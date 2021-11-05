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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 43 особи, виявили 1772 нові випадки. Серед захворілих 115 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1772 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 267 167), померли 43 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 968 жінок віком від 18 до 99 років, 689 чоловіків віком від 18 до 91 року, 58 дівчаток від 10 місяців до 17 років та 57 хлопчиків від 29 днів до 17 років.

Зафіксовано 43 смерті від вірусу (всього 6421): 24 жінки від 54 до 91 року і 19 чоловіків від 47 до 92 років.

За добу до лікарень Києва госпіталізовано 201 хворого на коронавірус та 389 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас повідомляється, що 567 мешканців Києва подолали коронавірус (загалом 233 241).

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Святошинському (319), Деснянському (311) та Дарницькому (278).

За добу в Києві від COVID-19 померли 43 особи, виявили 1772 нові випадки. Серед захворілих 115 дітей, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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05.11.2021 11:38 Відповісти
дохера(((
скорые мотаются туда-сюда, блин, я привит, но видеть все это тяжело. Особенно осознавая, как легко было все это предупредить.
Времени было овердофига.
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05.11.2021 12:45 Відповісти
Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (всего 6421): 24 женщины от 54 до 91 года и 19 мужчин от 47 до 92 лет. - т.е. мрут пенсионеры, а не работоспособное население,
- зачем тогда ограничивают работоспособное население в правах если они и так не умрут вакцинированные или нет?
- где программа правительства о вакцинизации пенсионеров?, ведь на них ограничения не действуют им не надо ездить на работу, и ходить в ресторан.
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05.11.2021 13:28 Відповісти
 
 