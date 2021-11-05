В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала

В Україні зафіксовано 26 488 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19!

За добу 4 листопада в Україні:

зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);

270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5497 осіб;

летальних випадків – 696;

одужало – 13 281 особа.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 032 951 особа;

одужало – 2 492 419 осіб;

летальних випадків – 70 842;

проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







