Якщо Україна просить аварійну допомогу в Білорусі, то не можна говорити, що ми готові до опалювального сезону, - нардепка "Голосу" Совсун

Потрібно визнати, що Україна увійшла до опалювального сезону абсолютно непідготовленою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народна депутатка "Голосу", член комітету з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун.

"Так само як вона зайшла абсолютно непідготовленою у третю хвилю COVID-19. Ми бачили ще в серпні, що на складах ТЕС і ТЕЦ бракує вугілля. Зараз ми вже бачимо результати цієї нестачі, якою дуже вдало скористалася Росія. Тому що Росія 1 листопада припинила імпорт вугілля до України. Так само Росія зараз заблокувала будь-який імпорт вугілля з Казахстану, який мав поставлятися в Україну через Росію. Тому зараз ми спостерігаємо велику нестачу вугілля на складах", - зазначила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон в Одесі стартує 1 листопада

За її словами, якщо Україна на початку опалювального сезону "просить аварійної допомоги в Білорусі, то не можна казати, що ми готові до опалювального сезону".

"Тому в середині влади зараз триває дуже бурхлива дискусія з приводу того, як нам рухатися далі в цьому питанні. Тому що красивих і простих рішень вже немає. Зараз в уряді обговорюються питання, що, за великим рахунком, доведеться переходити на використання газу, тому що вугілля бракує. А ми бачимо, які сьогодні ціни на газ. І ми добре розуміємо, як це вплине на ціни на електроенергію", - наголосила Совсун і додала, що непідготовленість влади до опалювального сезону дорого коштуватиме Україні.