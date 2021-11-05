У Берліні "випав з вікна" дипломат РФ Кирило Жало, син генерал-лейтенанта ФСБ, управління якого займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, - ЗМІ

У Берліні 19 жовтня близько 7:20 "випав із вікна" співробітник посольства Росії, який насправді міг працювати на ФСБ Росії та є сином голови управління ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

19 жовтня близько 7.20 берлінська поліція виявила тіло дипломата на вулиці під вікнами російського посольства, повідомляють джерела Der Spiegel. За даними видання, служби екстреної допомоги, які прибули на місце події, не змогли реанімувати його. Через дипломатичний статус розслідування або розтин тіла на території Німеччини було неможливо, російське посольство репатріювало тіло наступного дня.

Неясно, чи було падіння причиною смерті чи дипломат уже був мертвий перед падінням, але у зв'язку з тим, що будівля посольства має чотири поверхи, версія про суїцид виглядає неправдоподібною. Російське посольство заявило Der Spiegel, що це був нещасний випадок і відмовилося від подальших коментарів з етичних міркувань. Джерела у німецькій розвідці повідомили Der Spiegel, що вони підозрюють, що дипломат, який працював другим секретарем у посольстві, насправді був офіцером ФСБ і був пов'язаний із високопоставленим генералом ФСБ.

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Як пише Интерфакс, офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер підтвердив факт загибелі співробітника російського посольства у Берліні. Він додав, що не може навести жодних подробиць через положення про захист персональних даних та інформації.

Вивчивши відкриті джерела, The Insider та Bellingcat змогли встановити особу вбитого. Це Кирило Жало, син начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жала. Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, у тому числі отруєнням Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи. База реєстрації автомобілів підтверджує, що Кирило Олексійович Жало був зареєстрований разом із батьком на одну адресу і в Москві, і раніше в Ростові-на-Дону. Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жала було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року.

Цікаво, що раніше Кирило Жало працював третім секретарем Постійного представництва РФ при Міністерстві оборони у Відні, а до Берліна був переведений 19 червня 2019 року, всього за два місяці до вбивства Зелімхана Хангошвілі. Як раніше вже писали The Insider і Bellingcat у своєму розслідуванні, кілер Вадим Красиков у ході підготовки до вбивства Хангошвілі неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, який підпорядковується Другій службі, заступником голови якої є Жало-старший. Також Красиков під час підготовки вбивства активно спілкувався з вимпелівцем Едуардом Бендерським, який неодноразово подорожував спільними рейсами з директором Другої служби ФСБ генералом Олексієм Сєдовим, безпосереднім начальником Олексія Жала. Можливо, переведення Кирила Жала до посольства в Берліні було просто збігом, але німецькі прокурори стверджували, що Красиков не міг діяти без певної підтримки на місцях, оскільки він прибув із Варшави до Берліна всього за кілька годин до вбивства і не мав часу, щоб організувати детальне планування маршруту евакуації, електровелосипед та електросамокат, які відіграли вирішальну роль у плані вбивства.

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