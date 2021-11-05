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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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"На зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом": Саакашвілі закликав розосередити місця проведення протестних акцій у Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся із в'язниці до своїх прихильників із закликом проводити акції протесту у багатьох місцях одночасно, щоб розосередити обмежені сили поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

"Підтримую позицію проводити акції протесту у багатьох місцях, оскільки лояльні режиму поліцейські сили дуже обмежені, тому вони не зможуть перешкоджати здійсненню конституційних прав громадянами Грузії", - йдеться у посланні Саакашвілі, яке передав його адвокат.

Він також підтримав ідею лідерів опозиції прибути разом із прихильниками 6 листопада на мітинг у Тбілісі та не розходитися "до переможного кінця".

"Ми повинні бути мирними, але дуже численними та мобільними. Я не знаю, в який день мого голодування буде здобута наша перемога, але, на зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом. Наше суспільство вже здійснило 30 жовтня революцію на виборах". Зараз цю революцію треба розвивати та вимагати призначення позачергових парламентських виборів", - заявив Саакашвілі.

Також читайте: У Саакашвілі почалися проблеми з комунікацією і провали в пам'яті. Він не пам'ятає імен друзів, – адвокат

Басілая також повідомив, що у Саакашвілі проявляються всі ознаки, що відповідають цій фазі оголошеного ним голодування.

4 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що здоров'я колишнього президента внаслідок голодування сильно погіршилося, він має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. В даний час він перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення – сфальшованими. Він уже понад місяць тримає голодування.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1854) протест (2411) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+23
А я вважаю, що Саакашвілі в даний час на своєму місці.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
+20
бариг поборов, тепер з голодом бореться, клоуняка😂
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05.11.2021 13:49 Відповісти
+19
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ!
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
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05.11.2021 13:59 Відповісти
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бариг поборов, тепер з голодом бореться, клоуняка😂
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05.11.2021 13:49 Відповісти
Перестать кушать хлеб, а другие блюда нет - это не голодовка, а диета!!!
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05.11.2021 13:51 Відповісти
Підлога непомьіта , в спам !
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05.11.2021 14:28 Відповісти
Грузія невелика і 10 протистантів це вже протести у кожному місті.
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05.11.2021 13:50 Відповісти
Пєчалька...
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05.11.2021 13:50 Відповісти
The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.
Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России
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05.11.2021 14:07 Відповісти
Якщо татусь - ФСБшник то можна не сумніваться до якого відомства відносився "дипломат" Ще Різун писав у своєму автобіографічному творі що резиденти розвідки у СРСР завжди маскувалися за посадою секретарів посольства
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05.11.2021 14:17 Відповісти
Замполит Холодньій , зависть - єто грех !
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05.11.2021 14:30 Відповісти
"Ивашин"! займайся куріпками!
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05.11.2021 14:32 Відповісти
А з кацапнею тільки так і треба. У ніх єто почьйотная смєрть. За *****-за родіну
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05.11.2021 14:27 Відповісти
Как говориться - Обломали Жало... )))
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05.11.2021 15:00 Відповісти
Бывает...
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05.11.2021 14:10 Відповісти
Уважаю Саакашвили. Но думаю он ошибся в своих действиях. Никто не станет бунтовать .пока его смерть не подтолкнет их. Это напрасная жертва.Для таких людей.
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05.11.2021 13:50 Відповісти
А я вважаю, що Саакашвілі в даний час на своєму місці.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
невеличкий експромт :

Як умру, то поховайте
мене у Тбілісі
Серед гір високих гарних
А не десь у лісі
Щоби Ганарджоба
Разом з Генацвале
На завжди такого хлопа
В серці пам"ятали

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05.11.2021 14:04 Відповісти
Щоб вино лилось рікою
Чача стигла рясно
Хачапурі були смачні
А кубдарі з м"ясом!!!
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05.11.2021 14:14 Відповісти
А Ясько нехай не плаче
Будуть шпілі-вілі
Буде лиш одне прохання
Від Саакашвілі
Як полюбиш чоловіка
і йому народиш
то назви його Міхеем
навіть якщо дочка
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05.11.2021 14:44 Відповісти
главное, что бюджетные бабки продолжают капать из налогов украинцев ему на счёт за "работу" в Національній раді реформ України
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05.11.2021 17:34 Відповісти
Иностранный гражданин,проникший в Грузию нелегально, призывает к беспорядкам. В 2014 в Украине тоже такие появились, типа Моторылы.
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05.11.2021 14:03 Відповісти
Есть маленькое отличие. - Он против кацапов.
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05.11.2021 14:09 Відповісти
Т.е., на него законы Грузии не распространяются?
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05.11.2021 14:12 Відповісти
А Майдан был в рамках существующего закона на тот момент ?
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05.11.2021 14:15 Відповісти
Как не странно кацап то да! У нас высшую власть имеет народ в отличие от вашей па РАШИ!
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05.11.2021 14:17 Відповісти
Бестолковый...Я за США и Европу. Не думал,что такое придется объяснять...
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Если бы ты был бы за США и Европу то ты глупые вопросы о законности Майдана не задавал! И вобще Карсона осудили не за политику а за корупцию и помилование преступника!
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05.11.2021 14:22 Відповісти
Вы не пытаетесь подменить понятия? Мирная акция студентов была вполне в рамках закона. Ночной жесткий разгром палаточного городка - уже нет.
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05.11.2021 14:18 Відповісти
Я хочу сказать одно - что народ имеет право себя защищать. В нашем и грузинском случае - от кацапов.
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05.11.2021 14:21 Відповісти
Народ - да. От русни - таки да. Но не иностранец, и не от законно избранной власти.
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05.11.2021 14:22 Відповісти
Ну ты же гонишь на Соплю в Украине ? То чего он как грузин не может это делать у себя ? )
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05.11.2021 14:25 Відповісти
Я не приехал в Украину нелегально и не призываю народ выходить на улицы. Карлсон - не гражданин Грузии, на секундочкy. И,кстати, мы с Вами знакомы? Как-то Вы на "ты" перешли...
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Готов извиниться. Если так неудобно.
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05.11.2021 14:35 Відповісти
Не стоит беспокойства. Просто держите себя в рамках приличий.
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05.11.2021 14:37 Відповісти
русская зверушка, мне нет разницы, как ты общаешься со своими собутыльниками.
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05.11.2021 15:01 Відповісти
Он не против кацапов а за он кацапам визы отменил!
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05.11.2021 14:16 Відповісти
А адвокат і мати заявляють, що він присмерті!
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05.11.2021 13:52 Відповісти
А Ясько так воще бэрэмэнна
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05.11.2021 13:53 Відповісти
Дак какого полового члена он туда попёрся? В Одессе холодно??
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05.11.2021 14:12 Відповісти
Да, слава Богу. Украина очищается от всей мрази. Медленно, но всему свое время
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05.11.2021 14:46 Відповісти
Мы должны быть мирными

Гдето я это слышах, ну да в Беларуси. Вы не майданутые, да Михо?
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05.11.2021 13:53 Відповісти
Кстати совет дельный. Наши протестующие тоже долго ходили по лесам(и полям).
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05.11.2021 14:52 Відповісти
Тоді їх називали партизани і це було 80 років тому.
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05.11.2021 15:07 Відповісти
ждун, пля...
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05.11.2021 13:54 Відповісти
На каком-то этапе драма переходит в фарс...
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05.11.2021 13:56 Відповісти
Ну раз пообіцяв, то значить справи у Карлсона таки кепські.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
он же уже говорить по словам сожительницы не может, а все бросает *сторонников* на барикады
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05.11.2021 13:58 Відповісти
Я так зрозумів голодовка "ФСЬО"?!
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05.11.2021 13:58 Відповісти
Назло врагам. Клоун вже повернув тобі громадянство назло Пороху. Тепер не знає що з цим робити.
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05.11.2021 13:58 Відповісти
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ!
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
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05.11.2021 13:59 Відповісти
Убитый тобой в феврале 2005 года премьер Грузии Зураб Жвания...не снится тебе урод тупорылый Сракашвили... депил...
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05.11.2021 13:59 Відповісти
Дождался!

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05.11.2021 14:00 Відповісти
Смешно, ну соберутся они завтра, ну покричат, на этом все и кончится. Да и поддержки со стороны ЕС и США у Карлсона нет.
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05.11.2021 14:00 Відповісти
Посмотрим , сколько "ваших" соберется , когда Порошенко начнет ходить на допросьі , регулярно.
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05.11.2021 14:33 Відповісти
Ты что в совсем потерялся, придурок .
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05.11.2021 14:40 Відповісти
нельзя потерять того чего нет...
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05.11.2021 18:15 Відповісти
мы будем отходить
в горы...
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05.11.2021 14:00 Відповісти
Я так понимаю, заява про "революцию на выборах 30 октября" связана с провалами в памяти?
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05.11.2021 14:01 Відповісти
Міхо не взяв з собою рябого в клітинку пледа
у нас хто взяв - вже на волі
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05.11.2021 14:02 Відповісти
Когда то Вахтанг Кикабидзе был в списке партии Сракашвили под №1...но потом Вахтанг Константинович понял какая это Мразь и отказался участвовать во всех мероприятиях партии Сракашвили...
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Перша асоціація на слово "грузин" у мене - Вагтанг Кікабідзе. Дуже поважаю цього джигіта.))
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05.11.2021 14:08 Відповісти
Он так скоро допризывается еще на одну статью.))
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05.11.2021 14:07 Відповісти
Вы победите на 125 день твоей голодовки. Но что тебе от этого
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05.11.2021 14:13 Відповісти
Главный враг Сааки - это он сам. Но в психиатрической больнице его вылечат и он примирится сам с собою. Все будут рады, особенно украинцы.
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05.11.2021 14:15 Відповісти
Тримася Міхо, я у тебе вірю. Ще будеш президентом Грузії знову.
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05.11.2021 14:16 Відповісти
Не доживёт)))
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05.11.2021 14:38 Відповісти
Восставший народ освободит своего лидера из застенков хунты!
Но Пасаран! Победа будет за нами, враг убежит в горы! Вива революция!
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Народ а я вот не пойму почему нет видео или фото Михо из камеры? Или Михо так опух от голода что в объектив не помещается?!
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Процитирую Порошенко дословно...

Михо ты крутой чувак ...реформатор Польши Чехии и даже Хорватии..на тебе паспорт Украины и Одесскую область...реформируй покажи всем... что ты не ЧМО...

Фишка в том что тогда в ноябре 2014 года умер внезапно истинный реформатор Грузии Каха Бендукидзе...а без него Сракашвили полный НОЛЬ...
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05.11.2021 14:21 Відповісти
Да всем пофиг на тебя мишган
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05.11.2021 14:27 Відповісти
"Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...."
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05.11.2021 14:28 Відповісти
ну надо же как то красиво заявить,что кушать очень хочется
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05.11.2021 14:32 Відповісти
революціонер хренов
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05.11.2021 14:32 Відповісти
Биографию Михо я изучил очень досконально...и всех его родственников...Поразило одно..его дед по матери был личным поваром Йоси Джугашвили... типа отцу Дебильного пролетариата СССра дохлого готовил шашлыки и прочее говно...,кстати дачи Джугашвили в Подмосковье на сегодня все красивы ухожены и в них живут высшие офицеры КГБ дохлого ССсра...,я даже знаю их фамилии...но не напишу...

Тошнит от этого позорного БЫДЛА...
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05.11.2021 14:34 Відповісти
Что-то не могу понять о гражданстве. Какой народ: если ты типа украинец то нах, если грузин, то пох.
Сиди и не пи.ди. никому ты нах не нужен, популист хренов.
Слава Богу, что ты избавил Украину от своего присутствия и дебилизма.
Удачи.
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05.11.2021 14:34 Відповісти
Голландская жена Сракашвили Сандра Рулофс воспитывает сына сама...,подаст ли она в Суд на этого идиота ..поживем увидим...
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05.11.2021 14:42 Відповісти
наверное этого вы не знали...
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05.11.2021 14:44 Відповісти
"...назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом..." - так он оправдывает свое типа окончание типа голодовки. Не может же он умереть от голода не дождавшись.
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05.11.2021 14:46 Відповісти
Да, кстати, а что по этому поводу думает наш найвеличнейший лидер Украины, вернувшее гражданство украины найвеличнейший лидеру Грузии.
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05.11.2021 14:55 Відповісти
"наййвеличнешому"
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05.11.2021 14:57 Відповісти
а чё, потрох за Михо гонялся по крышам, авакян **** причастен был.. ну шо, где авакян, где потрох?
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05.11.2021 15:00 Відповісти
Все на своих местах, особенно михо.
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05.11.2021 15:04 Відповісти
Долбодятлы...Порошенко послал Сракашвили на большой и толстый еще когда этот баран был в Одессе и шерстил Одесский припортовый завод...Миша вали НА...х... из Украины
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05.11.2021 15:05 Відповісти
Кошмар...какое вы тупое быдло... 73 % баранов...
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05.11.2021 15:07 Відповісти
Юмор из Ютьюба...

американский журналист спрашивает...

Петр Алексеевич,вы зачем без оружия и современной военной техники по факту, обосрали Новороссию и РАБссию Путлера?

Алексеич в стиле 95 квартала ответил : в мене була пачка канфетів не Рошен, а з Ліпецкої хвабрики "Смерть РАБсіі"...
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05.11.2021 15:20 Відповісти
Тюрьма!!Это истинное место этого мерзавца Саакашвили!!
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05.11.2021 15:28 Відповісти
Яким народом?????? В той момент коли Саакашвілі відмовився від громадянства Грузії він офіційно зрікся того народу. Якого милого народ Грузії має звільняти того , хто офіційно їх зрікся А з начить зрадив??????? Якого біса народ Грузії має звільняти зрадника?????
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05.11.2021 15:35 Відповісти
вот здесь ты михо не прав, лучше сдохнуть чем опускаться еще ниже
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05.11.2021 17:46 Відповісти
 
 