Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони
Протягом поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.
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Игорь Бех
показати весь коментар05.11.2021 12:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергеев #485081
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Green sheet
показати весь коментар05.11.2021 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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