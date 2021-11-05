Сьогодні вранці зупинилося серце ветерана АТО Юрія Досяка: він пройшов Іловайський котел та провів у полоні найманців РФ 119 днів

Сьогодні вранці раптово зупинилося серце одного з перших добровольців батальйону "Донбас" Юрія Досяка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав воїн НГУ та учасник ООС, відомий у соцмережах як Харитін Старський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку нас покинув друг Добрий, Юрко Досяк... Раптова зупинка серця.

Ми були друзями з глибоких 2000-х. Творчі портали Сумно.ком, "Виделка", потім Майдан, потім війна... Юрко був одним із перших добровольців батальйону "Донбас", потрапив у полон під час виходу з Іловайська, 119 днів за ґратами, під допитами бойовиків. Стійко пройшов це випробування і повернувся додому. Допомагав побратимам реабілітуватися після війни... Справжній воїн, люблячий батько і чоловік, надійний друг і побратим. Вічний позитив, світла і творча людина з величезним серцем", - написав він.



Фото: Старський/ Facebook

Також він попросив тих, хто має можливість і хто знав Юрія, допомогти його дружині: 5363 5423 0801 2773 (Natalka Hnativ, дружина).

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Як пише Zaxid.net, 37-річний Юрій Досяк перебував у лікарні з обширною двосторонньою пневмонією, тиждень пролежав у медичній комі, був під апаратом ШВЛ. Родина ветерана АТО збирала гроші на його лікування. 5 листопада його серце зупинилося.

Львів’янин Юрій Досяк був на Майдані, а коли почалася російсько-українська війна пішов добровольцем у батальйон "Донбас". Пройшов Іловайський котел і 119 днів полону в російських бойовиків у Донецьку. Після повернення додому Юрій Досяк започаткував власне фермерське господарство, яке мало стати реабілітаційним центром для побратимів.

Розповідь ветерана батальйону "Донбас" Юрія Досяка про полон можна прочитати на сайті "Радіо Свобода": "Ми могли б утримати Іловайськ, якби була підмога".