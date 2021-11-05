"Війна і мир України": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи правильно Україна веде війну з РФ (оновлено)

У п'ятницю, 5 листопада, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять використання безпілотника та інформацію про стягування військ на кордоні, а також чому завод "Більшовик" продали за пів ціни та із судовими справами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відбувається на сході України? Чи чекати на військове загострення? Як нинішня Україна протистоїть російській агресії? НАТО чи не НАТО?

Гості студії:

СЕРГІЙ ШАПТАЛА, начальник Генерального штабу Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

ДАВИД АРАХАМІЯ, Голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ", Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", президент України (2014-2019);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

ЮРІЙ ШВЕЦЬ, радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990);



