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Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархів і тиск на свободу слова

Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархів і тиск на свободу слова

Однією з тем обговорення на зустрічі народних депутатів з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич був закон про олігархів і тиск, що посилюється у зв'язку з цим, на свободу слова в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексія Гончаренка.

"Порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Окремо додав щодо закону про деолігархізацію, чи краще сказати - про монархізацію. Він був ухвалений без експертного висновку Венеціанської комісії, і це велика проблема. Вважаю, що цей закон дає президенту необмежені повноваження, які не передбачені Конституцією", - повідомив Гончаренко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Проєкт закону досі не підписано через порушення процедури його ухвалення.

Автор: 

Гончаренко Олексій (488) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Топ коментарі
+6
алигархав нада цыловать
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05.11.2021 15:40 Відповісти
+5
Политтехнологи придумали названия для Лохтората...Народ априори ненавидит олигархов, вот бубочка и старается со своими Слугами Уродами...Орут как они все на борьбу. а тут противные мешают им счастье для народа сделать!
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05.11.2021 15:44 Відповісти
+3
а тюбя нада баныть
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05.11.2021 15:42 Відповісти
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алигархав нада цыловать
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05.11.2021 15:40 Відповісти
а тюбя нада баныть
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05.11.2021 15:42 Відповісти
Политтехнологи придумали названия для Лохтората...Народ априори ненавидит олигархов, вот бубочка и старается со своими Слугами Уродами...Орут как они все на борьбу. а тут противные мешают им счастье для народа сделать!
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05.11.2021 15:44 Відповісти
ага закон "про олигархов" не имеющий к олигархам никакого отношения.
Так можна сочинить "закон про контрабандистов" где признаком контрабандиста будет, например, ношение штанов. Все кто в штанах контрабандисты и никаких гвоздей)
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05.11.2021 15:54 Відповісти
Тот кто очистит страну от олигархов,реально станет национальным героем. Так как это воры наших денег. И тормоз развития страны. Но то,что Зеленский не борец с ними - очевидно. Не обязательно придумывть о них законы. Достаточно они наследили и за просто, преступления. Все они воры. И убийцы. Если хорошо копнуть. Конкурентов,партнеров , кто убивал в 90- х ?
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05.11.2021 15:54 Відповісти
Взагалі то Захід рекомендує для зменшення впливу олігархів, різко підняти податки на великий бізнес (пр. США, Англія), розробити дієве антимонопольне законодавство, та назначати членів АМКУ не для зароблення дармових мільйонів, а для захисту інтересів народу.
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05.11.2021 16:02 Відповісти
В нашем случае нужно идти по более упрощенному и ускоренному пути избавления. Вплоть до того как это делали комуняки. Но комуняки травили благородных людей. А мы - бандитов. Олигарх - читай- бандит.
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05.11.2021 16:05 Відповісти
У випадку коли всё продано до нас в тч і АМКУ і перезавантажити його та звільнити від впливу олігархів на яких він повинен впливати дуже важко а може й неможливо. Подивіться на реформу судочинства суддями які відверто її саботують...
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05.11.2021 16:06 Відповісти
Батьку под статью подвели вот он и рвет дупу.. Какой бы ни был недиевый этот закон но даже официальное определение олигарха олигархом уже создаёт ему экономические проблемы и неудобства. На основании участия в списке другие государства могут вводить санкции. Кроме того есть неоспоримые олигархи которых не признать олигархами реальная зрада и падение рейтингов сн просто в ноль. Скажем если в реестре не будет хотя бы одного из Ахметовых, Коломойских, Фирташев, Порошенков.... Так что собака лает, а паравоз едет....
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05.11.2021 15:57 Відповісти
Шо ты несешь? ты сначала писать научись связно. Затем неси.
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05.11.2021 15:59 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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05.11.2021 20:02 Відповісти
 
 