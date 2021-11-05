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Корнієнко поскаржився, що нардепи приносять до сесійної зали "незрозумілі предмети": Нещодавно знайшли пакетик картоплі, кілограмів п'ять – нею можна кидатися у доповідача

Корнієнко поскаржився, що нардепи приносять до сесійної зали

Народні депутати систематично порушують Регламент, приносячи до сесійної зали сторонні предмети.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Він навів приклад, як учора депутати опозиції принесли до сесійної зали плакати.

За словами Корнієнка, працівники Апарату Верховної Ради періодично знаходять у сесійній залі "незрозумілі предмети, які не мають стосунку до роботи парламенту".

"Нещодавно знайшли пакетик картоплі, але це була не картопля фрі, а знаєте картопля - десь кілограмів п'ять. Можливо, комусь бабуся передала. Вона була сира, але не гнила", - зазначив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко

Відповідаючи на уточнювальне питання, де саме було знайдено пакет з картоплею, перший віцеспікер заявив: "Під місцем одного з опозиційних депутатів. Скажімо так позаду (сесійної зали. – Ред.). Я як людина з медійним досвідом, уявив - якби вона була гнилою, її можна було б кинути в якогось доповідача, або в урядовців. Знайшли в одну з минулих п'ятниць".

Автор: 

ВР (15077) регламент (115) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
бидло хотіло цирк, бидло має цирк
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05.11.2021 13:46 Відповісти
+10
а еще нашли мешок "муки" за колонной, уже начатый
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05.11.2021 14:10 Відповісти
+7
То Тищенко на Бессарабку забежал по-быстрому и прикупил на неделю. Не трогайте, он позже заберет.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
А могли ж и не картошку..
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05.11.2021 13:46 Відповісти
да уж например вот такое.....
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05.11.2021 13:50 Відповісти
это не картошка, это - цитрусовые, лимонки
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05.11.2021 14:09 Відповісти
а еще нашли мешок "муки" за колонной, уже начатый
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05.11.2021 14:10 Відповісти
брусчатку? шини?
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05.11.2021 13:52 Відповісти
шо,
уже ?
где собираемся ?
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05.11.2021 14:09 Відповісти
в раді!
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05.11.2021 14:15 Відповісти
усегда готов !
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05.11.2021 14:36 Відповісти
так то твій картофан?
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Т а там в "жопе ни у кого не кругло"!!! Одна Савченко нашлась, и то тока языком потрепать!! Взяла бы и принесла пару тройку на трибуну!!! Вот бы посмотреть как быстро бегают наши избранники!!! Это был бы номер!!!
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05.11.2021 13:55 Відповісти
бидло хотіло цирк, бидло має цирк
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05.11.2021 13:46 Відповісти
зеленый
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05.11.2021 13:47 Відповісти
Внимательно проверьте галёрку.

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05.11.2021 13:47 Відповісти
Яйця Ківи? 😁
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05.11.2021 13:48 Відповісти
Яйки Киви??? Такая маленькая птичка а такие большие ЯЙКИ!!!
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05.11.2021 13:53 Відповісти
А еще ее можно есть. Ртом. 🥳
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05.11.2021 13:48 Відповісти
сиру?
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05.11.2021 13:53 Відповісти
если сильно проголодаться...
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05.11.2021 14:38 Відповісти
то замість плакату save бацька!
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05.11.2021 13:49 Відповісти
...и пакетики не тока с картошкой,судя по некоторым голосованиям...
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05.11.2021 13:50 Відповісти
Какахами пусть бросаются, обИзяны
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05.11.2021 13:53 Відповісти
какаха м"яка, картоха больно зробить
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05.11.2021 13:54 Відповісти
Адекватності - нуль.
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05.11.2021 13:54 Відповісти
Верной дорогой идете, зелепузики.
https://www.youtube.com/watch?v=qFAt-43woGQ
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05.11.2021 13:55 Відповісти
Може Юзик не доїв?
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05.11.2021 13:55 Відповісти
А гандоны не приносят? Не? А жалко. Вас всех давно хорошенько продуплить надо а потом выкинуть из рады на йух!!!
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05.11.2021 13:56 Відповісти
То Тищенко на Бессарабку забежал по-быстрому и прикупил на неделю. Не трогайте, он позже заберет.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
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05.11.2021 13:59 Відповісти
Картопля - зброя депутата.
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Угу, кто-то постоянно проносит в Раду такое мелкое, зеленое, с гнусавым голоском....
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05.11.2021 14:21 Відповісти
Надо закидывать тухлыми яйцами. Можно калом, но это не наш, а латино-американский метод. А что, будет Зеля выступать?
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05.11.2021 14:24 Відповісти
Он що поцінувача корабельних сосен у голові..
Як казали українські класики москальскою мовою: "он почувствовал, что сейчас его будут бить.. возможно даже ногами."
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05.11.2021 14:33 Відповісти
Дебілу не зрозуміти що навіть картоплю потрібно докинути! А якщо це місце опозиції то при вазі в 40-80 грам докине максимум на 40 метрів!
А оскільки там конусоподібне приміщення то виходить так що потрібно бути підлітком щоб докинути до трибуни
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05.11.2021 15:15 Відповісти
Вже й картоплі ЗЕленожопі лякаються. Та то просто якийсь гарний сім'янин зранку зайшов на ринок і купив картоплі, щоб ввечері допомогти жінці зробити вечерю... )))))
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05.11.2021 15:25 Відповісти
Что корникенко ??боишься за свою продажную душонку!!... Надя савченко и рубан , пронесли на крышу верховной рады Гранаты и гранатомёты и ничего!!

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05.11.2021 15:26 Відповісти
Один демонстративно мняцкає собі прутня у Верховній Раді,потім грозиться його відрізати собі.Інший показує середній палець символ прутня президенту. Чекаю коли будуть знімати штани і демонструвати сідниці.
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05.11.2021 15:30 Відповісти
То припёрли что бы в мундирах сварить---и к селёдочке с холодной водочкой. Оно видать надоело жрать каре с ягнёнка в обрезках авокадо жареное---постненького захотелось!
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05.11.2021 15:35 Відповісти
Не можна на таке лайно переводити картоплю.Лайно треба закидати лайном,тут корнієнко правий 100%.
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05.11.2021 15:38 Відповісти
"Я как человек с медийным опытом, представил - если бы она была гнилой, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика, или в членов правительства. " - интересный у чувака "опыт"
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05.11.2021 16:19 Відповісти
Для Корнієнка картопля це "незрозумілий предмет". Напевно сам корієнко - незрозумілий предмет, або просто ЗЕБІЛ?
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05.11.2021 17:07 Відповісти
Депутат мабуть збирався після засідання одразу поїхати на природу. Якнайшвидше вискочити із паралізованого пробками Києва. Хоча чому б не лишити в машині?
Депутати дивні істоти. Хоча іноді поводять себе майже як люди.
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05.11.2021 17:09 Відповісти
 
 