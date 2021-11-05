У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення, - "Київпастранс"

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух низки автобусів та тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" у Telegram.

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського - бул. Перова - пр. Шухевича внаслідок накопичення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

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