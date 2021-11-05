"На зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом": Саакашвілі закликав розосередити місця проведення протестних акцій у Грузії
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся із в'язниці до своїх прихильників із закликом проводити акції протесту у багатьох місцях одночасно, щоб розосередити обмежені сили поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.
"Підтримую позицію проводити акції протесту у багатьох місцях, оскільки лояльні режиму поліцейські сили дуже обмежені, тому вони не зможуть перешкоджати здійсненню конституційних прав громадянами Грузії", - йдеться у посланні Саакашвілі, яке передав його адвокат.
Він також підтримав ідею лідерів опозиції прибути разом із прихильниками 6 листопада на мітинг у Тбілісі та не розходитися "до переможного кінця".
"Ми повинні бути мирними, але дуже численними та мобільними. Я не знаю, в який день мого голодування буде здобута наша перемога, але, на зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом. Наше суспільство вже здійснило 30 жовтня революцію на виборах". Зараз цю революцію треба розвивати та вимагати призначення позачергових парламентських виборів", - заявив Саакашвілі.
Басілая також повідомив, що у Саакашвілі проявляються всі ознаки, що відповідають цій фазі оголошеного ним голодування.
4 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що здоров'я колишнього президента внаслідок голодування сильно погіршилося, він має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті.
Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час він перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення – сфальшованими. Він уже понад місяць тримає голодування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России
Як умру, то поховайте
мене у Тбілісі
Серед гір високих гарних
А не десь у лісі
Щоби Ганарджоба
Разом з Генацвале
На завжди такого хлопа
В серці пам"ятали
Чача стигла рясно
Хачапурі були смачні
А кубдарі з м"ясом!!!
Будуть шпілі-вілі
Буде лиш одне прохання
Від Саакашвілі
Як полюбиш чоловіка
і йому народиш
то назви його Міхеем
навіть якщо дочка
Гдето я это слышах, ну да в Беларуси. Вы не майданутые, да Михо?
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
в горы...
у нас хто взяв - вже на волі
Но Пасаран! Победа будет за нами, враг убежит в горы! Вива революция!
Михо ты крутой чувак ...реформатор Польши Чехии и даже Хорватии..на тебе паспорт Украины и Одесскую область...реформируй покажи всем... что ты не ЧМО...
Фишка в том что тогда в ноябре 2014 года умер внезапно истинный реформатор Грузии Каха Бендукидзе...а без него Сракашвили полный НОЛЬ...
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...."
Тошнит от этого позорного БЫДЛА...
Сиди и не пи.ди. никому ты нах не нужен, популист хренов.
Слава Богу, что ты избавил Украину от своего присутствия и дебилизма.
Удачи.
американский журналист спрашивает...
Петр Алексеевич,вы зачем без оружия и современной военной техники по факту, обосрали Новороссию и РАБссию Путлера?
Алексеич в стиле 95 квартала ответил : в мене була пачка канфетів не Рошен, а з Ліпецкої хвабрики "Смерть РАБсіі"...