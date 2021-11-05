Наслідки ДТП за участю "слуги народу" Трухіна: Голова комітету арбітрів УАФ Лучі не зможе продовжувати роботу через травму

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не зможе повноцінно продовжувати роботу на посаді через травму, яку він отримав влітку в ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Місце 72-річного італійця займе його співвітчизник Нікола Ріццолі, його мають подати до кінця 2021 року.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Там ніхто не загинув" - так Зеленський відмазував Трухіна від в'язниці за ДТП із пияцтва. І формально президент не збрехав - трупів не було. Але ось виявилося, що більше не може працювати велика зарубіжна шишка з Асоціації футболу, яку влупив Трухін. І шишка на Трухіна не заявила. Навіть боюся думати скільки грошей коштувало зам'яти цей скандал разом зі зніманням новин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.