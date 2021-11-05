Велика Британія першою у світі схвалила таблетки від COVID-19: Будуть ефективні проти майбутніх штамів коронавірусу

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни". За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics. Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно. Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.

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Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.

Велика Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року. Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією. Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

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