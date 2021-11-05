Гроші на підготовку до опалювального сезону витратили на "Велике будівництво" та заробітки підрядників, – Аваков

Уряд витратив 3 млрд доларів від МФВ на "Велике будівництво", замість закупити природний газ і вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це заявив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Це феноменальний, фундаментальний ідіотизм. Сніг на голову впав - щастя - $3 млрд від МФВ подарунок. Купуйте вугілля, газ, що завгодно купіть, щоб пройти пік. А вони ці гроші витратили на "Велике будівництво" - добра справа, хлопці, дуже важлива і потрібна, підрядники заробляють, відсотки йдуть - все красиво. Але при цьому ми замерзнемо взимку, дай боже, щоб ні", - заявив Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він розкритикував владу за провалену підготовку до опалювального сезону, через що енергосистема України потрапила у залежність від Росії та Білорусі. "Газу немає, вугілля немає, у нас теплий листопад на вулиці - а ми вже просимо аварійну допомогу в Росії та Білорусі - дайте нам електроенергію. А якщо Володимир Володимирович скаже: "Не дам", а якщо "Спочатку дам, а потім вимкну". Ми до цього йшли?", - додав колишній міністр.

Нагадаємо, раніше державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу. Причиною став простий енергоблок державних ТЕС компанії "Центренерго". Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.