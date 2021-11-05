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Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде, - Кулеба
МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС у п'ятницю вранці вирішили виключити Україну із рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн.
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