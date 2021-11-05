В армії РФ в ОРДЛО масштабні розкрадання військового майна та пального, - розвідка

У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів з початку листопада йде робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, що поставляються з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зазначене пов'язане з виявленням масштабних недоліків внаслідок розкрадання чи нецільового використання пального, речового майна та продовольства.

При цьому більшість випадків пов'язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі матеріально-технічного забезпечення оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони