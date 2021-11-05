Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році агітує за "харківські угоди": "Чорноморський флот РФ не стане причиною нестабільності у Криму"
Нинішній заступник секретаря РНБО, а в 2010 році - заступник міністра закордонних справ, Руслан Демченко переконував народних депутатів проголосувати за "харківські угоди".
Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.
26 квітня 2010 року відбулося закрите засідання парламентського комітету з нацбезпеки, на якому обговорювалася ратифікація "харківських угод", що продовжують в обмін на знижку на газ перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, використаного Росією під час окупації півострова у 2014 році. Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.
На засіданні, згідно зі стенограмою, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" та російський флот у Криму – стабільність для України.
"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", – підкреслював дипломат.
"Руслан Демченко - це заступник Данілова в РНБО. Делегований Банковою, до цього був радником Зеленського. Новим обличчям його не назвеш. Він працював в уряді Азарова, брав активну участь у розбудові контактів з РФ та перебував на посаді заступника закордонних справ і під час Майдану, і у дні захоплення Криму. Тепер він заступник Данілова в РНБО. І саме РНБО закликало СБУ розслідувати здачу інтересів України під час підписання "Харківських угод"", - зазначає журналістка Наталія Седлецька.
"У "Харківських угод" в українській владі були серйозні лобісти. І тепер СБУ вираховує їх для висунення звинувачень у держзраді. Про те, що одним з авторів "Харківських угод" міг бути сам Руслан Демченко раніше писали у ЗМІ. Але у МЗС це офіційно спростовували. Журналісти також запитували у Данілова напряму - чи йому відомо про роль його заступника у продовженні базування Чорноморського флоту РФ в Україні", - додала вона.
"Якщо до нього будуть питання - він має на них дати відповідь. У нас зараз дуже багато розповідають, а коли дивишся документи – там нічого немає", - відповів Данілов.
"Схеми" знайшли докази того, що Руслан Демченко мав стосунок та активно лобіював підписання "Харківських угод". Для цього розслідування Сергій Андрушко з-поміж іншого вирушив у архіви Верховної Ради. Один з головних доказів, які ми публікуємо - це стенограма засідання безпекового комітету, який зібрався за день до того самого голосування парламенту за ці угоди 27 квітня 2010 року з бійками та киданнями яєць у спікера. Туди приходив Руслан Демченко, на той час заступник міністра закордонних справ України. Приходив з конкретною метою - переконати депутатів проголосувати за угоди, підписані Януковичем та Медведєвим. Він просував тезу, що ЧФ РФ в Криму це - стабільність для України… Зі стенограмою засідання може ознайомитись будь-який громадянин. А для співробітників СБУ в рамках офіційного розслідування, думаю навіть у черзі чекати не знадобиться", - резюмувала Седлецька.
Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди".
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Да и нет ничего в тех Минских соглашениях, там все довольно абстрактно, а благодяря им активные боевые действия приостановлены, а на Рашке куча санкций, а вот попытка подшить под них всякие дополнения а-ля формул Штанмайера - уже попахивает госизменой
Мы освободили Украину от вашей империи рабов, не потому что нам кто-то что обещал. А чтобы ваши свинособаки не убивали нас миллионами, только за то что мы украинцы.
https://ibigdan.livejournal.com/27514116.html Все в житті має свою ціну
Це аксіома для людей і для народів.
Ми обрали Януковича. Це була помилка.
Ми заплатили за неї кров'ю сотень людей на Майдані. Вбитих, поранених, закатованих.
Ми з повернення незалежності роками дивилися, як знищується, деградує наша армія. Ми знали про це і нічого не робили із цим. Це була помилка.
Ми заплатили за це землями у 2014 році. Землями і містами. І життями людей.
Ми спостерігали, як міліція і СБУ перетворюються на корупційні клоаки. Ми знали це. Ми не виправили це. І коли ворог кинув їм кістку, вони обернулися проти нас. Менти, прокурори, «контора» - у Криму, Донецьку, Луганську. Ті, хто мав придушити активність терористів ще на початках, самі стали терористами.
Ми ще не виплатили всю ціну. Бо міліція, прокуратура та СБУ не зачищені навіть близько. І багато хто там мріє про триколор на мундирі. Ми ще заплатимо за це.
Як платимо зараз за обрання Зеленського.
Ми платимо за це життями людей, що помирають від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані.
Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть олігархам.
Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.
І ми тільки почали платити. Це не кінець.
Я не знаю, якою буде фінальна ціна. Коли Історія нарешті скаже нам, що ми виплатили все по цьому рахунку. Можливо, як і за обрання Януковича, ми заплатимо землями і кров'ю на вулицях. Можливо, нам пощастить і цього не станеться.
Але все має свою ціну. І інколи ця ціна завелика.
У мене на пальці - кільце. На ньому зображено повішеного. Це давній символ, який бере корені ще у скандинавській міфології, а можливо і ще глибше. Цей повішений - бог Одін, який повісив себе на гіллі Іґґдрасілля, щоб пізнати тайни рун, і віддав око, щоб набути мудрості. Такою була ціна.
Це просте нагадування. Нагадування самому собі на кожен день.
За все треба платити. Все має свою ціну.
Історія вже нараховує відсотки.
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4492214697493280 Юрій Гудименко