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Новини Опалювальний сезон
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Якщо Україна просить аварійну допомогу в Білорусі, то не можна говорити, що ми готові до опалювального сезону, - нардепка "Голосу" Совсун

Якщо Україна просить аварійну допомогу в Білорусі, то не можна говорити, що ми готові до опалювального сезону, - нардепка

Потрібно визнати, що Україна увійшла до опалювального сезону абсолютно непідготовленою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народна депутатка "Голосу", член комітету з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун.

"Так само як вона зайшла абсолютно непідготовленою у третю хвилю COVID-19. Ми бачили ще в серпні, що на складах ТЕС і ТЕЦ бракує вугілля. Зараз ми вже бачимо результати цієї нестачі, якою дуже вдало скористалася Росія. Тому що Росія 1 листопада припинила імпорт вугілля до України. Так само Росія зараз заблокувала будь-який імпорт вугілля з Казахстану, який мав поставлятися в Україну через Росію. Тому зараз ми спостерігаємо велику нестачу вугілля на складах", - зазначила нардеп.

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За її словами, якщо Україна на початку опалювального сезону "просить аварійної допомоги в Білорусі, то не можна казати, що ми готові до опалювального сезону".

"Тому в середині влади зараз триває дуже бурхлива дискусія з приводу того, як нам рухатися далі в цьому питанні. Тому що красивих і простих рішень вже немає. Зараз в уряді обговорюються питання, що, за великим рахунком, доведеться переходити на використання газу, тому що вугілля бракує. А ми бачимо, які сьогодні ціни на газ. І ми добре розуміємо, як це вплине на ціни на електроенергію", - наголосила Совсун і додала, що непідготовленість влади до опалювального сезону дорого коштуватиме Україні.

Автор: 

ВР (15077) газ (10528) Казахстан (878) росія (66502) енергетика (2634) вугілля (2480) Совсун (51) опалювальний сезон (1758) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+11
Неправда. Грабують вони професійно.
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05.11.2021 10:32 Відповісти
+7
Какая ,нахрен,аварийная помощь при +10,земарзота?мало того ,зекрыса ещё и Шевченко,что ездил луке пятки лизать,когда людей в Беларуси убивали,в партейку вернул
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05.11.2021 10:40 Відповісти
+5
никакой аварийной ситуации нет. она создана исскуственно чтоб повернуть политику, сначала в сторону бацьки а потом и к ввп, обьясняя людям что они хорошие и они помогают. голосовать нужно было за Украинских политиков а не за хрен знает кого. слепци, глупци и бездарность, до сих пор не понимающая какую линию ведет зеля со своим окружением. там куда не плюнь, попадеш в сепара
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05.11.2021 10:39 Відповісти
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а зеленые увещевают что все хорошо

походу это всё что они умеют делать хорошо - вешать лапшу на уши и сцать в глаза...
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05.11.2021 10:30 Відповісти
подейкують, що на кордоні білорусі ножницями для дротів озброєні не тільки білоруські прикордонники, а вже й електрики...
і серед зими, в час найбільшого енерговикористання вони цими ножницями скористаються
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05.11.2021 10:43 Відповісти
Потрібно збільшувати видобуток вугілля на шахтах України. З 2012 року обсяг видобутку вугілля на державних шахтах впав В ТРИ РАЗИ!!!! з 10,5 млн. тон на рік до 3,1 млн. тон на рік! Потрібно терміново відновити рівень видобутку вугілля до обсягів 2012 року і це абсолютно реально!
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Угу. Особенно оранжевый график наростить
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05.11.2021 13:08 Відповісти
Зеленые НИ К ЧЕМУ НЕ ГОТОВЫ
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05.11.2021 10:30 Відповісти
Неправда. Грабують вони професійно.
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Мы всегда готовы оказать помощь.
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05.11.2021 10:32 Відповісти
ЗЕчмо докерувалось.
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05.11.2021 10:32 Відповісти
Аварии не в сетях-а в головах руководителей...
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05.11.2021 10:33 Відповісти
+15 а ******* просят помощи, а когда будет - 15, то попросят у ***** стоя на коленях
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05.11.2021 10:33 Відповісти
Так это ещё отопительный сезон не начался. А что будет зимой? Как можно просить помощь у страны, на которую мы наложили санкции?
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05.11.2021 10:35 Відповісти
у избирателей Зе.
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05.11.2021 13:09 Відповісти
В очередной(третий) раз зелёные заморозят Украину...
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05.11.2021 10:37 Відповісти
никакой аварийной ситуации нет. она создана исскуственно чтоб повернуть политику, сначала в сторону бацьки а потом и к ввп, обьясняя людям что они хорошие и они помогают. голосовать нужно было за Украинских политиков а не за хрен знает кого. слепци, глупци и бездарность, до сих пор не понимающая какую линию ведет зеля со своим окружением. там куда не плюнь, попадеш в сепара
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05.11.2021 10:39 Відповісти
Какая ,нахрен,аварийная помощь при +10,земарзота?мало того ,зекрыса ещё и Шевченко,что ездил луке пятки лизать,когда людей в Беларуси убивали,в партейку вернул
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05.11.2021 10:40 Відповісти
Я верю в ********, они сумеют довести страну до ручки
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05.11.2021 10:51 Відповісти
доведуть, потікають і знову путін нападе
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Поставки казахстанского угля на Украину происходят без каких-либо препятствий. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.
Собеседник агентства уточнил, что украинский Центрэнерго ожидает получить до 14 ноября 2021 года 72 тыс. тонн угля, до 25 ноября - еще 66 тыс. тонн.
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05.11.2021 10:54 Відповісти
Совсун, а ты спроси своего спонсора. Почему это вдруг у него поломка за поломкой.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
А коли "зелена влада" говорила правду? Ми ж чемпіони по боротьбі з ковідом у всьому світі. Чим такого ніхто не говорив?
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Лібертаріанство у всій красі. Ринок все врегулює?
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05.11.2021 11:36 Відповісти
За кого голосували хохлуї таку, температуру в квартирах і матимуть!
Бо це ж треба бути придурками, щоб вибрать до влади жкацапів!
Та воно і правильно, бо наприклад Ірина Фаріон нам не така, бо вона боролася б за українську Україну!
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05.11.2021 11:55 Відповісти
шел бы на х со своей прокацапской свободой
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05.11.2021 18:09 Відповісти
Кацап?
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06.11.2021 16:36 Відповісти
свободовская проститутка?))))
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06.11.2021 18:50 Відповісти
выбрали придурка - теперь замерзайте..... а яму - на банковой тепло - за ваш счет....
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05.11.2021 14:26 Відповісти
 
 