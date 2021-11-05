УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11037 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 827 95

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала

В Україні зафіксовано 26 488 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19!

За добу 4 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 госпіталізовано – 5497 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 летальних випадків – 696;

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 одужало – 13 281 особа.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 249 млн, жертв уже 5 млн. За добовою смертністю Україна все ще у трійці лідерів. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 захворіло – 3 032 951 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 одужало – 2 492 419 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 летальних випадків – 70 842;

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
показати весь коментар
05.11.2021 08:28 Відповісти
+13



КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.

Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
показати весь коментар
05.11.2021 08:34 Відповісти
+8
показати весь коментар
05.11.2021 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для довідки - в Польщі де вакциновано більше половини населення за вчора більше 15 000 нових заражень померло за добу 250 чоловік.
показати весь коментар
05.11.2021 08:20 Відповісти
В USA 58,1 %

полносью вакцинированных и что? +1,149 окачуриков за сутки и +81,033 новых больных
показати весь коментар
05.11.2021 08:25 Відповісти
населения в 10 раз больше, так что в пересчете - в Польше в 2 раза больше преставились.
показати весь коментар
05.11.2021 09:12 Відповісти
58,1 то для эксперементальных стран циферку вбрасывают. Там вообще добровольно, почти никто не штыркает и без масок все.. Мир вранья
показати весь коментар
05.11.2021 14:48 Відповісти
Приходите 24 - го ноября в 10 часов на площадь конституции. Необходимо защитить свои конституционные права. НЕ БУДЬТЕ В СТОРОНЕ, ЭТО ПРЯМО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

https://youtu.be/j40YItFd2tQ
показати весь коментар
15.11.2021 05:01 Відповісти
Днепр - один из лидеров по вакцинации..
показати весь коментар
05.11.2021 08:40 Відповісти
Після того, як діти пішли на канікули та дистанційне навчання, одразу сповільнились темпи зараження та смертність від covid 19. Зараз країна не може собі дозволити закривати малий та середній бізнес, вводити локдаун, зупиняти транспорт, але МОЖЛИВО місяць-другий потримати дітей та студентів на дистанційному навчанні. Діти заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому.
показати весь коментар
05.11.2021 09:50 Відповісти
ніхто нікого незаражає вас в сновному травлять хімікатами додаючи до їжі у повітря воду. вірусу такого взагалі немає.
показати весь коментар
06.11.2021 07:39 Відповісти
Ось відповідь на ваше запитання

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fpocketnet.app%2Findex%3Fv%3D1c64868cc53c95f88a56c22da532cc5062a5cc1224c94fa966b926b6a0932960%26video%3D1%26ref%3DPRUpuRpJE1SKxy6YQ1Q2QDsR9oakK2YYoo правда про укольчики та інше
показати весь коментар
06.11.2021 07:03 Відповісти
Маловато будет) Нужны новые рекорды)
показати весь коментар
05.11.2021 08:21 Відповісти
Ляшко, це вже плато, чи ще ні?
показати весь коментар
05.11.2021 08:24 Відповісти
Хер.сон... - на сегодня заявок не присылал...
показати весь коментар
05.11.2021 08:26 Відповісти
В Херсоне все вакцЫнированы!!!
показати весь коментар
05.11.2021 08:37 Відповісти
ага, и это с самым большим кол-вом активных хворих на 100тыс.населения

показати весь коментар
05.11.2021 08:43 Відповісти
чудеса господни неисповедимы
показати весь коментар
05.11.2021 08:50 Відповісти
а может все проще? Патологоанатом в ковидном под ШВЛ, поэтому и - 0. Некому статистику подавать.
показати весь коментар
05.11.2021 09:05 Відповісти
Зачем вы так сразу? Может он взял отпуск и махнул на моря?
показати весь коментар
05.11.2021 09:08 Відповісти
Все може бути) Краще на моря. Будемо оптимістами)
показати весь коментар
05.11.2021 09:26 Відповісти
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
показати весь коментар
05.11.2021 08:28 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 08:29 Відповісти
Ви спілкуєтесь в стилі росейского коментаторського бидла. Одні мати і нічого суттєвого.
А пояснити ви не хочете бо юридичної грамотності зеро.
показати весь коментар
05.11.2021 08:37 Відповісти
*с мордовией в башке*, ты снова вылезло из нафталина. Мне твоя антипрививочная позиция очень даже нравится, но только не на укрресурсах ,в сад ,животное...
показати весь коментар
05.11.2021 10:04 Відповісти
Спасибо зеленскому, что доказал, в первую очередь ********* 73%, что может быть хуже.
показати весь коментар
05.11.2021 08:32 Відповісти
Стабильность, такое впечатление что как в рашке есть приказ рисовать одинаковые цифры.
показати весь коментар
05.11.2021 08:33 Відповісти



КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.

Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
показати весь коментар
05.11.2021 08:34 Відповісти
"Генії думки" плодять "шедеври" про зимову гуму, туалетний папір, ремінь безпеки і т.д. І аж заходяться від милування собою та поширення їхньої "мудрості".
показати весь коментар
05.11.2021 09:20 Відповісти
Зато "світила мудрого наріда" - плодять шедеври про Фсемірний заговор, Чіпірованіе, шмурдяк кислим борщем в коліно, та милуються ескортами зі "швидких", що не знають куди розвозити хворих та переповненими лікарнями. Радує око ваше - чи не так?
показати весь коментар
05.11.2021 09:33 Відповісти
Сколько вакцинированных умирает в сравнении с невакцинированными?
показати весь коментар
05.11.2021 09:21 Відповісти
Частково вина президента і його команди.
показати весь коментар
05.11.2021 08:39 Відповісти
В чому вина? І тому що у головах людей тирса замість мізків? Можливість вакцинуватися надали всім, хто хотів той цю можливість використав, хто не хотів то ні приземлень ні його команда тут нідочого.
показати весь коментар
05.11.2021 08:48 Відповісти
Можливість вакцинації з'явилася тільки в цьому році, а до цього пан Зеленський і його молода офшорна, воровита і брехлива команда не підготувалася до боротьби з ковідом, який вже котився Європою, московією і Китаєм, а навіть більше - викрали із місць зберігання стратегічні запаси масок і захисних костюмів, залишивши медиків і українців з голими "задами". А далі ще круче - зібрали ковідний фонд і половину його використали на "велике крадівнимцтво", зупиняти міста і підприємства, а самі займалися бізнесом (Велюр, Буковель), брехали, що ми чемпілни по боротьбі з ковідом, а лікарні лазишилися без ШВЛ, кисню і достойної платні медиків. Це вони привели країну до такого жалюгідного стану і ці смерті частково на його совісті. Вже сьогодні є вакцини, але народ боїться, бо замість того, щоб проінформірувати і переконати його вакцинуватися у нас тиша, а величезні бюджетні кошти використані на бігборди, що йде "велике крадівництво". і зі свого сайта президент прибрав заклик до вакцинації. А чому? А тому що йому пофіг, він піклується за свій рейтинг, бо більшість людей заляканих московською церквою і російськими адептами про чіпування, безплодність і знищення ДНК.
показати весь коментар
05.11.2021 09:03 Відповісти
мизг в аптеке не купить. даже безмизглому понятно шо Свиновак и Свинофарм опасны хотя бы потому что это коммунисты сделали. или мизгов нету обмизговать, не? плюс вакцина для мизга вредна - по тебе видно, ну, по работе мизгов.
показати весь коментар
05.11.2021 09:15 Відповісти
Ви боте хотіли написати мозок, чи мізки? Воно то й видно кому потрібно його купляти. Але нічого і це у Вас пройде. Головне не висовуйтесь і ніхто Вас не замітить.
показати весь коментар
05.11.2021 09:38 Відповісти
мизгун, а мона не кривляться, не?
хотя тебе не пошкодить - еще мона высрать "этэр"(эфир) и "проєкт"(проэкт). как же достали умники, считающие что высрать что то архаическое выглядит.... умно
мизгом обмизгуй
показати весь коментар
05.11.2021 10:15 Відповісти
Добре, переконали, постараюся мизгом обмизгувати.
показати весь коментар
05.11.2021 11:09 Відповісти
Днепропетровская область: больше всего привитых.
Тоже Днепропетровская область: больше всего смертей за сутки.
показати весь коментар
05.11.2021 08:42 Відповісти
Зато в Херсонской очередной ноль, аномалия прям.
показати весь коментар
05.11.2021 08:50 Відповісти
November 4 (GMT)

Updates

403 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 3
Updates

606 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 2
Updates

666 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
показати весь коментар
05.11.2021 08:58 Відповісти
Днепропетровская область: больше всего новых случаев.
Днепропетровская область: лидеры во всем.
показати весь коментар
05.11.2021 09:48 Відповісти
В Європі лідери за смертністю від ковіду Росія та Україна. Ви вважаєте що це самі вакциновані в Європі країни?
показати весь коментар
05.11.2021 10:30 Відповісти
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
показати весь коментар
05.11.2021 08:46 Відповісти
Дякую що ви нам показали як маніпулюють статистикою в РФ. І для даного чоловіка насправді не мало значення вакцинуватися він чи ні, адже Спутнік В це не вакцина, і захисту воно не дає. Але я би вас просив в коментарі вказувати що це РФ, це їх лікарня, їх пацієнт їх телебачення та журналісти. Бо у нас люди такі, одним оком глянуть і будуть розказувати що це Україна.
показати весь коментар
05.11.2021 08:54 Відповісти
Баран винторогий пригожинский,мне очень даже нравится твоя антипрививочная позиция, но только не на укрресурсах ,поэтому в спам животное ...
показати весь коментар
05.11.2021 10:12 Відповісти
696 коек освободились... Даже остыть не успеют...
Писали выше - Польша, США, процент привитых, количество умерших...
Тут есть такой аргумент: из привитых более 90% выживет, и довольно качественно выживет, а быдла даже там немало, вот оно и мрет на эти более 90%...
показати весь коментар
05.11.2021 08:50 Відповісти
И 696 мест у семейных врачей. У меня семейка в другом конце города, очень не зручно...
показати весь коментар
05.11.2021 09:10 Відповісти
Я не понял вашу мысль...
показати весь коментар
05.11.2021 10:13 Відповісти
А ведь не обманул ишак оманский, мы и правда чемпионы по коронавирусу
показати весь коментар
05.11.2021 08:55 Відповісти
А он ишак, или те, кто за него голосовал, кто смотрел быдлосериалы? Кто сейчас против вакцинации?
показати весь коментар
05.11.2021 10:16 Відповісти
Он главный ишак, его избиратели стадо баранов
показати весь коментар
05.11.2021 10:24 Відповісти
ПРо избиоателей - согласен, но они - изьиратели - и есть - стадо ишаков!(ну, или баранов - не много понимаю в различиях).
показати весь коментар
05.11.2021 10:29 Відповісти
+190327 в переписи идиотов
показати весь коментар
05.11.2021 08:58 Відповісти
Хе-хе. антиваксеры вывели Украину в лидеры по смертности от КОВИДа... Какая неожиданность для страны, где 73% не имеет мозгов
показати весь коментар
05.11.2021 09:15 Відповісти
А чего тебе так радостно? Люди же умерли
показати весь коментар
05.11.2021 09:22 Відповісти
То Ольгино...
показати весь коментар
05.11.2021 09:23 Відповісти
В любом негативе есть и позитив. В данном случае позитив - в результате этого процесса средний уровень IQ в Украине таки повышается
показати весь коментар
05.11.2021 09:24 Відповісти
может эта не юмор с сатирой, а сарказм. И не 73% но тоже достаточно. Антивакеры сами передохнут и другим проблемы создают
У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я https://lb.ua/society/2021/04/16/482558_kurortnomu_morshini_planuyut.html майже 75 % населення вакцинували проти коронавірусу , лише одна людина госпіталізована до лікарні з COVID-19. Вона не була щеплена.
28 жовтня 2021, 09:46
показати весь коментар
05.11.2021 09:49 Відповісти
Заявление евродепутата Кристин Андерсон, Брюссель, 28 10 2021
https://www.youtube.com/watch?v=3RU-Fpjw4Ns&ab_channel=AnatloyDirtymad
показати весь коментар
05.11.2021 09:15 Відповісти
В Украине и Молдове у антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов.
показати весь коментар
05.11.2021 09:16 Відповісти
Так их на лубянке дизайнерили, чему вы удивляетесь?
показати весь коментар
05.11.2021 09:22 Відповісти
Так организация одна и та же - Terra Freedom
показати весь коментар
05.11.2021 09:37 Відповісти
Нужно вводить режим ЧП по стране. Армия должна обеспечить комендантский час, сортировку привитых от не привитых, сбор не вакцинированных в лагеря и принудительную вакцинацию.
Запретить передвижение граждан без специальных пропусков.
показати весь коментар
05.11.2021 09:22 Відповісти
Ёрничать будешь на пляшке из под горилки,пацак..
показати весь коментар
05.11.2021 10:16 Відповісти
Це ти, Ляшко? Не взнав тебе в гримі.
показати весь коментар
05.11.2021 11:03 Відповісти
бот сатаністів оголосив свої плани щодо знищення людства.
показати весь коментар
06.11.2021 07:42 Відповісти
Все забывают про маски и настойчиво прутся на тот свет за очень большие деньги(лечение).Я поздравляю всех покойников с успешным преставлением от ковида!Кто не курит и не пьет ,тот от ковида сдохнет!
показати весь коментар
05.11.2021 09:24 Відповісти
И тут же завоют: президент вводит диктаторские ограничения!!!
показати весь коментар
05.11.2021 09:24 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456501320173621253 1 ч



Влiтку,коли можно було купувати газ Шмигаль ПЕРЕНАПРАВИВ МЛРДи з Нафтогаза на "ВЕЛИКЕ КРАДIВНИЦТВО" Тому дешевий газ НЕзакачували у сховища +Скоротили видобуток укр\газу Тепер маємо ШТУЧНУ ЕНЕРГОКРИЗУ Створену ЗЕвладою НЕпомруть українцi вiд ковiду -взимку нас чекає Холодомор
показати весь коментар
05.11.2021 09:27 Відповісти
Цікаво, якби в новинах не писали, люди б знали про ковід?
показати весь коментар
05.11.2021 09:30 Відповісти
А Ви вваєаете, що хвороби немає?
показати весь коментар
05.11.2021 09:40 Відповісти
Я кожень день буваю в лікарні, і раз в місяць на цвинтарі,
вважаю, що це заурядна хвороба. Чутки в нас поширюються швидко, якби було страшне - першими б в нас вакцинувалися медики, високопосадовці...
показати весь коментар
05.11.2021 09:56 Відповісти
ромарио гомик, а что вы делаете каждый день в больнице (только не говори,что работаешь там врачом,наверно слесарем)...
показати весь коментар
05.11.2021 10:19 Відповісти
Я працюю у відділенні де мертві вчать живих, живі люди зі слів лікарів переважно мерзенні істоти, і так я не лікар.
показати весь коментар
05.11.2021 10:29 Відповісти
та в нас половина таких медиків і висопопосадовців, як і нарід 73%, бо якщо б вони могли віддавати звіт своїм діям і розбиралися в ситуації, то не вибрали у 2019 році делітанта, та ще і ворога України.
показати весь коментар
05.11.2021 11:12 Відповісти
Позавчера товарищ был на кладбище (хоронили коллегу) , так был поражен нехилой очередью на захоронение и особой спецодеждой тех, кто осуществляет погребение. Так что те, кто бывает на кладбище, точно знают. А судя по статистике смертности, на кладбище бывают многие и с каждым днем всё больше...
показати весь коментар
05.11.2021 09:41 Відповісти
если человек дебил- то это надолго.
показати весь коментар
05.11.2021 09:55 Відповісти
антивакцинаторы, хватит дохнуть! из-за вас скоро Европу для нормальных людей закроют!
показати весь коментар
05.11.2021 09:54 Відповісти
1 Великобританія - повністю вакциновано 68% - захворіло 36 559 - померло 214- кількість населення 64 млн
2 Росія - повністю вакциновано 34% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 117 - померло 1 165- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 8 971 - померло 489 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 28 477 - померло 729 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 67% - захворіло 37 640 - померло 155 - кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 6 126 - померло 64 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 4 662 - померло 166- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 68% - захворіло 10 214 - померло 23 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 6268 - померло 107 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 6 784 - померло 42 - кількість населення 10 млн
показати весь коментар
05.11.2021 11:31 Відповісти
Вопрос: почему у нас столько же больных ( в процентном отношении) сколько и в Великобритании, а смертность в 3 раза больше? Может проблема не в Ковиде, а в состоянии медицины и уровне лечения в наших больницах и компетентности медперсонала?
показати весь коментар
05.11.2021 11:40 Відповісти
Це правильне запитання, в новинах про це мовчать.
Окрім стану самої медицини, люди не довіряють лікарям і звертаються запізно. Також шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, стреси є найпершими чинниками, які спричиняють смертність. Від цього в Україні помирають в 40 разів більше ніж від ковіду, та інших інфекційних хворіб разом взятих. Точніше 464000 людей померло в Україні за 2018рік, від серцевосудинних і онкології, від інфекційних - 9000. Неякісне ж харчування і переїдання також суттєво на 20% скорочують життя. Тому здавалося б нестрашні сезонні інфекції викошують хронічно хворих людей. Тепер запитання: чи чуєте ви в щоденних новинах, що мінімум 1000!!! людей помирає щодня в Україні від бухла і сигарет? Можна і треба не вірити статистиці, тому просто проаналізуйте причини смерті знайомих вам людей.
показати весь коментар
05.11.2021 12:55 Відповісти
Вы же цеевропа,дупатые скакаусы,чему удивляться))))
показати весь коментар
03.12.2021 15:32 Відповісти
Я не буду голосовать на следующих выборах за те партии и политиков, которые яростно продвигают экспериментальную вакцинацию. Эти люди больше переживают за гранты от своих господ, чем за свой народ.
показати весь коментар
05.11.2021 11:34 Відповісти
так они все уже измазались в этой ковидолжи, так же как власть, олигархи и сми. Им всем это выгодно, и очень многим работодателям и директорам, держать сотрудников в страхе.
показати весь коментар
05.11.2021 14:58 Відповісти
Дохнут хвостоголовых паны как тараканы))))
показати весь коментар
03.12.2021 15:30 Відповісти
Та это все херня.
показати весь коментар
12.12.2021 21:00 Відповісти
 
 