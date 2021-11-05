Pfizer стверджує, що нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті

Попередні результати випробувань показують, що таблетки Pfizer для лікування COVID-19 знижують ризик госпіталізації та смерті серед людей із груп ризику на 89%.

Про це повідомили у компанії Pfizer, інформує Цензор.НЕТ.

Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. Частина приймали справжні ліки, частина - плацебо.

Одні хворі почали приймати через три дні, інші через п'ять днів після появи перших симптомів COVID-19.

За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.

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Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.

Схожі показники госпіталізації були і серед тих, хто починав вживати пігулку впродовж п'яти днів після появи симптомів: 1% проти 6,7%.

Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.