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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення, - Ляшко

МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення, - Ляшко

Коли в Україні буде вакциновано понад 50% населення, МОЗ повернеться до питання бустерної дози.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогоднішній день лише до Києва понад 50% населення вакциновано хоча б однією дозою.

"40% населення вакциновано в Київській та Дніпропетровській областях. Всі інші не дійшли до цього показника, але ми закликаємо всіх вакцинуватися", - наголосив глава МОЗ.

Також читайте: Мітинги "антивакцинаторів" - це глузування з медиків, - Ляшко

Ляшко також заявив, що в Україні немає примусової вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Це ж легше всіх заганяти на вакцінацію ніж покращувати лікування в лікарнях.
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05.11.2021 12:25 Відповісти
+7
Может ненадо, после 3 дозы может быть привыкание, и ломка начаться.
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05.11.2021 12:18 Відповісти
+7
Тысячи сотрудников разведки США не хотят прививаться непонятно чем,стоит задуматься.
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05.11.2021 12:19 Відповісти
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Вообщето про гетто это было ваше предложение .
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05.11.2021 13:34 Відповісти
Чомусь споконвіку , вистачало однієї дози вакцини ( проти корі чи чогось іншого ), а тут дві мало....може колять херню якусь, а не вакцину . Шмурдяк винайшли за 7 місяців і називають це вакциною
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05.11.2021 14:13 Відповісти
Поизучай календарь прививок для детей с рождения, прежде чем чушь писать.
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05.11.2021 14:23 Відповісти
И что там ? Несколько одних и тех же прививок 2-3 раза в год и так каждый год !? Ты ничего не попутал ?
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05.11.2021 17:59 Відповісти
Весь бред происходящего кроется даже в названии, зачем колоть и вторую и третью если первая не работает.
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05.11.2021 14:26 Відповісти
Только на копростане пользуются не рабочей вакциной "спутникN", там уж точно и вторая, и третья, и десятая ни чего, не даст кроме осложнений. А это факт!!!
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05.11.2021 14:47 Відповісти
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