Pfizer стверджує, що нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті
Попередні результати випробувань показують, що таблетки Pfizer для лікування COVID-19 знижують ризик госпіталізації та смерті серед людей із груп ризику на 89%.
Про це повідомили у компанії Pfizer, інформує Цензор.НЕТ.
Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. Частина приймали справжні ліки, частина - плацебо.
Одні хворі почали приймати через три дні, інші через п'ять днів після появи перших симптомів COVID-19.
За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.
Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.
Схожі показники госпіталізації були і серед тих, хто починав вживати пігулку впродовж п'яти днів після появи симптомів: 1% проти 6,7%.
Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.
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- Нет, не выгодно. Я леплю таблетки Paxlovid.
блохастым антивакцерам за таблетками не соваться !
а за яким критерієм визначали, якій групі давати таблетки, а якій пустишки???
Як визначили тих, кому є надія вижити, а кому ні???
Если ответ правильный, получай таблетку.
А на двадцять дев'ятий день - тиша.? ....
антивакцерам подойдет !
а вас, антивакцеры ждут недели мучения по ШВЛ и морг на финише
думаете пропетляете?
не выйдет, это пандемия, рано или поздно подхватите заразу
В завтрашнем дне живут лишь мечты. Возможно у насекомых есть уверенность в завтрашнем дне, но у людей всё не так. Так что лучше сомневаться в чужой объективности, чем быть уверенным в собственной глупости.
И таки да, я тоже уверен в завтрашнем дне. И это дно я ощущаю уже сегодня.
Это только проваксеры считают себя дунканами маклаудами, и только лишь потому, что их укололи "волшебной" вакциной "от всего".
И к земле тебе привыкать тоже придётся, будь ты хоть энное количество раз привитый. И это даже не вопрос времени, а вопрос случая.
Может у тебя и есть уверенность в завтрашнем дне. Но точно нет уверенности твоего в нём присутствия.
Заболел - нужно лечить, а тыкать иголкой в здорового человека... вот нет.
Только нужно чтобы эти препараты прошли полный цикл испытаний. И тогда - если заболею, то даже готов буду принять, думаю. Но тока если заболею.
напиши когда, пошлю соболезнование
Слєдующій. Учоні... Я оно часнику наївся, так од мене всі шарахаюцця. Отето лайфхак.
Я недавно такого чувака в магазе встретил. Ему маску не надо одевать и вакцинироваться не надо. Он когда зашёл в магаз - все остальные посетители вышли (кроме нескольких, которых он случайно отрезал от выхода и им пришлось прятаться в комнате-холодильнике с йогуртами).
Заболел - нужно лечить.
Хоть я и антивакс, но при прохождении полного цикла клинических испытаний - только "за" использование препарата в лечении больных.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Сколько?
https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/
https://www.youtube.com/watch?v=DcZGSQBHrV0&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
- когда уборщица, оставшиеся после опыта таблетки плацебо , выкинула в больничный мусорник
все крысы жившие в нем сдохли...
сдохли и коты лакомившиеся крысами...
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