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Новини Коронавірус і карантин
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Велика Британія першою у світі схвалила таблетки від COVID-19: Будуть ефективні проти майбутніх штамів коронавірусу

Велика Британія першою у світі схвалила таблетки від COVID-19: Будуть ефективні проти майбутніх штамів коронавірусу

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни". За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics. Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно. Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19

Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.

Велика Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року. Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією. Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ

Автор: 

Велика Британія (5688) карантин (18172) ліки (1340) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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05.11.2021 09:52 Відповісти
+5
Побочка від цих пігулок виглядає так.)))
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05.11.2021 09:53 Відповісти
+4
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05.11.2021 09:56 Відповісти
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фото замечательно особенно с утра тем кто не завтракал не таблетки а сосиски Малыши Малютка ...
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05.11.2021 09:50 Відповісти
Может состав этих сосисок не менее эффективен против вируса,чем таблетки Молнупиравир?
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05.11.2021 09:52 Відповісти
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05.11.2021 09:56 Відповісти
Хорошая новость!
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05.11.2021 09:51 Відповісти
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05.11.2021 09:51 Відповісти
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05.11.2021 09:52 Відповісти
Побочка від цих пігулок виглядає так.)))
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05.11.2021 09:53 Відповісти
В Украине давно уже продают:

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05.11.2021 09:54 Відповісти
Эксперименты продолжаются, жгите..
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05.11.2021 10:00 Відповісти
Скільки коштуватиме одна пігулка у медичних шпекулянтів?
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05.11.2021 10:00 Відповісти
бісплатна!!!
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05.11.2021 10:02 Відповісти
ваксерам не давать, пусть колются каждую неделю одну дозу, можно в пятницу
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05.11.2021 10:05 Відповісти
Интересно что препараты с таким же действием были и до Короновируса,
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05.11.2021 10:09 Відповісти
так, схоже на те, шо на івермектин чи хлорохін просто наліпили нову лейбу і підняли цінник
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05.11.2021 10:36 Відповісти
Валавір, українського виробництва,антівірусний препарат ,працює за допомогою того що блокує размноження вірусу.
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05.11.2021 11:46 Відповісти


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05.11.2021 10:09 Відповісти
Путен вакцинирует свою дочь

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05.11.2021 10:10 Відповісти
Вот за такую "экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа." формулировку Цензор'уНЕт - респект...

Это уже честно... А не то, когда экспериментальные препараты называют и выдают за "прививки", да еще принудительно.

Всё нужно называть своими именами.
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05.11.2021 10:36 Відповісти
Для тех, кто не понял...

Разница как минимум в том :
- при появлении какой либо дополнительной информации о препарате, отрицательных откликов будет меньше, так как он позиционируется как ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ! Даже если информация будет противоречивой...

- в то же время, любой пациент, который знает, что препарат ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ и добровольно соглашается его применять... - принимает на себя частичку риска от такого решения...

И это намного законей и честней, чем ТО, как поступили и поступают с экспериментальными препаратами ( выдаваемыми под видом "вакцин" от ковид-19)
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05.11.2021 10:42 Відповісти
О как, они уже знают что будут какие-то штаммы, но уже сделали таблетки против штаммов которых ещё не существует.
Нобеля в студию.
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05.11.2021 11:38 Відповісти
Вирусам любых штаммов нужен фермент для воспроизводства.

"...Принцип действия препарата заключается в блокировании фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК...". Источник:
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05.11.2021 12:34 Відповісти
Слишком туманно. Фермент может хорошо работать для одного вируса, и плохо для его штамма. Чтобы делать далекоидущие выводы об эффективности препаратов, нужен полный цикл испытаний.
Вообще, "ковид" - уникальный вирус. Он ещё думал о том: а создавать ли свой штамм "дельта", а файзеровские кудесники уже знали что такой штамм будет, и сваяли "вакцину" которая заведомо эффективна против ещё несуществующего штамма.
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05.11.2021 15:06 Відповісти
На то они и кудесники.
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05.11.2021 18:19 Відповісти
 
 