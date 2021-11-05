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Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде, - Кулеба

Після виключення України із

МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС у п'ятницю вранці вирішили виключити Україну із рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн.

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Автор: 

Європа (1903) карантин (18172) МЗС (4205) Кулеба Дмитро (3604) Йозвяк Рікард (159) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Чергова пабєда найвеличнішого лідора.
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05.11.2021 12:06 Відповісти
+4
Антиваксеры есть во всех странах, но кучкуются они по какой-то причине в Украине:

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05.11.2021 12:21 Відповісти
+2
Україну з зеленою владою з зеленого списку нафіг.
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05.11.2021 12:01 Відповісти
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Канєшна не буде, їх нам закриють, не всім.
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Давайте активне! Надо развозить ковид пошире и побольше!
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05.11.2021 12:00 Відповісти
Україну з зеленою владою з зеленого списку нафіг.
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05.11.2021 12:01 Відповісти
Чергова пабєда найвеличнішого лідора.
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05.11.2021 12:06 Відповісти
В данном случае скорее тупорылых антиваксеров.
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05.11.2021 12:07 Відповісти
Повторяю, антиваксеры есть во всех странах. Но первые места по смертности у Украины и виновата в єтом только власть.
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05.11.2021 12:20 Відповісти
Антиваксеры есть во всех странах, но кучкуются они по какой-то причине в Украине:

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05.11.2021 12:21 Відповісти
У нас кучкується "велике крадівництво", а ті цифри вже похідна.
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05.11.2021 12:24 Відповісти
Как раз с вакцинацией в Украине с ИЮНЯ всё было норм - любой мог вакцинироваться без очередей лучшими вакцинами, какие только есть в мире. https://24tv.ua/ru/prichastnost-rossii-posolstvo-ssha-sdelalo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1786811 Но олени висят на крючке кацапской пропаганды .
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05.11.2021 12:37 Відповісти
Обязательно закроют, чуть позже... обязательно.
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05.11.2021 12:51 Відповісти
Угу. Буде часткове, чи то пак вибіркове - як мобілізація, вакцинація і загалом вся та наша євроінтеграція...
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05.11.2021 13:01 Відповісти
Просто будут впускать только тех, у кого в ЕС есть вид на жительство.
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05.11.2021 13:38 Відповісти
У зелоха паническая ненависть к достижениям пороха: безвиз, растущая экономика, восстановленная армия.. куда не глянь, он все похерил. И армию, и экономику, и энергетическую независимость, а теперь похерен безвиз. Зато смешно, правда зебилы?!
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05.11.2021 14:05 Відповісти
просто украинцам пора уже "закрыть" зеленых придурков во главе с блазнем....
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05.11.2021 14:33 Відповісти
 
 