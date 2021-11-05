"Слуга народу" Гетманцев про відмову звільнити Третьякову з посади голови комітету: "Вона має право на свободу слова"
"Слуги народу" визначатимуться в залі, чи голосуватимуть за усунення на п'ять пленарних засідань нардепок Галини Третьякової ("СН") та Ірини Геращенко ("ЄС").
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Він зізнався, що в обох випадках проголосує за.
Гетманцев не захотів повторювати слова, які говорила Геращенко на адресу "слуг народу", за які її і хочуть усунути: "Ці слова стосуються мене, моєї фракції. Чому я маю їх повторювати?! Якщо людина сказала дурість, виявила хамство, здійснила неетичний вчинок, чому я маю це повторювати?!".
Говорячи про те, чому не хочуть зняти Третьякову з посади голови соціального комітету, про що так само порушувалося питання, політик зазначив: "Ми не у всіх питаннях з нею погоджуємося. Я особисто засуджую деякі її висловлювання і говорю прямо, що це дурість. Але вона має право на свободу слова".
Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".
Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.
Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.
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Ніхто цю жирну корову чіпати не буде, оскільки- вона і є типовою жеждівкою (нехай вовки таку трахають, чим такий козак як я)...
Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
Но такие жесты - это скорее жест отчаяния и слабости, а не силы.
Правда, эти слова для них - из лексикона королей и лохов.
Что тогда требовать от простых людей.. если у нас ТАКИЕ образцы для подражания.
СВОБОДА СЛОВА:
...
Той був вимушений завершити свій виступ в іншій формі, жестами.
Как глава комитета социальной политики и защиты ветеранов со своими высказываниями про "неправильных детей" и смерть Полякова Третьякова просто не соответствует занимаемой должности.
Если бы Третьякова возглавляла комитет принудительной эвтаназии, то все было бы норм.
"Это очень интересная тема": Третьякова написала законопроект об эвтаназии"
- Какая все-таки сочувственная баба эта Третьякова, - заметил Зеленский, - рано еще ее с комитета снимать все-таки. Джерело:
у них нет права на свободу слова, да?
Пропоную підвісити Гетманцева за яйця, а Третьякову - за "неповноцінний" язик десь "на 5 засідань Ради".
Душа её играет, переливается всеми красками квадрата Малевича.