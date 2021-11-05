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МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення, - Ляшко
Коли в Україні буде вакциновано понад 50% населення, МОЗ повернеться до питання бустерної дози.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, на сьогоднішній день лише до Києва понад 50% населення вакциновано хоча б однією дозою.
"40% населення вакциновано в Київській та Дніпропетровській областях. Всі інші не дійшли до цього показника, але ми закликаємо всіх вакцинуватися", - наголосив глава МОЗ.
Ляшко також заявив, що в Україні немає примусової вакцинації.
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