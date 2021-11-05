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Новини Агресія Росії проти України
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Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького, який просував "харківські угоди", головою Одеської ОДА в обхід закону про люстрацію, - програма "Схеми"

Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького, який просував

Сергія Гриневецького було призначено головою Одеської обласної державної адміністрації, попри люстраційний висновок щодо нього про відмову в зайнятті державної посади.

Це встановили журналісти програми "Схеми", зіставивши результати перевірки Одеської ОДА на відповідність закону "Про очищення влади" та листа керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та указ Володимира Зеленського про призначення Гриневецького, передає Цензор.НЕТ.

Сам нинішній очільник ОДА вважає, що діяв відповідно до процедури і послався на рішення судів. Про це йдеться у розслідуванні "Лобісти "харківських угод" у владі Зеленського", де також згадується роль Гриневецького у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

У розпорядженні журналістів опинився лист від Андрія Єрмака, датований 10 листопада 2020 року. Керівник Офісу президента звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання щодо призначення Сергія Гриневецького очільником Одеської ОДА.

Згодом його кандидатуру погодили на засіданні уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році агітує за "харківські угоди": "Чорноморський флот РФ не стане причиною нестабільності у Криму"

Як з’ясували журналісти, за 4 дні до листа від Єрмака – 6 листопада – облдержадміністрація склала висновок щодо Гриневецького про те, що він потрапляє під дію закону "Про очищення влади". Цю перевірку в ОДА провели, коли Гриневецький подавався ще на посаду заступника голови. На підставі такої перевірки у призначенні йому було відмовлено.

Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького, який просував харківські угоди, головою Одеської ОДА в обхід закону про люстрацію, - програма Схеми 01

Адже закон забороняє бути у владі тим, хто був на керівних посадах Компартії в часи Радянського Союзу. Гриневецький, відповідно до його офіційної біографії, з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.

Чинним був люстраційний висновок і 27 листопада 2020 – в день, коли Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гриневецького головою ОДА.

На той момент Гриневецький вже мав рішення Одеського окружного адмінсуду на свою користь – про протиправність відмови йому обіймати державну посаду, але це рішення ще не вступило в законну силу. Це сталося через два тижні після президентського указу – 14 грудня 2020 року, коли з’явилось рішення апеляційної інстанції.

У коментарі журналістам Гриневецький заявив: "Закон абсолютно чітко виписує процедуру, яку я пройшов. Більше того, я ще підкріпився рішеннями судів".

Також читайте: Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри"

Журналісти також виявили, що Сергій Гриневецький просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це свідчать фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони за 26 квітня 2010 року, які оприлюднили журналісти.

Зокрема, він заявляв: "Абсолютно зрозуміло, що питання постає в площині прийняття державного бюджету. І це головна мотивація. (...) Загроза національним інтересам – це відсутність ефективної програми запобігання фінансової кризи, тінізація економіки. (...) Загроза економічним інтересам – це соціальні хвороби: алкоголізм і наркоманія – оце загроза національним інтересам. (...) Півтора року до регіонів не йдуть субвенції державного бюджету на капітальне будівництво. Ось про що треба говорити." – йдеться в стенограмі.

Коли журналісти спробували зв’язатись із Гриневецьким телефоном і уточнити, чи змінилась його позиція відносно "харківських угод", він не відповів.

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Сергій Гриневецький також був в числі тих депутатів, які 27 квітня 2010 року проголосували "за" ратифікацію цих угод у ВР.

Сергій Гриневецький – багатолітній керівник Одещини. Був народним депутатом – соратником колишнього спікера ВР Володимира Литвина. У 2002-го році Гриневецький отримав орден дружби від президента Росії Володимира Путіна. У 2004-му році Гриневецький брав участь у з’їзді в Сєвєродонецьку Луганської області. Тоді учасники цього зібрання погрожували створити "південно-східну республіку". На той час Гриневецький теж був головою Одеської обласної адміністрації.

Автор: 

Гриневецький Сергій (10) Зеленський Володимир (24607) люстрація (273) призначення (2308) ОДА (1631) Одеська область (3360) Харківські угоди (69) Єрмак Андрій (1392)


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Топ коментарі
+23
в Украине слово Елдака - закон
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05.11.2021 15:27 Відповісти
+17
и это ж не первый раз такая херня:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ja-poznajomila-didusja-z-jermakom-vnuchka-fokina-rozpovila-jak-vin-potrapiv-v-tkg-1518213.html "Я познайомила дідуся з Єрмаком". Онучка Фокіна розповіла, як він потрапив у ТКГ
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05.11.2021 15:32 Відповісти
+15
Сомнений нет. Есть преступление. Почему молчит закон ? Если молчит,значит тоже преступники. Тогда и к ним претензии. А ермака геть.И суд.
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05.11.2021 15:31 Відповісти
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в Украине слово Елдака - закон
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05.11.2021 15:27 Відповісти
и это ж не первый раз такая херня:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ja-poznajomila-didusja-z-jermakom-vnuchka-fokina-rozpovila-jak-vin-potrapiv-v-tkg-1518213.html "Я познайомила дідуся з Єрмаком". Онучка Фокіна розповіла, як він потрапив у ТКГ
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05.11.2021 15:32 Відповісти
Як показав розвиток ситуації призначення Гриневецького було помилкою, Одеса як їздила без масок так і їздить, як плювала на всі карантинні обмеження так і плює. В Одесі карантину немає, все працює, всіх пускають, всім все пох. Навіщо нам такий Голова ОДА, який кладе на все і на всіх і займається власним бізнесом, прям порошенко-2.
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05.11.2021 15:48 Відповісти
Кто на ком просил?
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05.11.2021 15:28 Відповісти
зелена промосковська плісінь заражає геть усе
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05.11.2021 15:28 Відповісти
Сомнений нет. Есть преступление. Почему молчит закон ? Если молчит,значит тоже преступники. Тогда и к ним претензии. А ермака геть.И суд.
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05.11.2021 15:31 Відповісти
Зеленский пусть объяснеятся. Или тоже идет под суд.
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05.11.2021 15:33 Відповісти
А может лучше сразу на йух,бо буратина такого наплетет три мудреца не растлумачат
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05.11.2021 18:39 Відповісти
Скажіть це 73%-ам.
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05.11.2021 19:13 Відповісти
Лерос вчера все сказал и Показал!!!
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05.11.2021 15:31 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan?__cft__[0]=*******************************************-19mcxyfkDTuNDFkWnDyTksXTTTX-qs6pkjvoteoGWXuTeFKmDH14ECOk5z-ORyu7kaQWhK2pYk5oKPOmgHwkN_Q&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Саркісян



Подивіться на картинку з іншої точки зору. Полякова вбили. Павлових вбили.

Лерос намагається убезпечитися від такої ж долі.
А для цього потрібно, щоби будь-яку несподіванку із ним суспільство гарантовано пов'язало з ОПою.

Механіка приблизно така ж, як у журналіста, який отримав дуже ризиковану інформацію (не "інсайд" типу бігусівських глистів, а реальну бомбу).

Він не має іншої можливості уникнути ризику, як терміново оприлюднити її.

Інакше, забере її із собою у могилу. Таке трапляється, повірте.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
Власть действует путлеровскими наглыми методами...зачищает .
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05.11.2021 15:46 Відповісти
А 73% плещуть у долоні від задоволення.
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05.11.2021 19:15 Відповісти
По просьбе прихлебателей х#йла товарисча и назначили...
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05.11.2021 15:33 Відповісти
Агенты кремля уже и не палятся !
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05.11.2021 15:34 Відповісти
Як вже дістали ці Земразі. Коли суд і чий?
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05.11.2021 15:34 Відповісти
Може вже ніяких судів і не буде. Радше за все будуть "трійки", як при сталіні, але на лавах пвдсудних будуть опозиція та патріоти-націоналісти
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05.11.2021 15:45 Відповісти
Єрмак в бусіках.

Фотофакт:
https://pbs.twimg.com/media/FDbSwFRXMAgg9jQ?format=jpg&name=900x900

Пам'ятаєте скілько воплів було про светер Порошенка або м'ятий піджак?
Зараз "віце-прем'єр" в бусіках, а галасливим хвойдам і діла немає до дуже дивної біжутерії дЄрьмака.
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05.11.2021 15:35 Відповісти
та назначайте уже Шойгу министром обороны Украины. Че петлять, мудрый нарид непротив.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
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05.11.2021 15:39 Відповісти
Гнида кацапська,якщо зовсім коротко...
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05.11.2021 15:42 Відповісти
Деньги получены, значит нужно назначить)
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05.11.2021 15:43 Відповісти
А кого сильно удивит если завтра директором налоговой назначат Азарова?
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05.11.2021 15:49 Відповісти
Поправлю, азІрова😊
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05.11.2021 17:17 Відповісти
ИМПИЧМЕНТ ДЕРЬМАКУ!!!
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05.11.2021 15:56 Відповісти
Зараз рило козиря з кожного кутка виглядає, наголосували Зебіли хуже точно уже не буде?
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05.11.2021 16:00 Відповісти
Козирь розставляє ФСБеших агентів...
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05.11.2021 16:15 Відповісти
Кремль ставит своих на все ключевые посты в Украине. Быдло радуется, что Украиной мудро правит "новое лицо" - Зеленский....А в это время порабощение Украины идёт полным ходом - антиукраинские чиновники составляют уже абсолютное большинство...
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05.11.2021 16:16 Відповісти
І що робити, якщо більшість --73% , ідіоти, і голосують, думаючи с...кою, ,,по приколу".
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05.11.2021 19:19 Відповісти
Мєрзость...(с.)
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05.11.2021 16:16 Відповісти
Ничего личного, только бизнес
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05.11.2021 20:05 Відповісти
Нехай Єрмак пояснить свою пропозицію публічно, а не ховається за спиною президента.
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06.11.2021 23:02 Відповісти
Нехай....пояснить.
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13.11.2021 14:03 Відповісти
 
 