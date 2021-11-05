Аваков збрехав про санкції РНБО проти ворів у законі або зараз, або коли був міністром, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Ексглава МВС Арсен Аваков заявив, що вся інформація щодо списків ворів у законі достовірна.

Про це у Facebook повідомила голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Аваков збрехав на всю країну, що РНБО вводив санкціі за 5 хв без доказів. Ну або збрехав в своій офіційній відповіді ще на посаді міністра", - йдеться в повідомленні.

Так, нардепка опублікувала офіційну відповідь Авакова, який тоді перебував на посаді голови МВС.

"Публікую офіційну відповідь його мені на посаді міністра, що вся інформація по спискам ворів в законі достовірна! Написав він тоді, що людей за підозрою в зберіганні зброі (дивно звідки в добровольців зброя), та інших правопорушеннях деякі з яких є навіть не злочинами, а проступками! вносили до списку. Клепали його орли тоді списки з добровольцями, бо ФСБ дуже непогано попрацювало, ну і треба було місця, з яких пропали за гроші реальні авторитети заповнити. Тепер Арсен Борисович прозрів і каже, що він "нєпрічьом". Але ж документи не горять", - пише парламентарка.

Устінова звернулася до редакторів програми "Свобода слова Савіка Шустера": "Запитайте в Арсена Борисовича, будь ласка, питання по його профілю. Про те, як він без доказів вносив до списку громадян України, на яких жодного криміналу немає, чи добровольців. Чому 4 місяці тому він розказував депутатам, що вся інфо достовірна, а потім раптом передумав? Цікаво почути, чому, скажімо, зі списку ворів у законі, який проголосувало РНБО, МВС прибрав братів Джамбулатових? Старший, до речі, був останнім, хто бачив живим Антона Полякова.

Ще, думаю, було б цікаво почути по справі Шеремета, де ще пів року тому він казав, що "нестиковок немає"".

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