ДБР повідомило про нову підозру Януковичу - його звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання
Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру експрезидента України Віктора Януковича як керівника організованої злочинної групи, повідомили у ДБР.
"За версією слідства, до складу групи входили колишні чиновники МВС, СБУ та Збройних сил України. Усіх їх підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які відбувалися у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ДБР, Януковича та інших високопосадовців, зокрема, підозрюють у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей; спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних убивств та замахів на умисні убивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів; перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів.
У ДБР наголошують, що внаслідок таких дій лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
"Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання екс-президента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручено його захисникам", - зазначають у бюро.
У ДБР нагадали, що ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого ДБР 2 серпня 2021 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича. Також, як наголошують у бюро, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Досудове розслідування триває, збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з екс-президентом України за вчинення злочинів стосовно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках", - інформують у ДБР.
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Сегодня даже Vedana из Канады в Украину приехала.
Что-то ваша ботоферма расслабилась.
Їм видно хто звідки пише.
Здесь уже столько ботвы вычислено... , а реакции - 0.
Та вся ця братія й досі на посадах.
Богатирьова із Єфремовим та Портновим в зоні досяжності прокуратури, ДБР.
Про них та їхні незакриті справи "забули".
Богатірьову навіть з Конча-Заспи не виселили, на чому піарився Зєля.
нафуя нам стільки бестолоково-бЄсполЄзних антікорупціонерів-бюджетників?