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Новини Коронавірус і карантин
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Підроблений COVID-сертифікат виявили у пацієнтки у лікарні на Одещині: Жінка перебуває у тяжкому стані

Підроблений COVID-сертифікат виявили у пацієнтки у лікарні на Одещині: Жінка перебуває у тяжкому стані

В Ізмаїлі Одеської області в реанімації перебуває не щеплена від COVID-19 пацієнтка, яка мала "липовий" сертифікат про вакцинацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

У неї підтвердився коронавірус, але при цьому був сертифікат, який нібито підтверджує вакцинацію.

"Стан жінки ускладнений супутньою патологією. Тому вона під постійним наглядом медиків...", - сказав Волошенков.

При цьому він акцентував на тому, що історія з сертифікатом і стан пацієнтки – різні, незалежні один від одного питання.

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За його словами, невідомо, чи було б її лікування іншим, якби медики спочатку знали, що документ про щеплення не відповідає дійсності.

"Це – гіпотетичне запитання", - сказав чиновник, додавши, що походженням сертифіката (фальшивка це чи інше порушення) займаються правоохоронні органи.

Як зазначив генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков, він не може стверджувати, що це підроблений сертифікат. Зокрема, документ може бути справжнім, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася.

До неї була направлена медична комісія, щоб провести комісійний огляд.

"У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача ковід-відділенням їй сказали: "Ви – у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати та різні дози".

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Тоді вона взяла за руку завідувача відділенням і сказала: "Я не вакцинована", – розповів Гайдуков.

2 листопада жінку перевели до реанімації – її стан продовжує погіршуватися, їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) Одеська область (3360) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Где видео ,тролина? Сидит какая то Чучундра и рассказывает басни. Где видео со входом ,с показом таблички с названием больницы,нет ничего кроме слов какой то ТП.
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05.11.2021 16:45 Відповісти
+8
а кто её пустил в реанимацию? ВЫПИСАТЬ! ПУСТЬ ПРИКЛАДЫВАЕТ К ГОЛОВЕ СВОЙ "СЕРТИФИКАТ". ТРИ РАЗА В ДЕНЬ. ПЕРЕД ЕДОЙ.
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05.11.2021 17:05 Відповісти
+7
Какие врачи? Можно фамилии врачей с их квалификацией,или ссылку на научный меджурнал,а не спидинфо. Млять да откуда же вы это все берете? Хотя я догадываюсь с каких болот .
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05.11.2021 16:48 Відповісти
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Жаль женщину. Наверное повелась на рекомендации антивакса "Привет". Складно он тут всем лапшу на уши вешал. Что то кудысь пропал. Наверное павязали?
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05.11.2021 16:14 Відповісти
Може, корона наздогнала?
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05.11.2021 16:17 Відповісти
Корона ... Это жестоко. Пусть лучше будет павязали.
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05.11.2021 16:22 Відповісти
Жорстоко, але справедливо.
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05.11.2021 16:26 Відповісти
Ну ... Тут не поспоришь.
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05.11.2021 16:29 Відповісти
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
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05.11.2021 16:35 Відповісти
реанимация самый лучший в мире детектор брехни на ковид-сертификаты
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05.11.2021 17:06 Відповісти
Приблизно так, лише з іншого приводу вважали в Гестапо.
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06.11.2021 16:37 Відповісти
Антиваксы срут другим в уши, а как припрет то все равно вакцинируются. А вот дебилы с насранными ушами потом в реанимации завещания пишут.
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06.11.2021 12:29 Відповісти
Снимать и показывать постоянно и 24 часа , - Пускай все смотрят, как говорится у Страха глаза Велики.
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05.11.2021 16:18 Відповісти
Журналистка зашла в Винницкий клинический центр инфекционных болезней и не нашла не только больных но и увидела , за день, только две скорых. Зато встретила военизированную охрану. Видео на цукербуке.
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05.11.2021 16:21 Відповісти
Ну так где видео или деньги с Москвы перекинули а видео забыли.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/950172318501343/user/100006874628261/
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05.11.2021 16:32 Відповісти
Где видео ,тролина? Сидит какая то Чучундра и рассказывает басни. Где видео со входом ,с показом таблички с названием больницы,нет ничего кроме слов какой то ТП.
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05.11.2021 16:45 Відповісти
есть два типа фальшивых сертификатов - один, просто напечатанный на принтере и проданный; другой, когда задействованы доктора, проводя за бабло пациента через ковид-систему и выдают "справждний" серкификат, но без вакцинации, проверить такой сертификат на подлинность невозможно.... только случай, типа в Измаиле, может выявить его фальшивость.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
криминал с ковид сертификатом измаильской тетки на лицо... наказать и тетку - выставить счет на лечение, и доктора, выдавшего сертификат, уволить с волчим билетом.
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05.11.2021 16:30 Відповісти
Значит не помогают левые сертификаты.
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05.11.2021 16:36 Відповісти
Это так неожиданно.
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05.11.2021 18:21 Відповісти
Врачи утверждают , что прививка переболевшим - это преступление, так как у переболевших побочка существенно увеличивается. Поэтому каждый врач, который переболевшему не сделает прививку и выдаст сертификат - однозначно Герой, так как спас жизнь человеку.
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05.11.2021 16:38 Відповісти
> "Врачи утверждают , что прививка переболевшим - это преступление, так как у переболевших побочка существенно увеличивается."

Это те врачи, которые амизон против гриппа рекомендуют? Или "пейте цинк чтобе придатвратить кавидъ"? Или другие, которые гомеопаты-целители? В мировой практике никакого увеличения побочки от вакцин у переболевших нет.
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Какие врачи? Можно фамилии врачей с их квалификацией,или ссылку на научный меджурнал,а не спидинфо. Млять да откуда же вы это все берете? Хотя я догадываюсь с каких болот .
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05.11.2021 16:48 Відповісти
> " да откуда же вы это все берете?"

Из инторнетов оне всьо ето берут, из интернетов. Казалось бы, всё открыто в том числе исходные данные по ковиду, достаточно найти и сопоставить факты. Ан-нет, оказалось, что для большинства это слишком сложно и не слишком интересно. Большинство шарится по откровенным интернет-помойкам, принимает за чистую монету всё, что там находит, и потом шарит это по фейсбучикам и бложикам. А потом получается, что 99% информации по медицине (и ковиде) в укрнете это леденящий душу адокъ.
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05.11.2021 16:55 Відповісти
Я сама дочь офицера, тут не все однозначно...
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06.11.2021 12:26 Відповісти
Говорят, вакцину можно отсосать в месте укола, как яд змеи. Нужно только уложиться в 3,5 минуты после инъекции. Только не рассказывайте антиваксам, представьте что будет твориться в прививочных центрах!
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05.11.2021 17:19 Відповісти
Начнут деньги зарабатывать.Появятся профессиональные отсасывальщицы(ки).
Путаны переберутся с окружной к кабинетам вакцинации.Чем стоять мерзнуть на ветру-тут в тепле,в добре за 300 гривен можно по-быстрому отсосать.Главное что б не толпились.
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05.11.2021 18:40 Відповісти
и чтобы им было привычнее работать, разрешат уколы делать в ту часть тела, которую пожелает вакцинируемый
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05.11.2021 20:36 Відповісти
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05.11.2021 20:46 Відповісти
Врач может утверждать что угодно. Что он Наполеон Бонапарт. Утверждать или опровергать могут только эксперименты проведенные в соответствии с научными стандартами.
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06.11.2021 12:25 Відповісти
Що за маячня?
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05.11.2021 16:40 Відповісти
История, леденящая кровь: "№

"Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована"
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Это тоже какой-то маразм. Что там за изменения в тактике в зависимости от того, был вакциниван или нет?...
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05.11.2021 16:48 Відповісти
"нужны разные препараты и разные дозы"
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Вот общий протокол США - https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalized-adults--therapeutic-management/

Там много градаций, но опции "был ли вакцинирован" нет.
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05.11.2021 17:04 Відповісти
Based on disease severity - зависит от наличия вакцинации. А может просто на испуг взяли.
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05.11.2021 17:37 Відповісти
За кого вони нас мають?
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05.11.2021 17:04 Відповісти
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05.11.2021 17:17 Відповісти
Насправді, смішного нічо нема, думаю, шо там дійсно - щепленим, тбм, - щадящєє лєчєніе.
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06.11.2021 12:35 Відповісти
Це класичний гестапівський метод: заставити "зізнатися" людину на смертному одрі. В такому стані кожен зізнається у будь-чому. Скоти.
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06.11.2021 16:41 Відповісти
Перефразую. Вірус б'є не по паспорту, а по морді.
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05.11.2021 16:55 Відповісти
Де можна подивитись протокол лікування шеплених?
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05.11.2021 17:03 Відповісти
Ніде, тому ще такого протоколу немає (не повинно бути, якщо він вигадан в Україні). Протокол для щеплених не відрізняється від загального протоколу.
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05.11.2021 17:10 Відповісти
Отож.
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05.11.2021 17:16 Відповісти
а кто её пустил в реанимацию? ВЫПИСАТЬ! ПУСТЬ ПРИКЛАДЫВАЕТ К ГОЛОВЕ СВОЙ "СЕРТИФИКАТ". ТРИ РАЗА В ДЕНЬ. ПЕРЕД ЕДОЙ.
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05.11.2021 17:05 Відповісти
Сертификат сжечь. Пепел развести ведром воды и больной клизму каждый час до излечения.
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05.11.2021 17:20 Відповісти
Ну для профилактики можно еще перед сном втирать пепел в дёсна.
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05.11.2021 20:49 Відповісти
Задрали людей пугать! Сатурация сатурация, человека нужно отвлечь, успокоить. Прежде всего. А в наших больничках, и здоровым хреново сразу делается. Стресс провокатор вируса, а испуг добивает. От испуга человек задыхается, падает кислород. Организм может вычухаться сам, если его не добивать всякими уколами и таблетками. Обществу психотерапию нужно, а не уколы.
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05.11.2021 17:57 Відповісти
Зайшли до палати з жінкою, що задихається і на кисневій підтримці і сказали -" кажи, що не вакцинована, бо ... сама знаєш!" В такому стані людина скаже все, що завгодно...
А далі - помре, то і кінці у воду та ще один + на користь вакцинації. А виживе - то нічого не докаже, бо усі були в масках і окулярах, а при низькій сатурації людина не адекватна.
А Гайдукову варто би бути не лише директором, але й ЛІКАРЕМ і, передусім ЛЮДИНОЮ і не допитувати ( тероризувати і шантажувати брехнею) людей на смертному одрі.
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05.11.2021 18:54 Відповісти
"антивакцинаторам" хоть в лоб, хоть по лбу - здыхают, лезут любым способом в реанимацию с воплями "кислород", но облегчить себе жизнь вакциной упорно не желают. одно слово - упоротые!
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05.11.2021 18:58 Відповісти
Ха..Ведь общеизвестно,что после вакцинации хер стоять не будет.А невакцинированных потому в мешках и хоронят,что у них даже после смерти хер так стоит,что гроб крышкой накрыть невозможно.Так что нахер ту вакцину.
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05.11.2021 20:55 Відповісти
А потом такие липовые антиваксеры орут: ну вот в стране вакцинировано х% а все равно все болеют!
Сдается половина так называемых вакцинированых - фейковые.
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06.11.2021 12:22 Відповісти
 
 