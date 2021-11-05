Шмигаль закликав українців вакцинуватися проти COVID-19: Я і моя родина щеплені. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вакцинувався проти COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час години запитань до уряду у ВР.

Шмигаль розповів, що вакцинувався у червні разом із колективом Кабміну.

За словами прем'єра, він зробив дві дози вакцини Pfizer.

"У мене є внутрішній та зовнішній COVID-сертифікати", - зазначив він.

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Глава Кабміну повідомив, що його родину вакциновано різними вакцинами.

Він також закликав народних депутатів та всіх громадян України вакцинуватися.