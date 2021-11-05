Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького, який просував "харківські угоди", головою Одеської ОДА в обхід закону про люстрацію, - програма "Схеми"

Сергія Гриневецького було призначено головою Одеської обласної державної адміністрації, попри люстраційний висновок щодо нього про відмову в зайнятті державної посади.

Це встановили журналісти програми "Схеми", зіставивши результати перевірки Одеської ОДА на відповідність закону "Про очищення влади" та листа керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та указ Володимира Зеленського про призначення Гриневецького, передає Цензор.НЕТ.

Сам нинішній очільник ОДА вважає, що діяв відповідно до процедури і послався на рішення судів. Про це йдеться у розслідуванні "Лобісти "харківських угод" у владі Зеленського", де також згадується роль Гриневецького у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

У розпорядженні журналістів опинився лист від Андрія Єрмака, датований 10 листопада 2020 року. Керівник Офісу президента звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання щодо призначення Сергія Гриневецького очільником Одеської ОДА.

Згодом його кандидатуру погодили на засіданні уряду.

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Як з’ясували журналісти, за 4 дні до листа від Єрмака – 6 листопада – облдержадміністрація склала висновок щодо Гриневецького про те, що він потрапляє під дію закону "Про очищення влади". Цю перевірку в ОДА провели, коли Гриневецький подавався ще на посаду заступника голови. На підставі такої перевірки у призначенні йому було відмовлено.

Адже закон забороняє бути у владі тим, хто був на керівних посадах Компартії в часи Радянського Союзу. Гриневецький, відповідно до його офіційної біографії, з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.

Чинним був люстраційний висновок і 27 листопада 2020 – в день, коли Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гриневецького головою ОДА.

На той момент Гриневецький вже мав рішення Одеського окружного адмінсуду на свою користь – про протиправність відмови йому обіймати державну посаду, але це рішення ще не вступило в законну силу. Це сталося через два тижні після президентського указу – 14 грудня 2020 року, коли з’явилось рішення апеляційної інстанції.

У коментарі журналістам Гриневецький заявив: "Закон абсолютно чітко виписує процедуру, яку я пройшов. Більше того, я ще підкріпився рішеннями судів".

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Журналісти також виявили, що Сергій Гриневецький просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це свідчать фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони за 26 квітня 2010 року, які оприлюднили журналісти.

Зокрема, він заявляв: "Абсолютно зрозуміло, що питання постає в площині прийняття державного бюджету. І це головна мотивація. (...) Загроза національним інтересам – це відсутність ефективної програми запобігання фінансової кризи, тінізація економіки. (...) Загроза економічним інтересам – це соціальні хвороби: алкоголізм і наркоманія – оце загроза національним інтересам. (...) Півтора року до регіонів не йдуть субвенції державного бюджету на капітальне будівництво. Ось про що треба говорити." – йдеться в стенограмі.

Коли журналісти спробували зв’язатись із Гриневецьким телефоном і уточнити, чи змінилась його позиція відносно "харківських угод", він не відповів.

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Сергій Гриневецький також був в числі тих депутатів, які 27 квітня 2010 року проголосували "за" ратифікацію цих угод у ВР.

Сергій Гриневецький – багатолітній керівник Одещини. Був народним депутатом – соратником колишнього спікера ВР Володимира Литвина. У 2002-го році Гриневецький отримав орден дружби від президента Росії Володимира Путіна. У 2004-му році Гриневецький брав участь у з’їзді в Сєвєродонецьку Луганської області. Тоді учасники цього зібрання погрожували створити "південно-східну республіку". На той час Гриневецький теж був головою Одеської обласної адміністрації.