Поліцейського, який ударив учасника мітингу проти вакцинації у Запоріжжі, усунено, - Єнін. ВIДЕО
Один поліцейський був усунений від виконання обов'язків через дії правоохоронців на мітингу проти карантинних обмежень та вакцинації у Запоріжжі.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час години питань уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода
Таким чином він відповів на звернення народного депутата від "Слуги народу" Романа Сохи.
"Поліція жорстоко побила людей, побила так, що одну людину повертали до життя протягом 15 хвилин", - заявив парламентар.
Соха закликав розслідувати випадок та покарати винних. Водночас він закликав українців вакцинуватися від COVID-19.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 листопада під час затримання учасників акції протесту "антивакцинаторів" у Запоріжжі поліцейський кинув одного з активістів на землю та вдарив ногою.
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В той же Канаде антиваксеры тоже периодически выходят на протесты - ну вышли, попротестовали и разошлись - большинство жителей к ним относятся как к блаженным и не обращают внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=oQlFJ-aHczk&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
В чем логика? Только в том, чтобы больницы разгрузить. Не о вас пекутся и последствиях.
П.С. Последствия - это и есть здоровье людей.
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если ты не полицейский - значит ты преступник.
если ты не доктор наук - значит ты идиот.
Я подозреваю, что ты преступник и идиот.
Поверніть "героя": "еліті" такі потрібні.
мусора ублюдки поганые ,все поголовно, пусть ваших детей так убивают те ,кому на закон насрать , пусть ваши дети дохнут