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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Протягом поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 152-мм артилерію та міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

Міноборони (7523) обстріл (29596) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Скот авакав предлагает с ними подружиться. По сути он насрал на погибших. Калек.И всю страну,которая мучается уже восьмой год...Этот ублюдок просто свои интересы пропихивает. Возможно его ртом расия пытается это нам внушить. Продажная тварь.И Порошенко он продал. Все продаст ради выгоды.
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05.11.2021 12:09 Відповісти
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05.11.2021 12:11 Відповісти
Народное проклятие: *чтоб тебя путин спас*
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05.11.2021 12:28 Відповісти
 
 