"Слуга народу" Гетманцев про відмову звільнити Третьякову з посади голови комітету: "Вона має право на свободу слова"

"Слуги народу" визначатимуться в залі, чи голосуватимуть за усунення на п'ять пленарних засідань нардепок Галини Третьякової ("СН") та Ірини Геращенко ("ЄС").

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Він зізнався, що в обох випадках проголосує за.

Гетманцев не захотів повторювати слова, які говорила Геращенко на адресу "слуг народу", за які її і хочуть усунути: "Ці слова стосуються мене, моєї фракції. Чому я маю їх повторювати?! Якщо людина сказала дурість, виявила хамство, здійснила неетичний вчинок, чому я маю це повторювати?!".

Говорячи про те, чому не хочуть зняти Третьякову з посади голови соціального комітету, про що так само порушувалося питання, політик зазначив: "Ми не у всіх питаннях з нею погоджуємося. Я особисто засуджую деякі її висловлювання і говорю прямо, що це дурість. Але вона має право на свободу слова".

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Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.