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ДБР повідомило про нову підозру Януковичу - його звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання

ДБР повідомило про нову підозру Януковичу - його звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання

Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру експрезидента України Віктора Януковича як керівника організованої злочинної групи, повідомили у ДБР.

"За версією слідства, до складу групи входили колишні чиновники МВС, СБУ та Збройних сил України. Усіх їх підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які відбувалися у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ДБР, Януковича та інших високопосадовців, зокрема, підозрюють у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей; спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних убивств та замахів на умисні убивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів; перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів.

У ДБР наголошують, що внаслідок таких дій лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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"Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання екс-президента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручено його захисникам", - зазначають у бюро.

У ДБР нагадали, що ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого ДБР 2 серпня 2021 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича. Також, як наголошують у бюро, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Досудове розслідування триває, збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з екс-президентом України за вчинення злочинів стосовно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках", - інформують у ДБР.

Автор: 

ОЗУ (155) Янукович Віктор (10784) ДБР (3595)


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Топ коментарі
+9
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05.11.2021 11:35 Відповісти
+6
Так большая часть этой опг и сейчас в Украине. И шо?...
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05.11.2021 11:35 Відповісти
+4
Очередная туфта - или как поднять рейтинг на пустом месте
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05.11.2021 11:47 Відповісти
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05.11.2021 11:35 Відповісти
Ты уже из Чехии работаешь?
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05.11.2021 11:50 Відповісти
с VPNом ты естественно незнаком..
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05.11.2021 11:55 Відповісти
Я знаком.
Сегодня даже Vedana из Канады в Украину приехала.
Что-то ваша ботоферма расслабилась.
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Vedana реально приїздить час від часу в Україну до рідних.
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05.11.2021 12:02 Відповісти
На пару часов, пока кофе не выпьет.
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05.11.2021 12:08 Відповісти
Брехня, яку бачать адміни.
Їм видно хто звідки пише.
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05.11.2021 12:11 Відповісти
Не смеши.
Здесь уже столько ботвы вычислено... , а реакции - 0.
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05.11.2021 12:16 Відповісти
Чому ж ноль? Купа деактивів та зірочок.
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05.11.2021 12:18 Відповісти
Так большая часть этой опг и сейчас в Украине. И шо?...
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05.11.2021 11:35 Відповісти
Да нихера)) Ща ******** и угомоняться)))
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05.11.2021 11:40 Відповісти
У нас ОПГ на самом верху и то ничего 😃
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05.11.2021 12:44 Відповісти
С отдуплением! А то шили воришке пафосную статью - измена Родине
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05.11.2021 11:36 Відповісти
с нетерпением ожидаем аналогичного в отношении маленького зельоного чма))
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05.11.2021 11:36 Відповісти
Оно же рядом....
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Продолжайте ожидание )))
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05.11.2021 18:09 Відповісти
ну работнички! 8 лет....злочынная влада отдыхает на Рублеве...А на вас миллиарды тратятся денег налогоплательщиков. бездельники. Что бы такое сделать ну что бы Ничего не делать. а Видимость была.
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Засерають голову подіями 8 річної давнини. Де розслідування діяльності злочинної зеленої секти?
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05.11.2021 11:42 Відповісти
А прокурвори-судді не в цій ОЗУ?
Та вся ця братія й досі на посадах.
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05.11.2021 11:43 Відповісти
Так це вже було???
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05.11.2021 11:44 Відповісти
По кругу, какая разница!
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05.11.2021 13:11 Відповісти
янукович уже все ручки в Ростове переломал.

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05.11.2021 11:46 Відповісти
Очередная туфта - или как поднять рейтинг на пустом месте
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05.11.2021 11:47 Відповісти
Нет у него 23%.
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05.11.2021 12:11 Відповісти
По вашему, я каждый день буду картинку корректировать ? Тут и 23% у подгорело . А нарисуешь 10% - его точно Кондратий хватит
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05.11.2021 14:49 Відповісти
Опасаешься за своих и за Виктора Фёдоровича?

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05.11.2021 13:14 Відповісти
Ты за свой зад переживай, зебилоид
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05.11.2021 14:41 Відповісти
Гопник из голубых?
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05.11.2021 20:42 Відповісти
Яник національний герой . КРАПКА
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05.11.2021 11:47 Відповісти
Эрефии
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05.11.2021 13:08 Відповісти
Все заочно у Бєнядиктових.

Богатирьова із Єфремовим та Портновим в зоні досяжності прокуратури, ДБР.
Про них та їхні незакриті справи "забули".
Богатірьову навіть з Конча-Заспи не виселили, на чому піарився Зєля.
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05.11.2021 12:01 Відповісти
А Зеле когда за его ОПГ ?
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05.11.2021 12:10 Відповісти
.. вангую - Зєлі та його етнічній банді "доблестноЄ", блдскоЄ ДБР "висуне підозру" вже після її прездобольства, коли Вошьдь зебілів втече у "КНДР" з контейнерами українського бюджету.. але саму підозру висуне очЬень рЄшитєльно і беСкомпромісно...
нафуя нам стільки бестолоково-бЄсполЄзних антікорупціонерів-бюджетників?
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05.11.2021 12:18 Відповісти
Янукович получал финансирование от Ахметова и действовал строго в интересах Ахметова но виноват один Янукович
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05.11.2021 12:40 Відповісти
Щоби не пришили груповуху 🤣
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05.11.2021 12:46 Відповісти
Организованная преступная группировка под названием Офис Президента и ВР.
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05.11.2021 13:02 Відповісти
Астанавитесь, витек мотает третий срок в ростове, а впереди четвертый, если гебня не уб ерет свидетеля и соучастника. С ним все ясно, лучше действующим займитесь, не добивайте лежачего
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05.11.2021 13:05 Відповісти
 
 