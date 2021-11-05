Рада сьогодні розгляне усунення від п'яти засідань "слуги народу" Третьякової та Геращенко з "ЄС", - Мотовиловець

Сьогодні парламент розглядатиме усунення від п'яти пленарних засідань народних депутаток "Слуги народу" Галини Третьякової та "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко, оскільки щодо них є рішення регламентного комітету.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Він не зміг процитувати слова Ірини Геращенко, через які Комітет рекомендує усунути її на п'ять пленарних засідань.

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Відповідаючи на запитання журналістів, як він може голосувати за усунення Геращенко, якщо навіть не пам'ятає причину, Мотовиловець заявив: "Я пам'ятаю, що це дуже образливі слова. Вона нас називала по-різному: "зеленими кнопками" і набагато грубіше. Я зараз подивлюся відео. Воно має бути в чаті. Вона (Геращенко. – Ред.) показує своє ставлення (до "слуг народу". – Ред.) дуже давно. Я розумію, можна критикувати людину, але не можна ображати".

Нардеп нагадав, що вчора представники "Європейської Солідарності" прийшли до сесійної зали з плакатами, тому регламентний комітет також має розглянути цю ситуацію.

Перший заступник голови фракції "СН" вважає, що тих народних депутатів "ЄС", які були з плакатами, слід також усунути на п'ять засідань. Однак він не зміг назвати прізвищ цих колег.

Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.