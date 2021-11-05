Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році агітує за "харківські угоди": "Чорноморський флот РФ не стане причиною нестабільності у Криму"

Нинішній заступник секретаря РНБО, а в 2010 році - заступник міністра закордонних справ, Руслан Демченко переконував народних депутатів проголосувати за "харківські угоди".

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

26 квітня 2010 року відбулося закрите засідання парламентського комітету з нацбезпеки, на якому обговорювалася ратифікація "харківських угод", що продовжують в обмін на знижку на газ перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, використаного Росією під час окупації півострова у 2014 році. Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди", - програма "Схеми". ВIДЕО

На засіданні, згідно зі стенограмою, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" та російський флот у Криму – стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", – підкреслював дипломат.

"Руслан Демченко - це заступник Данілова в РНБО. Делегований Банковою, до цього був радником Зеленського. Новим обличчям його не назвеш. Він працював в уряді Азарова, брав активну участь у розбудові контактів з РФ та перебував на посаді заступника закордонних справ і під час Майдану, і у дні захоплення Криму. Тепер він заступник Данілова в РНБО. І саме РНБО закликало СБУ розслідувати здачу інтересів України під час підписання "Харківських угод"", - зазначає журналістка Наталія Седлецька.

"У "Харківських угод" в українській владі були серйозні лобісти. І тепер СБУ вираховує їх для висунення звинувачень у держзраді. Про те, що одним з авторів "Харківських угод" міг бути сам Руслан Демченко раніше писали у ЗМІ. Але у МЗС це офіційно спростовували. Журналісти також запитували у Данілова напряму - чи йому відомо про роль його заступника у продовженні базування Чорноморського флоту РФ в Україні", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО

"Якщо до нього будуть питання - він має на них дати відповідь. У нас зараз дуже багато розповідають, а коли дивишся документи – там нічого немає", - відповів Данілов.

"Схеми" знайшли докази того, що Руслан Демченко мав стосунок та активно лобіював підписання "Харківських угод". Для цього розслідування Сергій Андрушко з-поміж іншого вирушив у архіви Верховної Ради. Один з головних доказів, які ми публікуємо - це стенограма засідання безпекового комітету, який зібрався за день до того самого голосування парламенту за ці угоди 27 квітня 2010 року з бійками та киданнями яєць у спікера. Туди приходив Руслан Демченко, на той час заступник міністра закордонних справ України. Приходив з конкретною метою - переконати депутатів проголосувати за угоди, підписані Януковичем та Медведєвим. Він просував тезу, що ЧФ РФ в Криму це - стабільність для України… Зі стенограмою засідання може ознайомитись будь-який громадянин. А для співробітників СБУ в рамках офіційного розслідування, думаю навіть у черзі чекати не знадобиться", - резюмувала Седлецька.

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди".