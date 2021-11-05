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Поліцейського, який ударив учасника мітингу проти вакцинації у Запоріжжі, усунено, - Єнін. ВIДЕО

Один поліцейський був усунений від виконання обов'язків через дії правоохоронців на мітингу проти карантинних обмежень та вакцинації у Запоріжжі.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час години питань уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Таким чином він відповів на звернення народного депутата від "Слуги народу" Романа Сохи.

"Поліція жорстоко побила людей, побила так, що одну людину повертали до життя протягом 15 хвилин", - заявив парламентар.

Соха закликав розслідувати випадок та покарати винних. Водночас він закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Дивіться також: Поліцейський кинув на землю та вдарив ногою учасника акції "антивакцинаторів" у Запоріжжі. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 листопада під час затримання учасників акції протесту "антивакцинаторів" у Запоріжжі поліцейський кинув одного з активістів на землю та вдарив ногою.

Автор: 

Запоріжжя (2319) мітинг (755) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+18
Отстраняют тех,кто укорачивает ватных дурачков,с рублями в кармане? Дожили.
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05.11.2021 12:17 Відповісти
+15
поддержим морально хлопца из полиции, антиваксеров нужно пиз....ить не один раз ногой, а много раз и обеими ногами...
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05.11.2021 12:28 Відповісти
+13
Знову шоу. Дав копняка ватному кретину, відсторонили. Як там справи про вбивць Майдану? Багато хто з них досі при погонах.
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05.11.2021 12:24 Відповісти
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яке суворе покарання...
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05.11.2021 12:11 Відповісти
взагалі то за таке на 91у в макишоно років на 2 - 3цього імбецила необхідно посадити!
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05.11.2021 12:17 Відповісти
Отстраняют тех,кто укорачивает ватных дурачков,с рублями в кармане? Дожили.
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05.11.2021 12:17 Відповісти
Отстраняют полицейских, превышающих свои полномочия. Закон долен быть один для всех - иначе нелья. Вы же предлагаете разрешить полицейским бить тех, кто лично вам не нравится и запретить бить тех, кто вам нравится - это уже не законнность, а беспредел.
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05.11.2021 13:10 Відповісти
Деякі громадяни хочуть жити не по законам, а по правилам революційної неохідності.
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05.11.2021 14:03 Відповісти
Ой,да ладно. Забыли в какой стране живём? Может ещё в Печерский суд сходим разрешить недоразумение?))
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05.11.2021 14:58 Відповісти
Я никоим образом не поддерживаю антиваксеров и считаю их епнутыми - но это ни в коем случае не значит, что полиция может превышать свои полномочия по отношению к ним.
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Дело в том что это очень попахивает очередной кацапской провокацией. Участники соответствующие.
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05.11.2021 16:59 Відповісти
Значит их должны брать за жабры СБУ, выискивать финансирование и сажать по факту, а не полиция на митингах носоком под ребро бить. Любая выборочность соблюдения законов ведет к беззаконию. Или вы за беззаконие в стране?
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05.11.2021 17:02 Відповісти
К сожалению беззаконие у нас в стране УЖЕ. Независимо от моих и ваших желаний.
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05.11.2021 17:39 Відповісти
И вы предлагаете его усугублять? Или же бороться с его проявлениями?
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08.11.2021 14:45 Відповісти
А видеозаписи было недостаточно для начала служебного расследования? Или только обращение депутата сработало?
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05.11.2021 12:17 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/1449910815142164/permalink/2474146419385260/
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05.11.2021 13:26 Відповісти
Что такое возвращали к жизни?Кого?Что,клиническая смерть была или зелёным можно трындеть,что попало?
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05.11.2021 12:17 Відповісти
Правильно говорят - "СЛОВА К ДЕЛУ НЕ ПРИШЬЕШЬ!!! ГОВОРИ ЧТО ХОЧЕШЬ (ТЕМ БОЛЕЕ У НАС В СТРАНЕ) Так, ляпнули чтобы было страшнее, половина не поверит а часть упротых не просто поверит а еще и разтрандит на всю ивановскую про то что было и не было!!! Не припрись туда этот утырок за три рубля поторговать ****** и не получил бы по хлебальнику. НА РАБОТУ НАДО ХОДИТЬ, НА УЧЕБУ, А НЕ ПО МИТИНГАМ МАХАТЬ ФЛАЖКАМИ!!!
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05.11.2021 12:48 Відповісти
Це тому, що поліцаї (інакше не скажеш) не отримали стійкої вакцинації від бажання незаконно застосовувати надмірну силу. За великим рахунком вони не понесли належного покарання за "подвиги" проти учасників Революції Гідності. Це треба врахувати на майбутнє.
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05.11.2021 12:19 Відповісти
Знову шоу. Дав копняка ватному кретину, відсторонили. Як там справи про вбивць Майдану? Багато хто з них досі при погонах.
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05.11.2021 12:24 Відповісти
поддержим морально хлопца из полиции, антиваксеров нужно пиз....ить не один раз ногой, а много раз и обеими ногами...
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05.11.2021 12:28 Відповісти
так иди и бей, балаболка.
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05.11.2021 12:43 Відповісти
скучаешь по своему дедушке НКВДешнику?
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05.11.2021 12:43 Відповісти
стець это не твойо поганяло мусорское, это диагноз единственной и прямой извилины, которую ещё только собираются тебе пересадить твои братья по какардно-жетонному разуму
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05.11.2021 12:55 Відповісти
підтримаю, розспамив тебе
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05.11.2021 14:21 Відповісти
Не поддерживаю антиваксеров, но ЗАКОН должен быть один для всех! Нельзя "тут выполняем закон, а тут не выполняем", "у этих есть право на митинг, а эти мне не нравятся - у них нет права на митинг" и тд - изюирательное право всегда ведет к беззаконию. Вы этого хотите? Беззакония в Украине? Мы в Европу идем или где?
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05.11.2021 16:49 Відповісти
завтра сепары й колаборанты выйдут на митинг и вы будете вопить про один закон для всех???? или вылезут из нор противники моей, надеюсь и вашей государственности, вместо того чтоб раздавить их гусеницами будете вопить про законность? - не спекулируйте и не опошляйте закон!!!
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05.11.2021 16:59 Відповісти
Разумеется, я буду вопить про один закон для всех - и сепаров с коллаборантами нужно паковать за решетку за нарушение этого закона, а не устраивать полицейский беспредел.
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05.11.2021 17:06 Відповісти
отойдем от фигурального воспитания антиваксеров носаками.... скажем иначе - антиваксеров тоже нужно паковать.... они сопротивляться, а их пиз..ить дубинами и пачками в воронок... пока вакцины не попросят.
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05.11.2021 17:48 Відповісти
Паковать за что? Если есть нарушение закона, подразумевающее арест - то пожалуйста, но просто на их митинги необходимо реагировать цивилизованно - игнорировать их. Ибо согласно законов Украины, они имеют право на проведение митингов.
В той же Канаде антиваксеры тоже периодически выходят на протесты - ну вышли, попротестовали и разошлись - большинство жителей к ним относятся как к блаженным и не обращают внимания.
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08.11.2021 14:44 Відповісти
мусорів також треба пи...., як ви сказали, людей серед них май-же не лишилось.
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05.11.2021 12:33 Відповісти
Вопрос:если простой украинец отбуцает мусора,то что ему будет?
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05.11.2021 12:33 Відповісти
На повышение пойдёт..ценный кадр.
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05.11.2021 12:37 Відповісти
Антиваксеров надо окроплять мочой зараженных.
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05.11.2021 12:37 Відповісти
Бить ,конечно ,нехорошо,но вот воронки и обезьянник -самое то!Антиваксеры древни,как прививка от оспы.А дремучи еще больше.Каждому надо вручать премию Дарвина..
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05.11.2021 12:40 Відповісти
С таким отношением, ментам остается только отворачиваться, если кого убивать будут. А то вдруг бандюган депутату пожалуется. Долбодятлы.
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05.11.2021 12:41 Відповісти
Там, где будут убивать, ментов нет. Они боятся. Они храбрые только на мирное население. Чего же они бандюков не ловят? Потому, что это одно целое. Крышеватели.
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05.11.2021 13:12 Відповісти
дело не в этом. У нас в обществе после Майдана сложилась практика, что ******* украинских ментов - это впорядке вещей......А если мент дает ответку, то это выставляется как покушение на свободу слова, митингов и здоровья патриота. П.С. Кстати нивкакой европейской стране мира или США об ментов так не вытирают ноги как в Украине....... Там если покалечишь копа, то схлопочишь лет 20 как минимум, а то еще и на електрический стул сядешь..
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05.11.2021 12:43 Відповісти
Анархия правит Украиной, активисты и анархия. А потом удивляемся, почему плохо живем.
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05.11.2021 13:01 Відповісти
из какой деревни пензенского уезда вас ушлепков набирают на кафедру дятлов нацполиции?! сешеа, 20 лет... ущербный ты ещё сравни беспредел правоохранителей у нас и у них, а потом шепелявь: сесеа
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05.11.2021 13:10 Відповісти
Не троль меня, Я не хотел никого обидеть, есть закон Украины и статья уголовного кодекса Украины "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов Украины, которые находятся при исполнении своих служебных обязанностей". Патриотизм это прекрасно, но когда человек видит события на Майдане по телевизору, садится в поезд и приезжает предположим со Львова в Киев, отламывает с крещатитской мостовой тяжеленную каменюку, бросает ей в мента (каким бы плохим тот не был) и проламывает ему голову......... В итоге он становится героем, а мент выставляется как преступник - улавшиваешь суть........ Такое может быть только в Украине.........
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05.11.2021 13:24 Відповісти
ты забыл написать что там менты чесные. а у нас мусора продажные. но разгонять этих ублюдков нужно. и то так чтоб больше не захотели 300-400 грн. и послали нах... того попа который их туда послал. извини за каламбур
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05.11.2021 13:31 Відповісти
Ага, особенно в США и особенно в наши дни, об ментов не вытирают ноги от слова "совсем".
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05.11.2021 16:25 Відповісти
"То что нам предлагают это не вакцина. Это адэновирус-26 Адэновирус 5 на который насадили спайкбелки. От чего непонятно, потому что Sars-Cov-2 не выделен в изоляте. Премию дают 1.5 млн евро если кто-то выделит. Если вы его не выделили, вы от чего прививаете? Зачем вы обманываете людей? Это коммерческий проект." Александр Редько, хирург высшей категории с 25-летним стажем, ветеран труда.

https://www.youtube.com/watch?v=oQlFJ-aHczk&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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05.11.2021 12:44 Відповісти
Мне интересно, а те кто здесь вопят о жестокости полиции так же реагировал бы, если бы акция была бы с призывом " Я зараженный и пришел заражать вас, ваших детей и ваших близких - я имею на это право согласно Конституции Украины". Правда, немного по-другому воспринимается? А суть то одна.
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05.11.2021 13:06 Відповісти
А вакцина не защищает от заражения. Они просто легче переносят. теперь на ногах. и ходят всех заражают, особенно в набитом транспорте.

В чем логика? Только в том, чтобы больницы разгрузить. Не о вас пекутся и последствиях.
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05.11.2021 13:09 Відповісти
Защищает. Все зависит от количества вирусов, попавших в организм. При небольшом количестве, где непривитый будет болеть, привитый даже не почувствует. При большом количестве, где непривитый умрет, привитый перенесет в легкой форме.
П.С. Последствия - это и есть здоровье людей.
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05.11.2021 13:18 Відповісти




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05.11.2021 13:29 Відповісти
Логика в том, что эти сцуки не признают и элементарные правила жизни рядом с другими людьми. Чего стоит видео с подобной демонстрации в Киеве. Не хочешь вакцинироваться - хотя бы маски носите, чтобы не заразить собой. Да нифига! Ни масок, ни социальной дистанции. А потом, когда они попадают в ковидные отделения, которые открыты вместо тех, где людям должны были делать плановые операции, они там задыхаются от недостатка кислорода и называют не себя дебилами, а нашу медицину, которая оказалась не готова к такому количеству дебилов в нашей стране. И почему я, как плательщик налогов в этой стране должен с пониманием и состраданием относится к тем, кто из-за своего дебилизма лечатся за мой счет!!! Я только "за", чтобы деньги от моих налогов уходили на закупку вакцин и бесплатную вакцинацию!!! Поэтому я за то, чтобы таких "свидомых антивакцинаторов" не лечили вообще. Такие митинги нужно окружать плотным кольцом полиции, выпускать из него по одному и чтобы каждый подписал документ, что он сознательно отказывается от вакцины и просит в случае болезни не беспокоить его и отказывается от какого-либо лечения.
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05.11.2021 14:26 Відповісти
И добавлю - двойной Файзер (народное название) прекрасно защищает, прекрасно знакомит организм с этой "новинкой" и при нормальном собственном иммунитете организм (проверено на себе не так давно, уже с "дельтой") за два дня со всем справляется. Так что не нужно выдавать свои догадки за истину.
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05.11.2021 14:36 Відповісти
дятел
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05.11.2021 15:00 Відповісти
двойной дятел
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05.11.2021 15:01 Відповісти
если не привитый - значит заражен? крутая логика.
если ты не полицейский - значит ты преступник.
если ты не доктор наук - значит ты идиот.

Я подозреваю, что ты преступник и идиот.
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05.11.2021 14:13 Відповісти
Если не привитый - ты дебил
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05.11.2021 14:27 Відповісти

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05.11.2021 14:35 Відповісти
Отстранен и ВСЁ? Почему не завели уголовное дело? Надеятся. что все утихнет и вернут назад?. Уволить и судить !!!
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05.11.2021 13:07 Відповісти
Це на мозькві так вирішили?
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05.11.2021 13:30 Відповісти
Усунено? Куди? А чому він не сидить? А хто йому дав команду лупити нарід? А хто їх проводив інструктаж?
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05.11.2021 13:07 Відповісти
Закон України "Про Національну поліцію" дав йому праву лупити вату. А народ це підтримує.
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05.11.2021 13:20 Відповісти
А може ще розстріляти його? Ну на угоду такому дебілу, як ти.
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05.11.2021 13:31 Відповісти
Я бы посмотрел через годик на количество "не дебилов - антивакцинаторов" в Украине. Надеюсь на резкое сокращение популяции.
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05.11.2021 14:43 Відповісти
Що можна доводити дебілу? Працівник поліції має діяти в рамках закону і тільки в рамках закону і незалежно який громадянин перед ним. Якщо той громадянин був під вартою і втікав - то є виправданим застосування сили, а так навіщо було це робити? Якщо він сепар - доведіть, поруште кримінальну справу. Виконати дебільну команду тимчасових зелених дебілів при владі?
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05.11.2021 15:54 Відповісти
Коли тобі знадобиться допомога поліції, нехай це будуть найкращі. Нехай не поспішають до тебе, ще раз прочитають правила застосування зброї та закони. Провірять справність автомобіля та заїдуть на АЗС. Запросять ще пару раз адресу, може не та. Краще пізно чим ніколи. А твоїх кривдників нехай шукають уважно, бо, недай боже, не довидуть їх вину і кинуть тін на якусь там особу. Все по феншую. Як казав один черговий: "Вб'ють телефонуйте".
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05.11.2021 16:32 Відповісти
Через 15 хвилин до життя вже не повертаються. Не треба робити з типової сутички на масових заходах злочин століття. Протистояти поліції завжди небезпечно, як і прислуговувати окупанту- Російській Федерації. Поліція вже скоро буде боятися виходити з відділків бо навіжена частина населення буде "висловлювати свою думку". Ситуація типова і штатна, нормальне покарання - неповна посадова. Але поліцейського, який захищав наше з вами право на небезпечне життя посадять. Посадять за протидію гібрідній московській агресії. Посадять на хайпі цього депутата, який думає, що ми його звернення сприймемо на УРА. Ні. Ми на боці тих хто нас захищає в окопі, на вулиці, на площі. Поліція не повинна нести кримінальну відповідальність за легкі телісні ушкодження під час сутичок на масових заходах в час гібрідної війни. Ми, народ України, поставили його на цю площу і ніхто не мав права йому протидіяти.
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05.11.2021 13:24 Відповісти
да. менту никто не разрешал бить ногой в морду. он должен был ...издить его и их всех дубинкой и поливать газом. и меня больше интересует, а что будет или есть этим ублюдкам которие разносят ковид? а ментяра идиот. нужно работать по инструкции о незакооном митинге и нарушению карана подвержения окружающих опасности. эти твари скоро потребуют разрешения торговать товарами из припяти или не признают чуму , свинной грипп и тд. и как их потом разгонять и наказивать если менты скажут, та ну их нах... с ними много гемора. пойдем лучше водил трести, там спокойнее и выгоднее. а сторонникам антивакцинаторов пожелаю чтоб им не хватило коек и кислорода, чтоб подыхали долго и мучительно, если подхватят именно ковид
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05.11.2021 13:26 Відповісти
А чого ти не дозволив, деж ти був у той час? Какав?
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05.11.2021 13:32 Відповісти
всі люди хворіють. от уяви що у тебе або у мене запалення легень. це стається швидко. пропотів, продуло і все. тобі чи мені треба буде кровать в лікарні а може й швл. ми допомоги не отримаємо тому що ці уроди на 98% зайняли кроваті і вижерли весь кисень. от подумай какав я чи вакцинувався
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05.11.2021 13:51 Відповісти
Подумав. Ти какав.
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05.11.2021 13:53 Відповісти
а що мент відморожений, то що зробиш. там нормальних мало.
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05.11.2021 13:52 Відповісти
На то він і мент. Там таким, як ти робити нічого.
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05.11.2021 13:55 Відповісти
згоден. там такі як ти
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05.11.2021 14:16 Відповісти
Так, дві спеціальні школи міліції за плечами.
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05.11.2021 14:23 Відповісти
а чого навчився? гарно говорити, гроші рахувати. очі у сірка позичати, чи може ще чомусь?
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05.11.2021 14:27 Відповісти
і взагалі. чого ти до мене вчепився, я ж підтримав мента. лише сказавши що він не тим бив чим треба було бити.
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05.11.2021 14:30 Відповісти
Ти забув про віднімати і ділити (це міліцейська матиматика).
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05.11.2021 14:38 Відповісти
За это отвечает полиция, она за это зарплаты получает из бюджета, куда платят деньги налогоплательщики, таким образом каждый гражданин Украины делегирует право пиз...ть таких ублюдков полиции. Изучайте матчасть - для чего нужно государство. Двоечник!!!
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05.11.2021 14:48 Відповісти
Може ще відсидіти за тебе? Чи вмерти? Та й податків з тебе, як з козла молока.
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05.11.2021 14:52 Відповісти
А чому лише звільнити? Якщо воно бидло НЕ розуміє, що так НЕ треба робити, то йому місце на зоні. Хай сидить.
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05.11.2021 13:55 Відповісти
і я подумав. такі як ти сидять за компом по приколу. і тому у нас державою керує КЛОВАН а не президент
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05.11.2021 13:57 Відповісти
Что ж вы "крашенные" то за мусора впрягаетесь? Называется не за, против антиваксов? А вас убогих никто просвещал, что каждый имеет лично право распоряжаться телом? Нет? Какое право вы имеете кого то заставлять? Храбрецы с*ка недоделанные!
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05.11.2021 14:02 Відповісти
Менты это слуги народа а не царская охранка. Сажать таких ментов нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО за превышение власти!!! Если митингующие применяют силу - их тоже сажать. Закон один для всех!!! К этому нужно стремиться.. в независимости от того раздуют СМИ инциндент или нет.
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05.11.2021 14:12 Відповісти
А чому ? Нова українська "еліта" так захоплено вітала вчора поведінку поліцая ! Схвалювала і одночасно жалкувала, що не вбив.

Поверніть "героя": "еліті" такі потрібні.
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05.11.2021 18:14 Відповісти
Навіщо їх бити? Нехай ходять ці златі дури стадом та одне одного заражають.
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05.11.2021 18:27 Відповісти
ахаха! как ловко придумали -против вакцинации -значит ВРАГ НАРОДА УКРАИНЫ как деды !
мусора ублюдки поганые ,все поголовно, пусть ваших детей так убивают те ,кому на закон насрать , пусть ваши дети дохнут
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06.11.2021 10:29 Відповісти
 
 