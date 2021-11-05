Наслідки ДТП за участю "слуги народу" Трухіна: Голова комітету арбітрів УАФ Лучі не зможе продовжувати роботу через травму
Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не зможе повноцінно продовжувати роботу на посаді через травму, яку він отримав влітку в ДТП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
Місце 72-річного італійця займе його співвітчизник Нікола Ріццолі, його мають подати до кінця 2021 року.
Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Там ніхто не загинув" - так Зеленський відмазував Трухіна від в'язниці за ДТП із пияцтва. І формально президент не збрехав - трупів не було. Але ось виявилося, що більше не може працювати велика зарубіжна шишка з Асоціації футболу, яку влупив Трухін. І шишка на Трухіна не заявила. Навіть боюся думати скільки грошей коштувало зам'яти цей скандал разом зі зніманням новин".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.
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А пока "так там никого не вбылы ж".
Розібрали там ДТП - і те лише ті ДТП, які обійшлись без Трухіна, Брагара, Юрченка...
Вот вам и энергетический договорняковый кризис - А? КАК ТАКАЯ ВЕРСИЯ ? Ну так жертвовать своим рейтингом можно только торгуясь по-большому с ПУ
А тут такая"удача"
трухин отвалил столько,что и внуки могут уже на пенсию идти