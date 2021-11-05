У травні Аваков пишався санкціями проти ворів у законі, а в листопаді критикує РНБО за ці ж санкції. Коли він щирий? - ЦПК

Ексглава МВС Арсен Аваков критикує санкції РНБО проти "ворів у законі", проте ці санкції були введені з його ж подання.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Травень. РНБО ухвалила рішення запровадити санкції проти 557 "ворів у законі". Глава МВС Аваков тоді заявив: "РНБО ухвалила пропозицію Уряду щодо низки санкцій до "ворів в законі": від блокування активів до примусового видворення з України! Вплив "ворів в законі" пряма загроза нацбезпеці, тому нульова толерантність!" - йдеться в повідомленні.

Проте, зазначили в ЦПК, у жовтні виявилося, що в рішенні про введення санкцій проти "ворів у законі" було допущено помилку щодо 108 осіб.

"МВС звільнило підлеглих Авакова через помилки при запровадженні санкцій. Листопад. Вже ексміністр Аваков приходить до пропагандистки Влащенко і заявляє, що папки зі санкційними списками видавали за 5 хвилин до засідання, а декого додавали "з голосу": "Коли РНБО перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій – це було неприпустимо".

То коли Аваков щирий? В травні, коли пишався санкціями РНБО (ще й внесених з купою помилок його ж підлеглими) чи зараз, коли критикує РНБО за запроваджені з його ж подачі санкції?" - підсумували ЦПК.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

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