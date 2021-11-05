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"Слуга народу" Гетманцев про відмову звільнити Третьякову з посади голови комітету: "Вона має право на свободу слова"

"Слуги народу" визначатимуться в залі, чи голосуватимуть за усунення на п'ять пленарних засідань нардепок Галини Третьякової ("СН") та Ірини Геращенко ("ЄС").

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Він зізнався, що в обох випадках проголосує за.

Гетманцев не захотів повторювати слова, які говорила Геращенко на адресу "слуг народу", за які її і хочуть усунути: "Ці слова стосуються мене, моєї фракції. Чому я маю їх повторювати?! Якщо людина сказала дурість, виявила хамство, здійснила неетичний вчинок, чому я маю це повторювати?!".

Говорячи про те, чому не хочуть зняти Третьякову з посади голови соціального комітету, про що так само порушувалося питання, політик зазначив: "Ми не у всіх питаннях з нею погоджуємося. Я особисто засуджую деякі її висловлювання і говорю прямо, що це дурість. Але вона має право на свободу слова".

Читайте також: Рада сьогодні розгляне усунення від п'яти засідань "слуги народу" Третьякової та Геращенко з "ЄС", - Мотовиловець

Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.

Автор: 

ВР (15077) Геращенко Ірина (1150) регламент (115) Гетманцев Данило (919) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+32
...
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...
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05.11.2021 10:55 Відповісти
+29
А чего вчера Лерос не имел право на свободу слова?? чего ему жирный свин выключил микрафон??

Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
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05.11.2021 10:53 Відповісти
+21
моральные уроды
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05.11.2021 10:53 Відповісти
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моральные уроды
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05.11.2021 10:53 Відповісти
Хоча, якщо чесно, вони більше нагадують аморальних.
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05.11.2021 11:09 Відповісти
слова класика, тут будуть доречні: - А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность. Джерело:

Ніхто цю жирну корову чіпати не буде, оскільки- вона і є типовою жеждівкою (нехай вовки таку трахають, чим такий козак як я)...
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05.11.2021 11:21 Відповісти
Інвалідство футбольного боса оплатили за Трухіна - чи Трухін??? Він мабуть початльон з конвертами для ЗЕжаб, а що такого знає оця НАДЛЮДИНА яка виросла в отаку жабищу з повноцінної дитини ?
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05.11.2021 11:32 Відповісти
что то видать знает такого, о чем не надо знать широкой общественности)
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05.11.2021 11:36 Відповісти
Мені іноді задється, що вони працюють на одне з двох- або на рейтинг Пороха , або на більш швидкий бунт народу проти ЗЕжаб для скорішого бардаку в Україні на вигоду ПУ
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05.11.2021 11:37 Відповісти
А чего вчера Лерос не имел право на свободу слова?? чего ему жирный свин выключил микрафон??

Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
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05.11.2021 10:53 Відповісти
Лероса тоже нужно наказать. Он был неправ. Пару заседаний пусть пропустит и штраф.
Но такие жесты - это скорее жест отчаяния и слабости, а не силы.
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05.11.2021 10:55 Відповісти
Где слабость, валянок? Герос сделал то, о чем мечтает большинство украинцев
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05.11.2021 11:02 Відповісти
моральные еврейские ублюдки вас тварей даже закон о национал евреях не спасет и о титульной наглой расе стадо таборе... как вас называли и презирали так вас и будут называть и презирать...... а сможет начнут и бить и ногами и по голове вонючие шавки из Синагоги вали ли бы вы с Вовой своим придурковатым пока есть возможность из Украины.... а то вас потом просто по программе велике исправление ошибок просто бетоном в дороги закатают...
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05.11.2021 11:03 Відповісти
От слабости?да он целенаправленно опустил зекрысу ниже плинтуса для всех -Лерос только вернулся из США и прекрасно знает ,что делает)
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05.11.2021 11:49 Відповісти
С языка сняли. Заколебали слуги урода.
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05.11.2021 11:24 Відповісти
Образцы морали, чести и достойного поведения, дада..
Правда, эти слова для них - из лексикона королей и лохов.
Что тогда требовать от простых людей.. если у нас ТАКИЕ образцы для подражания.
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05.11.2021 10:54 Відповісти
...
СВОБОДА СЛОВА:
...
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05.11.2021 10:55 Відповісти
да, свобода слова есть. Но только за свои слова и жесты нужно уметь отвечать - все имеет свою цену.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
Леросу відмовили у його праві на свободу слова, Стефанчук-свинарчук вимкнув мікрофон Леросу під час його виступу.
Той був вимушений завершити свій виступ в іншій формі, жестами.
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05.11.2021 10:58 Відповісти
достал уже своей праведностью...
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05.11.2021 10:58 Відповісти
Існує ж мова жестів ...
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05.11.2021 10:59 Відповісти
да, і там російською дуже красноречно можна сказати "путін *****". нажаль Луганський не робить нарізку своїх стрімів. тому знайти ролік ніяк.
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05.11.2021 12:47 Відповісти
чего же Третьякова НЕ ХОЧЕТ ОТВЕТИТЬ?
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05.11.2021 11:00 Відповісти
вот вам свобода слова, но за нее мы вас накажем - свинособака как она есть
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05.11.2021 11:03 Відповісти
Ага, про отвечать, ты киве напой!!!
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05.11.2021 11:04 Відповісти
Хочу відповісти Вам мовою класика.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
це не класик, це старійшина
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05.11.2021 12:48 Відповісти
Це комуняцьке падло , яке розпочало знищення України, здавши ядерну зброю.
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05.11.2021 16:51 Відповісти
Как чедолвек да.

Как глава комитета социальной политики и защиты ветеранов со своими высказываниями про "неправильных детей" и смерть Полякова Третьякова просто не соответствует занимаемой должности.

Если бы Третьякова возглавляла комитет принудительной эвтаназии, то все было бы норм.
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05.11.2021 10:55 Відповісти
Цей "понаєхавший"лантух лайна, вже подбав і про цей бік пліснявого покращення для "мудрого" наріду.


"Это очень интересная тема": Третьякова написала законопроект об эвтаназии"
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05.11.2021 11:16 Відповісти
- Ой, горе-то какое! - зарыдала Третьякова. - Убили! Порохоботы проклятые "Слугу народа" убииили! Минус один друг, засим все плооохо!

- Какая все-таки сочувственная баба эта Третьякова, - заметил Зеленский, - рано еще ее с комитета снимать все-таки. Джерело:
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Убили Полякова, открыто радуются... Горите а аду твари.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
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05.11.2021 10:57 Відповісти
З дитсадка фоточки скинете?
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05.11.2021 11:17 Відповісти
Зенелохи они особые, они ставят себя выше закона, им все можно
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05.11.2021 10:59 Відповісти
Ваше право розмахувати кулаками закінчується там, де починається ніс іншої людини. Ваше право на свободу слова закінчується там, де починається гідність іншої людини. Цьому вчать не те що студентів юрфаку, це - матеріал правознавства у 9 класі. Тому, користуючись правом на свободу слова у вашому розумінні, я можу вільно заявити: слуги, ви - моральні уроди та дегенерати.
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05.11.2021 11:01 Відповісти
Мораль і честь - то не риси базарників. От гроші в конветрах, за "правильне" голосування, це те, ради чого вони йшли в "народні"
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05.11.2021 11:04 Відповісти
У мене нема слів коментувати цього чорта, тому:
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05.11.2021 11:04 Відповісти
Свобода слова только для приближенной свиты в облике моральных уродов
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05.11.2021 11:10 Відповісти
Третьякова- "зеленый фейс " слуг
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05.11.2021 11:11 Відповісти
Право на свободу слова не предусматривает право на свободу человеконенавистнического бреда, граничащего с призывами уничтожения инакомыслящих!!! Да, безмозглые тупицы! Вы сами себе роете яму! Ждите выборы и вы будете поражены!!!
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05.11.2021 11:11 Відповісти
Сборище некчемных тварей вместе с презедентом
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05.11.2021 11:12 Відповісти
Гєтьманцєв має якийсь моральний авторитет щоб повчати?
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05.11.2021 11:15 Відповісти
У главы комитета ВР нет свободы слова, а есть ответственность перед законом, регламентом, перед народом Украины, перед своей совестью, если она у него есть. И моральный аспект, который полностью игнорируется "слугами уродов": нельзя депутату, да еще главе комитета радоваться смерти другого человека, депутата ВР, это уже за пределами человеческого.
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05.11.2021 11:20 Відповісти
Дурню...А свобода слова не передбачає певні МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ?! Дебілота!!!
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05.11.2021 11:23 Відповісти
СН і їх господарі ведуть себе, як зграя скажених псів. А що роблять зі скаженими псами?
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05.11.2021 11:25 Відповісти
А Лерос? а Геращенко со своими безобидными "вы зеленые кнопочки"?
у них нет права на свободу слова, да?
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Я теж маю свободу слова.
Пропоную підвісити Гетманцева за яйця, а Третьякову - за "неповноцінний" язик десь "на 5 засідань Ради".
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Самое примечательное, что Третьякова говорила "от души"...
Душа её играет, переливается всеми красками квадрата Малевича.
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05.11.2021 12:18 Відповісти
І Геббельс мав право на свободу слова і що з ним зробили? Чи в нас уже зелені закінчили війну? А чи перший раз ця тьотя принижувала українців?
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05.11.2021 12:39 Відповісти
Этот липовый недопрофессор Гетманцев, поддерживает такое же гавно третьякову, как и он сам!!!
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05.11.2021 13:44 Відповісти
Так ей рот никто не затыкет,ты не хитри,пусть валит из комитета,из верховной рады и орально самовыражается сколько пожелает,тоже самое касается тебя,фанат лукашенки в законодательном органе Украины - тело чужеродное,давай досвиданья.
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05.11.2021 13:51 Відповісти
любым путем - эту долбаную партию надо гнать - сцаными тряпками.....
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05.11.2021 14:27 Відповісти
Чтоб ты сдох и вся твоя семья вместе с этой тварью на 8 марта.
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Гнидократія.
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05.11.2021 22:28 Відповісти
 
 