ошибка заключается в том, что люди игнорируют увеличение во всем мире мощностей диагностики, делая вывод, что вакцина и меры предосторожности не работают.
http://rusjev.net/2021/11/05/pochemu-lyudi-ispytyvayut-strah-pered-vakczinacziej/ Почему люди испытывают страх перед вакцинацией « Русский Еврей (rusjev.net)
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05.11.2021 09:17 Відповісти
То Веселе крадівництво!
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05.11.2021 09:41 Відповісти
Потому что важнее вакцинировать одного человека старше 50, чем десятерых младше 50. Но кагальная система создала условия чтобы пенсионеры не попали на вакцинацию. Им нужна поголовная цифровизация стада и в первую очередь молодежи. Кто ж создаст удобные условия для стариков, если приоритеты подменены.
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05.11.2021 09:55 Відповісти
Большинство стариков сами не желают попадать на вакцинацию, многие боятся изменения днк и чипирования, из-за которого Билл Гейтс вместе с Соросом будут лично за ними следить, а возможно даже читать мысли в их промытых головах...
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Цифровизация и так читает мысли. Каждый телефон знает больше, чем батюшка-исповедник. А медицинская база е-хелс, куда будут вносить ДНК, узнает почти столько, как сам господь.
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05.11.2021 11:33 Відповісти
Как страшно жить.
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05.11.2021 12:23 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає, що він і прем'єр-міністр https://novynarnia.com/tag/shmigal/ Денис Шмигаль - "майстри спорту по боротьбі з коронавірусом" і Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів карантину.

https://novynarnia.com/2020/05/20/mi-zi-shmigalem-maystri/
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05.11.2021 11:00 Відповісти
А що, так можна......дебіли ***.....
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08.11.2021 00:59 Відповісти
 
 