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Ціну на газ для майже 600 тис. українців, які є клієнтами постачальника "останньої надії", знизили вдвічі, - Шмигаль

Ціну на газ для майже 600 тис. українців, які є клієнтами постачальника

Уряд знизив ціну на газ для людей, які мають послуги Постачальника останньої надії, до 7,96 грн за кубометр.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що ціна 7,96 грн за кубічний метр для тих, хто залишився без постачальника газу, буде діяти протягом жовтня та листопада 2021 року. За цей час громадяни мають обрати постійного постачальника, аби ціна на блакитне паливо для них залишилася незмінною протягом наступних місяців.

"Сьогодні НАК "Нафтогаз України" виконує функції Постачальника останньої надії. Уряд та "Нафтогаз" ухвалили рішення, що ціна для клієнтів ПОН у жовтні та листопаді буде 7,96 грн за кубометр. Це у два рази нижче, ніж було. Тепер у 600 тисяч українців, які є клієнтами ПОН, є час спокійно та без черг прийти й обрати постійного постачальника, аби ціна для них залишалася незмінною протягом усього опалювального сезону", - наголосив прем’єр-міністр.

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Автор: 

газ (10528) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+6
если у зеленого есть рот, значит он врет
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05.11.2021 12:32 Відповісти
+6
Вітаю зебілів.
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05.11.2021 12:35 Відповісти
+3
Те же 600тыс. Только они пока об этом не знают
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05.11.2021 12:32 Відповісти
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Постачальники останньої надії з"явилися після епохи зубожіння. Шедеврально.
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05.11.2021 12:29 Відповісти
Мы отопление не включали, так как трёшка тянет на 8000 а горячая вода 680 за куб. Как то незаметно подкрался конец бедности. О чем говорит это пи...добол?
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05.11.2021 13:10 Відповісти
Нет таких цен на горячую воду
https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/tarify_na_goryachuyu_vodu
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05.11.2021 13:12 Відповісти
Правильно! Я так им и скажу и не буду платить ( уже заплатил)
Зескот все идиоты?
По конституции у нас бесплатная медицина, образование,жилье и много ещё чего.
Пиз...бол предоставь все это мне
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05.11.2021 14:20 Відповісти
Я тебе больше скажу, при потреблённых тре кубах по680 грн ещё 1360 грн за "'' подкачку"''. Вот теперь и считай сколько реально куб.
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05.11.2021 14:26 Відповісти
Хто компенсує різницю?
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05.11.2021 12:31 Відповісти
Те же 600тыс. Только они пока об этом не знают
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05.11.2021 12:32 Відповісти
если у зеленого есть рот, значит он врет
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05.11.2021 12:32 Відповісти
Увы, но у него есть еще и зад
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05.11.2021 12:33 Відповісти
А может в этом великая сермяжская правда? Раз им не доходит через голову, так дойдет через зад.
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05.11.2021 13:05 Відповісти
у свыни есть рыло и она сжирает за раз 3 ведра, что и делала, при своем правлении и рынок газа открыло в нищей стране
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05.11.2021 13:11 Відповісти
Казламордый иди ка ты на бутылку, там твое исконное место
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05.11.2021 13:16 Відповісти
Всё будет хорошо. Паникёров,предателей и провокаторов не нужно слушать
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05.11.2021 12:32 Відповісти
А хто ж тут тебе слухає? 🤔 Зебіли і зеботи на сайтах сру.
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05.11.2021 12:52 Відповісти
На смене сегодня 3,5 зескота
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05.11.2021 13:02 Відповісти
Вітаю зебілів.
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05.11.2021 12:35 Відповісти
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05.11.2021 12:49 Відповісти
предлагаю снижать цены на все на 1 минуту, как раз чтоб хватило написать про это в новости
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05.11.2021 12:36 Відповісти
А ****** мокшанского.
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05.11.2021 13:01 Відповісти
на куя, нищая страна шла в рынок газа? ну не может нищее население платить, свыне спасибо
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05.11.2021 13:09 Відповісти
Шли чтобы избавиться от вас казламордых, но вы же избрали Иуду. В следующий раз надо начинать как Пиночет
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05.11.2021 13:13 Відповісти
Порошенко бы повысил в 2 раза

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05.11.2021 13:15 Відповісти
Порошенко бы снизил в 2 раза
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05.11.2021 13:32 Відповісти
СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ ВЫРАСТУТ! НОВЫЙ ТАРИФ НА ДОСТАВКУ ГАЗА! ТАРИФЫ ЗА СВЕТ ПОДНИМУТ В 3 РАЗА!
https://www.youtube.com/watch?v=0zlaxs9h698&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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05.11.2021 14:49 Відповісти
 
 