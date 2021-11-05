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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль закликав українців вакцинуватися проти COVID-19: Я і моя родина щеплені. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вакцинувався проти COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час години запитань до уряду у ВР.

Шмигаль розповів, що вакцинувався у червні разом із колективом Кабміну.

За словами прем'єра, він зробив дві дози вакцини Pfizer.

"У мене є внутрішній та зовнішній COVID-сертифікати", - зазначив він.

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Глава Кабміну повідомив, що його родину вакциновано різними вакцинами.

Він також закликав народних депутатів та всіх громадян України вакцинуватися.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Рівень вакцинації на рівні відсталих африканських країн. Країна ідіотів.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
+7
Верю, акакже, каждому слову!
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05.11.2021 11:13 Відповісти
+7
Что хочеться сказать Шмигалю: "В случае осложнения тебя Шмигаль будут лечить лучшие врачи, если что отправят тебя в Шарите."
Если к примеру у меня будут осложнения мне скажут ты подписывал добровольное согласие на прививку, так что ты хочешь? И в лучшем случае положат в коридорчике больнички а вхудшем и на порог не пустят.
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05.11.2021 11:35 Відповісти
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Та кому ти потрібен, Шьміґальовічь? Кому ти цікавий? Ти - ніхто, на побігеньках у Блазня, слуги Каломойши. Аватар ублюдочного Бєні, можеш вакцинуватись хоч всіма існуючими вакцинами одночасно, "СпутнікомЪ Въ" в тому числі. Керуючій руці в твоєму анусі від цього не холодно, не жарко
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06.11.2021 00:08 Відповісти
Шмыга ! Шмыга! Шмыга! Гадюка !
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08.11.2021 13:26 Відповісти
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