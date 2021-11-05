УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10938 відвідувачів онлайн
Новини
21 559 114

У Берліні "випав з вікна" дипломат РФ Кирило Жало, син генерал-лейтенанта ФСБ, управління якого займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, - ЗМІ

У Берліні

У Берліні 19 жовтня близько 7:20 "випав із вікна" співробітник посольства Росії, який насправді міг працювати на ФСБ Росії та є сином голови управління ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

19 жовтня близько 7.20 берлінська поліція виявила тіло дипломата на вулиці під вікнами російського посольства, повідомляють джерела Der Spiegel. За даними видання, служби екстреної допомоги, які прибули на місце події, не змогли реанімувати його. Через дипломатичний статус розслідування або розтин тіла на території Німеччини було неможливо, російське посольство репатріювало тіло наступного дня.

Неясно, чи було падіння причиною смерті чи дипломат уже був мертвий перед падінням, але у зв'язку з тим, що будівля посольства має чотири поверхи, версія про суїцид виглядає неправдоподібною. Російське посольство заявило Der Spiegel, що це був нещасний випадок і відмовилося від подальших коментарів з етичних міркувань. Джерела у німецькій розвідці повідомили Der Spiegel, що вони підозрюють, що дипломат, який працював другим секретарем у посольстві, насправді був офіцером ФСБ і був пов'язаний із високопоставленим генералом ФСБ.

Також дивіться: СБУ викрила хакерське угруповання ФСБ Armagedon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на держоргани України. ВИДЕО

Як пише Интерфакс,  офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер підтвердив факт загибелі співробітника російського посольства у Берліні. Він додав, що не може навести жодних подробиць через положення про захист персональних даних та інформації.

Вивчивши відкриті джерела, The Insider та Bellingcat змогли встановити особу вбитого. Це Кирило Жало, син начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жала. Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, у тому числі отруєнням Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи. База реєстрації автомобілів підтверджує, що Кирило Олексійович Жало був зареєстрований разом із батьком на одну адресу і в Москві, і раніше в Ростові-на-Дону. Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жала було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року.

Цікаво, що раніше Кирило Жало працював третім секретарем Постійного представництва РФ при Міністерстві оборони у Відні, а до Берліна був переведений 19 червня 2019 року, всього за два місяці до вбивства Зелімхана Хангошвілі. Як раніше вже писали The Insider і Bellingcat у своєму розслідуванні, кілер Вадим Красиков у ході підготовки до вбивства Хангошвілі неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, який підпорядковується Другій службі, заступником голови якої є Жало-старший. Також Красиков під час підготовки вбивства активно спілкувався з вимпелівцем Едуардом Бендерським, який неодноразово подорожував спільними рейсами з директором Другої служби ФСБ генералом Олексієм Сєдовим, безпосереднім начальником Олексія Жала. Можливо, переведення Кирила Жала до посольства в Берліні було просто збігом, але німецькі прокурори стверджували, що Красиков не міг діяти без певної підтримки на місцях, оскільки він прибув із Варшави до Берліна всього за кілька годин до вбивства і не мав часу, щоб організувати детальне планування маршруту евакуації, електровелосипед та електросамокат, які відіграли вирішальну роль у плані вбивства.

Читайте: Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

Автор: 

Німеччина (7539) посольство (950) самогубство (650) ФСБ (1461) дипломати (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+84
показати весь коментар
05.11.2021 15:13 Відповісти
+55
показати весь коментар
05.11.2021 15:12 Відповісти
+48
Требую Енота !!!
показати весь коментар
05.11.2021 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сквозняк, однако))
показати весь коментар
05.11.2021 17:42 Відповісти
Карма наздогнала.
показати весь коментар
05.11.2021 17:46 Відповісти
Это поучительно для всех силовиков, которые вопреки своему предназначению, вопреки своей клятве выполняют незаконные приказы преступной власти. Они думают их не коснется. А коснется и их.
показати весь коментар
06.11.2021 13:31 Відповісти
Ну, его убила гравитация...
показати весь коментар
05.11.2021 18:36 Відповісти
Как там в писании? "Судить буду до 7-го колена". Отследив жизнь одного-двух поколений, можно только это подтвердить.
показати весь коментар
05.11.2021 18:40 Відповісти
Знал много, оступился товарищ
показати весь коментар
05.11.2021 20:04 Відповісти
Не скорбим, не соболезнуем...вообще покуй
показати весь коментар
05.11.2021 22:19 Відповісти
Фамилия украинская..лучше бы сменил на Жалкин
показати весь коментар
05.11.2021 22:28 Відповісти
Здається ФСБешники чомусь важчі за повітря. Нє?
показати весь коментар
05.11.2021 23:54 Відповісти
Сегодня приснилась новость что путлер сдох.
показати весь коментар
06.11.2021 07:22 Відповісти
шота вспомнился моментик из клятвы пионеров - и если я предам пусть суровая рука таваристчей пакарает миня............
показати весь коментар
06.11.2021 08:28 Відповісти
Понятно, что выкинули свои. Похоже решил свалить на Запад, но оказался менее удачливым чем Резун...
показати весь коментар
06.11.2021 11:10 Відповісти
Это самоубийство или несчастный случай - предупреждение немцам, чтобы не чухались и побыстрее сертифицировали северный говнопоток №2....Иначе, многие немецкие чиновники упадут с крыш, утонул в канализации,будут убиты молнией...
показати весь коментар
06.11.2021 11:45 Відповісти
Пастор Шланг из кинофильма 17 метров длины)
показати весь коментар
06.11.2021 14:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 