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Упереджене ставлення до переселенців ще є, але все змінюється на краще, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

Упереджене ставлення до переселенців ще є, але все змінюється на краще, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб змінилося на краще з 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук.

"Мені здається, що воно змінилося на краще через те, що більшість переселенців, які приїжджали в 2014 році з думкою про те, що це триватиме недовго і вони повернуться, зрозуміли, що це не так. Більшість із них уже інтегрувалися або інтегруються в приймаючі громади з усвідомленням, що вони далі продовжуватимуть тут жити. Тобто тотальний суцільний біль та вимога захисту абсолютно об'єктивних потреб закінчилися і більшість людей змогли інтегруватися, а громади вже відчули наскільки ці люди гідні та свідомі українці", - зазначив він.

За словами Драганчука, упереджене ставлення до переселенців ще є. Воно почалося у 2014 році через поодинокі негативні ситуації.

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"Треба було докладати більше зусиль, щоб розповісти про всіх інших відповідальних "донецьких". У ті громади, куди перемістилися наші університети, відомства та установи з окупованих територій, туди переїхали наші лікарі, викладачі, поліцейські, яких за визначенням не могло бути упередженого ставлення, тому що вони допомагали своєю діяльністю громадам", - наголосила вона.

Автор: 

Донбас (22358) переселенці (990) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+9
Человек может уехать из Лугандона, но Лугандон из человека - никогда!
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05.11.2021 09:40 Відповісти
+6
отправить свиноматку с хрюшкой к папаше в Дырляндию. Нечего этой дряни среди нормальных людей делать
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05.11.2021 09:39 Відповісти
+5
Да. Все меньше обосранных подьездов. Уже не выставляют мусор на лестничную площадку. Не воруют лампочки в лифте и ссут уже не в лифте а рядом возле дверей. Кнопки с панелей лифтов выковыривают реже. Интегрируются.
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05.11.2021 09:32 Відповісти
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Да. Все меньше обосранных подьездов. Уже не выставляют мусор на лестничную площадку. Не воруют лампочки в лифте и ссут уже не в лифте а рядом возле дверей. Кнопки с панелей лифтов выковыривают реже. Интегрируются.
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05.11.2021 09:32 Відповісти
Одни занимаются лампочками, другие подкупают земельку и недвигу в Киеве и вокруг. Интегрируются...
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05.11.2021 09:37 Відповісти
причины негативного отношения к переселенцам та же что и плохое отношение к вакцинам - антиукраинская ольгинская пропаганда и невежество. Пересенцы вподавляющем большинстве - ватка, но ватка проукраинская, ничем особо не отличаются от харьковчан или запорожцев.
Даже, думаю, атм побольше за Украину, по простой причине - увидели на своей шкуре "русский мир".
Откровенную ложь что они якобы звали России и Путина и из-за них война - конкретно кремлевская пропаганда. На фото Донецк апрель 14 года
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05.11.2021 10:24 Відповісти
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05.11.2021 10:32 Відповісти
а це точно лише переселенці роблять?
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05.11.2021 13:13 Відповісти
Звичайно шо ні.
Я так поняв - ви не переселенець і робите те саме.
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05.11.2021 14:01 Відповісти
таке понять може лише совковий мозок заради "тре шось ляпнуть аби не мовчки"
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05.11.2021 14:07 Відповісти
Дитсадочок у Вишневому.
Більшість дітей ураїномовні, проте є російськомовні.
З розповіді виховательки:
дівчинка каже "Вот мой папа перебьет всех укропов и приедет ко мне сюда".
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05.11.2021 09:32 Відповісти
отправить свиноматку с хрюшкой к папаше в Дырляндию. Нечего этой дряни среди нормальных людей делать
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05.11.2021 09:39 Відповісти
а хто її отправить в дирлянію, коли директорка дитсадка має дачу в Криму і сильно розчарована зеленським, який не зміг поглядом в глаз путіна домовитися і побачить мір. любимий бубик розчарував директорку...
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Так таких ще досить багато є у нас, в кого "папа" в "ополчении укропов мочит", в декого вже в землі гниє. Згадується випадок десь на Західній Україні, коли запитала вчителька учня про його тата, так той з гордістю відповів: "Укропов мочит". ця новина навіть була тут на цензорі.
А про сміття в коридорі під дверима - підтверджую, так воно і є.
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05.11.2021 10:21 Відповісти
ну да мои родители уже интегрировались они на кладбище а мне ещё надо подождать, но веде помогут...
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05.11.2021 09:37 Відповісти
ну, смерть никого не щадит - ни местных ни переселенцев.
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Человек может уехать из Лугандона, но Лугандон из человека - никогда!
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05.11.2021 09:40 Відповісти
Свиньи из Лугандона, бросив свои копанки Карпаты рубят, щепки летят. И янтарными приисками замли громад поганят. А ещё табак прут за рубеж.
И президента подсунули.
Спасибо жителям Донбасса.
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05.11.2021 10:01 Відповісти
переселенцы разные бывают... у меня соседи с 3-мя нехилыми тачками, 2 паркоместами и квартирой на 120м2... так что всякое бывает
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05.11.2021 09:48 Відповісти
так самые богатые как правило и самые умные. И они-то уж точно никаких Путиных не звали и больше всех потеряли.
Люди потеряли ВСЕ - бизнес, дома, малую родину. У меня несколько знакомых из Луганска свалили - все проукраинские, но все поголовно зрадофилы и голосовали за Зелю. Все считали что Украина их бросила, Порох сговорился с Путиным, это факт. Но они конкретно за Украину, ни о какой России никогда не мечтали. там оставили квартиры, дома, а один - даже самолет.
Ксати они же были самими ярыми проукраинскими пропагандистами в Интернете в 14 году, рассказывали сомневающимся, как их бизнес там закончился - вошли в офисные здания боевики, повыносили что можно вынести, бомбанули из минометов и ушли.
А СБУ кстати их потом в Киеве мурыжило - что мол они бизнес там оставили и теперь этот бизнес на боевиков работает. Пытались повесить дела о финансированнии террористов.
на вопрос - каким образом они могут повлиять на то что в их офисах сейчас сидят боевики или чурки кавказские - ну так вы же им ключи оставили..
Шта?!
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05.11.2021 10:30 Відповісти
Один паренёк с Макеевки недавно прикупил завод "Большевик"...
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05.11.2021 09:48 Відповісти
Зі скидкою, як "переселенцю".
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05.11.2021 10:20 Відповісти
Попервах в 14 році з"явились п"яні на вулицях, хоча до цього таких не було. Переходили через проспект де попало, ходили на червоне світло, чим відрізнялись від місцевих. Всі ходили в чорному. Це мабуть домбаська мода. Зараз такого не спостерігаю.
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05.11.2021 09:49 Відповісти
Ну це добре ..Головне ,щоб у великої частини переселенців зникли рускомірські упередження ,щодо України...
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05.11.2021 10:25 Відповісти
а они у них были?
вы как антиваксер - верите в пропаганду.
а чипы переселенцы местным не имплантировали, нет?
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05.11.2021 10:31 Відповісти
Казали нам не потрібен Донбас а зараз зупиняються ТЕЦ без вугілля Казали СХІД І ЗАХІД разом а проукраїнське населення українці переїхали від рашистів в Україну не в росію а тут їх зустріли сепари але вже українські Путляр радіе бачучи такі коментарі
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Согласно отчёта Верховного комиссара ООН по делам беженцев более половины переселенцев так и не смогли найти работу, имеют серьёзные проблемы с жильём, средний доход семьи переселенцев в два раза ниже чем в принимающих громадах и т.д. и т.п., но у советских чиновников как всегда всё прекрасно.
P.S. Крайне неприятно читать омерзительные ксенофобские комментарии на форуме, вата наоборот, позор и дикость.
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05.11.2021 12:25 Відповісти
Как все одна пустая болтовня !!!Вы хоть раз , поговорили сами хоть с одним переселенцем!!! И то мы им должны и это..... !! И чуть , что грозятся уехать в Россиюили вернуться в ОРДЛО!! Скатертью дорожка!! одни уже уезжали в Сибирь и быы...стрго вернулись!!! ЭТИ .., с ОРДЛО стремятся побольше здесь бесплатно нахапать и Быстро всё продать и уехать в свою россию!. Жрут всё украинское , спят с украинками, а морду воротят в сторону нищей РОССИИ , и хвалят Пйула-*****!! Эти псевдо переселенцы думают , что им УКРАИНА Бесплатно должна; и квартиры и машины и работу и садики и школы с институтами! А хрен вам!!..... Идите работайте и зарабатывайте!!!!.. А то, что они всё там, В ОРДЛО, потеряли-так так им и надо !!... Мозги надо иметь хоть немного и свои!!!! Не хрен было ложиться под Украинские БТРы и ТАНКИ!!...... Как-то быстро все украинцы забыли ,и прохождение наших пленных солдат, по площадям Донецка, и Растрелы наших пленных в подвалах,, и всех этих МОТОРОЛЫ, и ЗАХАРЧЕНКО и прочую путинскую шваль!..... Не слушайте ЛЮДИ вы эту зелёную гниду и подлого Зеленского!! Все переселенцы -предатели И вымогатели!!!!....Плосильную помощь им нужно оказавать-но не более!!
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05.11.2021 14:25 Відповісти
 
 