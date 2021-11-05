У списанні вагонів немає логіки, УЗ просто не повинна випускати на рейки несправні одиниці, – Яблонський

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком призведе до проблем на ринку перевезень, важливим є не термін експлуатації вагона, а його технічний стан.

Про це заявив заступник генерального директора Реял Логістик Анатолій Яблонський.

"Ми просто не зможемо так швидко замістити, купити новий рухомий склад… Ось наша компанія має списати 1387 вагонів. Це болісно для нашого підприємства", - повідомив Яблонський.

За його словами, у разі ухвалення рішення Мінінфраструктури на ринку залізничних перевезень виникне гострий дефіцит рухомого складу, що призведе до колапсу перевезень та серйозного зростання логістичних витрат для бізнесу. Він наголосив: за технічним станом вагонів ретельно стежать, необхідності списувати їх через вік немає, оскільки вони перебувають у придатному для експлуатації стані.

"Є норми, за якими експлуатується вагонний парк. Це якщо вагон знаходиться в технічно несправному стані, залізниця не прийме цей вагон до перевезення. Якщо вагон визнається технічно справним, то в нього вантажать вантажі і він везе цей вантаж. На сьогоднішній день весь цей парк знаходиться у технічно справному стані", - пояснив Яблонський.

Він також зазначив: оновлювати парк вагонів справді необхідно. Але треба це робити планово, а не просто розрізавши вагони, які можуть успішно експлуатуватись ще багато років.

"Вагони, яким зроблено капітальний ремонт, часто виглядають набагато краще, ніж новий рухомий склад, у якого термін служби ще не закінчився. Наприклад, вагон, якому 30 років, може бути в кращому технічному стані, ніж той, який 20 років пропрацював. Тому що йому зробили капітальний ремонт і поміняли практично весь кузов – тобто, зробили серйозний обсяг робіт", - розповів Яблонський.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціювало програму обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів. У рамках цієї програми відомство збирається підписати меморандум із УЗ, банками та вагонобудівними заводами. Загалом на реалізацію програми, за попередніми підрахунками, потрібно понад 100 мільярдів доларів.

У свою чергу представники великого українського бізнесу підписали антимеморандум – щоб донести до влади недоцільність списання вагонів за віком. Адже ні в промисловості, ні в аграріїв, ні в УЗ немає ста мільярдів на нові вагони, а відповідно, це рішення створить на ринку дефіцит рухомого складу, за яким буде колапс перевезень, втрата мільярдів гривень виручки та падіння ВВП України.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.