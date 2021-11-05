Підроблений COVID-сертифікат виявили у пацієнтки у лікарні на Одещині: Жінка перебуває у тяжкому стані
В Ізмаїлі Одеської області в реанімації перебуває не щеплена від COVID-19 пацієнтка, яка мала "липовий" сертифікат про вакцинацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.
У неї підтвердився коронавірус, але при цьому був сертифікат, який нібито підтверджує вакцинацію.
"Стан жінки ускладнений супутньою патологією. Тому вона під постійним наглядом медиків...", - сказав Волошенков.
При цьому він акцентував на тому, що історія з сертифікатом і стан пацієнтки – різні, незалежні один від одного питання.
За його словами, невідомо, чи було б її лікування іншим, якби медики спочатку знали, що документ про щеплення не відповідає дійсності.
"Це – гіпотетичне запитання", - сказав чиновник, додавши, що походженням сертифіката (фальшивка це чи інше порушення) займаються правоохоронні органи.
Як зазначив генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков, він не може стверджувати, що це підроблений сертифікат. Зокрема, документ може бути справжнім, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася.
До неї була направлена медична комісія, щоб провести комісійний огляд.
"У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача ковід-відділенням їй сказали: "Ви – у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати та різні дози".
Тоді вона взяла за руку завідувача відділенням і сказала: "Я не вакцинована", – розповів Гайдуков.
2 листопада жінку перевели до реанімації – її стан продовжує погіршуватися, їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.
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Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
Это те врачи, которые амизон против гриппа рекомендуют? Или "пейте цинк чтобе придатвратить кавидъ"? Или другие, которые гомеопаты-целители? В мировой практике никакого увеличения побочки от вакцин у переболевших нет.
Из инторнетов оне всьо ето берут, из интернетов. Казалось бы, всё открыто в том числе исходные данные по ковиду, достаточно найти и сопоставить факты. Ан-нет, оказалось, что для большинства это слишком сложно и не слишком интересно. Большинство шарится по откровенным интернет-помойкам, принимает за чистую монету всё, что там находит, и потом шарит это по фейсбучикам и бложикам. А потом получается, что 99% информации по медицине (и ковиде) в укрнете это леденящий душу адокъ.
Путаны переберутся с окружной к кабинетам вакцинации.Чем стоять мерзнуть на ветру-тут в тепле,в добре за 300 гривен можно по-быстрому отсосать.Главное что б не толпились.
"Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована"
Там много градаций, но опции "был ли вакцинирован" нет.
А далі - помре, то і кінці у воду та ще один + на користь вакцинації. А виживе - то нічого не докаже, бо усі були в масках і окулярах, а при низькій сатурації людина не адекватна.
А Гайдукову варто би бути не лише директором, але й ЛІКАРЕМ і, передусім ЛЮДИНОЮ і не допитувати ( тероризувати і шантажувати брехнею) людей на смертному одрі.
Сдается половина так называемых вакцинированых - фейковые.