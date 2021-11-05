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Шмигаль закликав українців вакцинуватися проти COVID-19: Я і моя родина щеплені. ВIДЕО
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вакцинувався проти COVID-19.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час години запитань до уряду у ВР.
Шмигаль розповів, що вакцинувався у червні разом із колективом Кабміну.
За словами прем'єра, він зробив дві дози вакцини Pfizer.
"У мене є внутрішній та зовнішній COVID-сертифікати", - зазначив він.
Глава Кабміну повідомив, що його родину вакциновано різними вакцинами.
Він також закликав народних депутатів та всіх громадян України вакцинуватися.
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Sirius Aquila #487786
показати весь коментар06.11.2021 00:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Паровоз на Соломенке
показати весь коментар08.11.2021 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Если к примеру у меня будут осложнения мне скажут ты подписывал добровольное согласие на прививку, так что ты хочешь? И в лучшем случае положат в коридорчике больнички а вхудшем и на порог не пустят.