Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 5 листопада у світі зареєстрували 509 764 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7419 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 249 343 498 випадків інфікування, з них 509 764 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 045 077 осіб, з них 7419 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 225,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками – 3-тю та 2-гу позицію відповідно.
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сталинскойлиберальной статистике, т.к. под ними одинаковая эзотерика.
Есть еще ряд ошибок мышления, которые нами воспринимаются как истина и не подвергаются аналитической оценке.
Наш мозг не терпит отсутствия связи и является истинным борцом за справедливость. Это выражается в том, что любая неизвестность должна быть логично объяснена. Если это не удается, мы начинаем подгонять факты таким образом, чтобы они объясняли ситуацию. Типичным примером является утверждение, что количество заболевших с момента изобретения вакцины только выросло. Ошибка заключается в том, что люди игнорируют увеличение во всем мире мощностей диагностики, делая вывод, что вакцина и меры предосторожности не работают.
http://rusjev.net/2021/11/05/pochemu-lyudi-ispytyvayut-strah-pered-vakczinacziej/ Почему люди испытывают страх перед вакцинацией « Русский Еврей (rusjev.net)
https://novynarnia.com/2020/05/20/mi-zi-shmigalem-maystri/