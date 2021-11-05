Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархів і тиск на свободу слова
Однією з тем обговорення на зустрічі народних депутатів з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич був закон про олігархів і тиск, що посилюється у зв'язку з цим, на свободу слова в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексія Гончаренка.
"Порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Окремо додав щодо закону про деолігархізацію, чи краще сказати - про монархізацію. Він був ухвалений без експертного висновку Венеціанської комісії, і це велика проблема. Вважаю, що цей закон дає президенту необмежені повноваження, які не передбачені Конституцією", - повідомив Гончаренко.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Проєкт закону досі не підписано через порушення процедури його ухвалення.
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Так можна сочинить "закон про контрабандистов" где признаком контрабандиста будет, например, ношение штанов. Все кто в штанах контрабандисты и никаких гвоздей)