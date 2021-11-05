Конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва: Кисню та ліків у медзакладі вистачає, пацієнтку забрали самовільно, - в.о. директора лікарні Лущенко

У Новобузькій багатопрофільній лікарні пояснили інцидент із їхньою пацієнткою, яку вночі на приватній швидкій привезли до миколаївської "інфекційки" з вимогою прийняти на лікування та забезпечити киснем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт лікарні.

В. о. директора Володимир Лущенко заявив, що пацієнтка отримувала необхідне лікування, проте її діти вирішили самовільно забрати пацієнтку.

"Хвора Л. житель ПСМТ Казанка поступила в терапевтичне відділення лікарні 03.11.2021 в 23:35 з ковідною двобічною пневмонією в крайнє важкому стані з сатурацією 35% і температурою 39 градусів. Госпіталізована в терапевтичне відділення, де стан було стабілізовано(сатурація 88, температура 37,5), хоча і залишався важким. Отримувала курс терапії згідно протоколу МОЗ в повному об'ємі, зокрема і кисень (в лікарні 104 кисневих балонів та 20 резервних, 76 кисневих концетраторів 2019-2021 років випуску). Керівник лікарні зранку особисто мав 2-х годинну бесіду з дітьми хворої, розповів їм про її стан хворої, прогноз лікування та транспортування. По наполяганню дітей дзвонив С. Федоровій, яка мені і зятю хворої в госпіталізації в обласну лікарню хворої Л. відмовила через відсутність місць.

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Ввечері 04.11.2021 в 21:30 діти хворої самовільно зайшли у терапевтичне відділення з порушенням карантинного режиму і забрали маму не звертаючи уваги на звертання чергового медичного персоналу. Заяви сина і дочки хворої про небажання лікування їх матері в нашій лікарні та відповідальність за неї поза нашим закладом отримані і вклеєні в історію хвороби", - сказано у повідомленні.

Лущенко заявив, що лікарня всіма необхідними ліками та киснем забезпечена в повному об'ємі.

За його словами, інцидент можна було попередити, якби Федорова зранку не відмовила дітям пацієнтки в госпіталізації хворої до інфекційної лікарні- тоді б її транспортували реанімобілем швидкої.

Під час брифінгу заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров заявив, що в Новобузькій лікарні станом на сьогодні заправлено 200 балонів з киснем: "Позавчора, вчора і 3-4 дні тому не було такого, щоб у Новому Бузі не було кисню та кисневого концентратора" .

"Не завжди те, що ми читаємо, бачимо, чуємо, відповідає реальній дійсності, і потрібно запитувати у професіоналів, у головних лікарів, у тих, хто безпосередньо лікує, у тих, хто безпосередньо відповідає за забезпечення лікарень, у тих, хто безпосередньо володіє повною інформацією щодо кожного питання, тому, шановні представники масової інформації, все, що стосується вакцинації, наявності кисню та інших ситуацій – ми готові до всіх відповідей", – наголосив Гранатуров.

Раніше директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їхню тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурація була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим з коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, тільки в її закладі для цього є все необхідне.