Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Протягом поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

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