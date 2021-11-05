Корнієнко поскаржився, що нардепи приносять до сесійної зали "незрозумілі предмети": Нещодавно знайшли пакетик картоплі, кілограмів п'ять – нею можна кидатися у доповідача

Народні депутати систематично порушують Регламент, приносячи до сесійної зали сторонні предмети.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Він навів приклад, як учора депутати опозиції принесли до сесійної зали плакати.

За словами Корнієнка, працівники Апарату Верховної Ради періодично знаходять у сесійній залі "незрозумілі предмети, які не мають стосунку до роботи парламенту".

"Нещодавно знайшли пакетик картоплі, але це була не картопля фрі, а знаєте картопля - десь кілограмів п'ять. Можливо, комусь бабуся передала. Вона була сира, але не гнила", - зазначив політик.

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Відповідаючи на уточнювальне питання, де саме було знайдено пакет з картоплею, перший віцеспікер заявив: "Під місцем одного з опозиційних депутатів. Скажімо так позаду (сесійної зали. – Ред.). Я як людина з медійним досвідом, уявив - якби вона була гнилою, її можна було б кинути в якогось доповідача, або в урядовців. Знайшли в одну з минулих п'ятниць".