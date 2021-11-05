"На зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом": Саакашвілі закликав розосередити місця проведення протестних акцій у Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся із в'язниці до своїх прихильників із закликом проводити акції протесту у багатьох місцях одночасно, щоб розосередити обмежені сили поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

"Підтримую позицію проводити акції протесту у багатьох місцях, оскільки лояльні режиму поліцейські сили дуже обмежені, тому вони не зможуть перешкоджати здійсненню конституційних прав громадянами Грузії", - йдеться у посланні Саакашвілі, яке передав його адвокат.

Він також підтримав ідею лідерів опозиції прибути разом із прихильниками 6 листопада на мітинг у Тбілісі та не розходитися "до переможного кінця".

"Ми повинні бути мирними, але дуже численними та мобільними. Я не знаю, в який день мого голодування буде здобута наша перемога, але, на зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом. Наше суспільство вже здійснило 30 жовтня революцію на виборах". Зараз цю революцію треба розвивати та вимагати призначення позачергових парламентських виборів", - заявив Саакашвілі.

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Басілая також повідомив, що у Саакашвілі проявляються всі ознаки, що відповідають цій фазі оголошеного ним голодування.

4 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що здоров'я колишнього президента внаслідок голодування сильно погіршилося, він має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час він перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення – сфальшованими. Він уже понад місяць тримає голодування.