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Новини
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На Житомирщині буде реалізовано програму реконструкції лікарень та спортивної інфраструктури на 2 млрд грн, - ОДА

Депутати Житомирської обласної ради підтримали ініціативу Житомирської ОДА з виділення коштів для підготовки проєктно-кошторисної документації для реалізації в рамках програми "Велике будівництво" найбільш масштабних за останні кілька років проєктів у медичній та спортивній галузі області. Їх загальна вартість становитиме близько 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інфрмує Цензор.НЕТ.

На Житомирщині буде реалізовано програму реконструкції лікарень та спортивної інфраструктури на 2 млрд грн, - ОДА 01

 Зокрема, в рамках програми "Велике будівництво" планується у найближчі роки провести масштабну реконструкцію та переоснащення обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського та дитячої обласної лікарні.

Планується також реконструкція Бердичівської ДЮСШ ім. В. О. Лонського, Житомирської ДЮСШ "Авангард", спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з футболу "Полісся" та Бердичівського ліцею-інтернату спортивного профілю.

На Житомирщині буде реалізовано програму реконструкції лікарень та спортивної інфраструктури на 2 млрд грн, - ОДА 02

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"Впевнений, що саме завдяки ефективній співпраці держави та місцевої влади ми зможе реалізувати ще багато масштабних, а головне важливих для жителів Житомирщини інфраструктурних об'єктів", — зазначив голова ОДА.

Раніше в Офісі президента повідомили, що у межах програми "Велике будівництво" наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих і дітей. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

Автор: 

лікарня (1368) Бунечко Віталій (52) Велике будівництво (742) Житомирська область (1289)


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Смотрю перешли от навастей про "в рамках Великого Крадівництва отремонтировано 200 метров дорги в Попихуєвку", до навастей уже из будущего.
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05.11.2021 15:33 Відповісти
Отлично
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05.11.2021 15:42 Відповісти
Якщо світло і газ будуть, забули добавити
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05.11.2021 16:02 Відповісти
Що не кажіть. але саме Децентралізація дала дуже сильний поштовх для розвитку регіонів.
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05.11.2021 16:12 Відповісти
 
 