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У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення, - "Київпастранс"

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення, -

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух низки автобусів та тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" у Telegram.

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського - бул. Перова - пр. Шухевича внаслідок накопичення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Також читайте: Рух міської електрички тимчасово скасовують в Києві

Автор: 

Київ (19795) Київпастранс (230) затори (100) транспорт (1416)


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Топ коментарі
+11
Транспортный коллапс в городе вызван городскими властями. За обе каденции Кличко дороги не расширялись, парковки не создавались, ниодной станции метро не введено в действие. Родился мер в Казахстане. Ему Киев не есть чем-то дорогим - просто инструмент.
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05.11.2021 09:40 Відповісти
+7
Дороги нужно не расширять, а сужать, парковки - выносить за пределы мегаполиса, вместо метро развивать трамвай, расширять зеленые зоны, город должен быть для людей, а не машин.
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05.11.2021 10:01 Відповісти
+7
Водителей маршруток вакцинировали британской вакциной астра зенека, вот после этого они маршрутки ведут по левой стороне, от того и колапс
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05.11.2021 10:06 Відповісти
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05.11.2021 09:39 Відповісти
Водителей маршруток вакцинировали британской вакциной астра зенека, вот после этого они маршрутки ведут по левой стороне, от того и колапс
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05.11.2021 10:06 Відповісти
Транспортный коллапс в городе вызван городскими властями. За обе каденции Кличко дороги не расширялись, парковки не создавались, ниодной станции метро не введено в действие. Родился мер в Казахстане. Ему Киев не есть чем-то дорогим - просто инструмент.
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05.11.2021 09:40 Відповісти
+ семья в Германии с немецким гражданством как и у педали
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05.11.2021 09:42 Відповісти
Типу папєрєдніки дороги розширяли? Останнім серйозно будував дороги з розв'язками ще Омеля, так він уже 15 років, як не при владі... Ну от за 15 років і накопилося!

Парковки, Віталя, до речі, побудував-таки, але дуже і дуже мало:
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3072456-borotba-iz-zatorami-u-kievi-bila-metro-vtanovluut-perehopluuci-parkingi.html
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05.11.2021 09:45 Відповісти
Кто такой омеля и что он там будував предлагаю прочитать хоть в википедии.
Бо троли, которых даже на экскурсию не вовили в Киев в школьные годы, вешают всем лапшу на уши.
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05.11.2021 10:04 Відповісти
Ти з Фрунзе 103, чи що?
При Омелі відкрили розв'язки на Дорогожичах, на Севастопольській, Ленінградку реконструювали, почали Деміївку будувати.
При ньому відкрили найбільше станцій метро, ніж при будь-кому з мерів! Лук'янівка, Дорогожичі, Сирець, Житомирська, Академка, Печерська, Бориспільська, Вирлиця...
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05.11.2021 10:08 Відповісти
Я когда бываю ж.д.вокзале-постоянно любуюсь его "работой";красиво,монументально.А гляньте ст.м.Теремки открытую при Яныке-дешовая китайская поделка и еще протекает😄
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05.11.2021 11:21 Відповісти
За Омелі та й не тільки є тенденція - будувати метро там, де є зелені зони, промзони, озера, тобто там, де можна набудувати свічок-"чєловєйніков", покласти в кишеню відкат і жиріти собі далі. "Проблеми індіанців шеріфа не турбують".
Де бачите зелену зону, промзону - туди й проведуть метро. А вести в існуючі забудови - фінансово неперспективно. Правда життя.
Деміївську і Сирець будували з розрахунку на неокучену перспективну прилеглу територію. Під ударом парк "Нивки". Навіть не треба Нострадамуса. Справа часу і пасивності киян.
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Це на Деміївці неокучена територія??? Та там все забудовано з 70-х ще!
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05.11.2021 11:49 Відповісти
Деміївка ще має залишки промзони. Як раз недавно повідомили, що деміївському ринку вже капець. Буде черговий "чєловєйнік".
Ще й Деміївка - продовження гілки метро на Теремки. А там є де розгорнутись. Перепрофілювати і забудувати. Чи довго протягне Голосіївський парк?
Дуже хочу щоб були праві Ви, а не я.
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05.11.2021 15:36 Відповісти
це клоунський бот. Або кремлівський - їх наразі не так легко відрізнити
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06.11.2021 08:23 Відповісти
Омеля безумовно №1 з київських мерів, Віталя поки що - другий.
Але думаю швидко вийде на перше місце
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06.11.2021 08:25 Відповісти
Ти сам-то хоч був у Києві? Просте перевірочне питання: як зараз використовуються дачі Хрущова?
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05.11.2021 10:11 Відповісти
Казлина, ты про Киев и Украину имеешь столь отдаленное понятие, что напрашивается логичный вывод - житель Челябинска или Якутска.
Кацапы, живущие в районе МКАДа, обычно знают больше.
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05.11.2021 10:15 Відповісти
Точно з Кирилівської... Кацапською звинувачувати українськомовного, що він кацап...
Так що там з дачами?
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05.11.2021 11:50 Відповісти
Це у ольгинців зараз фішка така. Мене вже неодноразово називали вишиватницею та шараварницею, на чіста рускам ізикє.
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05.11.2021 11:54 Відповісти
це як раз ще більш-менш зрозуміло але коли мокшансько-мовний звинувачує україномовних у расійскам праісхаждєнії - оте вже занадто навіть для лаптєфілов
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06.11.2021 08:27 Відповісти
Перестань бухать, совкодрочер старый!
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05.11.2021 13:04 Відповісти
Какие из?
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05.11.2021 11:51 Відповісти
Дороги нужно не расширять, а сужать, парковки - выносить за пределы мегаполиса, вместо метро развивать трамвай, расширять зеленые зоны, город должен быть для людей, а не машин.
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05.11.2021 10:01 Відповісти
"город должен быть для людей, а не машин." - вы уверены, что в машинах нет людей? Или это не люди?
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05.11.2021 10:16 Відповісти
Да, но людей сбивают не пешеходы, а другие "тоже люди" на машинах, в которых они защищены системами безопасности. Городская среда в первую очередь должна быть комфортна просто для людей: пешеходов и вело -, потом на общественном транспорте и только в последнюю очередь на личном транспорте.
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05.11.2021 22:15 Відповісти
собственно, этим Кличко и занимается.
А Транспортынй коллапс, по моим личным наблюдениям, обычно вызван оленями, которые едут на желтый сигнал, надеясь успеть проскочить, естественно не успевают и перегораживают движение.
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05.11.2021 10:40 Відповісти
Насколько я знаю, новые участки перестрал строить еще Черноыецкий. Он (как и Попов при вфя) лишь достраивал то, что уже было начато. Кличко - первый мэр после Омельченко, который начал строительство новых участков (Виноградарь и Троещина).
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05.11.2021 10:07 Відповісти
А щоб ви , зеботе , з'їли , аби не @изділи ?😠
Кияни задоволені своїм мером , а ви зелені потвори ідіть лісом 😡
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06.11.2021 07:12 Відповісти
Кличко - собрат Евросолидарности-прекрасный бескорыстный мэр,очень креативный и интеллектуальный!!
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05.11.2021 09:45 Відповісти
троллинг 90-го уровня.. зачет.
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05.11.2021 09:49 Відповісти
Не кизди.
Он давно предал пороха, отказался создавать блок на выборах и всячески просится примкнуть к слуге урода.
Это так, для общего развития лахты.
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05.11.2021 09:49 Відповісти
Нельзя все понимать буквально!.Достаточно вспомнить Сцену победившего Майдана.Какие бескорыстные и светлые лица были! Включая и Тягнибока!!!
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05.11.2021 09:56 Відповісти
Ага, світлі і безкорисливі. Особливо як у найсолодшого із Свиноногих.
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06.11.2021 00:19 Відповісти
Странно, что могло произойти, чтобы даже 73 автобус не ходил, а 21 и 114 нельзя было пустить по его маршруту.
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05.11.2021 09:46 Відповісти
Шото нам недоговаривают. Странное сообщение...
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05.11.2021 09:50 Відповісти
В свете того, что отбитоголовый практически отменил работу городской электрички - троещине и воскресенке габздец.
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05.11.2021 09:54 Відповісти
Перевірка сертифікатів?
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05.11.2021 09:55 Відповісти
Соціальної дистанції не дотрималися.
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05.11.2021 10:25 Відповісти
Киев-ПАС-транс - кто то недопас, кто то не выпас...
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05.11.2021 10:15 Відповісти
Заставь дурака Богу молится, так он и лоб разобьет! Не голосуйте за клоунов и спортсменов.
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05.11.2021 10:17 Відповісти
Для Києва машини як для Австралії кролі - пошесть. Порушена екосистема. Свічки-"чєловєйнікі", що будуються з ідіотичним фанатизмом, породжують нових автовласників і нові проблеми.
Розширювати дороги? Та на кожному клаптику землі над дорогами вже нависають свічки. Немає куди розширювати. Вже і виробництва в центрі Києва немає - а пробки все одно є.
Київ перетворюється на "воронью слободку" або, як колись казали "ворстрой" - що де вкрав, з того і збудував.
Від мера вже майже нічого не залежить. Це вже метастази. Тільки непопулярне обмеження прав київських автомобілістів може щось покращити. Але хто сам себе буде обмежувати.

І ще "п'ять копійок". Київ дуже мало пристосований для пішоходів. Практично немає лавок. Залишились лише ті, що не встигли вкрасти/прибрати. Сховатися від дощу можна тільки на зупинках, де і самі лавки - так - для профанації.
Задачка - знайдіть де туристу присісти на Майдані Незалежності біля фонтанів. А немає! Хіба що на камені білому біля козака Мамая. Якась дивна вбогість.
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05.11.2021 10:29 Відповісти
Ви знов намагаєтесь лікувати наслідки замість причин.
Автомобілісти - то наслідок, причина - безконтрольна забудова хмарочосами непригодними для життя нормальних людей
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06.11.2021 08:31 Відповісти
Сложно было сообразить, что в связи с запретом на общественный транспорт, люди больше начнут ездить на личном, и дороги попросту переполнятся.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
Вже написав, що Київ непристосований для пішоходів/туристів. Пішоходи - вони такі. Їм інколи хочеться присісти, перепочити, помилуватись краєвидами. А немає де сісти! Лавок немає. Автомобілістам це незрозуміти. Вони завжди сидять в своєму кріслі на колесах. Їм байдуже.
Колись англійські вболівальники ночували в парку Шевченка. Їм там було ЗРУЧНІШЕ! І приємніше. Це такий наш сервіс.
Розумію, що велюровий бізнес живе на іншій планеті, в іншому вимірі.
Але існують ще й пішоходи, які хочуть відпочити на природі, а не тільки виключно в кафешках/рестораціях.
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05.11.2021 11:01 Відповісти
відпочити на природі - це не про Київ
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06.11.2021 08:33 Відповісти
В большом городе, в идеале, личное авто должно быть скорее исключением, чем правилом. Легковой автомобиль занимает места на дороге чуть меньше, чем та же маршрутка Богдан. А едут в нем пару человек! Дороги в Киеве шире уже не станут, поэтому нужно максимально развивать общественный транспорт. Лучше - на электрике.
Но это все не выгодно производителям легковых автомобилей. Как говориться - ничего личного, только бизнес. Им пофиг на пробки и загазованность.
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05.11.2021 11:10 Відповісти
якщо говорити суто про економічну доцільність - то найбільш економічним буде ваша ночівля на робочому місці
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06.11.2021 08:34 Відповісти
А при чем тут экономическая целесообразность? Речь идет о загруженности улиц и возможности быстро добраться в нужное место, не обязательно на работу. Хорошо развитый общественный транспорт эту задачу может решить. Сейчас в Киеве он скорее в хаотическом, зачаточном состоянии. Как появились в перестроечные времена маршрутки, так продолжают и поныне бороздить улицы городов.
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06.11.2021 14:22 Відповісти
Нащо добиратись в "нужноє" місце (тобто в нужник? - соррі, не зміг втриматись ) коли ви вже там будете? Ночівля на робочому місці або десь поруч (у гуртожитках рядом) вирішить це питання на корню. Даєш усіх у гуртожитки! Помянєм СРСР!
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09.11.2021 09:20 Відповісти
Може перехід у майбутньому на беспілотні авто якщо не покращить ситуацію то хоча б впорядкує. І такса за користування дорогами міста в залежності від трафіку в час пік - круто дорого, а в інший час - безкоштовно. І місту користь, і псевдокрутизна вгамує амбіції.
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05.11.2021 11:43 Відповісти
Как не будь пробкам, если столько хлама завезли с Европы и Америки!
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05.11.2021 18:23 Відповісти
Фуры нужно запретить ездить в дневное время. Только ночью, как в других цивилизованных странах. При Черновецком фурам в час пик запрещали въезд в город.
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05.11.2021 19:33 Відповісти
А продукты в магазины наверное ты в руках собрался носить... Себя лучше запрети... Ладно, можешь в ночное время существовать...
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05.11.2021 22:59 Відповісти
ну так ніяк не можуть же добудувати напівкільцеву до кільцевої в Києві та розпочати будівництво перехоплюючої кільцевої
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06.11.2021 08:35 Відповісти
и маршрутчиков научить ехать?
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06.11.2021 03:19 Відповісти
Бубочка повернувся до Києва і через його кортежі , були перекриті всі вулиці міста , от І стався збій всього транспорту !
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06.11.2021 07:18 Відповісти
йому навіть не треба кортежів - сама лише його присутність десь - це вже сам по собі катаклізЪмЪ
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06.11.2021 08:37 Відповісти
 
 