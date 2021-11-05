В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала
В Україні зафіксовано 26 488 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19!
За добу 4 листопада в Україні:
зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488);
270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5497 осіб;
летальних випадків – 696;
одужало – 13 281 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 032 951 особа;
одужало – 2 492 419 осіб;
летальних випадків – 70 842;
проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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полносью вакцинированных и что? +1,149 окачуриков за сутки и +81,033 новых больных
https://youtu.be/j40YItFd2tQ
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fpocketnet.app%2Findex%3Fv%3D1c64868cc53c95f88a56c22da532cc5062a5cc1224c94fa966b926b6a0932960%26video%3D1%26ref%3DPRUpuRpJE1SKxy6YQ1Q2QDsR9oakK2YYoo правда про укольчики та інше
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
А пояснити ви не хочете бо юридичної грамотності зеро.
КиївМіськБудда
За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
хотя тебе не пошкодить - еще мона высрать "этэр"(эфир) и "проєкт"(проэкт). как же достали умники, считающие что высрать что то архаическое выглядит.... умно
мизгом обмизгуй
Тоже Днепропетровская область: больше всего смертей за сутки.
Updates
403 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 3
Updates
606 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 2
Updates
666 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Днепропетровская область: лидеры во всем.
Писали выше - Польша, США, процент привитых, количество умерших...
Тут есть такой аргумент: из привитых более 90% выживет, и довольно качественно выживет, а быдла даже там немало, вот оно и мрет на эти более 90%...
У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я https://lb.ua/society/2021/04/16/482558_kurortnomu_morshini_planuyut.html майже 75 % населення вакцинували проти коронавірусу , лише одна людина госпіталізована до лікарні з COVID-19. Вона не була щеплена.
28 жовтня 2021, 09:46
https://www.youtube.com/watch?v=3RU-Fpjw4Ns&ab_channel=AnatloyDirtymad
Запретить передвижение граждан без специальных пропусков.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456501320173621253 1 ч
Влiтку,коли можно було купувати газ Шмигаль ПЕРЕНАПРАВИВ МЛРДи з Нафтогаза на "ВЕЛИКЕ КРАДIВНИЦТВО" Тому дешевий газ НЕзакачували у сховища +Скоротили видобуток укр\газу Тепер маємо ШТУЧНУ ЕНЕРГОКРИЗУ Створену ЗЕвладою НЕпомруть українцi вiд ковiду -взимку нас чекає Холодомор
вважаю, що це заурядна хвороба. Чутки в нас поширюються швидко, якби було страшне - першими б в нас вакцинувалися медики, високопосадовці...
2 Росія - повністю вакциновано 34% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 117 - померло 1 165- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 8 971 - померло 489 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 28 477 - померло 729 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 67% - захворіло 37 640 - померло 155 - кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 6 126 - померло 64 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 4 662 - померло 166- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 68% - захворіло 10 214 - померло 23 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 6268 - померло 107 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 6 784 - померло 42 - кількість населення 10 млн
Окрім стану самої медицини, люди не довіряють лікарям і звертаються запізно. Також шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, стреси є найпершими чинниками, які спричиняють смертність. Від цього в Україні помирають в 40 разів більше ніж від ковіду, та інших інфекційних хворіб разом взятих. Точніше 464000 людей померло в Україні за 2018рік, від серцевосудинних і онкології, від інфекційних - 9000. Неякісне ж харчування і переїдання також суттєво на 20% скорочують життя. Тому здавалося б нестрашні сезонні інфекції викошують хронічно хворих людей. Тепер запитання: чи чуєте ви в щоденних новинах, що мінімум 1000!!! людей помирає щодня в Україні від бухла і сигарет? Можна і треба не вірити статистиці, тому просто проаналізуйте причини смерті знайомих вам людей.