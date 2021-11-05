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Новини Боротьба з коронавірусом
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Pfizer стверджує, що нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті

Pfizer стверджує, що нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті

Попередні результати випробувань показують, що таблетки Pfizer для лікування COVID-19 знижують ризик госпіталізації та смерті серед людей із груп ризику на 89%.

Про це повідомили у компанії Pfizer, інформує Цензор.НЕТ.

Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. Частина приймали справжні ліки, частина - плацебо.

Одні хворі почали приймати через три дні, інші через п'ять днів після появи перших симптомів COVID-19.

За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.

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Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.

Схожі показники госпіталізації були і серед тих, хто починав вживати пігулку впродовж п'яти днів після появи симптомів: 1% проти 6,7%.

Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.

Автор: 

ліки (1341) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+7
таблетки пфайзер работают только с чипированной вакциной пфайзер

блохастым антивакцерам за таблетками не соваться !
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05.11.2021 16:57 Відповісти
+7
у нас проблем с ковидом нет. мы же не орём как ипанутые,что надо вакцинироваться. а для вас,идиЁтов,цинидик самое то!
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05.11.2021 17:05 Відповісти
+5
Одно могу сказать точно, когда придумают реальную вакцину или лекарство от ковида, оно будет стоить оччень дорого! А пока что это все на уровне эксперимента. Как с таблетками. Только там было 1881 человек, а вакцину тестируют все 8 миллиардов.
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05.11.2021 17:09 Відповісти
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- Сара, ты ещё подделываешь сертификаты?
- Нет, не выгодно. Я леплю таблетки Paxlovid.
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Сара така передбачлива! Прєлєсть!
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05.11.2021 16:48 Відповісти
таблетки пфайзер работают только с чипированной вакциной пфайзер

блохастым антивакцерам за таблетками не соваться !
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Не могу промовчати:
а за яким критерієм визначали, якій групі давати таблетки, а якій пустишки???
Як визначили тих, кому є надія вижити, а кому ні???
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Я думаю, что в Украине будут спрашивать "Хто ваш батько і хто ваша мати?"
Если ответ правильный, получай таблетку.
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05.11.2021 16:49 Відповісти
а за яким критерієм визначали, якій групі давати таблетки, а якій пустишки??? Зелохам (73 % - давали "пустишки" - а ОПЗЖникам ніц не давали - в результаті вижили тільки нездолані "порохоботи"!!!
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05.11.2021 16:55 Відповісти
Ці критерії прописані в ICH GCP з 1997 року.До того діяли лише принципи Гельсінської декларації Всесвітньої медицинської асоціації
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05.11.2021 17:04 Відповісти
Тут можно было смело бросать монетку. Не факт, что экспериментальный препарат улучшит течение болезни и не даст при этом нежелательных осложнений. На первом этапе, к сожалению, по другому - никак.
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05.11.2021 17:15 Відповісти
..... За первые 28 дней испытаний среди пациентов, получавших настоящее лекарство, не зафиксировали ни одного случая смерти .......
А на двадцять дев'ятий день - тиша.? ....
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05.11.2021 16:47 Відповісти
а какая перспектіва на 100 лєт
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05.11.2021 17:30 Відповісти
Уррррррррррррааааааааааа! Людство врятоване! Слава"Pfizer"
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05.11.2021 16:47 Відповісти
0,5 грамма цианистого калия,решает проблему ковида на раз.
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05.11.2021 16:48 Відповісти
о !!!

антивакцерам подойдет !
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05.11.2021 16:58 Відповісти
у нас проблем с ковидом нет. мы же не орём как ипанутые,что надо вакцинироваться. а для вас,идиЁтов,цинидик самое то!
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05.11.2021 17:05 Відповісти
я чипировался, теперь кругом без смартфона хожу и цветные сны вижу
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05.11.2021 17:13 Відповісти
а штрихкод на лоб забыл поставить.
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05.11.2021 17:18 Відповісти
По твоим комментам это заметно...
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05.11.2021 17:18 Відповісти
я здоровый, бодрый и уверен в завтрашнем дне

а вас, антивакцеры ждут недели мучения по ШВЛ и морг на финише
думаете пропетляете?
не выйдет, это пандемия, рано или поздно подхватите заразу
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05.11.2021 17:46 Відповісти
Пандемии второй год уже идет. Все уже думаю с ним (ковидом) встретились
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05.11.2021 17:49 Відповісти
вы не переживайте, все впереди - на каждого антивакцера найдется свой штам
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05.11.2021 18:36 Відповісти
На каждого ваксера найдется свой новый мутированый штамм
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06.11.2021 07:29 Відповісти
Вижу я в диагнозе не ошибся. ))
В завтрашнем дне живут лишь мечты. Возможно у насекомых есть уверенность в завтрашнем дне, но у людей всё не так. Так что лучше сомневаться в чужой объективности, чем быть уверенным в собственной глупости.
И таки да, я тоже уверен в завтрашнем дне. И это дно я ощущаю уже сегодня.
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05.11.2021 18:24 Відповісти
твое будущее ШВЛ и сыра земля, антивакцер !
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05.11.2021 18:35 Відповісти
А я и не считаю, что будучи привитым, я защищён от всего - ковида, ДТП, падений и переломов и прочих неприятностей.
Это только проваксеры считают себя дунканами маклаудами, и только лишь потому, что их укололи "волшебной" вакциной "от всего".
И к земле тебе привыкать тоже придётся, будь ты хоть энное количество раз привитый. И это даже не вопрос времени, а вопрос случая.
Может у тебя и есть уверенность в завтрашнем дне. Но точно нет уверенности твоего в нём присутствия.
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05.11.2021 18:48 Відповісти
не волновайся шыбко что ждет антивакцеров.Чем больше вакцеров,тем больше их принимает сырая земля. ЕЕ величество смерть ,в сырую землю отправляет без разбору да и сертификат с тестом не спрашивает
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05.11.2021 19:34 Відповісти
Я, например, не имею ничего против.
Заболел - нужно лечить, а тыкать иголкой в здорового человека... вот нет.
Только нужно чтобы эти препараты прошли полный цикл испытаний. И тогда - если заболею, то даже готов буду принять, думаю. Но тока если заболею.
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05.11.2021 17:48 Відповісти
пусть своих американцев таким кормят, те покорно сьедят и судиться не станут, если товар ненадлежащего качества!
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05.11.2021 16:48 Відповісти
а ты умрешь ?
напиши когда, пошлю соболезнование
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05.11.2021 17:22 Відповісти
для dust! боюсь что Бог шельму метит, не знаю что ты за человек ,но еще не видел человека который бы так как ты болтал и при этом остался без последствий
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05.11.2021 19:40 Відповісти
Да нє сагласєн я! А гдє гарантія, я вас спрашую? Запхают туда чіп і будеш ходить як дурак в шапкє з фольги. Всьо развод і провокація. Нє-вє-рю.
Слєдующій. Учоні... Я оно часнику наївся, так од мене всі шарахаюцця. Отето лайфхак.
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05.11.2021 16:49 Відповісти
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05.11.2021 16:50 Відповісти
Можно ещё носки пару недель не стирать и штаны не снимать когда в туалет ходишь.
Я недавно такого чувака в магазе встретил. Ему маску не надо одевать и вакцинироваться не надо. Он когда зашёл в магаз - все остальные посетители вышли (кроме нескольких, которых он случайно отрезал от выхода и им пришлось прятаться в комнате-холодильнике с йогуртами).
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05.11.2021 16:56 Відповісти
Бггг... одной группе давали Пухловид, другой - виагру. Результаты первой группы были лучше, но все почему-то стремились во вторую .
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05.11.2021 16:52 Відповісти
Я так розумію це тельбухохід який буде вивчати мій внутрішній світ, передавати данні прямо в Пентагон і випромінювати проміні срачки цілодобово.
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05.11.2021 16:55 Відповісти
Не не не, тама НАНОРОБОТЫ! Ночью вылезают из человека и высасывают мозг. Нужно спать в шлеме из железа.
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05.11.2021 16:56 Відповісти
Краще - нехай сосуть ...
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06.11.2021 15:45 Відповісти
По чём, интересно?
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05.11.2021 16:57 Відповісти
по 2,20 рупь
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05.11.2021 17:00 Відповісти
Одно могу сказать точно, когда придумают реальную вакцину или лекарство от ковида, оно будет стоить оччень дорого! А пока что это все на уровне эксперимента. Как с таблетками. Только там было 1881 человек, а вакцину тестируют все 8 миллиардов.
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05.11.2021 17:09 Відповісти
за твоєю теорією і вакцина повинна бути платною.
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05.11.2021 17:23 Відповісти
На проходной фирмы Дарница замечен самосвал извести и два мела.
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05.11.2021 17:17 Відповісти
Антиваксам по секрету скажу. Таблетку придумали, потому что чип версии 2.0 от Гейтса не проходит в иглу шприца.
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Ты не переживай. Мы его разгрызем))) А вот у тебя такого варианта при уколе не было, завидуй)))
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05.11.2021 17:52 Відповісти
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05.11.2021 18:27 Відповісти
лишь бы купили.
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05.11.2021 17:32 Відповісти
Вот это - другое дело.
Заболел - нужно лечить.
Хоть я и антивакс, но при прохождении полного цикла клинических испытаний - только "за" использование препарата в лечении больных.
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05.11.2021 17:46 Відповісти
навіщо потрібні чудо-пігулки від ковіду, якшо вже є чудо-вакцини? і навпаки
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05.11.2021 17:49 Відповісти
А это лишь очередное подтверждение ТОГО, что даже производитель экспериментальных "вакцин" САМ в нее не верит ! Раз он производит святую вакцину, которая гарантирует вечную жинь без тяжких последствий - ЗАЧЕМ ему еще таблетки от саой болезник, которую он , якобы, победил !
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06.11.2021 15:57 Відповісти
Вот сейчас кстати не завидую проваксерам... они блин из штанов выпрыгивали чтоб доказать что их согласие на укол лишь бы пустили в ТЦ (окрім тебе Антипе, та декількох адекватних) было типа "добровольным и осознанным"... а оказывается можно немного подождать ... и будет лекарство, по старому как мир принципу: заболел - лечись))
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05.11.2021 17:50 Відповісти
а оказывается можно немного подождать ..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Сколько?
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05.11.2021 18:38 Відповісти
Ну ты же дождался до ЭТОЙ новости?! Так что не сц.ы - дождешься !
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06.11.2021 15:58 Відповісти
Сцать надо тем кто под прокси и спутником вакцинирован.
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06.11.2021 16:40 Відповісти
Ты не нервничай так... А лучше посмотри вот ЭТОТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ - фильм расследование снятое Р.Дениро (тем самым... - актером из США)... Можен у тебя что то в голове и прояснится...

https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/
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06.11.2021 20:42 Відповісти
ВОЗ
https://www.youtube.com/watch?v=DcZGSQBHrV0&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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05.11.2021 18:10 Відповісти
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
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05.11.2021 18:14 Відповісти
это он тебе лично сказал ?
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05.11.2021 18:37 Відповісти
Я не против принудительного участия в экспериментальном "акционировании", но даже я хочу от тебя увидеть ссылку с подтверждением !
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06.11.2021 16:00 Відповісти
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05.11.2021 18:33 Відповісти
"В группе, которая принимала плацебо, умерли 10 человек."

- когда уборщица, оставшиеся после опыта таблетки плацебо , выкинула в больничный мусорник
все крысы жившие в нем сдохли...
сдохли и коты лакомившиеся крысами...

.
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05.11.2021 18:57 Відповісти
89 или 68 или...вы купите, потом узнаете.
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05.11.2021 19:24 Відповісти
Есть очень хороший фильм Роберта ДеНиро https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/ ОТВАКЦИНЕНЫ представляющий собой тщательное научное расследование факта вопиющего подлога, совершенного Центром по Контролю за Заболеваниями США (вкупе с фармацевтическими компаниями), в результате которого были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья.
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05.11.2021 19:55 Відповісти
 
 