УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11037 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 151 11

США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

Сполучені Штати обізнані з повідомленнями про незвичну військову активність Росії біля кордону з Україною і уважно спостерігаються за розвитком ситуації в регіоні.

Про це заявила в.о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомі публічні повідомлення про незвичну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном. І як ми чітко заявляли у минулому, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велике занепокоєння у Сполучених Штатів. Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України", - заявила вона.

Також читайте: У безпосередній близькості руху техніки чи живої сили не спостерігаємо, - речник ДПСУ Демченко про стягування військ РФ до кордону України

Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, забрала вже понад 13 тис. життів, десятки тисяч людей отримали поранення, ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами. "Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - заявила представниця місії США в ОБСЄ.

Автор: 

армія рф (18060) кордон (4838) ОБСЄ (3516) росія (66478) США (23618)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Шо вы нас вводите в заблуждение. США, ОБСЕ...Какая активность? Слуги Осла и его разведка говорят шо это фейк от вас. А я верю Ослу.
показати весь коментар
05.11.2021 08:44 Відповісти
+5
Та скажите прямо ,что там за "необычная активность",а то может зебоба думает,что свинособаки меж собой ....у нашей границы и не волнуется
показати весь коментар
05.11.2021 08:45 Відповісти
+3
слава Богу, что хоть кто-то за этим следит..., наше МО в упор не видит и знать не хочет...
показати весь коментар
05.11.2021 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо вы нас вводите в заблуждение. США, ОБСЕ...Какая активность? Слуги Осла и его разведка говорят шо это фейк от вас. А я верю Ослу.
показати весь коментар
05.11.2021 08:44 Відповісти
Та скажите прямо ,что там за "необычная активность",а то может зебоба думает,что свинособаки меж собой ....у нашей границы и не волнуется
показати весь коментар
05.11.2021 08:45 Відповісти
Проста в США - порохоботы.
показати весь коментар
05.11.2021 13:27 Відповісти
Мавзолейное быдло начало войну с биндеровцами Украины в 1939 году,а с Гитлером в 1941 году...рюсский мир, вы идиоты или болваны?Столько воевать с Биндероацами...
показати весь коментар
05.11.2021 08:46 Відповісти
Что еще за биндеровцы? Ты шо, кацап?
показати весь коментар
05.11.2021 09:23 Відповісти
Для Буратіни це в диковинку, адже воно шлялось по ********** з гастролями, а ми вже проходили.
показати весь коментар
05.11.2021 08:54 Відповісти
НЕОБЫЧНАЯ??? о_О
показати весь коментар
05.11.2021 09:02 Відповісти
А Косоворотки підлеглі сказали, що США брешуть, що немає ніякого скуплення. Їм жде видніше, вони там бувають часто, бо ведуть там бізнес, особливо Косоворотка.
показати весь коментар
05.11.2021 09:06 Відповісти
Народ в России сейчас радуется-СТОЛЬКО ДНЕЙ НЕ ВИДИТ НА ТВ РОЖ вонючих соловьевых,ШЕИных,СКУЛАбеевых(муж клоун в разноцветных штанах) и др.падальедящих,ну и конечно затулянов,шириков и Толстого,рисуещего другие карты ИндоПэриджана и поощряевшего бомбежки "Скадами" г.Гянджи=Константинополя Базантийского.откуда религия всей России.
показати весь коментар
05.11.2021 09:09 Відповісти
У Россії не народ, а русскаязичьнає насєлєніє.
показати весь коментар
05.11.2021 09:27 Відповісти
слава Богу, что хоть кто-то за этим следит..., наше МО в упор не видит и знать не хочет...
показати весь коментар
05.11.2021 09:40 Відповісти
 
 