Підроблений COVID-сертифікат виявили у пацієнтки у лікарні на Одещині: Жінка перебуває у тяжкому стані

В Ізмаїлі Одеської області в реанімації перебуває не щеплена від COVID-19 пацієнтка, яка мала "липовий" сертифікат про вакцинацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

У неї підтвердився коронавірус, але при цьому був сертифікат, який нібито підтверджує вакцинацію.

"Стан жінки ускладнений супутньою патологією. Тому вона під постійним наглядом медиків...", - сказав Волошенков.

При цьому він акцентував на тому, що історія з сертифікатом і стан пацієнтки – різні, незалежні один від одного питання.

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За його словами, невідомо, чи було б її лікування іншим, якби медики спочатку знали, що документ про щеплення не відповідає дійсності.

"Це – гіпотетичне запитання", - сказав чиновник, додавши, що походженням сертифіката (фальшивка це чи інше порушення) займаються правоохоронні органи.

Як зазначив генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков, він не може стверджувати, що це підроблений сертифікат. Зокрема, документ може бути справжнім, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася.

До неї була направлена медична комісія, щоб провести комісійний огляд.

"У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача ковід-відділенням їй сказали: "Ви – у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати та різні дози".

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Тоді вона взяла за руку завідувача відділенням і сказала: "Я не вакцинована", – розповів Гайдуков.

2 листопада жінку перевели до реанімації – її стан продовжує погіршуватися, їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.