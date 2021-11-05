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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Наслідки ДТП за участю "слуги народу" Трухіна: Голова комітету арбітрів УАФ Лучі не зможе продовжувати роботу через травму

Наслідки ДТП за участю

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не зможе повноцінно продовжувати роботу на посаді через травму, яку він отримав влітку в ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Місце 72-річного італійця займе його співвітчизник Нікола Ріццолі, його мають подати до кінця 2021 року.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Там ніхто не загинув" - так Зеленський відмазував Трухіна від в'язниці за ДТП із пияцтва. І формально президент не збрехав - трупів не було. Але ось виявилося, що більше не може працювати велика зарубіжна шишка з Асоціації футболу, яку влупив Трухін. І шишка на Трухіна не заявила. Навіть боюся думати скільки грошей коштувало зам'яти цей скандал разом зі зніманням новин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.

Автор: 

ДТП (4497) цензура (364) Юрій Ніколов (102) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+18
3 месяца все тактично умалчивали о Лучи. А вот сбил бы его машину какой то там Арьев или Гончаренко уже сидел бы давно, а украинский народ выучил бы наизусть всю семью Лучи, эпикриз, характер травмы... остальных 5 пострадавших тоже на улице узнавали б.
А пока "так там никого не вбылы ж".
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05.11.2021 11:04 Відповісти
+17
Ученик уже превысил учтеля

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05.11.2021 11:01 Відповісти
+13
Закон один для всех,да Вова?
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05.11.2021 10:59 Відповісти
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Ну так не убил же его Трухин! Пусть бамбук курит этот гад итальянский и не путается у слуг под ногами!
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05.11.2021 10:54 Відповісти
не було в українському футболі нечесного суддівства, а тепер почнеться
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05.11.2021 10:57 Відповісти
а якби убив би когось - думаєш, йому би щось було б?
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05.11.2021 11:15 Відповісти
Зездець.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
ничего , маланец отслюнявит на лечение...
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05.11.2021 10:57 Відповісти
Закон один для всех,да Вова?
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05.11.2021 10:59 Відповісти
Трухин подключит Лучи к программе 20-30-50
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05.11.2021 12:15 Відповісти
Ученик уже превысил учтеля

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05.11.2021 11:01 Відповісти
3 месяца все тактично умалчивали о Лучи. А вот сбил бы его машину какой то там Арьев или Гончаренко уже сидел бы давно, а украинский народ выучил бы наизусть всю семью Лучи, эпикриз, характер травмы... остальных 5 пострадавших тоже на улице узнавали б.
А пока "так там никого не вбылы ж".
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05.11.2021 11:04 Відповісти
А давайте Бубочку і Трухіна покалічимо? І нам за це нічого не буде, вони ж не помруть, просто будуть пожиттєво на возиках їздити в манку їсти. Я правильно трактую закони, ************?
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05.11.2021 11:06 Відповісти
А труха не при чем, за рулем не был, а пробегал мимо трусцой.
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05.11.2021 11:10 Відповісти
Нехер шляться там где летает прастый нарид.
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05.11.2021 11:17 Відповісти
Симтоматично, що вчора саму бенедіктову, а також Г+Г, де вона звітувала - Вагнергейт, Укрексімбанк з Мецгером, розграбований бенею Приватбанк, офшорЗе і Pandora Papers не цікавили від слова "абсолютно".

Розібрали там ДТП - і те лише ті ДТП, які обійшлись без Трухіна, Брагара, Юрченка...
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05.11.2021 11:20 Відповісти
Одне те , ДЕ!!! вона звітувала говорить про те, на кого вона працює. Бо канал Ахмєтова посадив би там гончаренок з омелянами... Україна 24 просто гасить зелених на своїх шоу- цікаво чим вони підкуплять Ахмєтова за прийнятим антиолігархічним законом , щоб він закрив лавочку по розгрому ЗЕжаб на своєму ТБ
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05.11.2021 12:01 Відповісти
сразу подумала почему молчит этот Лучи- Ермак подключил уХйала, чтобы через друга Берлускони замять скандал Трухин, а то он завалит всю ЗЕленую срать? Иначе, сколько бабла и правда надо было заплатить итальянцу?

Вот вам и энергетический договорняковый кризис - А? КАК ТАКАЯ ВЕРСИЯ ? Ну так жертвовать своим рейтингом можно только торгуясь по-большому с ПУ
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05.11.2021 11:24 Відповісти
ні, там скоріше посередниками є колишній ударівець і бютівець Павелко та його корефан_на_нині рижа мразь РінАх.
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05.11.2021 12:02 Відповісти
Ні при одній владі, включаючи Януковича, такого не замовчували.
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05.11.2021 12:01 Відповісти
чувак до 72 лет работал-пенсии не хватало
А тут такая"удача"
трухин отвалил столько,что и внуки могут уже на пенсию идти
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05.11.2021 13:11 Відповісти
 
 