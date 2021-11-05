Упереджене ставлення до переселенців ще є, але все змінюється на краще, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук
Ставлення до внутрішньо переміщених осіб змінилося на краще з 2014 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук.
"Мені здається, що воно змінилося на краще через те, що більшість переселенців, які приїжджали в 2014 році з думкою про те, що це триватиме недовго і вони повернуться, зрозуміли, що це не так. Більшість із них уже інтегрувалися або інтегруються в приймаючі громади з усвідомленням, що вони далі продовжуватимуть тут жити. Тобто тотальний суцільний біль та вимога захисту абсолютно об'єктивних потреб закінчилися і більшість людей змогли інтегруватися, а громади вже відчули наскільки ці люди гідні та свідомі українці", - зазначив він.
За словами Драганчука, упереджене ставлення до переселенців ще є. Воно почалося у 2014 році через поодинокі негативні ситуації.
"Треба було докладати більше зусиль, щоб розповісти про всіх інших відповідальних "донецьких". У ті громади, куди перемістилися наші університети, відомства та установи з окупованих територій, туди переїхали наші лікарі, викладачі, поліцейські, яких за визначенням не могло бути упередженого ставлення, тому що вони допомагали своєю діяльністю громадам", - наголосила вона.
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Даже, думаю, атм побольше за Украину, по простой причине - увидели на своей шкуре "русский мир".
Откровенную ложь что они якобы звали России и Путина и из-за них война - конкретно кремлевская пропаганда. На фото Донецк апрель 14 года
Я так поняв - ви не переселенець і робите те саме.
Більшість дітей ураїномовні, проте є російськомовні.
З розповіді виховательки:
дівчинка каже "Вот мой папа перебьет всех укропов и приедет ко мне сюда".
А про сміття в коридорі під дверима - підтверджую, так воно і є.
И президента подсунули.
Спасибо жителям Донбасса.
Люди потеряли ВСЕ - бизнес, дома, малую родину. У меня несколько знакомых из Луганска свалили - все проукраинские, но все поголовно зрадофилы и голосовали за Зелю. Все считали что Украина их бросила, Порох сговорился с Путиным, это факт. Но они конкретно за Украину, ни о какой России никогда не мечтали. там оставили квартиры, дома, а один - даже самолет.
Ксати они же были самими ярыми проукраинскими пропагандистами в Интернете в 14 году, рассказывали сомневающимся, как их бизнес там закончился - вошли в офисные здания боевики, повыносили что можно вынести, бомбанули из минометов и ушли.
А СБУ кстати их потом в Киеве мурыжило - что мол они бизнес там оставили и теперь этот бизнес на боевиков работает. Пытались повесить дела о финансированнии террористов.
на вопрос - каким образом они могут повлиять на то что в их офисах сейчас сидят боевики или чурки кавказские - ну так вы же им ключи оставили..
Шта?!
вы как антиваксер - верите в пропаганду.
а чипы переселенцы местным не имплантировали, нет?
P.S. Крайне неприятно читать омерзительные ксенофобские комментарии на форуме, вата наоборот, позор и дикость.