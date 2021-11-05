УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10984 відвідувача онлайн
Новини
2 810 25

У травні Аваков пишався санкціями проти ворів у законі, а в листопаді критикує РНБО за ці ж санкції. Коли він щирий? - ЦПК

У травні Аваков пишався санкціями проти ворів у законі, а в листопаді критикує РНБО за ці ж санкції. Коли він щирий? - ЦПК

Ексглава МВС Арсен Аваков критикує санкції РНБО проти "ворів у законі", проте ці санкції були введені з його ж подання.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Травень. РНБО ухвалила рішення запровадити санкції проти 557 "ворів у законі". Глава МВС Аваков тоді заявив: "РНБО ухвалила пропозицію Уряду щодо низки санкцій до "ворів в законі": від блокування активів до примусового видворення з України! Вплив "ворів в законі" пряма загроза нацбезпеці, тому нульова толерантність!" - йдеться в повідомленні.

Проте, зазначили в ЦПК, у жовтні виявилося, що в рішенні про введення санкцій проти "ворів у законі" було допущено помилку щодо 108 осіб.

"МВС звільнило підлеглих Авакова через помилки при запровадженні санкцій. Листопад. Вже ексміністр Аваков приходить до пропагандистки Влащенко і заявляє, що папки зі санкційними списками видавали за 5 хвилин до засідання, а декого додавали "з голосу": "Коли РНБО перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій – це було неприпустимо".

То коли Аваков щирий? В травні, коли пишався санкціями РНБО (ще й внесених з купою помилок його ж підлеглими) чи зараз, коли критикує РНБО за запроваджені з його ж подачі санкції?" - підсумували ЦПК.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про помилки у санкційному списку РНБО: Просто продавали його і все - пропонували до $300 тис.. ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2191) вор у законі (241) санкції (12301) РНБО (2305) Центр протидії корупції (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
сАбаков всегда брешет... когда не лает
показати весь коментар
05.11.2021 14:04 Відповісти
+6
1. Когда искренен Шабунин?
2. Какие санкции?
показати весь коментар
05.11.2021 14:01 Відповісти
+6
А НИКОГДА.
Самый хитрый из армян,
Наш Арсенчик, Авакян.
показати весь коментар
05.11.2021 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1. Когда искренен Шабунин?
2. Какие санкции?
показати весь коментар
05.11.2021 14:01 Відповісти
Аваков то еще фрукт, - но не зебилу шабуньке тут рот открывать)
показати весь коментар
05.11.2021 15:30 Відповісти
сАбаков всегда брешет... когда не лает
показати весь коментар
05.11.2021 14:04 Відповісти
Конечно гордился! Подсунул СНБО списки с ошибками в фамилиях, адресами проживания и т.д. За что наверняка получил "гешефт" от этих воров в законе (по причине их избежания санкций). Как не гордиться такой предприимчивостью!
показати весь коментар
05.11.2021 14:05 Відповісти
в мае шабуня молчал ,а сейчас " искренне поет ".-"искренний лицемер"
показати весь коментар
05.11.2021 14:07 Відповісти
Наконец-то и Шабунин прозрел.
показати весь коментар
05.11.2021 14:07 Відповісти
Коли був щирий? Наївне запитання, де в наш час побачиш щирого політика.
показати весь коментар
05.11.2021 14:08 Відповісти
А НИКОГДА.
Самый хитрый из армян,
Наш Арсенчик, Авакян.
показати весь коментар
05.11.2021 14:08 Відповісти
Хитрожопый армяшка!!
показати весь коментар
05.11.2021 14:09 Відповісти
На самом деле аваков туповатый. Просто бабло и власть сделали из него беспредельщика. Може кацапы предложили выгодную сделку за нужные слова. Это не человек. Это мусор. - Сам же говорил )) - Убил Сашка Билого. Вам еще что нужно услышать об этом чме ?
показати весь коментар
05.11.2021 14:14 Відповісти
Хай мочит зекрысу -соросятики не хотят аваку(ахметке)пальму первенства по земочилову отдавать?не деритесь -всех послушаем )
показати весь коментар
05.11.2021 14:22 Відповісти
искренность рюкзакова зависит от количества бабла
показати весь коментар
05.11.2021 14:25 Відповісти
У ахметки и Сороса много бабла -поэтому зекрысу добьют окончательно)
показати весь коментар
05.11.2021 14:27 Відповісти
Є така приказка: Місце сидіння визначає точку зору.
показати весь коментар
05.11.2021 14:25 Відповісти
Точка зору залежить від місця сидіння
показати весь коментар
05.11.2021 14:26 Відповісти
разумеется Аваков искренен... ВСЕГДА!!!
...
показати весь коментар
05.11.2021 14:30 Відповісти
Авкаков нос по ветру держит.Но не нашел компромата на 95й квартал.А так хотелось.
показати весь коментар
05.11.2021 14:43 Відповісти
Все он нашел, можете не сомневаться, просто держит у себя до нужного момента
показати весь коментар
05.11.2021 15:01 Відповісти
Усі вони верещать як цуцики, коли від корита відігнали.
Авакян теж не встояв. Плюнув у бік влади, набравши до рота гівна. 🤮
показати весь коментар
05.11.2021 14:48 Відповісти
меня всегда шокировало, что с одной стороны он вроде "майдановец" (ночной комендант Майдана)
а с другой -- подельник Каламойского по избранию Зеленского Президентом Украины со всеми вытекающими....

свое мнение о таких флюгерах придержу при себе ....
показати весь коментар
05.11.2021 15:37 Відповісти
"
В мае Аваков гордился санкциями против воров в законе, а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК..."

Як і більшість політиків, НІКОЛИ!
показати весь коментар
05.11.2021 15:58 Відповісти
Лайно Ваш Авакян...
показати весь коментар
05.11.2021 16:18 Відповісти
Лезет обратно во власть. Нельзя эту тварь пускать!
показати весь коментар
05.11.2021 17:00 Відповісти
Вы недооцениваете Авакова. Он ещё вернётся. Он всегда вовремя ,,спрыгивает с лодки,,Когда ему будет надо у него найдётся компромат на кого угодно- народ откроет рот и будет ему рукоплескать. Сейчас ему нет смысла,, дергаться,, - иметь лишние проблемы на попу.
показати весь коментар
05.11.2021 17:15 Відповісти
Просто у него есть твердое мнение с которым он категорически не согласен.
показати весь коментар
05.11.2021 17:32 Відповісти
 
 