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Рада сьогодні розгляне усунення від п'яти засідань "слуги народу" Третьякової та Геращенко з "ЄС", - Мотовиловець

Рада сьогодні розгляне усунення від п'яти засідань

Сьогодні парламент розглядатиме усунення від п'яти пленарних засідань народних депутаток "Слуги народу" Галини Третьякової та "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко, оскільки щодо них є рішення регламентного комітету.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Він не зміг процитувати слова Ірини Геращенко, через які Комітет рекомендує усунути її на п'ять пленарних засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про плакати опозиції з запитаннями до Зеленського: Я хотів прийти з плакатом на підтримку Саакашвілі, але мені заборонили

Відповідаючи на запитання журналістів, як він може голосувати за усунення Геращенко, якщо навіть не пам'ятає причину, Мотовиловець заявив: "Я пам'ятаю, що це дуже образливі слова. Вона нас називала по-різному: "зеленими кнопками" і набагато грубіше. Я зараз подивлюся відео. Воно має бути в чаті. Вона (Геращенко. – Ред.) показує своє ставлення (до "слуг народу". – Ред.) дуже давно. Я розумію, можна критикувати людину, але не можна ображати".

Нардеп нагадав, що вчора представники "Європейської Солідарності" прийшли до сесійної зали з плакатами, тому регламентний комітет також має розглянути цю ситуацію.

Перший заступник голови фракції "СН" вважає, що тих народних депутатів "ЄС", які були з плакатами, слід також усунути на п'ять засідань. Однак він не зміг назвати прізвищ цих колег.

Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.

Автор: 

ВР (15077) Геращенко Ірина (1150) регламент (115) Третьякова Галина (111) Мотовиловець Андрій (43)


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Топ коментарі
+13
Зебіл кінчений, як і вся їх фракція з керівництвом. Хоча, чого можна очікувати від тупорилих, ненажерливих і мстивих нікчем?
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05.11.2021 10:29 Відповісти
+12
Вава злякався написів на плакатах.
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05.11.2021 10:25 Відповісти
+12
А Лерос Молодец!!!

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05.11.2021 10:27 Відповісти
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Не фанат Геращенко . но её то за что? А мерзость тварь Жабу Третьякову только на 5 дней в Отпуск?!
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05.11.2021 10:23 Відповісти
Причину эти угашенные клоуны высосали вот эту: "Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. " Через два года вдруг вспомнили обиду. Такая видать сильная обида была ...
Эти конченные уроды уже совсем берега потеряли и дождутся что их прямо из парламента будут в мусорные баки упаковывать !
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05.11.2021 10:43 Відповісти
Третьякова правильно сказала, что смерть Полякова это минус один враг.
Третьякова правильно сказала, что у родителей, которые получают деньги от государства и дети будут паразитами.
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05.11.2021 10:57 Відповісти
Это ты серьезно? Болеешь? Или прикалываешься?
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05.11.2021 11:12 Відповісти
Може ти теж береш гроші від держави? Паразитуєш?
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05.11.2021 11:16 Відповісти
ты больное. уколы не пропускай.
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05.11.2021 11:27 Відповісти
Моє здоров'я - не твоє діло.
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05.11.2021 11:41 Відповісти
Правильно? Это ЛЕРОС красавчег!!!
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Вава злякався написів на плакатах.
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05.11.2021 10:25 Відповісти
Не потрібно плакатів у парламенті.
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05.11.2021 10:58 Відповісти
твій вскукурік не потрібен
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05.11.2021 11:03 Відповісти
Спочатку вивчи українську мову.
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05.11.2021 11:04 Відповісти
Товаристч чЛенин когда то рявкнул...: а что до ваших мненьев гопода меньшевики мне насрать...,большевики всегда правы и развалят Ссср...
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05.11.2021 10:26 Відповісти
Не ЗЕлёные кнопки, а клавиши с пианино, на котором играет ЗЕписюанист
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05.11.2021 10:26 Відповісти
А Лерос Молодец!!!

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05.11.2021 10:27 Відповісти
хотелось бы, хоть краем глаза увидеть чпокальника третьяковой
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05.11.2021 10:30 Відповісти
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05.11.2021 10:42 Відповісти
Ради денег трахаться с вот этим вот чудовищем это просто жесть. У людей нету ни чести, ни достоинства. Я бы таких в газовых камерах бы сжигал...
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05.11.2021 10:45 Відповісти
Кто такую свинью шпокает?
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05.11.2021 10:41 Відповісти
Кнур.
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05.11.2021 11:12 Відповісти
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05.11.2021 10:28 Відповісти
"А нас-то за что ?" - заньіли ПЕСьі . А за длинньій язьік и непарламентские вьіражения !
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05.11.2021 10:28 Відповісти
Зебіл, приведи приклад непарламентського вираз від ЄС.
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05.11.2021 10:30 Відповісти
зелеблевотно рвотное...отрыгнуло в памперс.....Не фанат Порошенко и пес. но Зе ублюдки переплюнули папередников во всем дебилизме и лжи.
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05.11.2021 10:31 Відповісти
Всего лишь пять заседаний?ну теперь можно зекрысу заплевать прям в раде -за это наверно восемь заседаний
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05.11.2021 10:33 Відповісти
Таких як ти і подібних до тебе, відразу на смітник, не витрачаючи час на пояснення, все одно нічого не зрозуміють.
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05.11.2021 11:01 Відповісти
Der ukrainische Präsident Selenskij bestreitet, Geld gewaschen zu haben. Er gibt aber zu, dass er Briefkastenfirmen genutzt hat
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05.11.2021 10:29 Відповісти
Es ist nicht illegal.
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05.11.2021 11:02 Відповісти
Ein Jude ändert seine Natur nicht.
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Зебіл кінчений, як і вся їх фракція з керівництвом. Хоча, чого можна очікувати від тупорилих, ненажерливих і мстивих нікчем?
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05.11.2021 10:29 Відповісти
зекрыса вернула в сцуки урода Шевченко-значит лукашенке оно пятки ездило лизать ,когда людей на улицах убивали в Беларуси ,с личной подачи зепоца
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05.11.2021 10:30 Відповісти
Доктор Борменталь,не читайте с утра Мавзолейные газеты и журналы...

Помилуйте Филипп Филиппыч,но врагов надо знать...

Нет голубчик,там кроме мымры ********** и круглого дурака Салавьева и дебила Димы Сикелева о радиоактином пепле читат нечего...сплошное дерьмо...В топку их Доктор...
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Источник:
wtf?
зеленские так непалевно пытаются под любым соусом хоть временно делать оппозицию меньше числом перед голосовалкой за 5600
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05.11.2021 10:33 Відповісти
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05.11.2021 10:35 Відповісти
Я Зеленського взагалі вважаю упоротим, закомплексованим і мстивим дебілом. Позбавте мене права голосу, давайте, я знаю, що вам законами сраки підтирати вже звично.
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05.11.2021 10:36 Відповісти
и что такого обидного в том что их называют зелеными кнопками?
голосуют по указке за бабло за все что скажут, своего мнения либо не имеют либо засовывают его глубоко глубоко в жо... они продали честь и свое депутатское право за небольшой по меркам топ политики гэшефт. А теперь им обидно, абалдеть.... ты сотри какие гордые, небось и бабло в конверте в туалете не пересчитывают из-за своей принципиальной гордой "позиции"))
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05.11.2021 10:40 Відповісти
Вуди Ален про Зелемойских
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05.11.2021 10:40 Відповісти
А может лучше рассмотрите вопрос где уголь купить и как людям зарплаты и пенсии поднять а цены на проДУКТЫ И БЕНЗИН СНИЗИТь??? Что вы куйней занимаетесь? Вот выбрали дятлов на свою голову!!!
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05.11.2021 10:52 Відповісти
Парламент не споживає вугілля. Ціни регулює ринок. У нас вільна економіка.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Який тобі дурень розповів, що в нас вільна економіка, яка за існуючою олігархічною моделлю, не може бути такою за визначенням.
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05.11.2021 11:49 Відповісти
Мені не потрібно розповідати. Я свій товар продаю по такій ціні по якій хочу.
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Твій товар, це зелені фейки на Цензорі та ціна їм, як казав персонаж твору Ярослава Гашека - лайно.
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05.11.2021 12:07 Відповісти
Брешеш.
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05.11.2021 12:15 Відповісти
А щось розумніше, ніж "брешеш", від зеленої мухи, яка тільки сере на сайті, можна було очікувати.
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05.11.2021 14:12 Відповісти
Зелемойских не тошнит....Даже Трускавец не помог...,не поможет даже Кембридж...
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05.11.2021 10:53 Відповісти
Разочарование в ЗЕ команде полное!!! У Пороршенко меньше было косяков.. хотя и он не святой, но тот был патриотом Украины а ЗЕ его переплюнул его в дебилизме... 100% Зе не пройдет следующие выборы... народ разочарован.. а какой был у него шанс?!!!!!!
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05.11.2021 11:05 Відповісти
Зеленський переможе на наступних виборах.
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05.11.2021 11:08 Відповісти
Слуги народу перемогли на виборах у Черкаській і Херсонській областях.
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Це плід адмінресурсу, але не волевиявлення виборців. На згадку приходить правління Януковича із сумним для нього фіналом.
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05.11.2021 11:33 Відповісти
Хіба на наступних виборах адмінресурс зникне?
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05.11.2021 11:42 Відповісти
не буде вирішальним, оскільки явка перевищить 50%, а не буде 20%
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05.11.2021 11:46 Відповісти
Вища явка означає що на вибори прийшли ті хто не цікавиться політикою. На них якраз адмінресурс найбільше впливає.
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05.11.2021 12:00 Відповісти
Я недарма, згадав Януковича. Крім цього, терпіння армії не безмежне.
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05.11.2021 11:54 Відповісти
Зелений щур, ти видалив мій коментар, але це не вплине на неминучий крах містечкового хаму.
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05.11.2021 11:41 Відповісти
До дебілізму Порошенко жодного стосунку не має. Хто стверджує протилежне, сам не товаришує з головою.
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05.11.2021 11:26 Відповісти
ЕС, ОПЗЖ последнее время голосуют в унисон. Братишки.
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05.11.2021 11:06 Відповісти
Давно уже,а не в последнее время.Ноги из одной жопы растут
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05.11.2021 11:26 Відповісти
пистите, зебіли. Якщо вас всіх підряд вже пистять, один зправа, другий зліва - то це "в унісон"?
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05.11.2021 11:50 Відповісти
Третьякову відсторонили, а Геращенко - ні. Лише 190 "за", із них 186 уродів плюс двоє в президії.
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05.11.2021 11:44 Відповісти
 
 