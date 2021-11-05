Упереджене ставлення до переселенців ще є, але все змінюється на краще, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб змінилося на краще з 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук.

"Мені здається, що воно змінилося на краще через те, що більшість переселенців, які приїжджали в 2014 році з думкою про те, що це триватиме недовго і вони повернуться, зрозуміли, що це не так. Більшість із них уже інтегрувалися або інтегруються в приймаючі громади з усвідомленням, що вони далі продовжуватимуть тут жити. Тобто тотальний суцільний біль та вимога захисту абсолютно об'єктивних потреб закінчилися і більшість людей змогли інтегруватися, а громади вже відчули наскільки ці люди гідні та свідомі українці", - зазначив він.

За словами Драганчука, упереджене ставлення до переселенців ще є. Воно почалося у 2014 році через поодинокі негативні ситуації.

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"Треба було докладати більше зусиль, щоб розповісти про всіх інших відповідальних "донецьких". У ті громади, куди перемістилися наші університети, відомства та установи з окупованих територій, туди переїхали наші лікарі, викладачі, поліцейські, яких за визначенням не могло бути упередженого ставлення, тому що вони допомагали своєю діяльністю громадам", - наголосила вона.