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Новини Коронавірус і карантин
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Конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва: Кисню та ліків у медзакладі вистачає, пацієнтку забрали самовільно, - в.о. директора лікарні Лущенко

Конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва: Кисню та ліків у медзакладі вистачає, пацієнтку забрали самовільно, - в.о. директора лікарні Лущенко

У Новобузькій багатопрофільній лікарні пояснили інцидент із їхньою пацієнткою, яку вночі на приватній швидкій привезли до миколаївської "інфекційки" з вимогою прийняти на лікування та забезпечити киснем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт лікарні.

В. о. директора Володимир Лущенко заявив, що пацієнтка отримувала необхідне лікування, проте її діти вирішили самовільно забрати пацієнтку.

"Хвора Л. житель ПСМТ Казанка поступила в терапевтичне відділення лікарні 03.11.2021 в 23:35 з ковідною двобічною пневмонією в крайнє важкому стані з сатурацією 35% і температурою 39 градусів. Госпіталізована в терапевтичне відділення, де стан було стабілізовано(сатурація 88, температура 37,5), хоча і залишався важким. Отримувала курс терапії згідно протоколу МОЗ в повному об'ємі, зокрема і кисень (в лікарні 104 кисневих балонів та 20 резервних, 76 кисневих концетраторів 2019-2021 років випуску). Керівник лікарні зранку особисто мав 2-х годинну бесіду з дітьми хворої, розповів їм про її стан хворої, прогноз лікування та транспортування. По наполяганню дітей дзвонив С. Федоровій, яка мені і зятю хворої в госпіталізації в обласну лікарню хворої Л. відмовила через відсутність місць.

Читайте також: "Не було ніякого нападу", - поліція про конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва

Ввечері 04.11.2021 в 21:30 діти хворої самовільно зайшли у терапевтичне відділення з порушенням карантинного режиму і забрали маму не звертаючи уваги на звертання чергового медичного персоналу. Заяви сина і дочки хворої про небажання лікування їх матері в нашій лікарні та відповідальність за неї поза нашим закладом отримані і вклеєні в історію хвороби", - сказано у повідомленні.

Лущенко заявив, що лікарня всіма необхідними ліками та киснем забезпечена в повному об'ємі.

За його словами, інцидент можна було попередити, якби Федорова зранку не відмовила дітям пацієнтки в госпіталізації хворої до інфекційної лікарні- тоді б її транспортували реанімобілем швидкої.

Під час брифінгу заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров заявив, що в Новобузькій лікарні станом на сьогодні заправлено 200 балонів з киснем: "Позавчора, вчора і 3-4 дні тому не було такого, щоб у Новому Бузі не було кисню та кисневого концентратора" .

"Не завжди те, що ми читаємо, бачимо, чуємо, відповідає реальній дійсності, і потрібно запитувати у професіоналів, у головних лікарів, у тих, хто безпосередньо лікує, у тих, хто безпосередньо відповідає за забезпечення лікарень, у тих, хто безпосередньо володіє повною інформацією щодо кожного питання, тому, шановні представники масової інформації, все, що стосується вакцинації, наявності кисню та інших ситуацій – ми готові до всіх відповідей", – наголосив Гранатуров.

Раніше директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їхню тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурація була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим з коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, тільки в її закладі для цього є все необхідне.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) Миколаїв (1822) Миколаївська область (2311) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Федорова Світлана (5)


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Топ коментарі
+16
Мозгов у них не хватает. Верят всяким страшилкам о вакцинах, а потом "невістка всралась"...
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05.11.2021 16:02 Відповісти
+12
Ну да, вот все отлично а родственникам вдруг привиделось что нет кислорода и они решили вести в другую больницу, совсем заврались.
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05.11.2021 16:03 Відповісти
+10
Нічого не зрозуміло.Якщо в Новобугській лікарні все було так,як пише лікар,то чому тоді родичі вирішили тягнути тяжко хвору в Миколаїв,при тому,що їм ясно сказали по телефону,що там немає вільних місць?Хто бреше в цій історії?
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05.11.2021 16:08 Відповісти
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о как... всего хватает и 700 погибших за день... ох и мрази...
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05.11.2021 16:00 Відповісти
Мозгов у них не хватает. Верят всяким страшилкам о вакцинах, а потом "невістка всралась"...
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05.11.2021 16:02 Відповісти
Немає лікарства яке лікує ковід19, лікарі лише усувають температуру, дають кисень, стабілізують стан хворого, такої таблетки, що випив і ти здоровий немає. Є вакцина, але багато людей її бояться колоти.
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05.11.2021 16:11 Відповісти
Зрада отменяется. Расходимся.
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05.11.2021 16:01 Відповісти
Мутили, требовали мзду с родных? Это все обьясняет.
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05.11.2021 16:01 Відповісти
Ну да, вот все отлично а родственникам вдруг привиделось что нет кислорода и они решили вести в другую больницу, совсем заврались.
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05.11.2021 16:03 Відповісти
"родственики" феєричні долбой#би , читайте уважно - людину госпіталізували із сатурацією 30 і підняли її до 80 ( як би це лікарі могли зробити без кисню ) Нормальні люди після цього б перевели дихання і запитали лікарів чим допомогти можуть , але ж ні ! ці дебіли захотіли родичку покласти у обласну лікарю ( бо це ж круто - "обласна" а не районна ) забрали її з лікарні , відімкнули від кисню ( бо дурні не думали що сатурація знову впаде ) , на авто зекономили , перевозили простою "буханкою" якоюсь без кисневого обладнання , після цього звісно що сатурація знову впала , бо легені місяцями відновлюються а не за добу (((( То до чого тут лікарі , якщо придурки пацієнти і їх рідня ???????
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05.11.2021 17:20 Відповісти
Может и феерические , НО! С сатурацией 30 прямой путь в реанимацию на аппарат, а не в терапевтическое отделение! С трудом верится , как без ШВЛ с , наверняка, тотальной пневмонией, подняли сатурацию до 88, кто то врет, и я догадываюсь кто!
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05.11.2021 20:39 Відповісти
Так зрозумів що ви , шановний терапевт , реаніматолог , анестезіолог , пульмонолог , отоляринолог і торакальний хірург у одній особі , що по статті на цензорі встановили необхідність застосування апарата ШВЛ (( При ковід - інфекції немає "тотальної пневмонії " у її типовому вигляді , бо запалення легень відсутнє (( а присутній тромбоз кровоносних судин (( затромбованим судинам пох@р їх примусова вентиляція ; їм додатковий кисень потрібен щоб наповнити ним організм чого досягають через встановлення назальної канюлі або одяганням на пацієнта кисневої маски ; для організму цього у більшості випадків достатньо і при цьому не травмується гортань і трахея як при трахеостомії що є невід"ємною процедурою при переході на ШВЛ більше аніж на три доби (( Все правильно лікарі зробили , пацієнтці вистачило кисневої маски щоб відновити сатурацію майже до нормального рівня ; якби не ідіоти діти - вона б через тижденьок вже почала на поправку іти і згадувала б цю пригоду у розповідях своїм онукам ....... а так ....... не факт що вона взагалі із коми нормальною вийде ....... ну то вже на совісті "грамотіїв " доньки і синочка . У новинах фейс доні засвітився (((( якась ідіотка ходяча - стан матері покращав безумовно а вона не довіряє лікарям бо ШВЛ не роблять (( і поперлася з хворою у білий світ як у копійку (( тупиця колгоспна ((
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05.11.2021 21:11 Відповісти
Так кто врет из заведующих больниц? Скорее всего обе-одна задним числом написала что состояние было хорошим и всем были обеспечены(видать ложила в карман большие деньги за бесплатные услуги которые родственники не потянули), вторая говорит что была агония у пациентки и в первой больнице ничего и никогда не было...
Насрать им на пациентов, главное бумажка вклеенная в дела задним числом?
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05.11.2021 16:04 Відповісти
Не хочете платить? Забирайте свою маму і везіть на кладовище. У нас он черга за вами...
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05.11.2021 16:15 Відповісти
А зачем платить? Лекарства же есть, кислород есть.. что покупать?
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05.11.2021 16:37 Відповісти
Нихера не понял
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05.11.2021 16:04 Відповісти
Кто на ком стоял???
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05.11.2021 16:05 Відповісти
Нічого не зрозуміло.Якщо в Новобугській лікарні все було так,як пише лікар,то чому тоді родичі вирішили тягнути тяжко хвору в Миколаїв,при тому,що їм ясно сказали по телефону,що там немає вільних місць?Хто бреше в цій історії?
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05.11.2021 16:08 Відповісти
Бо дибіли ті родичі - таких у нас он 73 % а може і більше , вони себе як не так то інакше проявляють , то голосують по приколу , то мітингують за "порушені права" , то на лікарів кидаються ((( пояснити дії неадеквата з позицій логіки неможливо (((
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Все чудово, усього вистачає, усі люди помирають щасливі, а ці скоти, невдячні, не захотіли помирати.
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05.11.2021 16:09 Відповісти
Тут треба послухати потерпілих. Як було діло насправді.
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05.11.2021 16:13 Відповісти
А хто у цій ситуації потерпілий ? Пацієнт ? - його думаю ніхто не запитував (( Родичі пацієнта - так вони , ідіоти , самі все і натворили ! Тоді виходить що медики - вони своє вже сказали ! Хворого з ускладненням дихання транспортувати без кисню неможливо !!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2021 17:33 Відповісти
Рукожопы))) Сам себя же и опроверг))) Если все было ок, то для чего нужна транспортировка в областную больницу??? "инцидент можно было предотвратить, если бы Федорова утром не отказала детям пациентки в госпитализации больной в инфекционную больницу - в таком случае ее транспортировали бы реанимобилем скорой" Источник:
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05.11.2021 16:16 Відповісти
Так "транспортіровать " рідні бажали а не лікарі , ви уважно текст читали ? Навіщо лікарям перевозити стабілізованого пацієнта ?
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05.11.2021 17:26 Відповісти
Вы не внимательны?) Я ЦИТАТУ этого "гения" привел)))
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05.11.2021 17:31 Відповісти
"Геній" просто згарячу пояснив що так можна було уникнути конфлікту , хоча мав би не сам видзвонувати в обласну лікарню . а запропонувати це робити рідним якщо у них лайно у жопі димілося ((( може б тоді вони і не робили дурнуватих дій !
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05.11.2021 17:42 Відповісти
Перечитайте статью ЕЩЕ раз)
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05.11.2021 17:44 Відповісти
О действиях родственников я вообще молчу) Я только о подаче информации этим ИО)
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05.11.2021 17:49 Відповісти
Всі хто хоч якусь займає посаду при владі Зеленського брешуть, як Сірко на Місяць. Немає вам всім віри, а фактично є результат, що ми займаємо третє місце по смертності, а були ж чемпіони по боротьбі так?
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05.11.2021 16:27 Відповісти
А зачем ОГА и врачам врать ? В чем смысл ? А деткам надо было вакцинировать маман, а не таскать полудохлую по больницам...
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05.11.2021 16:38 Відповісти
Придурку, брешуть, щоб переможні реляції тих, хто над ними не зіпсувати, бо ж по сраці дістануть. Зеленій гопоті брехати, що дихати. на тому й стоять виродки. А люди вмирають, ну то яка херня, то ж не слуги, третьякова плакати не буде.
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05.11.2021 16:43 Відповісти
Родичам просто не було що робити - їм привиділось, що нема кисню, погано лікують, тож найняли приватну машину і заплатили 8000 гривень. А може вже і лікарня гребе гроші за ліки і кисень.
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05.11.2021 16:47 Відповісти
Ви перша людина яка коментар написала після того як прочитала текст ! І ніякої плати за кисень , дурним родичам здалося що кисень у обласній лікарні це буде круто і вони перед іншими покрасуються що он їхню родичку в області лікують , а не там де інших ((
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05.11.2021 17:29 Відповісти
И поэтому этот "гений" в должности ИО пишет, что конфликт создала директор областной больницы?)
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05.11.2021 17:39 Відповісти
Буває що ИО схожий на ИА ( того що віслюк )
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05.11.2021 17:44 Відповісти
То есть, это та самая жаба, которая рассказывала, про "нападение на больницу", требовала пост полиции выставить, чтобы ее задницу не порвали родственники на британский флаг? И эти три "девочи-санитарки" на смене, которые не хотели принимать больных, уже не такие и бедные , а просто охеревшие телки, пришли поспать на работе, а тут их потревожили. А может родственники денег не дали, как там хотели ?!
Ну и что эта "врачиха" с подельниками еще работает, или она своя, зеленая, "имеет право на ошибку" пошалила чуть-чуть, ну с кем не бывает?
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05.11.2021 17:02 Відповісти
Вы статью читали? Или только заглавие?) Возмущаетесь зелеными и при этом верите на слово этим зеленым, после того как их обвинила в бездействии эта директор больницы)
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05.11.2021 17:43 Відповісти
Ну вам виднее, читатель вы или писатель, раз вы в статье и коментах Петю нашли)))
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05.11.2021 18:17 Відповісти
Тазик с холодной водой подарить?)))
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05.11.2021 18:38 Відповісти
Давай адрес и ФИО, вышлю сразу)
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05.11.2021 18:50 Відповісти
та вот в том то и дело, прочитал всё развитие событий. От того, как фролова кляузы в полицию писала за "нападение", до того, как она не хотела принимать больную по непонятным причинам за 10-12 часов до инциндента, и вплоть до позиции полиции, что никакого нападения на самом деле не было, а родственники были возмущены поведением персонала, который отказывался принимать больного.
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05.11.2021 18:52 Відповісти
Для вас отсутствие свободных мест, является непонятной причиной? И то что николаевцев, по этой причине развозят по районным больницам(об этом сообщалось перед этим), не является подтверждением отсутствия этих мест? Кого должны были выгнать из больницы, чтобы из одной больницы переправить больного в другую больницу???
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05.11.2021 19:05 Відповісти
так если нет мест, принимать больных не нужно, пусть на кладбище сразу везут?
зы: так кто пи**дит?!
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05.11.2021 19:17 Відповісти
Вы невнимательны) Эта пациентка НАХОДИЛАСЬ в больнице, но родственникам захотелось в больницу, в которой нет мест...
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05.11.2021 19:48 Відповісти
Верю каждому слову родственников и ни единому слову дохторов. Подтвердено тремя смертями людей от халатности врачей. Людей просто кинули и качали бабло с родственников.
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05.11.2021 18:12 Відповісти
А где можно найти слова родственников, а чукча?)
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05.11.2021 18:18 Відповісти
Такое впечатление, что комментируют люди или не читавшие двух статей или просто дебилы.. Не стали бы родственники тратить приличные деньги и срочно тащить больную в нормальную больницу если бы на месте был бы кислород, пусть даже за деньги. Понятно, что кислорода не было, пусть он сто раз был на бумаге. Родственников я не осуждаю, возможно сам бы сделал тоже самое в случае необходимости. Другое дело, что это Николаевская область и больная скорее всего не вакцинированная...
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05.11.2021 18:21 Відповісти
О, я уже и антиковидером стал))) Круто))) Тебя банят не за меня, а за то что ты флуд и срач разводишь(я так подозреваю)
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05.11.2021 19:09 Відповісти
Вижу тазика будет маловато, вода выкипит))) А я ведь тебя и не трогал, ты сам ко мне прицепился)))
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05.11.2021 20:56 Відповісти
Така ситуація по усій Україні. "Швидкі" з мигалками в чергах біля приймальних відділень інфекційних (профільних по КОВІД) лікарень. Місць не вистачає, тому йде сортування по пріорітетності (невідкладності) надання допомоги. Поступок родичів з Н.Буга не може кваліфікуватися, як тут деякі "розумники" кажуть (віслюки, дураки, дебіли...) то ПАНІКА не маючих медичної освіти людей, коли померає їх мама. Сатурація 35% - то преагональний стан. Н-Бугська лікарня тут винна лише в тому, що лікарі не зуміли переконати родичів не покидати відділення. Та й то відносно - громадяни мають право на вільний вибір лікаря і лікарні.
А директрису з інф. Миколаєва і її черговий персонал варто би допитати "з фанатизмом" - ймовірніше - мала місце відмова в госпіталізації (і не лише по телефону...), що спричинило насильницькі дії родичів. ЯКЩО МАМА КОНАЄ В МАШИНІ, ТО "ДЯКУЮ_ПРОШУ - БУДЬ ЛАСКА..." - НЕ САМІ ХОДОВІ СЛОВА. Буде скарга - буде суд, звільнення і, можливо, карна справа за ненадання медичної допомоги.
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05.11.2021 18:34 Відповісти
То есть, они должны были другого больного отключить от кислорода- пусть умирает, а подключить бабулю, родственникам которой объяснили , что мест нет. Ты понимаешь ,что не проблема положить больного даже в коридоре, но если нету свободной точки доступа кислорода - это труп. Настали времена , когда и богатые и бедные в одинаковой патовой ситуации- кому первому дали кислород , у того больше шансов выжить
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05.11.2021 20:51 Відповісти
Больница ОБЯЗАНА принять и максимально оказать ТУ помощь, какую смогут ! Просто или не дали денег или не захотели портить себе статистику - в результате совершили уголовное преступление - оставление человека в беспомощном состоянии + плюс куча должностных преступлений!
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06.11.2021 22:48 Відповісти
Главный пропангандист вакцинации министр Ляшко обосрался от страха поехать самому и разобраться с преступниками в белых халатах , боясь заразиться короновирусом ?
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05.11.2021 18:51 Відповісти
Ляшку насрати на антиваксерів . І це нормально . Вакцини він закупив багато і різної . Нормальні вакцинуються , а дурних не шкода .
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05.11.2021 18:58 Відповісти
Я так розумію , теща десь забула поставити підпис в заповіті . Це її і врятувало . Думали покатати стареньку містом , без кисню та реанімації кілька годин , і - вуаля . Аж тут подзвонив нотаріус , сказав що з документами халепа . Тож стареньку довелось терміново витягувати с того світу . А однією ногою була вже там .
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05.11.2021 18:54 Відповісти
Наоборот, её забрали, что бы скорее скопытилась, и хата ихняя.
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05.11.2021 21:54 Відповісти
За неготовність лікарні (ОБЛАСНОЇ, ІНФЕКЦІЙНОЇ, ОПОРНОЇ!) до надання екстренної і невідкладної допомоги несе відповідальність головний лікар (зараз - Генеральний директор). Це не ядерний удар по Миколаєву! - У цієї пані було маса часу , щоб підготовити установу до другої хвилі пандемії і зараз "не жувати шмарки" і звинувачувати владу. Видно її влаштовує отримувати по 100 тис. зарплати + надбавки (у тому числі і КОВІДні !) Родичі мають обов"язково притягнути і керівництво лікарні і чергову зміну за ненадання медичної допомоги. Цей суд виграється навіть без адвоката.
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07.11.2021 14:17 Відповісти
 
 