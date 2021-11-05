За добу в Києві від COVID-19 померли 43 особи, виявили 1772 нові випадки. Серед захворілих 115 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1772 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 267 167), померли 43 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 968 жінок віком від 18 до 99 років, 689 чоловіків віком від 18 до 91 року, 58 дівчаток від 10 місяців до 17 років та 57 хлопчиків від 29 днів до 17 років.

Зафіксовано 43 смерті від вірусу (всього 6421): 24 жінки від 54 до 91 року і 19 чоловіків від 47 до 92 років.

За добу до лікарень Києва госпіталізовано 201 хворого на коронавірус та 389 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас повідомляється, що 567 мешканців Києва подолали коронавірус (загалом 233 241).

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Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Святошинському (319), Деснянському (311) та Дарницькому (278).