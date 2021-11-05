Гроші на підготовку до опалювального сезону витратили на "Велике будівництво" та заробітки підрядників, – Аваков
Уряд витратив 3 млрд доларів від МФВ на "Велике будівництво", замість закупити природний газ і вугілля для проходження опалювального сезону.
Про це заявив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Це феноменальний, фундаментальний ідіотизм. Сніг на голову впав - щастя - $3 млрд від МФВ подарунок. Купуйте вугілля, газ, що завгодно купіть, щоб пройти пік. А вони ці гроші витратили на "Велике будівництво" - добра справа, хлопці, дуже важлива і потрібна, підрядники заробляють, відсотки йдуть - все красиво. Але при цьому ми замерзнемо взимку, дай боже, щоб ні", - заявив Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він розкритикував владу за провалену підготовку до опалювального сезону, через що енергосистема України потрапила у залежність від Росії та Білорусі. "Газу немає, вугілля немає, у нас теплий листопад на вулиці - а ми вже просимо аварійну допомогу в Росії та Білорусі - дайте нам електроенергію. А якщо Володимир Володимирович скаже: "Не дам", а якщо "Спочатку дам, а потім вимкну". Ми до цього йшли?", - додав колишній міністр.
Нагадаємо, раніше державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу. Причиною став простий енергоблок державних ТЕС компанії "Центренерго". Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.
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зелупкин много хуже и опасней и ябукевича, и даже пуцькина.
как ни странно, но это так.
Даже когда осел будет давать признательные показания в суде, зебилы будут скандировать, что он самый честный президент)))
Есть факт - 3 млрд. долларов потрачены на Большую стройку. Или не потрачены?
Так вот, если потрачены, то это факт и не важно кто об этом сказал - да хоть Аваков, да хоть Машка Серуха с Оболони. Факт остается фактом, а Зеленский и его правительство гробят страну.
И еще, мне пофигу, кто мне в тяжелую минуту в бою сунет полный магазин в руку. Я даже не обернусь.
Потому мы и в жопе, что не можем сообща скинуть того, кто сейчас губит страну! Нашу, общую. А мы все ищем у других их затаенные и тайные мотивы. Потому что дураки! Уже 400 лет дураки - не можем создать нормальное общество. Потому что все время делим шкуру еще не убитого медведя! А должности и власть пытаемся делить еще до того, как к эту власть заберем!
Пока где-то так в нашем обезъяннике...
Мы не Авакова выбираем, а обсуждаем то, о чем он сказал в открытую.
О чем смолчала заслуженная народная заступница баба Юля, смолчал Ляшко Скотыняка и Порошенко вроде сопит жуя Рошенку...
Хочет Аваков скинуть Зеленского? Я с радостью буду помогать! Или он мне будет помогать. Какая разница - важен результат. А что будет потом? А ты не думай - президента выбирем на спичках. Кто длинную вытянет... Ты сначала Зеленского переживи - они хоть и дураки, но весь репрессивный аппарат у него в одних руках Ермака, и за свои наворованные уже и еще они будут драться как панфиловцы за Москву и гвардейские 150...
Например, ШБУ-77, которое в прошлом и этом году в Закарпатье много дорог делало . . . Причём, по интересным ценам, мягко говоря . . .
Так что "чия би корова мичала . . ."
Причому спільний із папірєдніком.
P. S. Як на мене, то краще би вона вже пішла нах...
ПРОДОВЖУЮ СПОСТЕРІГАТИ ЗА КАНАЛАМИ ОЛІГАРХІВ.
Пінчук посилає свого МІлованова рятувати ЗЕжиб на каналах Ахмєтки, Венедіктова робить свій звіт на каналі БЄНІ без гострих справ про владу та гострих запитань...
Спостерігаємо...
А як морози лупнуть, то і стане видно, яка ціна отій "подготовке к отопітєльному".
Какая вам блин разница, кто вам сказал, что у вас спина в побелке. Она ведь в побелке действительно! А страна с этим клоуном в жопе! И какая разница, кто об этом говорит!
Этак мы еще поделим таблицу умножения на москальскую, ОПЗЖшную и правильную.
Блин, похоже писать научились уже, а думать - еще нет!
Наприклад, якщо повідомляють про "білу спину" Семенченко, Парасюк, Шабунін, Соболєв, то гавкають і плюють на них лайном усією зграєю.
Похоже дорожная мафия положила на лопатки мелких воришек из министерств энергетики, здравоохранения, обороны и социальной политики вместе взятых. Откаты видать на порядок больше!
А раніше такого не було?
- Сколько при Авакове (по его инициативе) было закрыто: нелегальных пунктов металлоприёмки, казино, подзаборных АЗС, наркотрафиков и т.п. ???
Отож.......
На мєра в Харкові не балотувався, чи можє хоче зразу в президенти?
Мабуть гадає шо за півроку люди забули ким воно було і ким воно є, і став білим та пухнастим?
Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, - Аваков..."
А де ж це ти, падло, раніше був?