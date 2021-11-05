Ціну на газ для майже 600 тис. українців, які є клієнтами постачальника "останньої надії", знизили вдвічі, - Шмигаль

Уряд знизив ціну на газ для людей, які мають послуги Постачальника останньої надії, до 7,96 грн за кубометр.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що ціна 7,96 грн за кубічний метр для тих, хто залишився без постачальника газу, буде діяти протягом жовтня та листопада 2021 року. За цей час громадяни мають обрати постійного постачальника, аби ціна на блакитне паливо для них залишилася незмінною протягом наступних місяців.

"Сьогодні НАК "Нафтогаз України" виконує функції Постачальника останньої надії. Уряд та "Нафтогаз" ухвалили рішення, що ціна для клієнтів ПОН у жовтні та листопаді буде 7,96 грн за кубометр. Це у два рази нижче, ніж було. Тепер у 600 тисяч українців, які є клієнтами ПОН, є час спокійно та без черг прийти й обрати постійного постачальника, аби ціна для них залишалася незмінною протягом усього опалювального сезону", - наголосив прем’єр-міністр.

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