Рада сьогодні розгляне усунення від п'яти засідань "слуги народу" Третьякової та Геращенко з "ЄС", - Мотовиловець
Сьогодні парламент розглядатиме усунення від п'яти пленарних засідань народних депутаток "Слуги народу" Галини Третьякової та "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко, оскільки щодо них є рішення регламентного комітету.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.
Він не зміг процитувати слова Ірини Геращенко, через які Комітет рекомендує усунути її на п'ять пленарних засідань.
Відповідаючи на запитання журналістів, як він може голосувати за усунення Геращенко, якщо навіть не пам'ятає причину, Мотовиловець заявив: "Я пам'ятаю, що це дуже образливі слова. Вона нас називала по-різному: "зеленими кнопками" і набагато грубіше. Я зараз подивлюся відео. Воно має бути в чаті. Вона (Геращенко. – Ред.) показує своє ставлення (до "слуг народу". – Ред.) дуже давно. Я розумію, можна критикувати людину, але не можна ображати".
Нардеп нагадав, що вчора представники "Європейської Солідарності" прийшли до сесійної зали з плакатами, тому регламентний комітет також має розглянути цю ситуацію.
Перший заступник голови фракції "СН" вважає, що тих народних депутатів "ЄС", які були з плакатами, слід також усунути на п'ять засідань. Однак він не зміг назвати прізвищ цих колег.
Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".
Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.
Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эти конченные уроды уже совсем берега потеряли и дождутся что их прямо из парламента будут в мусорные баки упаковывать !
Третьякова правильно сказала, что у родителей, которые получают деньги от государства и дети будут паразитами.
Помилуйте Филипп Филиппыч,но врагов надо знать...
Нет голубчик,там кроме мымры ********** и круглого дурака Салавьева и дебила Димы Сикелева о радиоактином пепле читат нечего...сплошное дерьмо...В топку их Доктор...
wtf?
зеленские так непалевно пытаются под любым соусом хоть временно делать оппозицию меньше числом перед голосовалкой за 5600
голосуют по указке за бабло за все что скажут, своего мнения либо не имеют либо засовывают его глубоко глубоко в жо... они продали честь и свое депутатское право за небольшой по меркам топ политики гэшефт. А теперь им обидно, абалдеть.... ты сотри какие гордые, небось и бабло в конверте в туалете не пересчитывают из-за своей принципиальной гордой "позиции"))