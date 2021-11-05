Відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не сплачуватимуть лікарняні, - Фонд соцстрахування

Українцям, яких усунуть від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу по лікарняних листках. Йдеться про тих, хто підлягає вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фонд соціального страхування.

Повідомляється, що виплати не проводяться за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями усунення від роботи. У Фонді звертають увагу на те, що відмова від вакцинації за відсутності протипоказань наражає оточуючих на небезпеку.

Також уточнюється, що згідно із законодавством, допомога з тимчасової втрати працездатності фінансується, щоб компенсувати заробіток, втрачений за час лікування.

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"У разі усунення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній", - додали у Фонді.

Зазначимо, перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID, визначено наказом МОЗ.