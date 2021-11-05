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Новини
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Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році агітує за "харківські угоди": "Чорноморський флот РФ не стане причиною нестабільності у Криму"

Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році агітує за

Нинішній заступник секретаря РНБО, а в 2010 році - заступник міністра закордонних справ, Руслан Демченко переконував народних депутатів проголосувати за "харківські угоди".

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

26 квітня 2010 року відбулося закрите засідання парламентського комітету з нацбезпеки, на якому обговорювалася ратифікація "харківських угод", що продовжують в обмін на знижку на газ перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, використаного Росією під час окупації півострова у 2014 році. Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди", - програма "Схеми". ВIДЕО

На засіданні, згідно зі стенограмою, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" та російський флот у Криму – стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", – підкреслював дипломат.

"Руслан Демченко - це заступник Данілова в РНБО. Делегований Банковою, до цього був радником Зеленського. Новим обличчям його не назвеш. Він працював в уряді Азарова, брав активну участь у розбудові контактів з РФ та перебував на посаді заступника закордонних справ і під час Майдану, і у дні захоплення Криму. Тепер він заступник Данілова в РНБО. І саме РНБО закликало СБУ розслідувати здачу інтересів України під час підписання "Харківських угод"", - зазначає журналістка Наталія Седлецька.

"У "Харківських угод" в українській владі були серйозні лобісти. І тепер СБУ вираховує їх для висунення звинувачень у держзраді. Про те, що одним з авторів "Харківських угод" міг бути сам Руслан Демченко раніше писали у ЗМІ. Але у МЗС це офіційно спростовували. Журналісти також запитували у Данілова напряму - чи йому відомо про роль його заступника у продовженні базування Чорноморського флоту РФ в Україні", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО

"Якщо до нього будуть питання - він має на них дати відповідь. У нас зараз дуже багато розповідають, а коли дивишся документи – там нічого немає", - відповів Данілов.

"Схеми" знайшли докази того, що Руслан Демченко мав стосунок та активно лобіював підписання "Харківських угод". Для цього розслідування Сергій Андрушко з-поміж іншого вирушив у архіви Верховної Ради. Один з головних доказів, які ми публікуємо - це стенограма засідання безпекового комітету, який зібрався за день до того самого голосування парламенту за ці угоди 27 квітня 2010 року з бійками та киданнями яєць у спікера. Туди приходив Руслан Демченко, на той час заступник міністра закордонних справ України. Приходив з конкретною метою - переконати депутатів проголосувати за угоди, підписані Януковичем та Медведєвим. Він просував тезу, що ЧФ РФ в Криму це - стабільність для України… Зі стенограмою засідання може ознайомитись будь-який громадянин. А для співробітників СБУ в рамках офіційного розслідування, думаю навіть у черзі чекати не знадобиться", - резюмувала Седлецька.

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди".

Автор: 

Крим (14203) Харківські угоди (69) Чорноморський флот рф (626) Седлецька Наталія (93) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+27
Более того, у него наверное паспорт параши есть
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05.11.2021 14:50 Відповісти
+17
Да,прав был Симон Петлюра говоря о украинских гнидах...
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05.11.2021 14:51 Відповісти
+15
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05.11.2021 14:51 Відповісти
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А когда осудят авторов ганебных Минских соглашений с Украинской стороны?.Из чистого любопытства?
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05.11.2021 14:50 Відповісти
Ну для начала нужно подать заявление наверно какое то, чтоб дело завели, займешься?
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05.11.2021 14:54 Відповісти
Твоє любопитство зараз закінчиться баном.
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05.11.2021 14:55 Відповісти
Там Фигурируют Мертвечук,Кучма,Битый в Одессе ,и еще кое кто...Запамятовал..
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05.11.2021 15:09 Відповісти
мертведчука зеленая слизь уже от всего отмазала.
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05.11.2021 15:12 Відповісти
На той момент іншого шляху небуло. Хоча... куму це я розповідаю?...
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05.11.2021 14:55 Відповісти
зеИУДА нагло , не перекрываясь ,действует в интересах страны агрессора , под руководством законспирированных гебистов - демченко , д'ерьмак, Козак ,Татаров, портнов, ………… почему молчат патриоты в ВСУ И СБУ ? Ведь там же не все безмолвные болванчики
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05.11.2021 15:05 Відповісти
А зачем через главы прыгать? Давайте для начала тех, благодаря кому это произошло, т.е. Харьковские соглашения, кто правил, кто агитировал.... Минские - это лишь последствия, и попытка разрулить то что произошло (а то это как например судить сантехника, за то что пытался закрыть дыру в трубе пальцем, потому что ничего больше не было, а не того кто сделал эту дыру).
Да и нет ничего в тех Минских соглашениях, там все довольно абстрактно, а благодяря им активные боевые действия приостановлены, а на Рашке куча санкций, а вот попытка подшить под них всякие дополнения а-ля формул Штанмайера - уже попахивает госизменой
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05.11.2021 15:45 Відповісти
Троль ты тупорылый,раньше как-то в Ольгино по креативные набирали, за не выполнение именно минских соглашений на твою парашу наложены санкции,и ваше ******** все никак не добьется их снятия.
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05.11.2021 16:22 Відповісти
Судить будут тех,кто добивался такого соглашения,используя военное давление.Всякое соглашение,включает в себя согласие и интерес двух сторон,без какого либо давления одной или нескольких сторон.Именно такое соглашение имеет вес.То соглашение,которое заключалось под воздействием угроз и военного давления,можно считать необязательным и юридически ничтожным
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05.11.2021 16:53 Відповісти
Более того, у него наверное паспорт параши есть
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05.11.2021 14:50 Відповісти
Хорошо что вспомнили. Это показатель.
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05.11.2021 14:50 Відповісти
Только почему не упоминают всех сразу ? литвинова ,гниду давно пора присадить.
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05.11.2021 14:51 Відповісти
Може литвина?
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05.11.2021 14:56 Відповісти
Верно )) Я мерзость не запоминаю.
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05.11.2021 15:02 Відповісти
Много здрады у вас.
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05.11.2021 15:12 Відповісти
Хто б писав тільки не бульбаш... Чи кацап під бульбашським VPNом?
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05.11.2021 15:16 Відповісти
Да это мусор белорусский на пенсии,все за своего фюрера распинается да за дружбу с расеюшкой.
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05.11.2021 16:23 Відповісти
Вот такая она Зе плесень лживая и ублюдочная!
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05.11.2021 14:50 Відповісти
таки да! у Зеленского талант находить в Украине всякий непотреб и тащить во власть
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05.11.2021 15:10 Відповісти
Оно же сказало что проблемы с кадрами и это ещё полтора года назад. Вот ему и Ермаку приводят таких вот ублюдков. а они их трудоустраивают.
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05.11.2021 15:17 Відповісти
Да,прав был Симон Петлюра говоря о украинских гнидах...
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05.11.2021 14:51 Відповісти
Оце *****- окупант,а той хто на восьмому році війни в Україні спілкується мовою окупанта,ото вона та гнида і є,що казав Симон Петлюра.
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05.11.2021 14:58 Відповісти
...які як один були російськомовними.
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05.11.2021 14:58 Відповісти
а какая то мразь выбирает этих гнид?))))) не ты ли?)))
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05.11.2021 17:35 Відповісти
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05.11.2021 14:51 Відповісти
В СНБО некремлёвские есть?
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05.11.2021 14:51 Відповісти
Уборщиці....
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05.11.2021 14:56 Відповісти
В 2010 і зеленський обзивав Україну проституткою. Але бидло це не зупинило, бидло проголосувало, як треба
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05.11.2021 14:52 Відповісти
А вспомните , как блазень🤢🤡 издевался над майдановцами , эбонитовые палочки , "ТЕРМОС", а не Томос ……
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05.11.2021 15:09 Відповісти
Лерос вчера все сказал и Показал!
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05.11.2021 14:52 Відповісти
Старые-новые лица.Прям кротовник какой-то.
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05.11.2021 14:53 Відповісти
У зелебобиков один ответ--Если у этого подонка демченка нет документа,что он кацапский агент,значит он не кацапский агент. Дело закрыто.
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05.11.2021 14:53 Відповісти
Давно понятно, что команда "СН" - это перекрасившиеся рыги и не дозревшие до зажоперов.. Чем "зеленые" Третьякова, Безуглая, Тищенко лучше (хуже) Кивы или Рабиновича?
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05.11.2021 14:53 Відповісти
погоджуюсь з Вами, така сама **********
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05.11.2021 15:03 Відповісти
Хто крім нього.
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05.11.2021 14:54 Відповісти
ну уподобляйтесь "культуре отмены"... 2014 поменял многое...для многих стало шоком что Рашка напала...и этот факт изменил очень многое и многих...
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05.11.2021 14:56 Відповісти
Данілов спробував зобразити страшне здивування. Але міміка не дозволила. Поправився за два роки чоловік.
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05.11.2021 14:58 Відповісти
На гілляку!
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05.11.2021 14:58 Відповісти
Новые лица, всё как один патриоты, как и сам нелох собственно, навыбирали
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05.11.2021 15:00 Відповісти
Этот крендель, что у Порошенко с 2014 года, что у Зеленского с 2019 года числился официальным советником.
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05.11.2021 15:04 Відповісти
Все могут ошибаться. Я помню как нам в 1991 обещали, что мы будем Второй Францией, будем в разы лучше жить, чем россияне. А по факту стали беднейшей страной Европы, Вторым Сомали, и теперь не россияне к нам (как обещали) а сами ездим в РФ на заработки, и не только в РФ. Кого винить?
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05.11.2021 15:05 Відповісти
ковбасу по 2,20 і коленвал за 3,12 досі згадуєш?
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05.11.2021 15:31 Відповісти
А причём здесь колбаса по 2.20? Сегодня Россия собирает 1,500 тыс. авто в год, а мы 20 тыс. Более сотни самолётов в год и 200 вертолётов, а мы последний собрали в 2016. Сегодня Россия стала второй в мире по судостроению, а мы вообще настоящие суда строить перестали. Почему?
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05.11.2021 17:39 Відповісти
Путинская путана, неужели ты думаешь, что это работает?
Мы освободили Украину от вашей империи рабов, не потому что нам кто-то что обещал. А чтобы ваши свинособаки не убивали нас миллионами, только за то что мы украинцы.
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05.11.2021 15:32 Відповісти
А что удивительного? Глава ОПы кремлевский агент, а зам секретаря СНБО не может таким быть? Зеленые это плесень на поверхности партии рыгоаналов. Но на фоне зеленых даже рыгоаналы выглядят более идейными...
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05.11.2021 15:05 Відповісти
Ну и что? Тю, делов-то...
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05.11.2021 15:05 Відповісти
#Хорошийтекст:

https://ibigdan.livejournal.com/27514116.html Все в житті має свою ціну

Це аксіома для людей і для народів.

Ми обрали Януковича. Це була помилка.

Ми заплатили за неї кров'ю сотень людей на Майдані. Вбитих, поранених, закатованих.

Ми з повернення незалежності роками дивилися, як знищується, деградує наша армія. Ми знали про це і нічого не робили із цим. Це була помилка.

Ми заплатили за це землями у 2014 році. Землями і містами. І життями людей.

Ми спостерігали, як міліція і СБУ перетворюються на корупційні клоаки. Ми знали це. Ми не виправили це. І коли ворог кинув їм кістку, вони обернулися проти нас. Менти, прокурори, «контора» - у Криму, Донецьку, Луганську. Ті, хто мав придушити активність терористів ще на початках, самі стали терористами.

Ми ще не виплатили всю ціну. Бо міліція, прокуратура та СБУ не зачищені навіть близько. І багато хто там мріє про триколор на мундирі. Ми ще заплатимо за це.

Як платимо зараз за обрання Зеленського.

Ми платимо за це життями людей, що помирають від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані.

Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть олігархам.

Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.

І ми тільки почали платити. Це не кінець.

Я не знаю, якою буде фінальна ціна. Коли Історія нарешті скаже нам, що ми виплатили все по цьому рахунку. Можливо, як і за обрання Януковича, ми заплатимо землями і кров'ю на вулицях. Можливо, нам пощастить і цього не станеться.

Але все має свою ціну. І інколи ця ціна завелика.

У мене на пальці - кільце. На ньому зображено повішеного. Це давній символ, який бере корені ще у скандинавській міфології, а можливо і ще глибше. Цей повішений - бог Одін, який повісив себе на гіллі Іґґдрасілля, щоб пізнати тайни рун, і віддав око, щоб набути мудрості. Такою була ціна.

Це просте нагадування. Нагадування самому собі на кожен день.

За все треба платити. Все має свою ціну.

Історія вже нараховує відсотки.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4492214697493280 Юрій Гудименко
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05.11.2021 15:09 Відповісти
Управлять значит предвидеть. Провидцы -правители Украины. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет .-Шефир./ Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов./ Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников.
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05.11.2021 15:16 Відповісти
Я уже неоднократно говорил и еще раз скажу: нет никакого патриота зеленского и никогда не было. Это малороское чмо всегда хотело бросить Украину под сапог москвы. Эта новость как красноречивое доказательство моих слов.
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05.11.2021 15:29 Відповісти
Який піп - такий прихід. А кого ви хотіли побачити біля трижди откосившого від служби, малороса?
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05.11.2021 15:40 Відповісти
Жду когда выпишут из мокшани Яныка и назначат премьер-министром)
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05.11.2021 15:46 Відповісти
а у зеленского вообще есть в окружении " украинские " л?юди? или одни серары
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05.11.2021 16:15 Відповісти
 
 