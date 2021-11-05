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Новини Війна
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"Війна і мир України": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи правильно Україна веде війну з РФ (оновлено)

У п'ятницю, 5 листопада, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять використання безпілотника та інформацію про стягування військ на кордоні, а також чому завод "Більшовик" продали за пів ціни та із судовими справами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відбувається на сході України? Чи чекати на військове загострення? Як нинішня Україна протистоїть російській агресії? НАТО чи не НАТО? 

Гості студії:

СЕРГІЙ ШАПТАЛА, начальник Генерального штабу Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

ДАВИД АРАХАМІЯ, Голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ", Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", президент України (2014-2019);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

ЮРІЙ ШВЕЦЬ, радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990);


Автор: 

Аваков Арсен (2189) Порошенко (15154) приватизація (1669) свобода зібрань (16) Шустер Савік (362) Донбас (22354) Більшовик (36)


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Топ коментарі
+1
тобі баби з зонтіком, баби "я_дебіл" і баби "позолоти_ручку" мало буде?
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05.11.2021 13:54
+1
И на хрена нам украинцам Эта дурацкая, дебильная жидовская программа этого недо-еврея Шустера!! Вред от этой программы побольше чем от всех каналов Медведчука, вместе взятых!!
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05.11.2021 15:32
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Войну нужно начинать первыми. Но неожиданно. Как это делали хорваты. Все остальное - по аналогии. Иначе нам просто не выжить.
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05.11.2021 13:27 Відповісти
Игра в одни ворота? Даже Порошенко будет.Скушный,стал,однако ,Шустер.Как во времена Донецкого Хряка.Деньги не пахнут?
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05.11.2021 13:27 Відповісти
тобі баби з зонтіком, баби "я_дебіл" і баби "позолоти_ручку" мало буде?
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05.11.2021 13:54 Відповісти
Самое удивительное, что и у патриотов и у коллаборантов будет одинаковый ответ:
НЕПРАВИЛЬНО!!!
Вот только дальнейшая расшифровка ответа будет отличаться.
По этому, вопрос - ИДИОТСКИЙ.
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05.11.2021 13:28 Відповісти
для шустрика тема войны это - шоу,
а шоу - это бабки...
вот что тут "правильно"
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05.11.2021 13:28 Відповісти
Більшовика продали кіпрському опшорнику за мізер. Сваі ж люді.
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05.11.2021 13:32 Відповісти
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05.11.2021 13:37 Відповісти
Как же так?
Сначала закрывать программу, а потом идти туда на шоу?
Вот это шоу!
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05.11.2021 13:35 Відповісти
беня в шустрика ще ні разу не був.
А от у Авакова цікаво буде спитати, чому він випер шустрика з України через 90 днів після закриття... Хоча, в нього є відповідь: "Такий Закон"...
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05.11.2021 13:56 Відповісти
"Услиштє Дамбас" теж там буде?
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05.11.2021 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_xfD5b1mOTc ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 05.11.2021 - Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості
Прямий ефір на телеканалі "Еспресо" і юуб-канал 5-го телеканалу - о 19:40
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05.11.2021 13:52 Відповісти
Цієї п'ятниці говоримо про: - Вакцинацію і конституційні права громадян Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), Ольга Стефанишина (фракція "Голос") та Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина"). Також до обговорення приєднаються: юристка Тетяна Козаченко та завідувачка інфекційного відділення Київської міської лікарні N3 Тетяна Михайлевська.
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05.11.2021 19:46 Відповісти
И на хрена нам украинцам Эта дурацкая, дебильная жидовская программа этого недо-еврея Шустера!! Вред от этой программы побольше чем от всех каналов Медведчука, вместе взятых!!
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05.11.2021 15:32 Відповісти
 
 