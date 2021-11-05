США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

Сполучені Штати обізнані з повідомленнями про незвичну військову активність Росії біля кордону з Україною і уважно спостерігаються за розвитком ситуації в регіоні.

Про це заявила в.о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомі публічні повідомлення про незвичну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном. І як ми чітко заявляли у минулому, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велике занепокоєння у Сполучених Штатів. Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України", - заявила вона.

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Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, забрала вже понад 13 тис. життів, десятки тисяч людей отримали поранення, ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами. "Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - заявила представниця місії США в ОБСЄ.