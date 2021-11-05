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Новини
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Аваков збрехав про санкції РНБО проти ворів у законі або зараз, або коли був міністром, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Аваков збрехав про санкції РНБО проти ворів у законі або зараз, або коли був міністром, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Ексглава МВС Арсен Аваков заявив, що вся інформація щодо списків ворів у законі достовірна.

Про це у Facebook повідомила голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Аваков збрехав на всю країну, що РНБО вводив санкціі за 5 хв без доказів. Ну або збрехав в своій офіційній відповіді ще на посаді міністра", - йдеться в повідомленні.

Так, нардепка опублікувала офіційну відповідь Авакова, який тоді перебував на посаді голови МВС.

"Публікую офіційну відповідь його мені на посаді міністра, що вся інформація по спискам ворів в законі достовірна! Написав він тоді, що людей за підозрою в зберіганні зброі (дивно звідки в добровольців зброя), та інших правопорушеннях деякі з яких є навіть не злочинами, а проступками! вносили до списку. Клепали його орли тоді списки з добровольцями, бо ФСБ дуже непогано попрацювало, ну і треба було місця, з яких пропали за гроші реальні авторитети заповнити. Тепер Арсен Борисович прозрів і каже, що він "нєпрічьом". Але ж документи не горять", - пише парламентарка.

Устінова звернулася до редакторів програми "Свобода слова Савіка Шустера": "Запитайте в Арсена Борисовича, будь ласка, питання по його профілю. Про те, як він без доказів вносив до списку громадян України, на яких жодного криміналу немає, чи добровольців. Чому 4 місяці тому він розказував депутатам, що вся інфо достовірна, а потім раптом передумав? Цікаво почути, чому, скажімо, зі списку ворів у законі, який проголосувало РНБО, МВС прибрав братів Джамбулатових? Старший, до речі, був останнім, хто бачив живим Антона Полякова.

Ще, думаю, було б цікаво почути по справі Шеремета, де ще пів року тому він казав, що "нестиковок немає"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні Аваков пишався санкціями проти ворів у законі, а в листопаді критикує РНБО за ці ж санкції. Коли він щирий? - ЦПК

Аваков збрехав про санкції РНБО проти ворів у законі або зараз, або коли був міністром, - Устінова 01
Аваков збрехав про санкції РНБО проти ворів у законі або зараз, або коли був міністром, - Устінова 02

Автор: 

Аваков Арсен (2191) вор у законі (241) санкції (12301) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+3
сАбаков завжди бреше
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05.11.2021 14:31 Відповісти
+2
Ну соврал Аваков, дальше что? Зеля он 3.14-здит на каждом шагу...
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05.11.2021 14:29 Відповісти
+2
Все врут. Д-р Хаус
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05.11.2021 14:29 Відповісти
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Ну соврал Аваков, дальше что? Зеля он 3.14-здит на каждом шагу...
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05.11.2021 14:29 Відповісти
Все врут. Д-р Хаус
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05.11.2021 14:29 Відповісти
сАбаков завжди бреше
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Да ты шо?)))))только сорокотрехлетний маЛчик-наркоман,с криминальными офшорами,не брешет
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05.11.2021 14:32 Відповісти
Такие как аваков доллжны сидеть. И вернуть деньги за рюкзаки. Да и остальное имущество наверняка подлежит конфискации по закону.
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05.11.2021 14:38 Відповісти
У вас все на брехні побудовано.
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05.11.2021 14:38 Відповісти
Дуро,тут теперь важно кому больше "поверят"- многие сейчас,по ситуации,с радостью будут "верить" Авакяну )начинается увлекательное зрелище -политическое убийство бубочки -на это можно смотреть бесконечно
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05.11.2021 14:39 Відповісти
А кто-то видел честных политиков? Я не видел. Покажите.
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05.11.2021 14:41 Відповісти
Лєнін.
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05.11.2021 14:42 Відповісти
И Сталин. Сказал "Расстрелять" и не соврал.
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05.11.2021 15:00 Відповісти
А щ зєльоних так здивувало? У них що, монополія на брехню? 😲 До речі, Аваков брехав з ними в унісон. Тоді їм це подобалось. 😊
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05.11.2021 14:41 Відповісти
Аваков соврал/Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19. Какой хозяин такие и его слуги-Аваков, Зеленский, Шэфиры и прочие. Станет Резников не нужным Коломойскому- и о Резникове услышим новое и интересное.
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05.11.2021 14:49 Відповісти
Людині, яка заро***ла під час гострої фази війни на рюкзаках, не можна вірити. На посаді деребанив надри з дружками, перетворив поліцію на лайно. Тепер *** виповз "авторитет", совість" країни. Розслідувати всі його оборудки, , конфіскація і на зону років на 13.
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05.11.2021 15:10 Відповісти
Аваков должен сидеть вместо Семена Семенченко за личные армии! И Кива зодно!
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05.11.2021 17:02 Відповісти
 
 