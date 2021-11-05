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Новини Війна
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В армії РФ в ОРДЛО масштабні розкрадання військового майна та пального, - розвідка

В армії РФ в ОРДЛО масштабні розкрадання військового майна та пального, - розвідка

У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів з початку листопада йде робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, що поставляються з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зазначене пов'язане з виявленням масштабних недоліків внаслідок розкрадання чи нецільового використання пального, речового майна та продовольства.

При цьому більшість випадків пов'язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі матеріально-технічного забезпечення оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Автор: 

Міноборони (7523) розвідка (3896) крадіжка (663)


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Топ коментарі
+6
Як це нема? Це ж про твоїх собратьєв пишуть
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05.11.2021 13:13 Відповісти
+3
А Путин говорит,что это отдельные "народные республики", " российских войск там нет", а здесь оказывается,что там находятся войска, Южного военного округа РФ, и там оказывается российские офицеры воруют российское имущество. Так что же выходит Путин, Мертверчук, ОПЖЗ, Мудаёв и прочая сволочь врут?
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05.11.2021 13:14 Відповісти
+3
наше МО точно не отстает в этом плане
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05.11.2021 13:17 Відповісти
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воровство-одна из лапотных духовных скреп...
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05.11.2021 13:08 Відповісти
пьют и воруют.
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05.11.2021 14:21 Відповісти
И там мыши из госрезерва поработали...
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05.11.2021 13:08 Відповісти
во как , а у нас нема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2021 13:08 Відповісти
Як це нема? Це ж про твоїх собратьєв пишуть
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05.11.2021 13:13 Відповісти
Жив курилка! И все такой же воровитый. Благодарю
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05.11.2021 13:08 Відповісти
Надо забрасывать их позиции дешевым спиртом,поначалу без метанола.
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05.11.2021 13:09 Відповісти
Ваши-это руцкие?😂🌷
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05.11.2021 13:23 Відповісти
Шо сп**ят и пропьют, то не поедет.
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05.11.2021 13:12 Відповісти
Ну шо? Молодці, мля
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05.11.2021 13:12 Відповісти
выражаю озабоченность
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05.11.2021 13:13 Відповісти
Це завжди було і завжди буде.
Де можливості контролю менше, там розкрадання більше.
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05.11.2021 13:13 Відповісти
А Путин говорит,что это отдельные "народные республики", " российских войск там нет", а здесь оказывается,что там находятся войска, Южного военного округа РФ, и там оказывается российские офицеры воруют российское имущество. Так что же выходит Путин, Мертверчук, ОПЖЗ, Мудаёв и прочая сволочь врут?
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05.11.2021 13:14 Відповісти
наше МО точно не отстает в этом плане
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05.11.2021 13:17 Відповісти
***** зібралось іти в наступ, а вони все розікрали.
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05.11.2021 13:19 Відповісти
это ДыРа, детка !
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05.11.2021 13:23 Відповісти
Це добре, розвідка повинна цьому сприяти. Навіть скуповувати це крадене військове майно потрібно, де немає можливості підірвати. Бо воно полетить потім в нас.
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05.11.2021 13:39 Відповісти
Я навіть не дивуюся! Це почалося у кацапів ще з Першої Чеченської Мені розповідав про це землячок , який залишився служить у Росії Він особисто пройшов дві ротації в Чечні І коли у першу війну ще везли матеріальні засоби для "восстановления разрушеного боевиками" і розкрадали все уже завезене , то у другу кампанію пальне і будматеріали поступали лише на папері - крали все, не вивозячи матеріальні цінності за межі баз і підприємств Оформлялися липові вагони , документи на перевезення , а все кралося постачальниками "не відходячи від каси"!
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05.11.2021 13:43 Відповісти
Оце і є справжня мета локальних конфліктів
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05.11.2021 19:50 Відповісти
Це було і при Союзі! З того ж Афгану перли бірюзу , лазурит, золото, наркоту , килими …. І "шмон" прикордонників (як на кордоні , так і в аеропортах , куди прибували літаки з "дємбєлями , "санітарки" і "чорні тюльпани", не рятували! Доходило до того, що в цинкові труни запаювали замість тіл загиблих , контрабанду (хоронили ж в закритих дмовинах! А потім вночі приїжджали "копачі", викопували домовину і засипали могилу знову) Зброєю , ************ , автозапчастинами торгували на місці не тільки солдати , але й командири ….
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05.11.2021 20:03 Відповісти
Ті комісії будуть відповідно "підгодовані" і ніяких порушень небуде виявлено, вперше чи що.
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05.11.2021 14:02 Відповісти
Ничего, ***** еще подкинет)))
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05.11.2021 15:04 Відповісти
Это стратегическая тайна эрефии, из за этого, собственно, и войнушки локальные нужны, контора по взрослому, старшины по скромным возможностям, бюджет не резиновый
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05.11.2021 19:47 Відповісти
 
 